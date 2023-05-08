Главный праздник — День Победы

Как идет подготовка ко Дню Победы, письмо с фронта и происшествие-призрак: события недели в программе «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Подавляющее большинство россиян именно 9 мая — День Победы, уверенно называют самым важным праздником. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром исследований общественного мнения. Этот день важен для каждой семьи. В Татарстане, как и по всей России, идет активная подготовка к событиям, приуроченным к 78-й годовщине Великой Победы. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век» от «Реального времени».

В преддверии Дня Победы

Торжественный парад войск Казанского гарнизона и минипарады у дома каждого татарстанского ветерана, большая праздничная программа, духовые оркестры в парке Победы и множество других ярких событий, самые значимые из которых будут в режиме реального времени транслироваться на телеканале «Новый век».

Впрочем, события, приуроченные к 78-й годовщине Великой Победы, уже идут по всей республике.

На днях открыли памятник Герою Советского Союза, ветерану-связисту Борису Кузнецову. Удостоенный золотой Звезды в возрасте 17 лет, Борис Кириллович ушел из жизни два с половиной года назад. До самых последних своих дней, ветеран вел активную общественную жизнь, встречался со школьниками и студентами. Он был последним из 185 уроженцев Татарстана, удостоенных в годы Великой Отечественной войны высшего символа воинской доблести.

Фото: Динар Фатыхов

Наследники героев — воины Российской армии, сегодня с честью продолжают дело дедов. 26 наших современников удостоены звания Героя Российской Федерации. Семеро татарстанцев получили эту награду в ходе Специальной военной операции.

Казань — город трудовой доблести. Соответствующий Указ о присвоении звания 53 городам страны был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2020 года. Памятный символ, знаменующий трудовой подвиг жителей столицы республики в годы Великой Отечественной войны, на прошлой неделе был торжественно открыт на площадке у железнодорожных ворот Казани. Место было выбрано в ходе опроса населения, а автором монумента стал московский скульптор Денис Стритович.

Фото: Максим Платонов

Звание предприятий трудовой доблести присвоено 22 предприятиям. В их числе Кукморский войлочный комбинат и Химический завод имени Карпова.

Всего в торжественных мероприятиях по всей Казани — в концертах, в парадах и шествиях, примут участие свыше полутора тысяч человек. Ветеранов на каждом событии встречают овациями. Точно также, как 78 лет назад.

В канун Дня Победы, на торжественном мероприятии с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова, состоялось вручение наград. На сцену поднимались и ветераны Великой Отечественной, и те, кто сегодня защищает Родину в рамках СВО. Или родные тех, кто отдал жизнь в бою. Золотую звезду Героя России за сына — Олега Сорокина, приняли родители героя. Орден Мужества получили родные старшего лейтенанта Германа Захарова и рядового Фаниля Хисматуллина. Медали «За отвагу» были вручены добровольцам батальона «Барс» Марату Набиуллину и Андрею Николаеву.

Фото: Динар Фатыхов

Герои МВД

У многих участников торжественной церемонии вручения госнаград, которая состоялась на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, на глаза наворачивались слезы, когда за орденами и медалями поднимались не сами герои, а родные и близкие тех, кто отдал жизни, выполняя воинский долг. Родители старшего лейтенанта Олега Сорокина — Героя России. Посмертно. Семьи старшего лейтенанта Германа Захарова и рядового Фаниля Хисматуллина — кавалеров ордена «Мужество». Посмертно. Награду за Фаниля Хисматуллина получил его маленький сын.

Фото: Динар Фатыхов

В числе погибших при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения Специальной военной операции — подполковник полиции Марсель Мубаракшин и капитан полиции Айсаф Галиев. С героями республика простилась на прошлой неделе. Марселю Мубаракшину был всего 41 год. Капитану Айсафу Галиеву — 31.

Марсель Мубаракшин отдал службе в правоохранительных органах полжизни — 20 лет. Начинал инспектором отдела кадров. Дошел до заместителя начальника УВД по Казани. В марте отправился в командировку в зону СВО. Простились с героем в культурном центре МВД. Проводить коллегу пришли сослуживцы, а также руководитель Администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров, министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

Капитана полиции Айсафа Галиева похоронили в его родном селе Илебер, что в Сабинском районе Татарстана. Оттуда он, отслуживший в органах внутренних дел 13 лет, и отправился в командировку, ставшую последней.

«Жены героев»

Так называется проект, организованный сначала в Самаре супругой профессионального военного Екатериной Колотовкиной. Сейчас проект приобрел федеральный масштаб. И если первоначально «Жены героев» объединяли супруг профессиональных военных, то сейчас к движению присоединились жены добровольцев и мобилизованных, матери, сестры и вдовы.

Взаимодействие, поддержка друг-друга, помощь тем, кому особенно тяжело, и воинам — тем, кто сейчас несет службу там, где горячо, где воюют братья по оружию их мужей, сыновей, братьев. А главное — вера в победу, в то, что правда обязательно восторжествует, в то, что важно стоять плечом к плечу не только на передовой, но и в тылу.

Фото: Динар Фатыхов

А был ли турник?

Тот самый турник, котрый месяц назад упал в селе Сылу-Саклово в Сармановском районе Татарстана на 11-летнюю девочку, причинив ей сложнейшие травмы. Настолько серьезные, что врачам Камского детского медицинского центра Набережных Челнов пришлось в буквальном смысле сражаться за ее жизнь. Перелом челюсти в нескольких местах, травма головы. Девочка, благодаря медикам, выжила. Сейчас продолжает бороться с последствиями того случая: ее мучают головные боли, нарушен слух, требуется сложная операция по восстановлению челюсти.

А что турник? Спустя полчаса с момента трагедии, о ней уже ничего не напоминало. Опасные конструкции буквально испарились, площадка оказалась… ничьей, так как на балансе местной администрации не значится, а турника и вовсе — не было. По крайней мере так утверждают в администрации.

На месте вновь побывала съемочная группа программы «7 дней». И вот что увидели журналисты: площадка — есть. Она по-прежнему в свободном доступе. Правда, инвентаря там почти не осталось — одни лишь металлические качели.

Собеседник наших коллег Рафик Минуллин показывает кадры — такой площадка была до трагедии: горка, турник–рукоход, тот самый, что рухнул на голову его внучки.

Девочка сегодня не может жевать. Только жидкая пища через трубочку. Пока ребенок мучается, ее дед пытается добиться справедливости. Он уверен, что площадка была создана с нарушениями строительных норм и не была готова к эксплуатации.

В сельсовете, куда также заглянула съемочная группа, подтвердить или опровергнуть мнение Рафика Минуллина не смогли. Председатель — на больничном, а договор на строительство площадки сотрудники предоставлять отказались. Сослались на то, что идет проверка, и пока она не завершена, от комментариев предпочитают воздержаться. В открытом доступе удалось обнаружить информацию о закупке. Стоимость контракта — 2 млн рублей.

Главу Саклов-Башского сельского поселения нашим коллегам найти все-таки удалось. Вот только разговора не получилось. На ходу она лишь открестилась от площадки, сказав, что на балансе лишь парк, а тот не достроен, и никакого отношения к трагедии на площадке она отношения не имеет.

Местные правоохранительные органы также не торопились возбуждать дело, пока не вмешались Следственный комитет и республиканская прокуратура. Вот только в отношении кого? Вопрос пока открытый — ответственнее лицо не установлено. Тем временем семья Минуллиных из пострадавших вдруг была переквалифицирована в свидетелей.

В администрации района, куда также направилась съемочная группа программы «7 дней», пояснили: «площадка построена в рамках федеральной программы, но всей организацией строительства занимался сельсовет». И еще один сюрприз: объект — то есть та самая площадка, как оказалось, еще не был сдан в эксплуатацию. В таком случае возникает вопрос: почему незавершенный объект не был должным образом отгорожен так, чтобы исключить попадание на его территорию посторонних лиц? Ответ на этот вопрос журналистам дать не смогли.

«На что мы надеемся, показывая это сюжет? Надеемся на совесть, чувство сострадания и желание помочь ответственных лиц Сармановского района. На то, что человеческие чувства смогут открыть наглухо застегнутые футляры их зачерствевших душ. Надеемся, что девочке и ее семье помогут», — подвел итог материалу, но не истории ведущий программы — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета республики и председатель Союза журналистов Республики Татарстан Ильшат Аминов.

Фото: Максим Платонов

Письмо солдата

Не так давно, съемочная группа программы «7 дней» уже во второй раз вернулась из зоны проведения Специальной военной операции. На что наши коллеги обратили внимание, так это на то, что почти везде, где им довелось общаться с бойцами — в блиндажах, в личных вещах, они замечали детские рисунки и письма, которые воинам присылают совсем незнакомые им школьники. Те самые, что приходят на передовую с малой родины, вместе с посылками гуманитарной помощью.

Искренние, светлые, возможно, немного наивные, они имеют огромное значение для солдат и офицеров. Они многократно перечитываются и пересматриваются в минуты затишья. А один из бойцов именного татарстанского батальона во время встречи с группой ТНВ не только вслух прочитал полученное им письмо, но и захотел написать его автору — мамадышской школьнице — ответ. И это письмо было доставлено лично в руки.

Боец именного батальона до того, как добровольно отправиться на СВО, имел сугубо мирную профессию. Он учитель английского языка и истории одной из школ Заинского района Татарстана. Письмо от девочки Кати воин носит всегда с собой. А недавно ответное письмо солдата дошло до адресата — ученицы лицея №2. «О чем думала? Я думала, как солдат прочитает, будет рад, с улыбкой. Появятся силы, вера в себя», — ответила школьница на вопрос — с какими мыслями и настроением писала солдату. О том, что получит ответ, она даже не подозревала. И теперь перечитывает его вместе с одноклассниками: «Хочу сказать тебе и одноклассникам спасибо за поддержку. Для нас очень важно — дело наше правое. Мы победим, сделаем все возможное для этого, спасибо вам, дорогие татарстанцы, обязательно вернемся с победой. Это будет наша общая победа. Важно участие каждого, только после этого будет мир».

Конечно, это не единственный ответ солдат на письма детей. Их сотни, если не тысячи. Директор заинского лицея Салават Гиманов и сам не раз бывал в зоне СВО — отвозил посылки и гуманитарную помощь. И письма. Как отмечает, именно письма и рисунки расходятся по рукам солдат в первую очередь.

Подробнее обо всем этом, а также об успехах татарстанских спортсменов и вековом юбилее одного из самых прославленных спортивных обществ страны — «Динамо», можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 8 мая, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.