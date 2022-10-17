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«Неприятно было видеть очередь на границах России из желающих покинуть Родину»

00:00, 17.10.2022

Подполковник запаса Евгений Китаев готов отправиться на СВО в свои 74, а тысячи молодых бегут за границу: события недели от программы «7 дней»

«Неприятно было видеть очередь на границах России из желающих покинуть Родину»
Фото: astrobl.ru

Патриотизм. Помнит ли нынешнее поколение само значение, смысл этого слова? Этим вопросом задался ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов. Каков ответ? Об этом, а также о других ключевых событиях недели, по мнению наших коллег, — в обзоре «Реальным временем» свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век».

В 74 — на фронт

«Скажу вам честно, мне неприятно было видеть очередь на границах России из желающих покинуть Родину, брошенные машины, осколки чужой жизни. Я никого не осуждаю, не имею права, в данном случае все намного сложнее. Но это как-то противоречит моим представлениям о нашей стране, о долге, патриотизме, совести», — с этих слов ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов начал выпуск программы.

Что творилось на границах с Грузией, Казахстаном, Финляндией и рядом других стран и государств с момента начала частичной мобилизации в России, не раз демонстрировали и центральные СМИ, и многочисленные блогеры. С одной стороны — все это результат пробелов патриотическо-воспитательной работы в самом нашем государстве — вынужденно признал телеведущий. Не один десяток лет с «голубых экранов» широким потоком лились водопады образов культа бесконечного и беззаботного потребления: дорогие вещи, шикарные дома и автомобили, стильная дорогая одежда от известных брендов и… ни слова о любви к Родине, патриотизме, честном созидательном труде. Символами успеха в жизни стало ничего не делать, ни за что не отвечать, иметь все и сразу.

Сейчас немалая часть таких потребителей гостят в других странах, счастливо выдохнув, что успели, ушли. «Многим представителям этого потерянного поколения, «моргенштернам» не помнящим родства, ещё предстоит жестокое разочарование и чувство космического одиночества на чужой земле, страшное, трагическое будущее людей, потерявших Родину, потерявших землю под ногами», — уверен Ильшат Аминов. По его слова, есть другая категория граждан: «Сегодня появилось огромное количество ура-патриотов, которые громко кричат со всех трибун, призывают применить ядерное оружие, все сравнять с землей. Но характерная черта этих квасных патриотов — они всегда готовы воевать чужими детьми до последней капли крови, но не своими, своих они давно спрятали далеко. Квасные патриоты любят громко призывать: вперед, в атаку, а сами предпочитают прятать тело жирное в окопе, веря в свою исключительность и право распоряжаться чужими жизнями», — отмечает он.

Но остались еще и те, для кого Родина, патриотизм, честь — не пустой звук. Яркий пример истинного патриотизма — подполковник запаса Евгений Китаев, ракетчик, президент федерации айкидо Татарстана. В свои 74 года, он в любой момент готов встать под ружье и отправиться защищать Родину. Полное интервью с подполковником запаса можно увидеть и послушать в выпуске программы «7 дней».

Фото: tatarstan.ru

Поддержка мобилизованных

Частичная мобилизация коснулась не только тех 300 тысяч человек, кто сейчас проходит боевое слаживание в лагерях подготовки и готовится к отправке в часть. Но жизнь продолжается, и в тылу у воинов осталось немало недоразрешенных вопросов, в том числе речь идет о том, что на фронт уходят кормильцы, и на период подготовки заработная плата будет существенно ниже, чем была на гражданской службе. Республика это учла и решением правительства Татарстана была установлена единовременная выплата — по 20 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, у которого кто-то из родителей был мобилизован. Это постановление на минувшей неделе было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. С понедельника в республике начали действовать льготы для семей мобилизованных. В Казани, к примеру, это означает, что дети бойцов будут получать бесплатное двухразовое питание в школах, родные смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, а по специальной карте «Батыр» можно будет посещать спортобъекты и культурные мероприятия. С 1 ноября вступит в силу распоряжение об освобождении семей мобилизованных от абонентской платы и платы за питание в детсадах. В других районах Татарстана опыт столицы постепенно также перенимается.

В минувшую субботу на традиционном совещании в Доме правительства, президент Татарстана Рустам Минниханов слова особой благодарности адресовал татарстанскому бизнесу и руководителям ведущих предприятий РТ — КАМАЗа, «Татнефти», ТАИФа и другим — за помощь и поддержку в том числе и семьям мобилизованных. Предостерег всех от уловок мошенников, которые сегодня под видом сбора благотворительной помощи стремятся нажиться за счет важного и благородного дела. «Вся помощь должна идти через наши проверенные структуры, республиканское отделение ДОСААФ и Республиканский фонд «Ярьдям Янашя, помощь рядом». Эта работа должна быть прозрачной, понятной, нужно очень внимательно, без формализма относиться к проблемам людей, оказывать им максимально возможную поддержку», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Съемочная группа программы «7 дней» встретилась с семьями мобилизованных и с теми, кто готов и уже оказывает им поддержку. Алина — жена ветерана боевых действий. Мужу — 36 лет. Двое детей — 11 лет и 4 года. Планировали перебраться из двухкомнатной «хрущевки» в свой дом. Почти договорились, но сейчас все встало на паузу. Все как у всех: кредит, заботы. Вот только сейчас на семью зарплата — одна. Обещанные выплаты на день посещения съемочной группы поступить еще не успели. Не вступила в силу и заморозка выплат по кредитам. Пока муж проходит вместе с другими мобилизованными обучение и боевое слаживание, Алина не может не навещать супруга. На это тоже нужны деньги… А вот льготы, предусмотренные столичными властями, уже успели получить, хоть и прописаны в сельской местности, но жили-то в Казани — вопрос решили.

Чтобы получить возможность пользоваться льготами, семьям мобилизованных необходимо самим уведомить госструктуры. Военные комиссариаты сейчас списки не передают, потому нужно обратиться в районные администрации — и за билетами для бесплатного пользования общественным транспортом, и для получения карты «Батыр». В детские сады и школы также нужно написать заявление.

Только в Казани уже более 40 муниципальных и госучреждений готовы оказать поддержку семьям мобилизованных. В цирке на каждое представление резервируется по 200 бесплатных мест для обладателей карты «Батыр». Если есть желание попасть на представление или в театры, или на концерты, единственное — рекомендуют заранее уведомить, чтобы местечко вам точно досталось. В музеи и зоопарки можно приходить без предупреждения.

«Нужна карта, справка, форма и хорошее настроение. Остальное — обеспечим»: говорит директор спортивной школы «Ак Буре» Павел Никулин.

Более масштабные вопросы решаются на региональном и даже федеральном уровне. Например — сопровождение и помощь на дому, если муж ушел на фронт, а дома ребенок-инвалид. Или, как в случае с Алиной. Вопрос — решен, и ни проценты, ни пени на сумму кредита, пока муж несет службу, начисляться — не будут.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Есть ли будущее у нацобразования?

Набирает обороты реформа отечественного образования. Национальные школы только-только начали приспосабливаться к обновленным федеральным стандартам, где часов на изучение родного языка, к слову, стало значительно меньше. Как новый «сюрприз» от Госдумы РФ: в первом чтении принят законопроект «О единых федеральных стандартах в образовании». Иными словами — от края до края огромной страны, образовательные программы будут совершенно одинаковы. Предполагается единый порядок разработки учебников и пособий, разрешенных для использования в школах. Что позволит унифицировать образовательные процессы в масштабах страны и… останется ли в этих процессах место так называемому региональному компоненту, сохранит ли единый стандарт местечко для языкового разнообразия многонационального народа страны — вопрос, на который пока ответа — нет.

Съемочная группа программы «7 дней» побывала в Нижнекамске, где первая национальная школа появилась в 90-х. Тогда там хотели создать не просто школу, а лучшее учебное учреждение, дающее знания татарской интеллигенции, воспитывающее людей, свободно говорящих и на татарском, и на русском языках. Тогда миссия казалась выполнимой. Сегодня, спустя 30 лет, из названия Татарской гимназии, к слову, успевшей за это время дважды стать лучшей школой России, слово «татарская» — исчезло. На родном языке здесь еще говорят, вот только число предметов, где идет обучение на татарском — значительно сократилось. И это предметы, что не относятся к числу обучающих: физкультура, музыка, труд, ИЗО…

Другая гимназия нефтехимической столицы Татарстана — одна из крупнейших и престижных в городе. Родители, сами когда-то окончившие ее, привычно приводят детей, чтобы получить традиционное национальное татарское воспитание, но… на русском языке. Основные проверочные работы, ОГЭ, ЕГЭ — все на русском. Так получается, что, согласно статистике, в Нижнекамском районе один из самых низких в РТ показателей обучения на татарском языке — 13 процентов. И это — официальная статистика. Сколько детей реально имеют возможность учить и учиться родному языку — вопрос.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Заехала съемочная группа и в Сабинский район. В селе Сатыш в обычной деревенской школе, преподавание всех предметов ведется на родном татарском языке. И настолько хорошо это делают, что каждый год ЕГЭ и по математике, и по русскому языку сдают на отлично.

«Система национального образования, что кривое зеркало. Мы верим не в то, что видим — мы видим то, во что верим. И так раз за разом… Школы теряют родной язык, но при этом фигурируют в районных отчетах как национальные учебные заведения», — резюмирует корреспондент.

Реконструкция Горьковского шоссе

За ходом этой масштабной стройки в Казани в этом году пристально следят, если не все, но многие. Речь идет об активно расширяющейся проезжей части от Казани в сторону Зеленодольска. Это позволит несколько снизить общую нагрузку на трассу. Не в смысле, что поток машин станет меньше — тут как раз обратные процессы: день ото дня это направление (как впрочем, и все остальные въезды и выезды в/из столицы Татарстана) становится все более оживленным. Больше полос, выше пропускная способность обещают меньше пробок и заторов. Но решает ли это задачи полностью и насколько хватит пропускного запаса у обновленного шоссе? Ответы на эти вопросы искала съемочная группа программы «7 дней».

«Множество широченных полос для движения, огромные знаки, оповещающие о скорости, почти полное отсутствие светофоров, а значит возможности перейти пешком такую дорогу, где безраздельно властвуют автомобили. Это «шулица» — гибрид шоссе, дороги и улицы. Идеально для авто — скорости высокие, риски минимальные — пешеход все равно упрется либо в забор-отбойник, либо в подземный переход. Почти трасса, автострада — вот только вокруг не поля, а дома, не лоси, а люди, не лес, а город», — такое интересное объяснение происходящему сегодня на Горьковском шоссе дал журналист программы «7 дней». И там же сравнение: это — как диван-кровать: бюджетное решение для сравнительно небольшого по площади жилища. Уже не кровать и уже не диван. Не так удобно, как первое, да и как второе — тоже. Но все-таки — выход.

Фото: kzn.ru

Почти на самом выезде из Казани находится подвергшаяся наибольшей реконструкции площадка: трехуровневая развязка на стыке улиц Болотникова, Фрунзе, Восстания и Горьковского шоссе. Дальше — та самая «шулица», лишенная светофоров и наземных пешеходных переходов вплоть до самой улицы Музыкальной. На километр ближе к выезду из города — у магазина «Факел». И здесь дорога постепенно мутирует в магистраль.

Еще одна возможная новация, планируемая на шоссе — метробус. Специальная — обособленная полоса, которую при всем желании не смогут занять самые активные торопыги, высокая скорость, приличная вместимость и по деньгам — дешевле, чем трамвайная линия. Общественный транспорт — необходимость в нынешнее время, когда города расползаются вширь и люди с окраин вынуждены каждый день преодолевать значительные расстояния. Не будет надежного, вместительного и комфортного транспорта — будет расти число личных автомашин на дорогах. А больше машин — выше угроза новых заторов и пробок.

О том, как будет развиваться Горьковское шоссе и автотранспортная сеть столицы Татарстана в целом, чему уже сейчас столица могла бы поучиться у Нижнекамска, о чем говорили на завершившемся недавно в Казани форуме «Дороги-2022» и какими пробелами пестрит мусорная реформа, стартовавшая еще в 2019-м, но так и не приведшая к заметным успехам, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 17 октября ровно в 13:00, или на сайте телеканала.

Арсений Фавстрицкий
Общество Татарстан Аминов Ильшат ЮнусовичТелерадиокомпания НОВЫЙ ВЕК

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