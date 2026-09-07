Громкое дело о трагической аварии в Верхнеуслонском районе

К чему привело расследование «7 дней», как логистический кризис ударил по хлеборобам, российские школы перешли на единые учебники: события недели от «7 дней»

12 августа, на 10-м километре автотрассы Казань — Ульяновск произошло страшное ДТП. В аварии, где столкнулись три автомобиля, погибли четыре человека, в том числе двое детей. Вот только с заключением под стражу предполагаемого виновника автокатострофы не торопились. О том, как журналисты помогли следствию, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп телеканала «Новый век», — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Отправлен в СИЗО

— Мы начинаем этот выпуск с продолжения громкого дела о гибели в аварии семьи из Камского Устья. Репортаж программы «7 дней» вызвал широкий общественный резонанс. Напомним, 12 августа на 10-м километре автодороги Казань — Ульяновск столкнулись три автомобиля. Погибли четверо в одной машине. Дети 4 и 9 лет, их мама и тетя, — с этих слов начал выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» на ТНВ ее ведущий — генеральный директор телекомпании «Новый век», депутат Госсовета республики и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

скриншот видео с канала ТНВ

Версия следствия не оставляла сомнений: причиной ДТП стал выезд на встречную полосу водителя иномарки. Алкотестер выявил в крови 54-летнего мужчины 1,077 промилле этанола. Иными словами — он был пьян. Уголовное дело возбудили, но…

— Вот тут началось то, что у наших корреспондентов вызвало вполне объяснимое журналистское возмущение. Во-первых, появилась информация, что предполагаемый виновник не находился в тяжелом состоянии и вполне мог давно предстать перед судом. Но почти за две недели после ДТП информации об аресте (а статья обвинения серьезная — до 15 лет лишения свободы) так и не появилось. Из наших достоверных источников стало известно, что у подозреваемого есть влиятельные покровители, и, возможно, именно их вмешательство максимально откладывало арест. Также мы в своей программе обратились к нашим зрителям, которые могли быть свидетелями этой трагедии, и очевидцы действительно нашлись, — сообщил ведущий программы «7 дней».

29 августа в Верхнеуслонском суде состоялся открытый судебный процесс. Водителю иномарки была избрана мера пресечения в виде ареста. Его отправили в следственный изолятор на 1 месяц и 14 суток. Пока.

Более 35 центнеров с гектара

Более 80% площадей, засеянных зерновыми в республике, убраны. Средняя урожайность — более 35 центнеров с гектара. Всего собрано уже более 3 млн тонн.

— Сдвинувшиеся сроки диктовала дождливая погода. Окончательные итоги будут подведены чуть позже, но ясно одно — урожай есть, и неплохой. Вопрос остается и даже усугубляется с прошлых лет — куда девать зерно? — озвучил одну из главных проблем татарстанских хлеборобов Ильшат Аминов.

Цены на зерно в лучшем случае на уровне себестоимости. И очень остро стоит вопрос реализации. Раньше половина зерна шла на экспорт, сейчас ситуация изменилась.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Поставки из-за атак вражеских беспилотников по портам в Азово-Черноморском бассейне резко упали. Некоторые судовладельцы стали отказываться от фрахтовых соглашений в зоне риска. Трудности логистики, конечно, не могут не отразиться на всех участниках цепочки от производства до потребителя, включая беднейшие страны африканского континента, которым грозит голод, — обозначил масштабы проблемы ведущий программы «7 дней».

Есть ли выход из сложившейся ситуации, и какие решения есть для татарстанских аграриев, выясняла Татьяна Тимошенко.

Владимир Путин: «Мы должны быть готовы ко всему»

На прошлой неделе на площадке XI Восточного экономического форума президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений. В частности, прокомментировал Указ «О мерах безопасности объектов критической инфраструктуры» от 24 августа текущего года. Согласно ему, для владельцев объектов критической инфраструктуры устанавливаются жесткие требования: не обеспечившие должную безопасность или не способные в кратчайшие сроки восстановить работоспособность производств могут временно лишиться бизнеса. Его передадут под управление государства по решению правительства. В первую очередь речь идет о предприятиях ТЭК, промышленных и логистических комплексов, объектов связи, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Ведущий задал вопрос: «Но зачем тогда понадобился Указ о защите критической инфраструктуры? Вы, выступая в Бишкеке, сказали, что никакой речи о национализации активов не идет. Это не поможет, и быть этого в принципе не может. Но тогда зачем?» Владимир Путин ответил: «Мы просили наших коллег, в данном случае из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Это приличные деньги, понимаете. Ну я скажу, только одна крупная компания наша, вот вчера, позавчера я разговаривал, речь идет о десятках миллиардов рублей. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и устройство специалистов по защите своих предприятий. Вот о чем идет речь. В этом и только в этом смысл и цель указа».

Президент России прокомментировал и ситуацию с моторным топливом: «Компании включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимый результат и эффект. Мы будем дальше это делать. Это на будущее пригодится. Это всегда создает определенные условия и гарантии безопасности. Ну и ремонтные работы проводятся. Вчера министр энергетики доложил, что где-то процентов 10 осталось в целом провести ремонтных работ, на 10 процентах предприятий. Но и предприятия… Я встречался с нашими ведущими компаниями, цены на нефть подросли, и выгодно вывозить нефть сырую. Сейчас сколько уже там? 95 долларов, по-моему, за баррель Brent, выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки у наших компаний есть, повторяю, ремонты идут достаточно быстрыми темпами. Думаю, оставшиеся 10 процентов восстановим в самое ближайшее время».

Говоря о главной задаче для всего российского общества, Владимир Путин подчеркнул: «Мы должны быть ко всему готовы, и только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать».

Выборы-2026

— Политическая жизнь в республике сейчас накалена до предела: мы выходим на финишную прямую главной избирательной кампании. Две недели осталось до завершения голосования за кандидатов в депутаты в Государственную думу Российской Федерации. Именно до завершения, потому что голосуем с 18 по 20 сентября, — ввел в следующую тему ведущий программы «7 дней».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета' в последний день выборов состоится 14-часовй общереспубликанский телемарафон: «Всей семьей на выборы».

— Будут и эксперты, и известные люди, и простые жители республики, и розыгрыш ценных призов, включая целых три автомобиля. На следующей неделе участковые избирательные участки начнут получать бюллетени. Главный документ избирательной кампании, как назвал его председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев, будет иметь дополнительную защиту от подделок, — подчеркнул Ильшат Аминов.

Уроки истории — по единым программам

С 1 сентября российские старшеклассники начали учить историю по новым единым учебникам. Предмет теперь преподают по единой программе — с фиксированным количеством часов и без права менять порядок тем, а обществознание — только с 9-го класса.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Чем отличается новая история от старой? Полностью переработаны параграфы, посвященные 1970-м, 80-м, 90-м и 2000-м годам, а также добавлен раздел о спецоперации на Украине. Новые учебники демонстрируют новый подход — уход от европоцентричности, когда школьный курс истории европейской цивилизации выдавался за мировую. В новых учебниках при сохранении прежнего объема учебных программ расширено изучение истории Китая, Ближнего Востока, Индии, Африки и Латинской Америки. Но акцент теперь не на мировую историю, а нашей страны — изучение не только через факты, но и через биографии выдающихся личностей эпох, — кратко рассказал об изменениях ведущий программы «7 дней».

Подробнее об этом, а также о том, как вся страна, а особенно Татарстан, встречала День работников нефтяной и газовой промышленности, а также о других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 7 сентября, в 13:00, или на сайте телеканала.