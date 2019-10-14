7 дней: платить за тепло будем по старой схеме — больше
Публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения в Казани, придуманный налог в Муслюмово, запрет на хостелы и путешествие в Нью-Йорк: итоги недели от программы «7 дней»
Какими будут цифры за тепло в платежках жителей Казани, на минувшей неделе обсуждали в столице Татарстана. Публичные слушания касались вопроса: следовать ли главному городу республики мировой тенденции и постепенно переходить на более дешевое тепло от ТЭЦ или сохранить верность котельным и не удивляться росту тарифов. Об этом, а также о других событиях минувшей недели, — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.
Гендиректор ТГК-16: «Рост тарифов на тепло ничем не обоснован»
В столице республики 130 котельных разной мощности, объединенных под крылом «Казэнерго», и три ТЭЦ: Казанская ТЭЦ-3 (ТГК-16), а так же ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 («Татэнерго»). В последние несколько лет все эти централи были серьезно модернизированы: установленное современное газотурбинное оборудование в режиме когенерации способно работать еще более эффективно — выдавать достаточные объемы тепла и электроэнергии с меньшими затратами. Вот только тепловая нагрузка по теплу у этих мощных ТЭЦ едва достигает трети. Парадокс. Группа компаний ТАИФ, в состав которой входит и ТГК-16, уже не раз поднимала перед исполкомом столицы вопрос: как так получается, что дешевое тепло в Казани есть, но до потребителей, а конкретно до населения, оно не доходит. Ответа пока нет.
На прошлой неделе состоялись очередные публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения Казани. Если коротко: решили не актуализировать — оставить все так, как есть. Предложение генерирующих компаний сочли «нецелесообразным, требующим дополнительных затрат».
— Котельные — это плохо? Да не очень плохо! С точки зрения потребителя. Ему какая разница, какой источник тепла? — высказал свое мнение первый заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам Александр Штром.
Откуда тепло, людям действительно неважно. А вот как формируется цена — интересно:
— Вопрос комбинированной выработки электроэнергии и тепла — это чисто вопрос физики и экономики. Когда из одного кубометра газа мы получаем только тепло и затраты сажаем только на тепло и за это тепло платит наше население. Либо мы сжигаем этот кубометр газа и получаем два продукта — электроэнергию и тепло. Соответственно, и затраты, которые должно платить население меньше. После этого спорить о том, что выгодна котельная, не выгодна котельная, — теряют смысл, — кратко пояснил формулу расчетов заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин.
Котельные — это часть проблемы. Второй момент: переход крупных потребителей на собственные источники энергии и тепла. «Татэнерго» лишился таких пользователей, как КАПО и КМПО. Затраты на перекачку остались в целом прежними, вот только распределились они на оставшихся. Отсюда и рост сумм в платежках.
Мировая тенденция такова, что города уходят от неэффективных, дорогих котельных. В России примеров тоже уже хватает. Москва постепенно выводит котельные из системы теплоснабжения. В Красноярске уже 85% выработки и поставок тепла приходятся на ТЭЦ. До 2024 года переход завершится полностью. Кроме экономического эффекта как для потребителей, так и для региона в целом, есть еще важный положительный момент — экологический. Закрытие котельных равно резкому сокращению вредных выбросов в атмосферу.
Полевые поборы
Из лидеров в аутсайдеры. Так описывают журналисты программы «7 дней» тенденции последних лет, происходящие в Муслюмовском районе РТ. В свое время муниципалитет являлся передовой площадкой, где отрабатывались новаторские походы в развитии малых форм хозяйствования, и этот опыт затем ретранслировался затем на всю республику.
Сейчас в Муслюмовском районе все меньше надои и поголовье КРС. А за право выпаса тех коров, что остались на частных подворьях, взимается плата. Наличными. В принудительном порядке. Расценки варьируются в зависимости от площадей и поголовья и составляют от 70 до 500 рублей за голову КРС. Чем меньше коров — тем выше плата за выпас.
Местное руководство уверенно в законности сборов, называя их особой формой земельного налога. Люди безропотно платят. В Минсельхозе в курсе, что эти сборы взимаются в Муслюмовском районе уже несколько лет, но не дают происходящему никаких оценок. Юристы же утверждают: взимание денег — незаконно. Если это налог, то он должен взиматься государством и выплачиваться через банк. Если аренда — то должен быть специальный договор. А его нет. Не смогла съемочная группа ТНВ получить и пояснений о том, на что именно расходуются собранные деньги. Тем временем поголовье падает, а значит, и самодеятельный налог — растет.
Прощайте, хостелы в квартирах?
С 1 октября текущего года вступили в силу ограничения на открытие хостелов в квартирах. Строка, дополнившая документ, запрещает открытие гостиниц в жилых помещениях и не позволяет использовать квартиры для оказания гостиничных услуг. Чтобы все-таки получить право использовать помещения в качестве хостела или мини-отеля, их нужно сначала перевести в нежилой фонд. На это у владельцев бизнеса есть полгода.
Закон был подписан президентом России еще в апреле, а его активное обсуждение идет с 2015 года. С одной стороны, документ ограничивает возможности развития бизнеса владельцев мини-гостиниц. С другой — защищает права людей, проживающих в многоквартирных домах и просто устающих от постоянного присутствия посторонних фактически в их доме.
Как будет меняться карта гостиничных услуг, как много владельцев хостелов будут вынуждены «уйти в подполье» и принимать постояльцев под видом родственников — покажет время. Пока же максимум, что им грозит за нарушение — два вида штрафов: за нарушение пользования помещением (до 1,5 тыс. рублей) и за незаконную предпринимательскую деятельность (5 тыс. рублей). Серьезно напугать такие суммы едва ли кого смогут.
Кто строил Волжский оборонительный рубеж
На этот раз журналисты программы «7 дней» решили рассказать в тематическом блоке, посвященном 100-летию ТАССР, всего об одном, но крайне важном и трагичном моменте в истории республики. 13 октября 1941 года Государственным комитетом обороны СССР было принято постановление о строительстве оборонительных рубежей на Волге и в Поволжском регионе.
Проект Волжского оборонительного рубежа проходил по территориям Татарстана, Чувашии и Марий Эл, опоясывая кольцом Казань и Зеленодольск. И строили его обычные граждане. Все те, кто, отправив отцов, мужей, сыновей, братьев на фронт, сами встали на их места у станков, в полях и на строительстве укреплений. 331 километр оборонительного рубежа, 931 дзот, 392 командных пункта, 419 землянок — получили имя «Казанский обвод».
Более миллиона человек из 37 районов Татарстана совершили настоящий подвиг, работая вручную по 16 часов в сутки ломами, кирками, лопатами, в осеннюю распутицу, зимние холода, а морозы доходили до 45 градусов, за 4,5 месяца возвели заграждения, должные остановить живую силу и врага на подступах к городу. Они выиграли свое сражение. Но до сих пор достоверно не известно — какой ценой: сколько жизней стали платой за вклад в победу на этом участке Великой Отечественной войны.
Подробнее обо всех этих событиях, а также о том, что увидели журналисты программы в Нью-Йорке, можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 14 ноября в 13.00 в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.
комментарии