День родного языка: каково будущее татарской литературы?

День рождения Габдуллы Тукая, татары Донбасса и новые правила для электросамокатов: итоги недели в программе «7 дней»

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Во всем мире весна считается самым поэтическим временем. А для Татарстана апрель особенно значим: именно в этом месяце родился и ушел из жизни Габдулла Тукай. 26-го числа по всей республике и за ее пределами татарский народ устраивает настоящие праздники поэзии. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Поэт живет в каждом из нас…

…Но не каждый может сделать поэзию смыслом всей своей жизни. Те же, кто готов, пробуют себя, выходя на сцены. А еще в Татарстане есть славная традиция: ежегодно чествовать лауреатов Государственной премии им. Г. Тукая. В 2024-м за многолетний вклад в развитие детской поэзии награду получил Борис Вайнер, Кадим Замитов — за создание серий скульптурных портретов, Миляуша Таминдарова стала обладательницей премии за сохранение татарской хоровой культуры, а поэт Ляис Зулькарнай — за книгу «Узганны кабатлау».

В Татарстане есть славная традиция: ежегодно чествовать лауреатов Государственной премии им. Г. Тукая. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Поздравляя лауреатов с высокой наградой, наши коллеги из программы «7 дней» отмечают, что эти достойнейшие люди — лишь часть тех, кто живет рифмой живого слова. Так, творческая студия писателя Факиля Сафина уже много лет собирает в Набережных Челнах талантливую молодежь на поэтические классы, встречи с известными поэтами и прозаиками, дает возможность знакомства с такими же юными мастерами художественного слова, как и они сами. Как знать, возможно, о ком-то из них уже в обозримом будущем заговорят как о новой звезде национальной литературы.

Например, студенты Казанского федерального университета Айзат Вахитов и Гулназ Ахмадиева, на которых уже сегодня возлагают немалые надежды.

В Союзе писателей Татарстана сегодня около 300 человек, 2/3 из которых — поэты. «Но много ли это?» — задаются вопросом наши коллеги с телеканала «Новый век». И еще момент: большинство обрели известность еще в прошлом столетии. Их слог отточен и прекрасен, но смена эпох неизбежна, и мастера пера признают это и сами же отмечают: пишут сегодня мало.

Пока не будет своего достойного образования, возможно ли рассчитывать на свою достойную поэзию?.. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Фанил Гилязов — один из редакторов ведущего литературного журнала «Казан утлары» и куратор вопросов молодежного поэтического крыла в издании, отмечает, что количество рано или поздно должно перерасти в качество. Но вот пока то, что присылают в альманах, от идеала далеко. Однообразно, лишено творческой изюминки — особенного слога. Причина на поверхности: национальное образование. Его слабость. Молодежь забывает родную речь, предпочитая говорить на русском языке. «И пока не будет своего достойного образования, возможно ли рассчитывать на свою достойную поэзию?» — задается вопросом журналист программы «7 дней».

Татары Донбасса

Недавно состоялся ряд встреч делегации Всемирного конгресса татар с активистами национальной автономии татар в Донецкой и Луганской народных республиках. «Я считаю, эти встречи на земле Донбасса были историческими. Они еще раз доказали: то, что живет и будет всегда жить в сердцах людей и неразрывно связывать их с родиной, нельзя уничтожить! Пройдя через тяжелейшие годы потерь, через голод и бомбежки, наши братья сохранили главное — любовь к своему народу, родному языку. Они верят, что в составе России татарский язык, на котором говорил и творил великий Габдулла Тукай, еще больше возродится и окрепнет в Донбассе. Ведь сила нашей страны в ее многонациональном единстве», — подчеркнул ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ и председатель Союза журналистов республики Ильшат Аминов.

Ильшат Аминов: «Я считаю, эти встречи на земле Донбасса были историческими». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На встрече делегации из городов Горловки и Макеевки — одни из самых многочисленных. В Донецк они приехали специально — для общения с заместителем премьер-министра Татарстана, председателем национального совета «Милли Шура» ВКТ Василем Шайхразиевым. В делегации художники, поэты, представители мусульманского духовенства и общественники. И все они отмечают: поддержку России, Татарстана здесь чувствуют все — не только мусульмане, но и каждый житель настрадавшейся земли.

Темами для разговора стали вопросы сохранения родного языка, национальной культуры татар, идентичности народа. Долгое время в Донбассе и на русском-то говорить было опасно, не то что на татарском языке. Но: «У нас всегда была надежда, пусть было тяжело, пусть мы страдали от того, что мы теряем культуру, люди теряют свою идентичность, то есть наши татары-мусульмане. Но надежда у нас всегда была. И Аллах таким образом решил», — отмечает имам мечети г. Снежное ЛНР Шамиль Богданов.

Сегодня у людей есть твердая уверенность в том, что в составе России национальное богатство народа, без которого так долго приходилось жить, возродится и окрепнет. Как и в том, что сбудется давнее стремление — наладить крепкую связь с исторической родиной. Представители духовенства уже успели побывать по религиозным вопросам и в Казани, и в Москве.

Адия Кудрякова родом из Пензенской области. Сейчас живет в Горловке, возглавляет местный совет женщин-мусульманок. Во время встречи рассказала, как под бомбежкой и обстрелами хранили национальную культуру и язык, старались передавать знания детям.

В подарок представителям национальной культурной автономии делегация ВКТ привезла оргтехнику и книги с произведениями Габдуллы Тукая. А после завершения встречи в ДНР отправилась в Луганскую Народную Республику, где с неменьшим нетерпением гостей из Татарстана ждали представители уже местной автономии. К слову, татары в ЛНР — четвертая по численности национальность. И подобная встреча в республике с Василем Шайхразиевым здесь не первая. «Взрывы, и вдруг в наш город, на нашу землю приезжает Шайхразиев. После Луганска мы поехали в Алчевск. Понимаете, а перед этим ракеты сбили. И вот мы настолько боялись, но то, что мы провели тогда, и то, что было, — это осталось в сердцах каждого татарина нашего города», — вспоминает о первой встрече председатель Алчевского городского татарского культурного центра «ТАН» Флюр Карачурин.

В дополнение к оргтехнике и литературе в Луганск делегация ВКТ привезла татарские национальные костюмы. Впереди большая дорога, которую татарам ДНР и ЛНР суждено пройти вместе со своей страной — Россией и родным Татарстаном.

Праймериз: круг участников определен

Уже в сентябре состоятся выборы депутатов Государственного совета Республики Татарстан. Но до этого события политическая партия «Единая Россия» проводит процедуру предварительного голосования — праймериз: рейтинговый отбор кандидатов в кандидаты. И только те, кто сможет добиться максимальной поддержки в предварительном голосовании, могут рассчитывать на рекомендацию партии о выдвижении своей кандидатуры.

В сентябре в РТ состоятся выборы депутатов Государственного совета Республики Татарстан, а сейчас проходят праймериз. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На прошлой неделе все участники праймериз определились. Всего в республике 126 тыс. действующих членов партии плюс огромная армия беспартийных сторонников. На 100 депутатских мандатов претендуют более 130 человек. И все они уже ведут активный диалог с будущими избирателями, выясняют пожелания и надежды. Действующие депутаты должны доказать, что работали достойно и заслуживают доверия для переизбрания на новый срок.

Владимир Вавилов — известный меценат и благотворитель, рассказывает о новом хосписе с отделением для участников СВО и о целях и задачах по развитию паллиативной помощи. Многое сделано в Казани, в Закамье, но еще больше предстоит — необходимы койки в Альметьевске, в Челнах.

Акцент на поддержке военных и их семей планирует делать Герой России Расим Баксиков. В качестве сторонника партии и действующего военного, с подкреплением депутатским мандатом, уверен он, удастся добиться многого.

Образуется своего рода блок участников СВО, претендующих на политическую карьеру. По данным на конец прошлой недели, документы подали семь участников спецоперации. Кроме того, в списках претендентов также сестра погибшего в первые дни СВО Героя России Дамира Исламова — Динара Алтынова. Она сегодня помогает фронту с помощью благотворительного фонда, носящего имя ее брата-героя.

В том, что художник не может быть вне политики, уверен руководитель Казанского театра им. Качалова Александр Славутский.

Продолжить решение вопросов, которые не успел закрыть в нынешний период депутатства, намерен Марат Ахметов.

Есть и новички: Сария Сабурская — уполномоченный по правам человека, решила попробовать силы и претендует на депутатский мандат. В случае избрания в республике появится новый уполномоченный. А сама Сабурская отмечает, что, став депутатом, намерена продолжить заниматься вопросами, в которых наработана солидная компетенция.

Фарид Мухаметшин тоже идет на праймериз. Это логично, уверен он: «Самая большая ответственность — на самой большой партии. Поэтому тоже принял решение идти на предварительное голосование», — подчеркивает он. И добавляет: «Вперед, в атаку, а сам генерал в кусты — так нельзя, людей нельзя обманывать».

Прием документов для участия в праймериз завершен 25 апреля. А вот регистрироваться в качестве избирателя уже можно. Сама процедура голосования пройдет с 20 по 26 мая.

Электросамокаты: закон есть, но…

«Скажу вам честно: я боюсь гулять с внуком на улице. Большие дяденьки и тетеньки на самокатах представляют реальную опасность для пешеходов, взрослых и детей. Они повсюду, они без специальной защиты, они используют транспортные средства без обучения навыкам вождения», — поделился наболевшим с экрана Ильшат Аминов.

Теперь закон, регламентирующий действия водителей электросамокатов, есть, но… Проблема осталась. Да, правила для средств индивидуальной мобильности прописаны и приняты, но пока этого недостаточно, что подтверждают многочисленные видео о лихих покатушках, заканчивающихся печально. Сегодня в Госдуме находится на рассмотрении еще один законопроект об обязательной регистрации СИМ на портале госуслуг, с выдачей номеров, полагающихся для транспортных средств, а ПДД планируют дополнить более жесткими нормами и требованиями по использованию СИМ. Для электросамокатов появятся специальные, оборудованные спецзнаками парковки, что должно прекратить их хаотичное разбрасывание по городским улицам. А еще ожидается обязательность остановки СИМ по требованию инспектора ГИБДД и проверка на состояние опьянения, если у сотрудника полиции возникнет подозрение, что лицо, управляющее средством индивидуальной мобильности, «подшофе».

ПДД планируют дополнить более жесткими нормами и требованиями по использованию СИМ. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Съемочная группа программы «7 дней» попыталась узнать: насколько сами самокатчики знают о правилах. Хотя бы об элементарных: до 18 лет нельзя пользоваться кикшерингом, нельзя управлять СИМ пьяным, запрещено пользоваться одним транспортным средством вдвоем и более. И готовы ли их соблюдать?

Оказалось — не совсем. И вдвоем — да, знают, что нельзя, но так веселее. И что пешеходов надо пропускать — догадываются, но… Быстрые и бесшумные самокаты стали настоящим ужасом дорог. Не сами, конечно, а благодаря тем, кто ими «управляет». Так, как считает нужным: по тротуару на максимально возможной скорости, на красный свет через дорогу, да еще и «верхом», поперек движения автомобильного транспорта — да легко! Но эти хотя бы более-менее устойчивые. А вот «всадники Апокалипсиса», как прозвали в народе владельцев моноколес, еще опаснее. В первую очередь для самих же себя.

Немного статистики: в прошлом году с владельцами СИМов произошло 43 ДТП. В этом — пока два. Но и сезон лишь пару недель, как стартовал. И всякий раз происшествие — вина тех, кто ехал на СИМ.

Маленькие победы у общественности над средствами индивидуальной мобильности есть. По крайней мере, прокатным электроколесам и самокатам на ул. Баумана въезд воспрещен. Система просто отключает транспорт. Хотя бы на главной пешеходной улице Казани пешеходы снова могут прогуляться спокойно, не крутя головой в стремлении вовремя увидеть бесшумную угрозу.

Новый рычаг воздействия получат и инспекторы ГИБДД. За нарушения ПДД вместо сегодняшних 800—1 500 рублей планируется взимать уже до 3 тыс. рублей за езду на электросамокате вдвоем или втроем, до 5 тыс. рублей — за превышение разрешенной скорости, до 15 тыс. рублей — за то, что самокатчик стал причиной ДТП, приведшего к причинению вреда здоровью средней тяжести, и до 30 тыс. рублей — за управление СИМ в состоянии опьянения и отказ от прохождения медосвидетельствования. Поможет ли? Поживем — увидим. Но готовят не только кнут, но и пряник: есть понимание, что нужна инфраструктура для езды на велосипедах и самокатах, только вот для этого и денег нужно немало, и времени.

Подробнее обо всем этом, а также об итогах инвестиционно-венчурного форума, о проблемах износа лифтового фонда и путях решения вопроса, о других событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 29 апреля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

