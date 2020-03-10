«Побег из ада» с Тимуром Бекмамбетовым

Чего хотят женщины, ТНВ на съемках блокбастера о подвиге Девятаева и точка в деле о «приемных губителях» — итоги недели от «7 дней»

Фото: Наталия Бойко

В канун Международного женского дня съемочная группа программы «7 дней» провела опрос: что мужчины планируют подарить своим дамам и что на самом деле хотели бы получить женщины. Мнения совпали только относительно цветов. Букеты готовы дарить 68% мужчин и получать 47% женщин. Сильная половина человечества готова дарить также косметику, парфюмерию и бижутерию, а прекрасная половина материальным презентам предпочла бы путешествие. Об этом, и о других событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

К 75-летию подвига Михаила Девятаева

Нашим коллегам с телеканала «Новый век» одними из первых удалось побывать на съемочной площадке нового фильма Тимура Бемамбетова. В Ленинградской области воссоздан уголок Германии 40-х годов. А именно — ракетный центр Пенемюнде. Там идут съемки нового фильма, под названием «Фау-2. Побег из ада», рассказывающего о нашем легендарном земляке, вместе с товарищами сумевшем 8 февраля 1945 года совершить невозможное — угнать гитлеровский самолет и совершить побег со сверхохраняемого объекта.

Завесу тайны журналистам приоткрыть запретили. Да и не стоит до премьерного показа рассказывать обо всех задумках творческой группы. Придет время, и уже в кинозалах у каждого будет возможность увидеть то, что получилось. Но вот что известно точно: режиссеры — Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов, решили отойти от тренда последних лет в кинематографии, минимизировать компьютерные спецэффекты и графику, сделав упор на настоящих деталях. Потому и построены декорации — в натуральную величину, с проработкой в мельчайших элементах. И здания, и лаборатории, и самолет. Даже немцы — и те настоящие. Пришлось актерам из Германии уже на площадке осваивать русский язык.

А съемочная группа программы «7 дней» решила после посещения Ленинградской области, где кипит съемка художественного фильма, главным консультантом которого выступает сын Героя Советского Союза — Александр Девятаев, еще раз напомнить о том, что помня о подвиге Михаила Девятаева, мы можем потерять, причем безвозвратно, последний шанс создать на родине прославленного летчика музей — хранилище истории.

Мы можем потерять, причем безвозвратно, последний шанс создать на родине прославленного летчика музей — хранилище истории. Фото Максима Платонова

«Дача Девятаева» — место всего в 20 км от Казани — окрестным жителям прекрасно известна. И журналисты бывали там не раз. Дом, надворные постройки — все создано руками самого героя. Вот только без должного внимания и понимания со стороны властей жить уникальному месту осталось недолго. Дачу, где Александр Девятаев предлагал создать музей Героя Советского Союза Михаила Девятаева, регулярно пытаются грабить. Не спасают даже металлические решетки. А кроме того, федеральный закон, принятый в год 60-летия Великой Победы и гласящий о том, что «граждане должны иметь доступ к воде», предполагает перенос забора на 5—10 метров вглубь участка. Дом при таком всеобщем подходе спасти уже не удастся. Закон есть закон. Но стоит учитывать и некоторые моменты: когда дача строилась, документа еще не было даже в проекте. А исключительно механическое вмешательство уничтожит последнюю материальную память о человеке, памятник которому стоит даже в Германии, а вот на Родине — места ему не нашлось. Хочется надеяться, что со стороны властей это просто ошибка, которую пока еще не поздно исправить.

К слову, уже этой весной съемочная площадка фильма «Фау-2. Побег из ада», переместится в Казань. Может, это пусть немного, но всколыхнет человеческую память.

Высокогорский район: коррупционный скандал с продолжением

В минувшем году в Татарстане прогремела целая серия коррупционных скандалов с отчуждением земель, в которых оказались замешаны семь руководителей муниципальных образований и сельских поселений. Нарушения были выявлены в Буинском, Дрожжановском, Елабужском, Лаишевском, Лениногорском, Тетюшском районах.

Судебный процесс по еще одному делу, также касающемуся махинаций с землей, идет в Высокогорском районе. Местной прокуратурой выявлены нарушения по сделкам, касающимся участка площадью в 2 гектара неподалеку от парка «Заказанье». Так вышло, что эта земля несколько раз меняла категорию и, соответственно, вид разрешенного использования, в конечном итоге была распродана по небольшим участкам под частную застройку. Сегодня люди, не успев закончить стройку и ощутить себя счастливыми домовладельцами, рискуют всего лишиться. Кто-то уже остановил возведение жилищ, другие еще надеются на счастливый исход.

Судебный процесс по еще одному делу, так же касающемуся махинаций с землей, идет в Высокогорском районе. Фото tatfrontu.ru

Было время, когда спорная земля и предназначалась для жилого строительства и возведения объектов культурно-бытового назначения. Потом администрация Высокогорского сельского поселения инициировала изменение предназначения земель и перевела их в категорию застройки под гостиничный бизнес. Интересно, что нынешний глава Высокогорского поселения, бывший тогда главой исполкома, на суде признал, что решение, принятое исполнительным комитетом об изменении вида разрешенного использования земли, было незаконным, но сразу после «узаконенных» изменений состоялся аукцион, и 2 гектара земли оказались проданы за… чуть более 1 млн рублей, тем самым перестав быть муниципальной собственностью. Гостиничный домик построен на ней был. Но именно один домик. А остальная земля разбита на участки и распродана по цене до 300 тыс. рублей за сотку.

Прокуратура настаивает на признании сделки незаконной. И если ей удастся отстоять свою точку зрения в суде, история получит продолжение.

«Приемные губители» отправятся в тюрьму

Коллегия присяжных признала Эллу и Романа Григорьевых виновными в издевательствах, истязаниях и пытках четверых приемных детей. Роман Григорьев — виновным в убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней. О трагедии, случившейся в августе 2018 года в Алексеевском районе Татарстана, программа «7 дней» неоднократно рассказывала. Фермеры усыновили 9-летнюю Жанну, двух ее сестер и брата, как оказалось, для того, чтобы получать за них пособия, а самих детей использовать как бесплатную рабочую силу, наказывая за малейшие провинности, а то и просто так.

Девочку забили на глазах у других детей. Сроки тюремного заключения для Григорьевых определит Верховный суд Татарстана. Выжившие дети после трагедии вернулись к родителям. Те, чтобы возвратить своих детей, смогли бросить пить и устроились на работу.

Первые жертвы нововведения в Татарстане, тем не менее, уже есть: закрылась старейшая торговая обувная сеть в РТ. Фото: yandex.ru

Маркировочная реформа

Война с контрафактным товаром с помощью маркировки, которую вводят поэтапно и которая должна охватить все виды продукции к 2024 году, может серьезно ударить по малому и среднему предпринимательству, уверены эксперты. На недавнем Совете по предпринимательству они заявили о том, что налоговая нагрузка от введения маркировки возрастает в разы, а после отмены единого налога на вмененный доход многим придется либо закрывать свой бизнес, либо снова уходить в тень.

Продавцы обуви, которым маркировать товар предстояло начать уже с 1 марта текущего года, до последнего надеялись, что инициативу отменят. Не срослось. В итоге в последние дни февраля, чтобы не угодить под штрафные санкции, а они могут достигать 300 тыс. рублей и даже привести к уголовному разбирательству, все, кто не успел закупить коды, бросились оформлять заявки через национальную систему маркировки товаров «Честный знак». Такого шквала программа не выдержала и рухнула от перегрузки. Премьер-министру России Михаилу Мишустину пришлось подписать постановление о продлении сроков перехода на маркировку обуви еще на 4 месяца.

Первые жертвы нововведения в Татарстане, тем не менее, уже есть: закрылась старейшая торговая обувная сеть в РТ (впрочем, в ЦРПТ опровергли информацию, что причиной закрытия стало именно введение маркировки продукции). О проблемах заявляет и производитель одноразовых тапочек для отелей Сергей Серебреников. При ценах самой продукции в десятки рублей и высокой конкуренции ему предстоит вложить в обучение персонала, закупку оборудования и программного обеспечения не менее 150 тыс. рублей. Плюс нанять сотрудников, которые будут маркировать всю продукцию.

Самозанятые, едва решившись легализовать свой бизнес, сейчас в тяжких раздумьях. Например, небольшим мастерским по штучному изготовлению предметов из кожи — ремней, кошельков и т. д. — по закону тоже предстоит маркировать товар. Рустам Минниханов поддержал инициативу обратиться к Минпромторгу с предложением разрешить самозанятым продавать свою продукцию без чипов.

У производителей молока уже есть система «Меркурий», позволяющая проследить и качество, и путь продукции от коровы до прилавка. Фото mosreg.ru

Не меньше вопросов и у производителей молока. У них уже есть система «Меркурий», позволяющая проследить и качество, и путь продукции от коровы до прилавка. Очередное переоснащение, не давая очевидных плюсов, обойдется молокозаводам до 45 млрд рублей и приведет к удорожанию молока для потребителей примерно на четверть. Обещают вырасти цены и на другую планируемую к маркировке продукцию. На Совете по предпринимательству отметили, что вопросов к маркировочной реформе больше, чем ответов. И два ключевых: как не допустить массового оттока предпринимателей и предотвратить всплеск цен для потребителей, ради которых, по задумке, реформа и начата.

Вместе мы можем лучше!

Слова главы Башкортостана Радия Хабирова, произнесенные на Днях Татарстана в Башкортостане, журналисты программы «7 дней» взяли за ключевой слоган своего следующего материала. Он посвящен развитию сотрудничества между братскими народами, объединенными близким географическим положением, схожими языками, культурой и многовековой дружбой. И «Дни», что проходят ежегодно и уже стали традицией, — важная, но далеко не единственная связующая нить. К слову, уже скоро на Дни Башкортостана в Татарстане в РТ ждут солидную делегацию из соседней республики. Те обещают прибыть с масштабной и яркой культурной программой, а кроме того, планируется целый ряд деловых переговоров, форумов, научных диспутов и пр.

Объединять усилия намерена и наука республик. Так, президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов уверен в необходимости совместных научных экспедиций в татарские села и районы Башкортостана. Идея была поддержана научным сообществом Башкирии. А съемочная группа программы «7 дней» не стала дожидаться благоприятной погоды и организовала собственный выезд в Буздякский район Башкортостана, где посмотрела, как органично живут и работают рядом татары, башкиры, русские, чуваши, одинаково почитая традиции, праздники и особенности менталитета друг друга.

О том, что еще увидели в Буздяке казанские журналисты, почему главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий уверен, что без женщин в футболе не обойтись, и других важных и значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» на сайте ТНВ.

