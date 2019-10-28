7 дней: почему споры вокруг генплана Казани до сих пор не утихают?

Маркировка для «молочки», легендарная «восьмерка» — вертолет МИ-8, подростковая агрессия: итоги недели от программы «7 дней»

Фото: Инна Серова

Вокруг проекта генплана Казани не утихают споры. Документ предполагает строительство дорог в поселках Дербышки, Нагорный, Вознесенское — жаркие дискуссии с населением идут о том, где их проложить. Об этих и других событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Генплан: война без причин



Хочешь мира — готовься к войне. Так журналисты программы «7 дней» описывают ситуацию вокруг магистрали в Дербышках — улицы Мира, которая скоро может полностью задохнуться в пробках. Разработчики генплана, исходя из уровня автомобилизации (в будущем — 413 машин на тысячу человек), предлагают разгрузить эту магистраль при помощи дороги-дублера. Однако жители Дербышек протестуют против того, чтобы прокладывать дорогу по зеленой зоне и сносить строения. Они считают возможными другие варианты трассы.

Разработчики генплана предлагают проложить альтернативную дорогу, которая могла бы быть использована для выезда из города на М-7, практически минуя поселок и разгружая таким образом улицу Мира. В генплане есть еще два варианта прохождения этой двухполосной дороги — ближе к жилым домам и ближе к лесу. В итоге будет выбран лишь один, хотя даже в этом активисты до сих пор сомневаются. Впрочем, оба варианта инициативной группе поселка не по душе.

По словам активиста, местного жителя Дениса Кропотова, опасения жителей поселка вызывает и вариант с дорогой, идущей через лес и огибающей Дербышки, и вариант дублера, уходящего южнее — до поселка Нагорный.

Жители Дербышек протестуют против того, чтобы прокладывать дорогу по зеленой зоне и сносить строения. Фото Максима Платонова

Дело в том, что эта дорога возле Дербышек и Нагорного — лишь часть большой Восточной Казанской дуги, которая необходима будет городу в ближайшем будущем. Дуга эта свяжет северные районы города с восточными. Она будет значительно шире Большого Казанского кольца, но значительно уже объездной трассы М-7, что может самым серьезным образом повлиять на ситуацию на дорогах в центре города.



При этом часть жителей предлагает и вовсе оставить все как есть и ничего не строить. Тем не менее строительство магистрали затрагивает интересы большинства, а не только жителей Дербышек. «Тогда чье мнение в таких спорах учитывать в большей степени?» — задаются вопросом журналисты программы «7 дней». Так или иначе, борьба продолжается.



Маркировка для «молочки»

С 15 июля текущего года вступили в силу новые требования — введение обязательной маркировки для молочной продукции. Эксперимент продлится до 29 февраля 2020 года, оператор — Центр развития перспективных технологий. Журналисты программы «7 дней» попытались разобраться в сути эксперимента, о котором многие ничего не знают и не слышали.



Предполагается, что на упаковку будет наноситься специальная марка в виде QR-кода. В марке будут зашифрованы данные, позволяющие идентифицировать товар как оригинальный — выпущенный именно тем производителем, который владеет брендом. Главная задача эксперимента — противодействие контрафактным поставкам. Руководитель IT-компании «Мистер Чек», эксперт Центра развития передовых технологий Виталий Лосюгин отмечает, что дублирования системы «Меркурий» не будет, наоборот, две системы будут дополнять друг друга. Однако предприниматели с опасением относятся к эксперименту и считают, что он никак не защитит полки магазинов от фальсификата.



Они полагают, что это лишь убьет малый бизнес. Мелкие производители, которые работают на натуральном сырье, вынуждены будут уйти с рынка, а крупные игроки, работающие на поток и объемы, станут еще крупнее.



Легендарная «восьмерка» и по сей день остается одним из наиболее востребованных вертолетов в своем классе. Фото Dmitry Terekhov / wikipedia.org

С днем рождения, легендарная «восьмерка»!



В тематическом блоке, посвященном 100-летию ТАССР, журналисты программы «7 дней» в день рождения МИ-8 — легендарной «восьмерки» — рассказали об одном из самых массовых вертолетов в истории авиации.



Настоящую гордость Татарстана МИ-8 начали производить в Казани в 1965 году. За это время в небо поднялись 12 тысяч экземпляров «восьмерки» разных модификаций, из которых более 2 тысяч экспортированы в 50 стран мира, в том числе Индию, Китай и Иран. А около 8 тысяч вертолетов были сделаны именно в Татарстане.



О МИ-8 говорят как о рекордсмене. Так, одним из мировых рекордов является количество модификаций, их более 80 — от учебных МИ-8 до «Арктики» (транспортные, пассажирские, военные, медицинские, сельскохозяйственные). В 1972 году на казанском вертолетном заводе выпустили 371 МИ-8.



Самый массовый вертолет применялся и в десятках вооруженных конфликтах на территориях Египта, Израиля, Ливана, Сомали, Абхазии, Карабаха, Ирака, Афганистана. Стоит отметить, что экипаж вертолета МИ-8 первым отправился на ликвидацию последствий аварии на чернобыльской АЭС. До пораженных участков можно было добраться только по воздуху. Песок сбрасывали с вертолетов МИ-8.

Легендарная «восьмерка» и по сей день остается одним из наиболее востребованных вертолетов в своем классе. Именно МИ-8 стал основой для многих уникальных разработок, к примеру, «вертолета-амфибии» МИ-14.

За последнее время в татарстанских школах участились случаи насилия, причем от проявления агрессии страдают не только подростки, но и учителя. Фото unicef.org

От дворовой романтики до грани мира реального и виртуального

За последнее время в татарстанских школах участились случаи насилия, причем от проявления агрессии страдают не только подростки, но и учителя. По данным МВД Татарстана, в республике на 16% увеличились преступления среди несовершеннолетних. В основном это кражи, драки и хулиганство. При этом мы видим, как волна подростковой агрессии заполонила интернет-пространство. Случай, который произошел в Альметьевске, тому подтверждение. Учительница начальных классов заклеила первоклассникам рты скотчем за то, что они якобы разговаривали на уроке. По данному факту прокуратура уже начала проверку.

Впрочем, это не единственный случай, произошедший в Татарстане. Журналисты программы «7 дней» вспоминают, как в Нижнекамске на пришкольной спортивной площадке разговор между взрослой женщиной и подростком закончился ударом по лицу. Видео, появившееся в соцсетях, вызвало общественный резонанс. Женщина решила заступиться за своего ребенка, которого обидел школьник. В итоге подросток набросился на женщину. Чуть позже проверка МВД показала, что за подростком уже числятся семь случаев вымогательства и насилия в отношении других детей.

Психологи утверждают, что дети ушли с улиц в интернет. Если еще 10 лет назад в моде была дворовая романтика, то сегодня они на грани мира реального и виртуального.

Подробнее обо всех этих событиях, а также о премьере первого татарского ситкома «Рэхэт яшибез» («Хорошо живем») можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 28 октября, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.