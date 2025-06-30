Выборная кампания — 2025 в Татарстане стартовала

Рустам Минниханов — кандидат на должность раиса РТ, что такое «Лето в Татарстане» и другие события недели от программы «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Выборы раиса Татарстана состоятся 14 сентября, а в минувший четверг, 26 июня, на региональной конференции политической партии «Единая Россия» действующий раис республики Рустам Минниханов был официально выдвинут в качестве кандидата на предстоящих выборах. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп ТНВ на минувшей неделе, — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

«Я — это ваш собирательный образ»

— То, что сделали, надо говорить, что мы сделали. Это не я сделал, а мы. Я — это ваш собирательный образ. Каждый из вас вносит свою лепту, долю. Многие из вас могли бы баллотироваться на руководителя республики, — этими словами Рустама Минниханова, произнесенными на встрече с представителями предвыборного штаба, наши коллеги из программы «7 дней» предварили материал об утверждении его кандидатуры на предстоящих выборах от «Единой России».

На региональной конференции политической партии «Единая Россия» действующий раис республики Рустам Минниханов был официально выдвинут в качестве кандидата на предстоящих выборах. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как подчеркнул ведущий программы Тимур Бикмурзин, «здесь нет какого-то лукавства или кокетства. Все мы понимаем, что Рустам Минниханов, авторитетнейший политик и руководитель опорного региона России с колоссальным опытом работы и портфолио достижений, знает себе цену. Но при этом, я думаю, он осознает и то, что Рустам Минниханов равно Республика Татарстан!» И добавил: «Именно здесь, у себя на родине, Рустам Минниханов в полной мере реализовал свои таланты, идеи, проекты. Сначала в качестве главы района, затем на посту министра финансов, председателя правительства и, конечно, руководителя Татарстана. Не будем кривить душой: такого успешного управленца давно заметили в Москве. И пусть доподлинно неизвестно, какие высокие федеральные должности предлагали Рустаму Нургалиевичу, татарстанцам, как мне кажется, можно не беспокоиться. Минниханов остается в Казани, в Татарстане».

Еще подчеркнул, что у Рустама Минниханова «нет необходимости, что называется, «кормить народ обещаниями» — достаточно рассказать о том, что уже сделано и что планируется сделать в ближайшем будущем.

С 2010 года партия поддерживает Рустама Минниханова, и все эти годы он доверие оправдывает. Регион — один из опорных в стране, он продолжает стабильное развитие. Это отмечал и президент России Владимир Путин. Он принимал раиса Татарстана в марте текущего года. Обсуждали развитие региона, экономики, рост ВРП. И за любым успехом республики — люди. И все эти достижения в первую очередь для них.

Президент России Владимир Путин встречался с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в марте текущего года. взято с сайта kremlin.ru

«В Татарстане больше всего религиозных организаций. Богатство и успех — у вас это получается, спасибо», — подчеркнул тогда Владимир Путин. Получается при поддержке и одобрении населения республики. Тех самых людей, о которых говорил президент.

Символично: предыдущие выборы руководителя республики пришлись в разгар пандемии. Было непросто. В сжатые сроки получилось построить новую инфекционную больницу. Все силы и средства были брошены на сохранение здоровья и жизни татарстанцев. Выборы этого года вновь выпадают на непростое время. Впрочем, Татарстану и России преодолевать препятствия не привыкать. И нет сомнений, что и с этими испытаниями справимся. Вместе.

«Лето в Татарстане»

«Лето в Татарстане будет ярким. В республике стартовала новая масштабная программа «Лето в Татарстане». Это продолжение большой работы по благоустройству, которую инициировал и поддерживает раис Татарстана», — подвел к следующей теме выпуска Тимур Бикмурзин.

В республике стартовала новая масштабная программа «Лето в Татарстане». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как отмечается, в республике уже проведена огромная работа по благоустройству общественных пространств и дворов. Для информации: программа по преображению городов и сел республики шла 10 лет. В реновацию было вложено 26 млрд рублей! Было создано свыше 400 современных общественных пространств. Программа «Наш двор» шла 5 лет, и за это время преобразились почти 5 тыс. дворов. Настало время наполнять их жизнью — общением людей, совместными мероприятиями под открытым небом. «Лето в Татарстане» объединит все мероприятия под открытым небом, которые пройдут в городах и районах Татарстана с июня по сентябрь этого года. Цель — подарить жителям республики новую традицию, которая будет объединять, укреплять чувства добрососедства, повышать туристическую привлекательность.

Программа «Наш двор» шла 5 лет, и за это время преобразились почти 5 тыс. дворов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Движение «Курше фест» — явление уникальное: в переводе с татарского «курше» — это сосед. А фест — это не одно событие, а целый календарь событий — праздников, один из которых состоялся на днях в одном из дворов, где люди из обычного двора однажды собрались и вышли, чтобы вместе заниматься йогой.

Спортивные занятия, чаепития, семейные квесты — возможностей и поводов собраться вместе множество. Был объявлен народный конкурс, на который поступило 585 заявок. Интересный момент: лидером по активности оказалась вовсе не Казань, а Набережные Челны, откуда поступила почти 1/5 часть идей. Уже 1 июля станут известны победители. Но это только часть ожидающих татарстанцев событий. Более 200 мероприятий от мастер-классов до кинопоказов готовится провести за лето казанский Кремль. В зеленых парках все лето, причем совершенно бесплатно для всех желающих, будут проходить мероприятия по изучению птиц и уходу за растениями. Календарь прогулок можно легко найти на сайте парков и скверов.

В Нижнекамске в главном парке по выходным собирается до 20 тыс. человек. Бесплатные тренировки пользуются популярностью. На Камском море, что в Лаишево, в выходные ждут на зумбу и бачату, а в поселке Семрук можно насладиться песнями из сериала.

В каждом уголке республики есть своя возможность сделать лето по-настоящему ярким. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Проект «Лето в Татарстане» — это больше чем танцы, праздники, мастер-классы. Каждый житель на интернет-платформе leto2025.tatar может задать вопрос или предложить свое мероприятие. И ознакомиться с афишей «Лета». Она сформирована, остается выбрать то, что по душе. География — весь Татарстан. В каждом уголке республики есть своя возможность сделать лето по-настоящему ярким.

«Татары Горной стороны…»

Научно-практическая конференция под таким названием состоялась на прошлой неделе в Дрожжановском районе. Место, выбранное Институтом истории им. Ш. Марджани для этого события — село Нижнее Чекурское, неслучайно. С богатой историей, в нем и сегодня проживают в мире и добрососедстве люди разных национальностей. Большинство составляют представители татарского и чувашского народов, во многом — потомки служилых, направленных в эти края в середине 17-го века на защиту рубежей Московского царства.

Научный десант приехал в Дрожжановский район, чтобы вместе погрузиться в многовековую историю Южного Предволжья, которое еще называют Горной стороной. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Научный десант Института истории им. Ш. Марджани, Академии наук РТ, писательского сообщества Татарстана, а также их коллеги из Самарской и Ульяновской областей приехали, чтобы вместе погрузиться в многовековую историю Южного Предволжья, которое еще называют Горной стороной.

Первые люди на этой земле появились еще задолго до деления на страны и государства. Ученые-археологи обнаружили следы поселений, чей возраст достигает 100 тыс. лет. Ну а зарождение цивилизации, формирование первых государств и городов связывают с периодом Волжской Булгарии и Золотой Орды. Благодаря предкам современных татар, край быстро развивался, став со временем своего рода средневековой житницей.

Сменялись эпохи, бурлили события, в которых гибли целые государства и образовывались новые города. В 17-м веке на эти земли перебрались те самые служилые татары и чуваши, начавшие писать героическую и созидательную историю района. Отсюда доставлялся лес на строительство Каспийского флота Петра I, отсюда ведут корни ученые, писатели, творцы с именами, известными всему миру. Изучать, открывать новые, ранее неизведанные страницы истории и бережно хранить доставшееся от предков наследие — вот в чем призвание и смысл жизни ученых. Об этом со сцены говорил глава Дрожжановского муниципального района Марат Гафаров.

Марат Гафаров: «Пока есть вы — ученые, историки, я уверен, что все попытки исказить страницы прошлого останутся безуспешными». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Сейчас мы нередко становимся свидетелями того, как пытаются переписывать страницы прошлого. Уверен, что история должна быть правдивой, реальной! Пока есть вы — ученые, историки, я уверен, что все попытки исказить страницы прошлого останутся безуспешными, и мы будем знать историю такой, какова она есть.

Титанический труд ученых историков при поддержке меценатов нашел воплощение в энциклопедическом издании «История татар с древнейших времен». Переведенный на английский язык, сегодня он представлен во многих мировых библиотечных фондах.

Радик Салихов: «Мы все живем в ожидании 150-летнего юбилея нашего выдающегося историка, общественного деятеля, педагога, публициста, депутата Государственной думы, человека очень непростой судьбы и очень яркой личности — Хади Атласи». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

А впереди еще множество ярких событий, тесно сплетающих воедино богатую историю Татарстана и татарского народа с сегодняшним днем. Одно из таких ярких событий состоится уже в 2026 году — 150-летний юбилей Хади Атласи, выдающегося историка, общественного деятеля, педагога, публициста, депутата Государственной думы. «Человека очень непростой судьбы и очень яркой личности», как назвал его глава Института Марджани. Ученый был уроженцем села Чекурское, где прошла конференция. На следующий год здесь планируют провести большую международную конференцию, посвященную его памяти. Она будет охватывать множество вопросов: историю татарского и всех народов республики, историю России, образования, культуры, социально-политических процессов, международного взаимодействия и т.д.



— Это будет полноценный, масштабный научный форум, посвященный актуальным историческим проблемам, приуроченный к юбилею Хади Атласи. Мы поговорим о зарождении татарской историографии в конце XIX — начале XX веков, когда первые ученики Марджани закладывали основу нашей исторической науки. Это будет очень интересное собрание ученых со всего мира. И, конечно же, было бы очень правильным и логичным провести пленарное заседание — вот здесь, на этой земле, где он родился, вырос и прошел формирование себя как личности, — анонсировал предстоящее событие директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, доктор исторических наук Радик Салихов.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 30 июня в 13.00, или на сайте телеканала. А еще о том, как в старт избирательной кампании включилась татарстанская ЦИК, что такое «Точка выбора» и где ее найти, кто победил в конкурсе электромонтеров «Сетевой компании», чем удивлял московский Сабантуй и чьи имена прозвучали со сцены на церемонии вручения главной театральной премии страны — «Золотая маска», что впервые проходила в столице Татарстана.