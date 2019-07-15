Поработали на «четверку»: депутаты Госсовета РТ сами поставили себе оценку

Массовая гибель пчел, потерянные пенсии, упавшая в Казани скорость автомобильного движения: какой увидели минувшую неделю журналисты программы «7 дней» на ТНВ?

Фото: Ринат Назметдинов

Апокалипсис сегодня? Болгарская предсказательница Ванга пророчила, что гибели человечества будет предшествовать гибель пчел. Об этом в своем новом выпуске напомнили журналисты программы «7 дней», выходящей на телеканале «Новый век». И если верить пророчеству, то конец света уже начался: в 24 регионах России отмечена массовая гибель пчел. Счет на сотни тысяч пчелосемей, ущерб — десятки миллионов рублей. Не миновала эта печальная статистика и Татарстан.

Диверсия или фатальная ошибка?

Брянская, Тамбовская, Рязанская, Ульяновская, Саратовская, Ростовская, Пензенская, Воронежская, Курская области, республики Чувашия, Башкирия, Мордовия, Татарстан — массовая гибель пчел охватила больше четверти регионов страны. В Татарстане 5 тысяч пчелиных семей только за последние две недели погибли в восьми районах: Актанышском, Высокогорском, Заинском, Мамадышском, Мензелинском, Менделеевском, Лаишевском и Зеленодольском. Версий о причинах катастрофы таких масштабов несколько: сами пчеловоды считают, что виноваты фермеры, нарушившие порядок обработки полей, использовавшие (возможно) не те пестициды и не уведомившие фермеров о предстоящей потраве. В ряде регионов к расследованию подключилась прокуратура. И у правоохранителей, и у журналистов программы «7 дней» возникают некоторые сомнения: как такое могло произойти на столь огромных территориях, да еще и практически одновременно? Неужели фермеры вступили в преступный сговор? Или речь и вовсе идет о диверсии? И как быть с потерями пчеловодов, многие из которых сейчас на грани разорения?

В Ульяновской области в нескольких муниципалитетах планируется компенсировать ущерб пострадавшим. Сейчас прорабатывается порядок предоставления выплат. В Татарстане некоторые фермеры признали свою вину и готовы возместить ущерб. Но… только после решения суда. Сейчас пчеловоды за свой счет бегают по лабораториям, сдают на экспертизу павших пчел. Однако результаты будут готовы не раньше, чем к середине осени. Специалистам предстоит определить причины гибели и то, каким именно пестицидом отравлены насекомые.

Массовая гибель пчел охватила больше четверти регионов страны. Фото сельхозпортал.рф

Сейчас фермеры исправляются: например, в Заинском районе аграрии через газеты предупреждают, что планируют использовать сильные ядохимикаты, и приводят список населенных пунктов, рядом с которыми планируется обработка посевов. Вот только местным пчеловодам, у которых пчелы уцелели, радоваться опять не чему: по логике фермеров, на ближайшие 40 дней ульи придется просто закрыть наглухо и не выпускать пчел совсем.

В республике, по крайней мере недавно, содержалось почти четверть миллиона пчелосемей. Ни застрахована ни одна. Пока решается вопрос о том, будет ли компенсация, если будет, то какая, как и когда, пчеловоды задаются еще одним вопросом: как утилизировать мед, что успели собрать до своей гибели крылатые труженицы? Ведь он тоже может быть отравлен. А это многие тонны меда. И честно предупреждают: в этом году хороший мед будет редкостью. И редкостью дорогой. Правда, в Минсельхозпроде успокаивают: уцелевшие хозяйства соберут не менее 5 тыс. тонн меда. Если, конечно, еще какой беды не приключится.

Потерянные пенсии

Собирать доказательства приходится не только пчеловодам, но и тем татарстанцам, кто собирается выйти на пенсию. Доказательства того, что они действительно отработали десятки лет на своих предприятиях, в компаниях или фирмах и имеют полное право на полагающиеся по закону выплаты. Найти концы, точнее, подтверждение своего трудового стажа, увы, получается не у всех. Одним из героев материала журналистов программы «7 дней» стал казанец Рифкат Ахметзянов, отработавший на десятке предприятий положенный срок, но… Собравшись выйти на пенсию, он с ужасом обнаружил, что стажа у него… нет. Совсем. Нет ни одного документа, доказывающего, что он проработал хотя бы на одном из мест хотя бы день. Работодатели не удосужились предоставить сведения в архив и Пенсионный фонд. А пока мужчина пытался доказать свой стаж, он попал под действие пенсионной реформы и теперь, если или, хочется верить, когда докажет, что честно проработал всю свою жизнь, на пенсию все равно не выйдет. Придется потрудиться еще 5 лет.

По информации журналистов, случай для России далеко не единичный. Таких честных работяг, обделенных из-за нерадивости работодателей пенсией, по стране только в 2017 году было 125 тысяч. В 2018 году их число выросло до 175,5 тыс. человек. В республике 12 тыс. татарстанцев обратились в Госкомитет по архивному делу за подтверждающими стаж и уровень дохода документами. А получить их смогли лишь 1 700 заявителей.

Съемочная группа программы «7 дней» встретилась с несколькими почти пенсионерами, вынужденными оббивать пороги в поисках справедливости, и выяснили, что архивы сотен, если не тысяч предприятий, социальных объектов, организаций, просто исчезли вместе с прекратившими свое существование юридическими лицами. И где сейчас искать следы, читай, стаж работавших там людей — просто неизвестно. Как неизвестно и то, что делать тем, кто теряет надежду на, казалось бы, гарантированные выплаты.

12 тыс. татарстанцев обратились в Госкомитет по архивному делу за подтверждающими стаж и уровень дохода документами. Фото mosreg.ru

Казань: скорость — ниже

Одна из самых обсуждаемых инициатив минувшей недели внесена ГИБДД. Речь идет о новых ограничениях скорости движения транспорта на территории столицы республики. Так, на Кировской дамбе недавно появились знаки «50», на целом ряде других участков магистралей — «40».

Причины очевидны: Госавтоинспекция стремится снизить риск ДТП и гибели людей на дорогах. Согласно исследованиям, шанс пешехода выжить, будучи сбитым автомобилем, движущимся на скорости в 40 км/ч — 90%, на скорости в 50 км/ч — лишь 20%. Если на спидометре автомобиля 60 км/ч, то не более 10%. Статистика от Всемирной организации здравоохранения сообщает: «Увеличение средней скорости автомобиля на 1 км/ч влечет за собой рост числа автокатастроф со смертельным исходом на 4—5%». Иными словами: снижение скорости движения с 60 до 40 км/ч — это плюс 80% к шансу выжить у пешехода в случае внезапного наезда автомобиля и вдвое меньшее количество вероятных ДТП. Кроме того, это больше шансов для самих автовладельцев успеть среагировать на неожиданные события на дорогах.

Автовладельцы недовольны. Пока. Пешеходы еще не осознали перемен. Мечта и цель руководства города и ГИБДД — свести число несчастных случаев на дорогах к нулю, как это удалось сделать в Хельсинки и Стокгольме.

Статистика и от Всемирной организации здравоохранения сообщает: «Увеличение средней скорости автомобиля на 1 км/ч влечет за собой рост числа автокатастроф со смертельным исходом на 4—5%». Фото Максима Платонова

На «четверку»…

Именно так — на «четверку», кто с минусом, кто на твердую — оценили свою работу в этом созыве депутаты Государственного совета РТ.

Конструктивно, учитывая мнение политических оппонентов, внимательно выслушивая пожелания населения республики и оперативно откликаясь на меняющуюся коньюнктуру федерального и международного законодательства. Чуть менее чем за пять лет принят ряд ключевых законов, в том числе в экономике, важнейшим из которых является закон о Стратегии социально-экономического развития РТ до 2030 года. Депутатами Госсовета были внесены 266 из 600 инициированных властями Татарстана законопроектов (214 — внес Кабмин республики, 58 — комитеты Госсовета, 24 — президент Татарстана). Состоялись 482 заседания комитетов парламента по актуальным, в том числе инициированным гражданами республики вопросам. Рассмотрены 63 тыс. обращений, каждое третье — уже нашло решение.

Сами депутаты себе оценку поставили. Но гораздо более важным станет то, как оценивают их работу сами татарстанцы. И ответ на этот вопрос, мы получим 8 сентября, в день выборов, резюмируют свой материал журналисты программы «7 дней».

К 2030 году в Татарстане будут перерабатывать 60% добываемой нефти

Сегодня из 36 добываемых в Татарстане млн тонн нефти перерабатывается в республике лишь 17 млн тонн. Через 11 лет эта цифра должна достичь 24 млн тонн. Об этом было заявлено в Альметьевске, где на прошлой неделе одновременно и на одной площадке состоялись Международный нефтегазовый молодежный форум и традиционный республиканский Нефтяной саммит.

ТЭК стал в Республике не только главным источником доходов и поступлений в казну, но и драйвером развития, генератором идей и новых решений. Нефтеперерабатывающие заводы республики сегодня самые современные, наукоемкие и передовые предприятия в стране, а во многом и в мире. И этот тренд очень важно сохранить — неоднократно подчеркивалось в ходе саммита и форума. «Татнефть» заявляет о стратегии наращивания добычи. Активно внедряются технологии повышения нефтеотдачи, повышается глубина и эффективность нефтепереработки, в том числе тяжелой и высокосернистой нефти, в чем республика уже значительно преуспела.

Сегодня из 36 добываемых в Татарстане млн тонн нефти перерабатывается в республике лишь 17 млн тонн. Через 11 лет эта цифра должна достичь 24 млн тонн. Фото Максима Платонова

В Татарстане ставка делается на эффективность в любом стартующем проекте — как за счет технологий, так и за счет профессионалов. Топливно-энергетический комплекс — драйвер развития экономики республики и России в целом. По подсчетам специалистов, каждый полученный в нефтедобыче и нефтехимии рубль генерирует 20 рублей в смежных отраслях, стимулируя развитие страны в целом.

К 100-летию ТАССР

Уже в июле будет праздновать 71 годовщину с момента запуска одно из крупнейших в мире нефтяных месторождений — Ромашкинское. Об этом событии, а также о том, чем еще запомнилась в истории вторая неделя июля, рассказывает традиционная рубрика программы «7 дней», посвященная приближающемуся вековому юбилею Татарстана.

Одна из самых печальных страниц истории — голодомор. Жара 1921 года буквально сожгла на корню весь будущий урожай, и к июлю на территории Поволжья и Приуралья разразился жесточайший голод. В Татарской республике от голода пострадали около 2 млн человек, то есть 80% всего населения региона. В целом по стране от голода погибли более 5 млн человек.

10 июля 2011 произошла одна из крупнейших транспортных катастроф в новейшей истории России. На Волге затонул экскурсионный теплоход «Булгария», унеся с собой жизни 122 человек. Лишь 79 смогли спастись.

В 1934 году сухогруз «Челюскин» был задавлен льдами и затонул в Баренцевом море, а его экипаж — всего 104 человека под управлением начальника экспедиции Отто Шмидта — два месяца прожил на льду в условиях полярной зимы. За их спасением наблюдала вся страна. Один из активных участников спасательной операции — Михаил Водопьянов, совершивший три вылета к терпящим бедствие и вывезший 10 человек, летчик жил и работал в Казани.

В начале июля 1941 года республика активно принимала эвакуированных с охваченных войной территорий. К январю 1942 года вместо запланированных изначально 163 тыс. человек Татарстан принял 273 тысячи, и только в первый год Великой Отечественной Казань приняла 115 тысяч.

8 июля 1934 года родился Александр Курынов — легенда мировой тяжелой атлетики, чемпион Олимпийских игр, трижды чемпион мира и четырежды — чемпион Европы.

13 июля 1963 года дал свою первую продукцию Казанский завод органического синтеза. Фото Романа Хасаева

13 июля 1963 года дал свою первую продукцию первенец нефтехимической отрасли Татарстана — Казанский завод органического синтеза.

В июле 1921 года был подписан Декрет о введении татарского языка в делопроизводство советских учреждений, где, кроме того, сообщалось об открытии специальных курсов татарского языка, изучении татарского языка желающими в русских школах и русского — в татарских, поручено открыть ранее закрытые татарские школы и развивать татарские народные театры.

14 июля 1993 года был утвержден государственный гимн Татарстана. Точнее, его музыка, а слова появились 20 лет спустя.

Дан старт подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

На этой неделе официально стартовала подготовка к юбилейной дате — 75-летию Великой Победы. Праздник уже имеет логотип, где центральным элементом стала цифра 75, составленная из стрелок, напоминающих те, что обозначали направления ударов в боевых операциях в годы войны.

Президент России Владимир Путин особо подчеркнул, что дата не должна превратиться в формальность, а стать событием, когда мы вспомним, увидим и услышим каждого победителя.

А в Татарстане тем временем ветераны войны и труженики тыла лишились возможности бесплатно посещать самые яркие премьеры Татарского академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля. Об этом члены Казанского городского Совета ветеранов пожаловались в редакцию программы «7 дней».

На этой неделе официально стартовала подготовка к юбилейной дате — 75-летию Великой Победы. Фото Максима Платонова

Последние 10 лет единственным и постоянным спонсором таких посещений выступал Казанский вертолетный завод. Причем не просто спонсировал, а выкупал для тех, кто ковал победу на фронте и в тылу, одну пятую зала. И это каждый раз был праздник, говорят сами пожилые татарстанцы. В 2018 году договор между КВЗ и театром истек, и новый театральный сезон для ветеранов рискует так и не начаться.

В Совете ветеранов надеются, что появится государственная программа или найдется неравнодушный, который сможет подарить ветеранам эту маленькую, но такую необходимую радость.

Видеоверсию этих сюжетов можно увидеть в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 15 июля в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.