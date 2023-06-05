«Защитники Отечества» — фонд в поддержку участников СВО

Фонд СВО заработал по всей России, кому досталось «Хрустальное перо» и борьба за воду в Бугульме: события недели в программе «7 дней»

Учредитель — правительство России, цель — поддержка участников специальной военной операции, их вдов, детей и родителей. По всей стране, начиная с минувшей недели, открылись филиалы государственного фонда «Защитники Отечества». В Татарстане таких филиалов — 18. О задачах и целях фонда, о том, как можно поддержать благое дело, а также о других событиях, привлекших внимание наших коллег, — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век» от «Реального времени».

С подачи президента

О необходимости создания Фонда поддержки участников специальной военной операции, впервые заявил президент России Владимир Путин. Было это 21 февраля 2023 года, во время ежегодного послания Федеральному Собранию. 3 апреля был подписан указ. В документе пояснялось, что новая структура призвана оказывать помощь ветеранам СВО и участникам боев в Донбассе, супругам погибших воинов, их несовершеннолетним детям и детям старше 18 лет, ставшим инвалидами, родителям, проживавшим вместе с защитниками Отечества и лицам, находившимся на иждивении бойцов и офицеров, отдавших жизнь, выполняя свой воинский долг.

«Для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО, иных лиц и членов их семей», Фонд должен обеспечить персональное сопровождение адресатов поддержки. Для этого организованы формирование штата социальных координаторов, их обучение, а также финансирование деятельности Фонда. Учредителем выступило Правительство России. Источником финансирование станет федеральный бюджет, а так же добровольные взносы и пожертвования неравнодушных граждан.

Татарстан включился в работу одним из первых. На прошлой неделе, филиалы Фонда по республике заработали сразу в 18 районах, в том числе в Казани. Здесь филиал Фонда «Защитники Отечества» расположился в ДК химиков, на ул. Декабристов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Съемочная группа программы «7 дней» побывала на площадках филиалов Фонда. Познакомилась с людьми, которые там будут работать, и теми, кто уже в первые дни пришел за советами, помощью и поддержкой.

Марат Набиуллин — сам ветеран СВО. Был ранен и не понаслышке знает, каково столкнуться с бюрократической машиной. Сейчас активно помогает таким же ветеранам, как и он сам.

Андрей Луганцев прошел этап сражений в Запорожье. Сейчас завершает лечение и обучение на координатора проекта.

Ольга Ильдукова — вдова военнослужащего, сегодня — социальный координатор Фонда в Альметьевске.

Собрать нужные документы для получения социальной и финансовой поддержки, помочь в оформлении инвалидности, обеспечить получение юридических услуг, решить вопросы летнего отдыха детей и устройства их в детские сады и школы, заказать протез или помочь устроиться на работу, получить новую специальность, решить вопросы с военным комиссариатом и военной прокуратурой… Перечень вопросов, в которых готовы оказать посильную поддержку и помощь специалисты Фонда — огромен. Главная цель — не оставить тех, кто нуждается в крепком плече один на один с проблемами. Вся работа ведется адресно, персонально и с обращения по момент решения вопроса.

Люди, которые сами побывали под огнем укронацистов, теряли родных и близких в СВО, но сумели справиться с бедой, как никто другой понимают эмоциональное и душевное состояние тех, кто нуждается в поддержке сегодня. Знают о чем говорить и чем помочь. А сделать так, чтобы эта помощь была своевременной и максимально возможной — задача и государства, и каждого из нас.

Фото: Динар Фатыхов

Хрустальное перо

Прозрачное, хрупкое и будто воздушное, но острое и тяжелое. «Хрустальное перо» — главная журналистская премия Республики Татарстан, наглядное отображение самой профессии.

На прошлой неделе состоялась церемония чествования лучших из лучших в татарстанской журналистике. Одними из тех, кто был удостоен высокой награды, стали Зуфар Давлетшин и Андрей Ключников, совсем недавно вернувшиеся со второй командировки в зону СВО и уже готовящиеся отправиться туда, где свистят пули и рвутся снаряды в третий раз.

Для Зуфара это первая подобная награда за многолетнюю карьеру. Андрей трижды номинировался, но был удостоен только сейчас за серию репортажей с передовой и второй линии обороны. Оба сами изъявили желание отправиться в командировку. И не просто поехали и делали материалы, но еще и активно принимали участие в сборе гуманитарной помощи и для бойцов, и для людей, которые уже забыли — что такое мирное небо над головой и тишина, не взбудораженная громом разрывов.

Символично, что заслуженную награду наши коллеги получили из рук представителей Союза журналистов Луганской Народной Республики, специально приехавших на церемонию в Татарстан. «Там очень много людей из Татарстана, и они вас ждут. Врачи, учителя, бойцы. Вы мост между ними и их домом, кто как не вы расскажете об этих людях», — вручая Хрустальное перо, подчеркнул Евгений Мурылев — председатель Союза журналистов ЛНР.

В этом угоду на соискание Хрустального пера поступило рекордное количество заявок — более двух тысяч. Выросло и количество номинаций — их стало 14. А Гран-при достался главному редактору газеты «Республика Татарстан» Александру Латышеву, отдавшему 56 лет любимой профессии.

Фото: Динар Фатыхов

Бугульма: битва за воду

Пенсионеры Бугульминского района вступили, как отмечают наши коллеги из программы «7 дней», в «неравную схватку с одной из самых крупных местных коммунальных компаний. Жители окрестных деревень шлют письма в различные инстанции с просьбой усмирить пыл руководства Бугульминского водоканала, сотрудники которого совершают незапланированные набеги — сметая все на своем пути. Уже несколько деревень в районе оказались в летний сезон, в буквальном смысле, отрезаны от главного источника жизнеобеспечения — воды. Сотрудники водоканала срезают под корень трубы и колонки для забора воды, которые были построены силами местных жителей еще в советские годы».

Речь идет о деревне Елховка. Еще в годы существования СССР в населенный пункт был проведен водопровод. Причем обустроен он был так, что вода самотеком шла в деревню с родников ближайшей горы. Напора было достаточно для того, чтобы не пришлось строить водонапорные башни, ставить помпы, насосы и т. д. Природа давала чистейшую воду. А люди как могли оберегали водоток: чистили, ремонтировали, приводили в порядок.

Так было до недавнего времени, пока городские гости (до Бугульмы всего несколько десятков километров), не решили, что за блага надо платить и включили в оплату коммунальных услуг плату за… водопровод. А заодно — назначила штрафы за то время, что пенсионеры пользовались родниковой водой, не имеющей никакого отношения к централизованному водоснабжению, бесплатно. «Населению было предложено заключить договор на поставку воды с предприятием «Бугульма-Водоканал». Но неуемная жажда наживы оказалось слишком высока. А чтобы деньги уж наверняка не утекали сквозь пальцы, сотрудники предприятия во время своего очередного, незапланированного набега срезали на корню все точки водяного сбора, все деревенские колонки, откуда пенсионеры брали воду», — рассказывает побывавший на месте корреспондент.

Такая же картина складывается и в деревне Новая Александровка. Там проживают 500 человек. Письма с предупреждениями начали поступать в 2019 году. Предлагалось ни много ни мало, а расплатиться за идущую с родников воду по городским тарифам — как за фильтрованную, поступающую с «Водоканала». Правда, там пока свой родник сельчане отстоять смогли.

Фото: Максим Платонов

Разгул страстей прокатился по всему Бугульминскому району. Поселок Карабаш лишился всех уличных колонок, не смотря на то, что тут за воду люди всегда платили исправно. В чем причина? А бог знает! Может для того, чтобы случайные путники бесплатно не набрали воды.

Досталось заодно и общественной бане. Там обнаружился кусок шланга. Чей он и откуда взялся — история умалчивает. Но штраф на… полтора миллиона рублей от коммунальщиков уже прилетел.

Интересный момент: в начале 2000-х, «Водоканал» в Бугульме переживал не лучшие времена. На замену устаревшего оборудования и технологий денег не было. Качество воды оставляло желать лучшего. Постоянные аварии… В 2010-х стартовала программа «Чистая вода» и каждый(!) работающий житель района внес свой вклад на то, чтобы район был обеспечен чистой питьевой водой. Итог — «Бугульма-Водоканал» даже удостоен особой награды ООН.

В 2019-м в компании сменилось руководство. Как отмечают наши коллеги: «Сегодня его единственным владельцем является бывший сити-менеджер Набережных Челнов, в последние годы занимавший должность заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ринат Абдуллин». Прибыль по итогам 2022 года — 262 миллиона рублей. А что касается благодарности жителям района за оказанную в свое время поддержку и, мягко говоря, странные попытки собрать деньги за то, к чему водоснабженцы не имеют никакого отношения, то… ответ на запрос ТНВ был краток: «Водоснабжение в населенных пунктах осуществляется круглосуточно, вся система работает в штатном режиме. Основные узлы системы не отключались, не демонтировались. Объекты являются собственностью Бугульминского муниципального района Республики. Потому работу по предотвращению возникновения пожаров должны проводить муниципальные органы».

«Воды» в такой отписке — с избытком. Изучением вопроса сегодня занялись в Следственном комитете — в отношении должностных лиц предприятия «Бугульма-Водоканал» заведено уголовное дело. В Елховке тем временем наступающее лето встречают с опасением: риск оказаться в жару без капли воды — вполне реален.

Подробнее обо всем этом, а также о том, как черные доктора «излечивают» татарстанцев, заодно облегчая их кошельки и как проходил национальный марийский праздник Семык, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 5 июня, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.