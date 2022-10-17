«Неприятно было видеть очередь на границах России из желающих покинуть Родину»

Подполковник запаса Евгений Китаев готов отправиться на СВО в свои 74, а тысячи молодых бегут за границу: события недели от программы «7 дней»

Патриотизм. Помнит ли нынешнее поколение само значение, смысл этого слова? Этим вопросом задался ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов. Каков ответ? Об этом, а также о других ключевых событиях недели, по мнению наших коллег, — в обзоре «Реальным временем» свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век».

В 74 — на фронт

«Скажу вам честно, мне неприятно было видеть очередь на границах России из желающих покинуть Родину, брошенные машины, осколки чужой жизни. Я никого не осуждаю, не имею права, в данном случае все намного сложнее. Но это как-то противоречит моим представлениям о нашей стране, о долге, патриотизме, совести», — с этих слов ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов начал выпуск программы.

Что творилось на границах с Грузией, Казахстаном, Финляндией и рядом других стран и государств с момента начала частичной мобилизации в России, не раз демонстрировали и центральные СМИ, и многочисленные блогеры. С одной стороны — все это результат пробелов патриотическо-воспитательной работы в самом нашем государстве — вынужденно признал телеведущий. Не один десяток лет с «голубых экранов» широким потоком лились водопады образов культа бесконечного и беззаботного потребления: дорогие вещи, шикарные дома и автомобили, стильная дорогая одежда от известных брендов и… ни слова о любви к Родине, патриотизме, честном созидательном труде. Символами успеха в жизни стало ничего не делать, ни за что не отвечать, иметь все и сразу.



Сейчас немалая часть таких потребителей гостят в других странах, счастливо выдохнув, что успели, ушли. «Многим представителям этого потерянного поколения, «моргенштернам» не помнящим родства, ещё предстоит жестокое разочарование и чувство космического одиночества на чужой земле, страшное, трагическое будущее людей, потерявших Родину, потерявших землю под ногами», — уверен Ильшат Аминов. По его слова, есть другая категория граждан: «Сегодня появилось огромное количество ура-патриотов, которые громко кричат со всех трибун, призывают применить ядерное оружие, все сравнять с землей. Но характерная черта этих квасных патриотов — они всегда готовы воевать чужими детьми до последней капли крови, но не своими, своих они давно спрятали далеко. Квасные патриоты любят громко призывать: вперед, в атаку, а сами предпочитают прятать тело жирное в окопе, веря в свою исключительность и право распоряжаться чужими жизнями», — отмечает он.

Но остались еще и те, для кого Родина, патриотизм, честь — не пустой звук. Яркий пример истинного патриотизма — подполковник запаса Евгений Китаев, ракетчик, президент федерации айкидо Татарстана. В свои 74 года, он в любой момент готов встать под ружье и отправиться защищать Родину. Полное интервью с подполковником запаса можно увидеть и послушать в выпуске программы «7 дней».

Фото: tatarstan.ru

Поддержка мобилизованных

Частичная мобилизация коснулась не только тех 300 тысяч человек, кто сейчас проходит боевое слаживание в лагерях подготовки и готовится к отправке в часть. Но жизнь продолжается, и в тылу у воинов осталось немало недоразрешенных вопросов, в том числе речь идет о том, что на фронт уходят кормильцы, и на период подготовки заработная плата будет существенно ниже, чем была на гражданской службе. Республика это учла и решением правительства Татарстана была установлена единовременная выплата — по 20 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, у которого кто-то из родителей был мобилизован. Это постановление на минувшей неделе было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. С понедельника в республике начали действовать льготы для семей мобилизованных. В Казани, к примеру, это означает, что дети бойцов будут получать бесплатное двухразовое питание в школах, родные смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, а по специальной карте «Батыр» можно будет посещать спортобъекты и культурные мероприятия. С 1 ноября вступит в силу распоряжение об освобождении семей мобилизованных от абонентской платы и платы за питание в детсадах. В других районах Татарстана опыт столицы постепенно также перенимается.

В минувшую субботу на традиционном совещании в Доме правительства, президент Татарстана Рустам Минниханов слова особой благодарности адресовал татарстанскому бизнесу и руководителям ведущих предприятий РТ — КАМАЗа, «Татнефти», ТАИФа и другим — за помощь и поддержку в том числе и семьям мобилизованных. Предостерег всех от уловок мошенников, которые сегодня под видом сбора благотворительной помощи стремятся нажиться за счет важного и благородного дела. «Вся помощь должна идти через наши проверенные структуры, республиканское отделение ДОСААФ и Республиканский фонд «Ярьдям Янашя, помощь рядом». Эта работа должна быть прозрачной, понятной, нужно очень внимательно, без формализма относиться к проблемам людей, оказывать им максимально возможную поддержку», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Съемочная группа программы «7 дней» встретилась с семьями мобилизованных и с теми, кто готов и уже оказывает им поддержку. Алина — жена ветерана боевых действий. Мужу — 36 лет. Двое детей — 11 лет и 4 года. Планировали перебраться из двухкомнатной «хрущевки» в свой дом. Почти договорились, но сейчас все встало на паузу. Все как у всех: кредит, заботы. Вот только сейчас на семью зарплата — одна. Обещанные выплаты на день посещения съемочной группы поступить еще не успели. Не вступила в силу и заморозка выплат по кредитам. Пока муж проходит вместе с другими мобилизованными обучение и боевое слаживание, Алина не может не навещать супруга. На это тоже нужны деньги… А вот льготы, предусмотренные столичными властями, уже успели получить, хоть и прописаны в сельской местности, но жили-то в Казани — вопрос решили.

Чтобы получить возможность пользоваться льготами, семьям мобилизованных необходимо самим уведомить госструктуры. Военные комиссариаты сейчас списки не передают, потому нужно обратиться в районные администрации — и за билетами для бесплатного пользования общественным транспортом, и для получения карты «Батыр». В детские сады и школы также нужно написать заявление.

Только в Казани уже более 40 муниципальных и госучреждений готовы оказать поддержку семьям мобилизованных. В цирке на каждое представление резервируется по 200 бесплатных мест для обладателей карты «Батыр». Если есть желание попасть на представление или в театры, или на концерты, единственное — рекомендуют заранее уведомить, чтобы местечко вам точно досталось. В музеи и зоопарки можно приходить без предупреждения.

«Нужна карта, справка, форма и хорошее настроение. Остальное — обеспечим»: говорит директор спортивной школы «Ак Буре» Павел Никулин.

Более масштабные вопросы решаются на региональном и даже федеральном уровне. Например — сопровождение и помощь на дому, если муж ушел на фронт, а дома ребенок-инвалид. Или, как в случае с Алиной. Вопрос — решен, и ни проценты, ни пени на сумму кредита, пока муж несет службу, начисляться — не будут.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Есть ли будущее у нацобразования?

Набирает обороты реформа отечественного образования. Национальные школы только-только начали приспосабливаться к обновленным федеральным стандартам, где часов на изучение родного языка, к слову, стало значительно меньше. Как новый «сюрприз» от Госдумы РФ: в первом чтении принят законопроект «О единых федеральных стандартах в образовании». Иными словами — от края до края огромной страны, образовательные программы будут совершенно одинаковы. Предполагается единый порядок разработки учебников и пособий, разрешенных для использования в школах. Что позволит унифицировать образовательные процессы в масштабах страны и… останется ли в этих процессах место так называемому региональному компоненту, сохранит ли единый стандарт местечко для языкового разнообразия многонационального народа страны — вопрос, на который пока ответа — нет.

Съемочная группа программы «7 дней» побывала в Нижнекамске, где первая национальная школа появилась в 90-х. Тогда там хотели создать не просто школу, а лучшее учебное учреждение, дающее знания татарской интеллигенции, воспитывающее людей, свободно говорящих и на татарском, и на русском языках. Тогда миссия казалась выполнимой. Сегодня, спустя 30 лет, из названия Татарской гимназии, к слову, успевшей за это время дважды стать лучшей школой России, слово «татарская» — исчезло. На родном языке здесь еще говорят, вот только число предметов, где идет обучение на татарском — значительно сократилось. И это предметы, что не относятся к числу обучающих: физкультура, музыка, труд, ИЗО…

Другая гимназия нефтехимической столицы Татарстана — одна из крупнейших и престижных в городе. Родители, сами когда-то окончившие ее, привычно приводят детей, чтобы получить традиционное национальное татарское воспитание, но… на русском языке. Основные проверочные работы, ОГЭ, ЕГЭ — все на русском. Так получается, что, согласно статистике, в Нижнекамском районе один из самых низких в РТ показателей обучения на татарском языке — 13 процентов. И это — официальная статистика. Сколько детей реально имеют возможность учить и учиться родному языку — вопрос.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Заехала съемочная группа и в Сабинский район. В селе Сатыш в обычной деревенской школе, преподавание всех предметов ведется на родном татарском языке. И настолько хорошо это делают, что каждый год ЕГЭ и по математике, и по русскому языку сдают на отлично.

«Система национального образования, что кривое зеркало. Мы верим не в то, что видим — мы видим то, во что верим. И так раз за разом… Школы теряют родной язык, но при этом фигурируют в районных отчетах как национальные учебные заведения», — резюмирует корреспондент.

Реконструкция Горьковского шоссе

За ходом этой масштабной стройки в Казани в этом году пристально следят, если не все, но многие. Речь идет об активно расширяющейся проезжей части от Казани в сторону Зеленодольска. Это позволит несколько снизить общую нагрузку на трассу. Не в смысле, что поток машин станет меньше — тут как раз обратные процессы: день ото дня это направление (как впрочем, и все остальные въезды и выезды в/из столицы Татарстана) становится все более оживленным. Больше полос, выше пропускная способность обещают меньше пробок и заторов. Но решает ли это задачи полностью и насколько хватит пропускного запаса у обновленного шоссе? Ответы на эти вопросы искала съемочная группа программы «7 дней».

«Множество широченных полос для движения, огромные знаки, оповещающие о скорости, почти полное отсутствие светофоров, а значит возможности перейти пешком такую дорогу, где безраздельно властвуют автомобили. Это «шулица» — гибрид шоссе, дороги и улицы. Идеально для авто — скорости высокие, риски минимальные — пешеход все равно упрется либо в забор-отбойник, либо в подземный переход. Почти трасса, автострада — вот только вокруг не поля, а дома, не лоси, а люди, не лес, а город», — такое интересное объяснение происходящему сегодня на Горьковском шоссе дал журналист программы «7 дней». И там же сравнение: это — как диван-кровать: бюджетное решение для сравнительно небольшого по площади жилища. Уже не кровать и уже не диван. Не так удобно, как первое, да и как второе — тоже. Но все-таки — выход.

Фото: kzn.ru

Почти на самом выезде из Казани находится подвергшаяся наибольшей реконструкции площадка: трехуровневая развязка на стыке улиц Болотникова, Фрунзе, Восстания и Горьковского шоссе. Дальше — та самая «шулица», лишенная светофоров и наземных пешеходных переходов вплоть до самой улицы Музыкальной. На километр ближе к выезду из города — у магазина «Факел». И здесь дорога постепенно мутирует в магистраль.

Еще одна возможная новация, планируемая на шоссе — метробус. Специальная — обособленная полоса, которую при всем желании не смогут занять самые активные торопыги, высокая скорость, приличная вместимость и по деньгам — дешевле, чем трамвайная линия. Общественный транспорт — необходимость в нынешнее время, когда города расползаются вширь и люди с окраин вынуждены каждый день преодолевать значительные расстояния. Не будет надежного, вместительного и комфортного транспорта — будет расти число личных автомашин на дорогах. А больше машин — выше угроза новых заторов и пробок.

О том, как будет развиваться Горьковское шоссе и автотранспортная сеть столицы Татарстана в целом, чему уже сейчас столица могла бы поучиться у Нижнекамска, о чем говорили на завершившемся недавно в Казани форуме «Дороги-2022» и какими пробелами пестрит мусорная реформа, стартовавшая еще в 2019-м, но так и не приведшая к заметным успехам, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 17 октября ровно в 13:00, или на сайте телеканала.