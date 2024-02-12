Жилье мечты, или Набор проблем, кто — кого: пешеходы и водители, «Алабуга старт» для девушек

Главные события недели в программе «7 дней» на телеканале ТНВ

Фото: скриншот realnoevremya.ru презентации проекта

Собственное жилье — одно из ключевых стремлений для любой семьи. И реклама активно на этом играет: «Квартира мечты недорого и всего в 15 минутах от Казани». Как не купиться на такое обещание. Вот только вместо обещанных минут тем, кто поверил, добираться приходится часами через пробки, машины парковать негде, детей в детсады и школы приходится возить в город, а дождаться скорую получается не у всех… Об этом, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Ильшат Аминов: «Я не представлял масштаб проблемы»

— Я много слышал и читал о проблеме Куюков. Но честно вам скажу, не представлял масштабов проблемы. Во вторник я сам съездил в это поселение, чтобы увидеть своими глазами, что там творится… — с этих слов начал свежий выпуск информационно-аналитической программы «7 дней», ее ведущий — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

По признанию ведущего, отправиться в путь он решился в середине рабочего дня. Но даже в этих, казалось бы, идеальных условиях дорога на машине заняла полтора часа.

— Дальше я увидел засыпанный снегом, изуродованный строениями всех форм и этажей город, результат обмана и безумной алчности строителей, чиновников Пестречинского района, всех кто причастен к этому кошмару. Знаменитый жилой комплекс «Светлый», засыпанный снегом, окруженный забором, показался мне огромной резервацией с дорогой в один конец: заехать можно, но выехать — уже нет. Самое печальное зрелище — вереницы людей, идущие, увязая в снегу, с остановки единственного автобуса к своим домам, с опущенными головами и с котомками на колесах. Они казались мне существами из апокалиптического фильма будущего, — поделился впечатлениями Ильшат Аминов.

Не показался ему светлым ЖК «Светлый», не добавило солнца в душе и посещение ЖК «Яшьлек», где остается «много незаселенных домов». Отметил слишком низкое, не по нынешним погодам, расположение квартир на первых этажах.

— Самое удивительное, несмотря на запрет раиса Татарстана, в Куюках продолжается строительство. Вот это ООО СК «Бриз», директор А.Е. Беляков ведет строительство четырехэтажного жилого дома микрорайона «Яшьлек». А здесь ЖК «Добрый» предлагает позвонить и осуществить свою мечту. Скоро еще тысячи людей станут счастливыми обладателями квартир в Куюках — обманутых людей, поверивших рекламе «Недорогое жилье в 15 минутах от Казани», — высказал недоумение ведущий программы. И добавил, что сам он предложил бы возить в Куюки студентов — будущих архитекторов и строителей: — В качестве наглядного примера: к чему приводит желание заработать деньги любой ценой, к чему приводят ошибки в градостроительной политике, к чему приводит игнорирование районными чиновниками элементарных законов организации жизненного пространства для людей, которых изначально обрекают на бесконечные мучения.

Любая новая застройка возможна только при комплексном подходе: строительство дороги, инженерной, социальной инфраструктуры. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Побывала в одном из строящихся жилищных комплексов — «Яблоневые сады» — и съемочная группа программы «7 дней». Журналисты пообщались с жителями неожиданно для местных жителей выросшего едва ли не до размеров города поселка Салмачи и выслушали их мнение и опасения.

— Они предлагают многоэтажную застройку до 19 этажей и предлагают дорогу от ЖК «Яблоневые сады» до Дубравной. Сейчас этот перекресток уже забит, что будет дальше непонятно. Это же дорога города, а она превратилась в федеральную трассу, и это одна из грядущих проблем, на которую пытаются обратить внимание лиц, принимающих решения, люди, насмотревшиеся на страдания обитателей таких же резко выросших Куюков. Тем более что «яблоко раздора» и расположено сравнительно недалеко: аккурат между Куюками и Салмачами.

Новый ЖК планируют расположить между Куюками и Салмачами. скриншот realnoevremya.ru презентации проекта

А предполагаемая численность населения «Яблоневых садов» — 67 тыс. человек. Проект сейчас на утверждении в мэрии. На бумаге все красиво: из площади в 321 гектар, которую планируется отвести под ЖК, реально под жилую застройку уйдет 90, а все остальное — парки, детсады (то ли 11, то ли 18), 8 школ, больница на 60 коек, магазины, кафе, МФЦ, мечеть, церковь, синагога… Но. В Куюках тоже много что обещали. А в итоге с благами явный недобор, а в довесок — транспортный коллапс. И что будет с коммуникациями? Салмачинская инфраструктура на такое число новых абонентов не рассчитана. Вода, теплоснабжение, электроэнергия, канализация наконец…

«В дело вмешался и раис республики, еще летом прошлого года он запретил строительство на ряде территорий без должной инфраструктуры. Разрешения на строительство у застройщика нет. Правда, сам проект будет утверждаться сейчас, именно поэтому жители, что называется, волнуются заранее — вносить правки потом уже никто не станет», — суммирует мнение людей журналист программы «7 дней».

— Для нас гармоничное развитие как города Казани, так и наших районов в приоритете. Поэтому любая новая застройка возможна только при комплексном подходе. В первую очередь — строительство дороги, инженерной, социальной инфраструктуры, только после этого — разрешение на строительство жилья. Для нас это важно. Мы будем учитывать, требовать от застройщика, — успокаивает через журналистов ТНВ глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов.

Дорог предусмотрено две. Одна от ул. Зорге проляжет до Вознесенского тракта и далее — на Куюки. Еще одна в восточной части будущего ЖК. И делать их планируется двухполосными. Но: «Эта дорога не осилит наш ЖК, новая проблема появится. Нам говорят про Вознесенский тракт, но он платный», — приводят контраргумент люди. То, что тракт будет платным для всех, кроме местных жителей (по уверениям представителей института проектного планирования), снимает только часть проблемы. Будут ли способны две двухполоски ежедневно пропускать туда и обратно почти по 70 тысяч человек? Даже больше. По планам проектировщиков, инфраструктура, в том числе дорожная, «Яблоневых садов» должна будет помочь разгрузить проблемные точки в задыхающихся Куюках.

— Вообще, частая проблема, и не только в Казани: то, что на бумаге, и то, что в реальности — не совпадает. Пока что-либо говорить рано. Вот когда сдастся первый дом, мы можем наглядно и пощупать качество и все остальное, — осторожно высказался в интервью ТНВ руководитель гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

Кукморский район — лидер по надоям

Всего 5 районов республики обеспечивают более трети всего объема по надоям молока в Татарстане. Это Мамадышский, Сабинский, Атнинский, Балтасинский и Кукморский районы. Статистика отмечает, что в остающейся одним из лидеров молочного животноводства республике 27 районов допустили снижение и поголовья, и получения молока.

Съемочная группа программы «7 дней» отправилась в один из районов-лидеров по надоям и постаралась выяснить — в чем секрет успеха.

Татарстан остается одним из регионов-лидеров по производству молока в России. Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Мегафермы — те же заводы. С молоком вместо полимерной крошки. И ослепительными коровами вместо сверкающих новизной автомобилей на конвейере», — отметил побывавший на месте наш коллега Тимур Бикмурзин. И само производство молока недаром называется «промышленным». Причем высокотехнологичным и многопрофильным: хозяйства возделывают поля, где выращиваются необходимые для производства качественных кормов культуры. Есть свои склады, где хранятся компоненты этих самых кормов, что в строгом порядке и пропорциях смешиваются, чтобы кукморские буренки давали много вкусного молока. Каждой корове в сутки необходимо 52 килограмма сочного и питательного корма. Итог? Только один из двух цехов мегафермы ООО «Вахитово» в сутки производит 133 тонн молока. Это больше, чем результат иного района целиком, со всеми фермами, КФХ и частниками. Есть свои телятники, где подрастают будущие молочные коровы.

Крепкие животноводческие хозяйства — это работа для людей, достойные зарплаты, налоги в казну района и республики. И наоборот — закрой ферму, скоро деревня умрет: люди уедут, закроются детсады и школы. Об этом совсем недавно говорил и раис Татарстана Рустам Минниханов.

10 погибших, 61 — пострадавший

Такова статистика 70 ДТП с участием пешеходов в Татарстане с начала 2024 года. Причем виновниками разыгрывающихся трагедий становятся и водители, и «безлошадные».

На перекрестке Декабристов и Волгоградской, прямо на глазах съемочной группы, едва не развернулась трагедия: незрячий пешеход еще не завершил переход дороги, а нетерпеливый водитель уже нажал педаль газа. Благо поблизости оказалась неравнодушная девушка, помогшая человеку с ограниченными возможностями не только дойти через дорогу, но и доведшая его до входа в метро.

Но отсутствием терпения грешат и сами пешеходы. Кому-то сложно пройти две сотни метров до перехода. А кто-то не в силах дождаться смены сигнала светофора. А что водители? Одни уже на сменившемся свете сигнала изображают, что «завершают маневр», ругая нетерпеливых двуногих, и тут же сами рвут с места в карьер, едва увидят разрешающий сигнал. На сей раз кляня нерасторопных пешеходов.

31 января — на Мамадышском тракте мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и был насмерть сбит «Газелью». скриншот realnoevremya.ru видео из t.me/Госавтоинспекция Полк ДПС УМВД России по г. Казани

Итог? 4 февраля торопливый автовладелец на проспекте Ибрагимова насмерть сбил мужчину. 3 февраля на пересечении Вишневского и Еники под колесами «Лады» оказалась девушка. Пешеход выжил. С травмами ее доставили в больницу. 31 января на Мамадышском тракте мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Насмерть сбит «Газелью».

В ГИБДД отмечают две диаметрально противоположные тенденции: общее количество ДТП по республике, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, серьезно снизилось — минус 11%. А вот число погибших пешеходов, напротив, выросло. ГИБДД пытается противостоять тенденции. Одна из новаций: в снежную пору ни пешеходы, ни автовладельцы не видят разметку на обледеневшей дороге. Им на смену приходят проекционные пешеходные переходы, которые хорошо видно в любую погоду и любое время. И пешеходов тоже система подсвечивает, повышая их заметность для водителей. Пока таких светофоров в Казани — 18. На самых активных переходах.

«Алабуга старт»: девушки в приоритете

В ОЭЗ «Алабуга» действует Международная программа преимущественно для девушек и, как отмечают в особой экономической зоне, рассчитанная на долгую перспективу. Девушкам из разных стран предоставляется возможность повысить в Татарстане свои профессиональные навыки, получить образование, а если встретят любовь, то и создать интернациональные семьи.

Россия настроена на то, чтобы все, что необходимо для государства и населения огромной страны, уметь делать своими силами. Причем здесь готовы и самостоятельно инвестировать. Но есть нюанс: только производственных площадей, надежного оборудования и технологий — мало. Нужны квалифицированные кадры. Десятки тысяч специалистов. Одному только Закамью сегодня не хватает около 80 тысяч мастеров в самых разных областях.

Проект «Алабуга старт» рассчитан как на россиян, так и на иностранцев и приоритет в нем отдается девушкам. Сергей Афанасьев/realnoevremya.ru

В республике стараются работать на опережение. В той же «Алабуге» запущен один из крупнейших в стране образовательных центров — «Алабуга-Политех», мощностью по подготовке в 10 тыс. специалистов в год. Но! Политех это в первую очередь инженерные кадры, а региону нужны специалисты и в других областях — повара, официанты, плиточники, сортировщики и т. д. Может их подготовка и потребует меньше времени, но где взять столько желающих освоить профессии.

И еще момент: в аудиториях «Алабуга-Политеха» сейчас подавляющее большинство — парни. Между тем на отдельных производствах не обойтись без женской внимательности, усидчивости, точности. Те же производства конвейерного типа, например. Опять-таки, студенчество — то самое время, когда рождаются отношения, которые длятся потом часто всю жизнь. И вот появился проект «Алабуга старт», рассчитанный как на россиян, так и на иностранцев, желающих получить востребованные профессии и быстро найти работу по специальности. Приоритет отдается девушкам: из России, государства СНГ и дальнего зарубежья. В прошлом году из 92 стран мира поступило свыше 33 тыс. заявок. Из 7 тыс. оставивших заявки девушек, поступили 327. В этом году приедут представительницы еще из 44 стран.

Обо всем этом, а также о том, как в Татарстане прошел День науки, какие радиостанции республики самые рейтинговые и как уже сейчас кипит работа участковых избирательных комиссий, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 12 февраля, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.