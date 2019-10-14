7 дней: платить за тепло будем по старой схеме — больше

Публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения в Казани, придуманный налог в Муслюмово, запрет на хостелы и путешествие в Нью-Йорк: итоги недели от программы «7 дней»

Фото: Олег Тихонов

Какими будут цифры за тепло в платежках жителей Казани, на минувшей неделе обсуждали в столице Татарстана. Публичные слушания касались вопроса: следовать ли главному городу республики мировой тенденции и постепенно переходить на более дешевое тепло от ТЭЦ или сохранить верность котельным и не удивляться росту тарифов. Об этом, а также о других событиях минувшей недели, — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Гендиректор ТГК-16: «Рост тарифов на тепло ничем не обоснован»

В столице республики 130 котельных разной мощности, объединенных под крылом «Казэнерго», и три ТЭЦ: Казанская ТЭЦ-3 (ТГК-16), а так же ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 («Татэнерго»). В последние несколько лет все эти централи были серьезно модернизированы: установленное современное газотурбинное оборудование в режиме когенерации способно работать еще более эффективно — выдавать достаточные объемы тепла и электроэнергии с меньшими затратами. Вот только тепловая нагрузка по теплу у этих мощных ТЭЦ едва достигает трети. Парадокс. Группа компаний ТАИФ, в состав которой входит и ТГК-16, уже не раз поднимала перед исполкомом столицы вопрос: как так получается, что дешевое тепло в Казани есть, но до потребителей, а конкретно до населения, оно не доходит. Ответа пока нет.

На прошлой неделе состоялись очередные публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения Казани. Если коротко: решили не актуализировать — оставить все так, как есть. Предложение генерирующих компаний сочли «нецелесообразным, требующим дополнительных затрат».

— Котельные — это плохо? Да не очень плохо! С точки зрения потребителя. Ему какая разница, какой источник тепла? — высказал свое мнение первый заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам Александр Штром.

«Котельные — это плохо? Да не очень плохо! С точки зрения потребителя», — высказал свое мнение Александр Штром. Фото Романа Хасаева

Откуда тепло, людям действительно неважно. А вот как формируется цена — интересно:

— Вопрос комбинированной выработки электроэнергии и тепла — это чисто вопрос физики и экономики. Когда из одного кубометра газа мы получаем только тепло и затраты сажаем только на тепло и за это тепло платит наше население. Либо мы сжигаем этот кубометр газа и получаем два продукта — электроэнергию и тепло. Соответственно, и затраты, которые должно платить население меньше. После этого спорить о том, что выгодна котельная, не выгодна котельная, — теряют смысл, — кратко пояснил формулу расчетов заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин.

Котельные — это часть проблемы. Второй момент: переход крупных потребителей на собственные источники энергии и тепла. «Татэнерго» лишился таких пользователей, как КАПО и КМПО. Затраты на перекачку остались в целом прежними, вот только распределились они на оставшихся. Отсюда и рост сумм в платежках.

Мировая тенденция такова, что города уходят от неэффективных, дорогих котельных. В России примеров тоже уже хватает. Москва постепенно выводит котельные из системы теплоснабжения. В Красноярске уже 85% выработки и поставок тепла приходятся на ТЭЦ. До 2024 года переход завершится полностью. Кроме экономического эффекта как для потребителей, так и для региона в целом, есть еще важный положительный момент — экологический. Закрытие котельных равно резкому сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Расценки варьируются в зависимости от площадей и поголовья и составляют от 70 до 500 рублей за голову КРС. Фото Максима Платонова

Полевые поборы

Из лидеров в аутсайдеры. Так описывают журналисты программы «7 дней» тенденции последних лет, происходящие в Муслюмовском районе РТ. В свое время муниципалитет являлся передовой площадкой, где отрабатывались новаторские походы в развитии малых форм хозяйствования, и этот опыт затем ретранслировался затем на всю республику.

Сейчас в Муслюмовском районе все меньше надои и поголовье КРС. А за право выпаса тех коров, что остались на частных подворьях, взимается плата. Наличными. В принудительном порядке. Расценки варьируются в зависимости от площадей и поголовья и составляют от 70 до 500 рублей за голову КРС. Чем меньше коров — тем выше плата за выпас.

Местное руководство уверенно в законности сборов, называя их особой формой земельного налога. Люди безропотно платят. В Минсельхозе в курсе, что эти сборы взимаются в Муслюмовском районе уже несколько лет, но не дают происходящему никаких оценок. Юристы же утверждают: взимание денег — незаконно. Если это налог, то он должен взиматься государством и выплачиваться через банк. Если аренда — то должен быть специальный договор. А его нет. Не смогла съемочная группа ТНВ получить и пояснений о том, на что именно расходуются собранные деньги. Тем временем поголовье падает, а значит, и самодеятельный налог — растет.

Как будет меняться карта гостиничных услуг, насколько много владельцев хостелов будут вынуждены «уйти в подполье» и принимать постояльцев под видом родственников — покажет время. Фото Максима Платонова

Прощайте, хостелы в квартирах?

С 1 октября текущего года вступили в силу ограничения на открытие хостелов в квартирах. Строка, дополнившая документ, запрещает открытие гостиниц в жилых помещениях и не позволяет использовать квартиры для оказания гостиничных услуг. Чтобы все-таки получить право использовать помещения в качестве хостела или мини-отеля, их нужно сначала перевести в нежилой фонд. На это у владельцев бизнеса есть полгода.

Закон был подписан президентом России еще в апреле, а его активное обсуждение идет с 2015 года. С одной стороны, документ ограничивает возможности развития бизнеса владельцев мини-гостиниц. С другой — защищает права людей, проживающих в многоквартирных домах и просто устающих от постоянного присутствия посторонних фактически в их доме.

Как будет меняться карта гостиничных услуг, как много владельцев хостелов будут вынуждены «уйти в подполье» и принимать постояльцев под видом родственников — покажет время. Пока же максимум, что им грозит за нарушение — два вида штрафов: за нарушение пользования помещением (до 1,5 тыс. рублей) и за незаконную предпринимательскую деятельность (5 тыс. рублей). Серьезно напугать такие суммы едва ли кого смогут.

На строительстве оборонительных рубежей. 1941 г. Национальный архив РТ

Кто строил Волжский оборонительный рубеж

На этот раз журналисты программы «7 дней» решили рассказать в тематическом блоке, посвященном 100-летию ТАССР, всего об одном, но крайне важном и трагичном моменте в истории республики. 13 октября 1941 года Государственным комитетом обороны СССР было принято постановление о строительстве оборонительных рубежей на Волге и в Поволжском регионе.

Проект Волжского оборонительного рубежа проходил по территориям Татарстана, Чувашии и Марий Эл, опоясывая кольцом Казань и Зеленодольск. И строили его обычные граждане. Все те, кто, отправив отцов, мужей, сыновей, братьев на фронт, сами встали на их места у станков, в полях и на строительстве укреплений. 331 километр оборонительного рубежа, 931 дзот, 392 командных пункта, 419 землянок — получили имя «Казанский обвод».

Более миллиона человек из 37 районов Татарстана совершили настоящий подвиг, работая вручную по 16 часов в сутки ломами, кирками, лопатами, в осеннюю распутицу, зимние холода, а морозы доходили до 45 градусов, за 4,5 месяца возвели заграждения, должные остановить живую силу и врага на подступах к городу. Они выиграли свое сражение. Но до сих пор достоверно не известно — какой ценой: сколько жизней стали платой за вклад в победу на этом участке Великой Отечественной войны.

Подробнее обо всех этих событиях, а также о том, что увидели журналисты программы в Нью-Йорке, можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 14 ноября в 13.00 в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

