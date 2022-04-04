Сайт бизнес-знакомств: как в Татарстане помогают встретиться производителям и потребителям

Татарстанцы-герои, наши бренды и возвращение «Прометея»: ключевые события недели — в программе «7 дней»

С печального известия начали в этот раз выпуск наши коллеги из программы «7 дней», что выходит в эфир телеканала «Новый век». На прошлой неделе в Лениногорске простились с нашим земляком — татарстанцем Дамиром Исламовым. Экипаж танка Т-72Б1, под командованием Дамира Исламова, в ходе военной операции в Украине вступил в неравный бой с пятью боевыми машинами противника, уничтожил четыре из них, но был подбит. Весь экипаж: старший лейтенант Дамир Исламов, ефрейтор Дамир Галимханов и рядовой Иван Цевун, — представлены к званию Герой России посмертно. О том, как простились с Героем на родине, и о других ключевых событиях недели — в обзоре выпуска информационно-аналитической программы от интернет-газеты «Реальное время».

«Мне кажется порою, что солдаты…»

Одну из самых печальных и сильных песен о войне «Журавли», а также стихи великого аварского поэта Расула Гамзатова, легшие в ее основу, вспомнил, рассказывая о подвиге экипажа Т-72Б1, ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета республики Ильшат Аминов.

Танк под командованием старшего лейтенанта Исламова в составе бронегруппы осуществлял штурм укрепрайона противника близ города Золотое, что в Северодонецком районе Луганской Народной Республики. «Прицельным огнем экипаж танка уничтожил долговременную огневую точку и до 10 человек живой силы противника. При этом танк был подожжен «коктейлем Молотова», — рассказал о ходе боя ведущий.

Горящую машину удалось потушить, и экипаж вновь вернулся в бой, где против него вышли пять танков ВСУ. Действуя профессионально и уверено, российские военнослужащие уничтожили четыре машины противника. При развитии наступления, Т-72Б1 получил прямое попадание. Экипаж — погиб…

Главная память и о Дамире, и его предшественниках хранится не в камне и не в фотографиях, а в сердцах родных, друзей. Фото leninogorsk-rt.ru

В родном Лениногорске Дамира помнят еще школьником: бойким, горящим, с озорными глазами. В детстве хотел стать стоматологом, но в 10-м классе передумал и в 2014-м поступил в Казанское танковое училище.

«Отличник во всем. Обучение завершил прекрасно, и как один из лучших мог сам выбирать — где служить», — рассказал журналистам о своем воспитаннике Виталий Совин — командир батальона курсантов. Выбрал Ростовскую область — на самой границе с уже тогда бурлящей и неспокойной Украиной.

Сейчас в военной операции участвуют много выпускников казанского танкового. И делают они свою работу честно, профессионально, достойно.

О том, что Дамир погиб на родине — и в училище, и в Лениногорске узнали в тот же день — 7 марта. Надеялись, что ошибка… Звезду Героя вручили матери — Сажиде Валиахметовой. «Как ребенка — жалко. Но горжусь всегда и до сих пор! Он меня — не подвел. Многие матери скажут: «почему мой?» но почему должен быть не твой? Другой? Кто-то должен Родину защищать!», — сказала эта мужественная женщина провожая в последний путь сына — на церемонии прощания с героем.

В школе, которую окончил Дамир, директор учебного учреждения пообещал — появится стенд, посвященный Герою России. Его имя добавлено на стеле в Казанского танкового в список 73-х Героев Советского Союза и теперь уже 17-и Героев России — выпускников училища. Но главная память и о Дамире, и его предшественниках хранится не в камне и не в фотографиях, а в сердцах родных, друзей и тех, кто учится сейчас, или придет спустя много лет. В тех, кто тоже сядет за те же парты, потом впервые — за рычаги управления мощной боевой машиной и, вместе с формой и новенькими офицерскими погонами примет на себя сложную, опасную, но такую нужную и важную работу: Родину защищать.

Производя почти все, что нужно для практически любой отрасли, татарстанские компании, предприятия, фирмы, очень мало знают друг о друге. Фото rmcrt.ru

Новые экономические связи

Обрушившиеся на Россию новые санкции, вместо ослабления российской экономики, на что надеялись так называемые «западные партнеры», работают, похоже, больше на ее укрепление. Конечно, доступ к зарубежным источникам финансирования, технологиям, оборудованию и прочим благам, доставили неприятностей. Но, вместе с тем, заставили искать аналоги потерям и на рынках остающихся дружественными стран и, что особенно значимо и важно — у отечественных производителей. Взамен связей, которые, что греха таить, для себя же по живому рвут или, как звучит все чаще «временно приостанавливают» прежние «друзья» — не выдержавшие проверку испытаниями, выстраиваются новые.

В Татарстане появился своеобразный сайт знакомств. Своеобразный потому, что там помогают найти друг друга не одиноким сердцам, а бизнесам: мебельщикам — тех, кто изготавливает фурнитуру, поставляет дерево, ткани, амортизирующие материалы. И это — только один из примеров. Как это не странно осознавать, но производя почти все, что нужно для практически любой отрасли, татарстанские компании, предприятия, фирмы, очень мало знают друг о друге. Исправить ситуацию и призван республиканский маркетинговый центр — тот самый «сайт знакомств» — агрегатор, помогающий производителям и потребителям найти друг друга и заключить союз. Если сойдутся в цене и договорятся об условиях.

Вторая задача агрегатора — выявить «белые пятна». Иными словами — наложить друг на друга две кальки: отечественные производства и импортные поставки. И те столбцы и клетки, где нет ничего с маркировкой «сделано в России» и «сделано в Татарстане» — то самое слабое место, а если точнее — шанс для отечественных компаний занять освободившуюся рыночную нишу, раз уж прежние монополисты решились добровольно ее покинуть.

Бренд Регины Сафиной. Фото vk.com/svyatayapublic

Покупай — татарстанское

И речь не только о продуктах питания или вещах повседневного спроса. 230 крутых иностранных бренда модной одежды, элитной парфюмерии и косметики, и прочих востребованных населением направлений — покинули российский рынок из-за усиления санкционного давления на нашу страну. Не только те, кто поставлял уже готовую продукцию, но и поставщики сырья и материалов.

Сейчас отечественные производства переориентируются на другие источники, изучают иные свойства новых материалов и сырья и… готовят свои предложения для тех, кто ценит качество и эксклюзив. Тем более, что Татарстан в этих отраслях и нишах и до сего дня чувствовал себя вполне уверенно. Примитивные товары а-ля провинциальность уже давно в прошлом, современные дизайнеры, создатели косметических средств, ювелирных изделий и многого другого на любой вкус и кошелек — от бюджетных до люксовых вариантов исполнения. «Может быть, совсем скоро, модным и стильным человеком будет считаться тот, кто носит одежду от Регины Сафиной, обувь от Рустама Бикмухаметова, в парфюме от Рамили Карамуллиной. И может быть именно эти бренды Регина, Рустам и Рамиля заменят нам Дольче с Габаной, Луи Витона и всякие вражеские Шанели?», — задается вопросом Ильшат Аминов.

А почему бы и нет? — отвечают журналистам местные кутюрье. На смену масс-маркетам приходят пока небольшие шоурумы, где, на первый взгляд, возможно выбор и поменьше. Но! Эксклюзивности больше. Меньше шансов попасть в ситуацию, не раз высмеянную карикатуристами, когда в одной компании встречаются две девушки в одинаковых платьях, или с одинаковыми сумочками. Опять-таки, за качество местные производители — отвечают. И (для информации) немалая часть местных производителей снискала уважение там, откуда схожую продукцию поставляли сюда. Да-да: в той же Европе.

Ну а для тех, кто жить не может без всемирно известных брендов, есть информация в утешение. Многие из тех, кто успел попрощаться с российским рынком, все-таки двери за собой захлопнуть не спешат и, после громких заявлений… продолжают зарабатывать на своих поклонниках здесь. Без помпы. По-тихому.

Булат Галеев и Ирина Ванечкина — супруги и соратники

Возвращение «Прометея»

Люди чуть более старшего поколения помнят и Булата Галеева, и возглавляемое им конструкторское бюро «Прометей» — пионеров в области экспериментов синтеза музыки и света. 6 апреля бюро исполнилось бы 60 лет. И самого Галеева уже нет, но… есть богатое наследие уникального человека, сумевшего собрать и объединить горящих общей идеей энтузиастов.

Сейчас Спасская башня Казанского Кремля на реставрации, а по ее завершении, как верят и надеются очень многие, вернется в столицу Татарстана тот самый дар команду Галеева — волшебный малиновый звон, которого не слышно уже 8 лет.

«Философы, художники, изобретатели, технари еще в 60-х пытались что называется поженить свет и музыку — создавали фильмы, светомузыкальные проекты, спектакли, новые приборы и новую реальность — музыка для глаз, цветной слух — названий этому масса, но «Прометей» слишком сложен для любых ярлыков», — говорит в своем материале Михаил Любимов — журналист программы «7 дней».

И он же нашел и хранителей истории и богатого наследства «Прометея», и само наследство, и показал, что начатое много лет назад Булатом Галеевым есть кому продолжить. Увы, фонд «Галеев-Прометей» пока не имеет постоянной прописки. И уникальные, без всяких оговорок музейные экспонаты кочуют по съемным помещениям. Те самые, увидев которые искусствовед из Италии, ни мало не задумываясь, сообщил, что материала там на 30-40 научных диссертаций.

Как знать, быть может возрождающийся «Прометей» обретет свое место в части обновляемой Спасской башни. Идее о том, что часть наследия вполне могла бы удостоиться такого решения, витает в воздухе далеко не первый год. А сам Булат Галеев и бюро им созданное — чем не еще один бренд Казани — родины цветового слуха, того, что сегодня называют светомузыкальными шоу?

Подробнее обо всем этом, а также о ключевых темах состоявшегося в республике съезда учителей родных языков Поволжья и о том, какие товары пользовались наибольшим спросом на прошлой неделе на площадках традиционных весенних сельскохозяйственных ярмарок, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 4 апреля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

