«Защитники Отечества» — фонд в поддержку участников СВО
Фонд СВО заработал по всей России, кому досталось «Хрустальное перо» и борьба за воду в Бугульме: события недели в программе «7 дней»
Учредитель — правительство России, цель — поддержка участников специальной военной операции, их вдов, детей и родителей. По всей стране, начиная с минувшей недели, открылись филиалы государственного фонда «Защитники Отечества». В Татарстане таких филиалов — 18. О задачах и целях фонда, о том, как можно поддержать благое дело, а также о других событиях, привлекших внимание наших коллег, — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век» от «Реального времени».
С подачи президента
О необходимости создания Фонда поддержки участников специальной военной операции, впервые заявил президент России Владимир Путин. Было это 21 февраля 2023 года, во время ежегодного послания Федеральному Собранию. 3 апреля был подписан указ. В документе пояснялось, что новая структура призвана оказывать помощь ветеранам СВО и участникам боев в Донбассе, супругам погибших воинов, их несовершеннолетним детям и детям старше 18 лет, ставшим инвалидами, родителям, проживавшим вместе с защитниками Отечества и лицам, находившимся на иждивении бойцов и офицеров, отдавших жизнь, выполняя свой воинский долг.
«Для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО, иных лиц и членов их семей», Фонд должен обеспечить персональное сопровождение адресатов поддержки. Для этого организованы формирование штата социальных координаторов, их обучение, а также финансирование деятельности Фонда. Учредителем выступило Правительство России. Источником финансирование станет федеральный бюджет, а так же добровольные взносы и пожертвования неравнодушных граждан.
Татарстан включился в работу одним из первых. На прошлой неделе, филиалы Фонда по республике заработали сразу в 18 районах, в том числе в Казани. Здесь филиал Фонда «Защитники Отечества» расположился в ДК химиков, на ул. Декабристов.
Съемочная группа программы «7 дней» побывала на площадках филиалов Фонда. Познакомилась с людьми, которые там будут работать, и теми, кто уже в первые дни пришел за советами, помощью и поддержкой.
Марат Набиуллин — сам ветеран СВО. Был ранен и не понаслышке знает, каково столкнуться с бюрократической машиной. Сейчас активно помогает таким же ветеранам, как и он сам.
Андрей Луганцев прошел этап сражений в Запорожье. Сейчас завершает лечение и обучение на координатора проекта.
Ольга Ильдукова — вдова военнослужащего, сегодня — социальный координатор Фонда в Альметьевске.
Собрать нужные документы для получения социальной и финансовой поддержки, помочь в оформлении инвалидности, обеспечить получение юридических услуг, решить вопросы летнего отдыха детей и устройства их в детские сады и школы, заказать протез или помочь устроиться на работу, получить новую специальность, решить вопросы с военным комиссариатом и военной прокуратурой… Перечень вопросов, в которых готовы оказать посильную поддержку и помощь специалисты Фонда — огромен. Главная цель — не оставить тех, кто нуждается в крепком плече один на один с проблемами. Вся работа ведется адресно, персонально и с обращения по момент решения вопроса.
Люди, которые сами побывали под огнем укронацистов, теряли родных и близких в СВО, но сумели справиться с бедой, как никто другой понимают эмоциональное и душевное состояние тех, кто нуждается в поддержке сегодня. Знают о чем говорить и чем помочь. А сделать так, чтобы эта помощь была своевременной и максимально возможной — задача и государства, и каждого из нас.
Хрустальное перо
Прозрачное, хрупкое и будто воздушное, но острое и тяжелое. «Хрустальное перо» — главная журналистская премия Республики Татарстан, наглядное отображение самой профессии.
На прошлой неделе состоялась церемония чествования лучших из лучших в татарстанской журналистике. Одними из тех, кто был удостоен высокой награды, стали Зуфар Давлетшин и Андрей Ключников, совсем недавно вернувшиеся со второй командировки в зону СВО и уже готовящиеся отправиться туда, где свистят пули и рвутся снаряды в третий раз.
Для Зуфара это первая подобная награда за многолетнюю карьеру. Андрей трижды номинировался, но был удостоен только сейчас за серию репортажей с передовой и второй линии обороны. Оба сами изъявили желание отправиться в командировку. И не просто поехали и делали материалы, но еще и активно принимали участие в сборе гуманитарной помощи и для бойцов, и для людей, которые уже забыли — что такое мирное небо над головой и тишина, не взбудораженная громом разрывов.
Символично, что заслуженную награду наши коллеги получили из рук представителей Союза журналистов Луганской Народной Республики, специально приехавших на церемонию в Татарстан. «Там очень много людей из Татарстана, и они вас ждут. Врачи, учителя, бойцы. Вы мост между ними и их домом, кто как не вы расскажете об этих людях», — вручая Хрустальное перо, подчеркнул Евгений Мурылев — председатель Союза журналистов ЛНР.
В этом угоду на соискание Хрустального пера поступило рекордное количество заявок — более двух тысяч. Выросло и количество номинаций — их стало 14. А Гран-при достался главному редактору газеты «Республика Татарстан» Александру Латышеву, отдавшему 56 лет любимой профессии.
Бугульма: битва за воду
Пенсионеры Бугульминского района вступили, как отмечают наши коллеги из программы «7 дней», в «неравную схватку с одной из самых крупных местных коммунальных компаний. Жители окрестных деревень шлют письма в различные инстанции с просьбой усмирить пыл руководства Бугульминского водоканала, сотрудники которого совершают незапланированные набеги — сметая все на своем пути. Уже несколько деревень в районе оказались в летний сезон, в буквальном смысле, отрезаны от главного источника жизнеобеспечения — воды. Сотрудники водоканала срезают под корень трубы и колонки для забора воды, которые были построены силами местных жителей еще в советские годы».
Речь идет о деревне Елховка. Еще в годы существования СССР в населенный пункт был проведен водопровод. Причем обустроен он был так, что вода самотеком шла в деревню с родников ближайшей горы. Напора было достаточно для того, чтобы не пришлось строить водонапорные башни, ставить помпы, насосы и т. д. Природа давала чистейшую воду. А люди как могли оберегали водоток: чистили, ремонтировали, приводили в порядок.
Так было до недавнего времени, пока городские гости (до Бугульмы всего несколько десятков километров), не решили, что за блага надо платить и включили в оплату коммунальных услуг плату за… водопровод. А заодно — назначила штрафы за то время, что пенсионеры пользовались родниковой водой, не имеющей никакого отношения к централизованному водоснабжению, бесплатно. «Населению было предложено заключить договор на поставку воды с предприятием «Бугульма-Водоканал». Но неуемная жажда наживы оказалось слишком высока. А чтобы деньги уж наверняка не утекали сквозь пальцы, сотрудники предприятия во время своего очередного, незапланированного набега срезали на корню все точки водяного сбора, все деревенские колонки, откуда пенсионеры брали воду», — рассказывает побывавший на месте корреспондент.
Такая же картина складывается и в деревне Новая Александровка. Там проживают 500 человек. Письма с предупреждениями начали поступать в 2019 году. Предлагалось ни много ни мало, а расплатиться за идущую с родников воду по городским тарифам — как за фильтрованную, поступающую с «Водоканала». Правда, там пока свой родник сельчане отстоять смогли.
Разгул страстей прокатился по всему Бугульминскому району. Поселок Карабаш лишился всех уличных колонок, не смотря на то, что тут за воду люди всегда платили исправно. В чем причина? А бог знает! Может для того, чтобы случайные путники бесплатно не набрали воды.
Досталось заодно и общественной бане. Там обнаружился кусок шланга. Чей он и откуда взялся — история умалчивает. Но штраф на… полтора миллиона рублей от коммунальщиков уже прилетел.
Интересный момент: в начале 2000-х, «Водоканал» в Бугульме переживал не лучшие времена. На замену устаревшего оборудования и технологий денег не было. Качество воды оставляло желать лучшего. Постоянные аварии… В 2010-х стартовала программа «Чистая вода» и каждый(!) работающий житель района внес свой вклад на то, чтобы район был обеспечен чистой питьевой водой. Итог — «Бугульма-Водоканал» даже удостоен особой награды ООН.
В 2019-м в компании сменилось руководство. Как отмечают наши коллеги: «Сегодня его единственным владельцем является бывший сити-менеджер Набережных Челнов, в последние годы занимавший должность заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ринат Абдуллин». Прибыль по итогам 2022 года — 262 миллиона рублей. А что касается благодарности жителям района за оказанную в свое время поддержку и, мягко говоря, странные попытки собрать деньги за то, к чему водоснабженцы не имеют никакого отношения, то… ответ на запрос ТНВ был краток: «Водоснабжение в населенных пунктах осуществляется круглосуточно, вся система работает в штатном режиме. Основные узлы системы не отключались, не демонтировались. Объекты являются собственностью Бугульминского муниципального района Республики. Потому работу по предотвращению возникновения пожаров должны проводить муниципальные органы».
«Воды» в такой отписке — с избытком. Изучением вопроса сегодня занялись в Следственном комитете — в отношении должностных лиц предприятия «Бугульма-Водоканал» заведено уголовное дело. В Елховке тем временем наступающее лето встречают с опасением: риск оказаться в жару без капли воды — вполне реален.
Подробнее обо всем этом, а также о том, как черные доктора «излечивают» татарстанцев, заодно облегчая их кошельки и как проходил национальный марийский праздник Семык, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 5 июня, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.
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