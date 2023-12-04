Заявление Толстого, День Татарстана на выставке-форуме «Россия», памяти Наили Гараевой

Петр Толстой о Казани и Иване Грозном, день Татарстана в Москве, кто они — «Деловые партнеры РТ» — главные события недели в программе «7 дней» на телеканале ТНВ

Фото: realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

Одним из центральных экономических событий на прошлой неделе стало открытие на главной выставочной площадке страны, ВДНХ, Международной выставки-форума «Россия», ставшей не только демонстрацией достижений, но и живым символом единства всех регионов огромной страны. А 2 декабря, в субботу, на выставке состоялся день Татарстана. Впрочем, выпуск начал ведущий программы — депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов республики и генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов с другой темы. Об этом, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Зачем Грозный брал Казань, по мнению Петра Толстого?

В эфире телеканала «Россия» зампредседателя Госдумы РФ, член Высшего совета партии «Единая Россия», экс-ведущий Первого канала Петр Толстой заявил «…не для того Иван Грозный брал Казань, чтобы мы назывались россиянами».

В самом Татарстане это не осталось незамеченным. Ильшат Аминов, так же с экрана подчеркнул: «Можно было бы, конечно, ответить гражданину Толстому зеркально и, углубившись в историю, напомнить, кто кого и сколько раз брал. Но зачем поддаваться на провокации и умножать глупость. Вопрос в другом: откуда в части российской политической элиты проснулся этот пещерный имперский национализм, пренебрежение к российской Конституции, где черным по белому написано в самой первой строке: «Мы многонациональный народ Российской Федерации». Не кажется ли вам, что фраза «Не для того Казань брали, чтобы называться россиянами» отбрасывает нас во времена дикого средневекового противостояния, разделяет народы, разжигает в людях самые низменные чувства».

И еще одним вопросом задается ведущий программы «7 дней»: «Сказано это все в запале, для модного нынче хайпа? Или это формирующаяся в недрах определенных политических кругов идея насильственной унитаризации России, полной ревизии Российской конституции, ее духа и содержания?»

Сам Ильшат Аминов подчеркивает, что ему не хочется в такое верить. И отмечает, что не мешает вспомнить слова другого ведущего Первого канала — Кирилла Клейменова, произнесенные им в день 100-летия Татарской АССР, о том, что без татар не было бы той России и того мира, которые мы знаем. А еще Владимир Путин отмечал, что без русских, татар, башкир, якутов, чеченцев, ингушей, чувашей, марийцев и других народов нашей многонациональной страны Россию просто невозможно было бы и представить. О том, что недопустимы действия, направленные против межнационального и межконфессионального согласия, президент России говорил и совсем недавно — на заседании Всемирного Русского собора.

День Татарстана на форуме «Россия»

На выставке в день Республики Татарстан царил настоящий ажиотаж. Настрой задавал народный артист РТ Салават Фатхетдинов, а ведущими церемонии открытия стали руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и ведущий Первого канала Максим Шарафутдинов. На сцене — раис республики Рустам Минниханов и вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

Программа мероприятий в день Республики Татарстан на ВДНХ — более чем впечатляюща: пять локаций, десятки зон активностей, свыше полусотни мероприятий и… свадьба. Настоящая татарская свадьба! Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимова из Балтасинского района сочетались браком в Москве прямо на площадке выставки, а в подарок из рук Рустама Минниханова получили очень символический подарок — сертификат на путешествие на Алтай.

— Алтай — это колыбель тюркского мира. У вас есть уникальная возможность увидеть не только прекрасную природу Алтая, но и познакомиться с историей становления тюркских народов нашей необъятной Родины, — вручая сертификат, отметил раис Республики Татарстан.

Татарстан в целом и Казань в частности сегодня — одна из точек туристического притяжения на карте страны. Лучше, конечно, приехать в республику по настоящему, но на выставке можно было предпринять виртуальное велопутешествие по столице Татарстана. И такой возможностью воспользовались многие.

realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

А еще знакомились с тем, чем живет и чем гордится республика в самых разных отраслях и направлениях, — здравоохранением, спортом, индустрией гостеприимства. В будущем году Татарстан готовится принять и провести на самом высоком уровне и «Игры будущего», и Игры стран БРИКС. Еще одним ярким событием 2024-го обещает стать открытие спортивной школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Памяти Наили Гараевой

«Ушла целая эпоха…» — этими словами Ильшат Аминов предварил материал, посвященный Наиле Гараевой — актрисе, заслуженной артистке России и народной артистке Татарстана, лауреату Государственной премии им. Г. Тукая, супруге легендарного режиссера Рафката Бикчантаева и матери главного режиссера Камаловского театра Фарида Бикчантаева. На прошлой неделе республика с ней простилась.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Она вошла в историю как татарская актриса. Но далеко не все знают, что окончила она русскую школу и в Качаловскую студию стремилась попасть именно на русское отделение. Тогда ее, еще совсем молодую и только начинающую свой путь на большой сцене, как вспоминала сама актриса, убедил поступать на татарское отделение режиссер. Как оказалось, это было историческое решение.

Первая роль в театре ей досталась в постановке «Первая любовь». Режиссером был Рафкат Бикчантаев. Оказалось — судьба. И первая любовь стала любовью на всю жизнь. В театре говорят, что Наиля Гараева — человек, приносящий удачу. А она о себе говорила: «Я везучая по жизни, и в жизни мне повезло, я смогла найти себя».

В любви актрисе признаются и мужчины, и женщины. В самой искренней и чистой любви зрителя к актеру — человеку, который не играет на сцене роль, а живет ею. Эмоционально, полно, ярко. Театр был ее домом, ее жизнью, судьбой. 17 октября этого года она в последний раз выходила на сцену. Говорят, неважно себя чувствовала, но с первыми словами роли — преобразилась.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Легенду театра, человека, которым гордится и которого любит вся республика, в последний путь провожали аплодисментами коллеги и поклонники.

Деловые партнеры Татарстана

На прошлой неделе в Казани состоялся традиционный форум «Деловые партнеры Татарстана». На этот раз событие, проходившее с участием раиса республики Рустама Минниханова, собрало в столице Татарстана около 350 татарских предпринимателей как со всей России, так и из 14 стран зарубежья. Насыщенная деловая программа включала в себя и посещение реальных производств — не только фермерских хозяйств, но и высокотехнологичных предприятий.

взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Одной из центральных тем форума стало восстановление старейшей татарской деревни в Курганской области — Юлдус. Трагедия объединила и сплотила весь татарский мир. Да, Юлдус пока еще не похожа на себя до страшного пожара и новые каркасные дома не совсем те основательные и степенные домохозяйства, что были здесь раньше. Но от отчаянья мая текущего года сегодня в глазах людей не осталось и следа. Кропотливая, вдумчивая, индивидуальная работа по каждому из случаев и каждой семье, объединенными силами Всемирного конгресса татар, руководства Курганской области и самих местных жителей — дали результат. Плюс караваны с гуманитарными грузами, везущими самое необходимое — вещи и еду для людей, лишившихся всего, строительные материалы, бригады специалистов-строителей. Из Казани, практически со всех районов республики и большинства российских регионов, вернули жителям Юлдуса веру в то, что все наладится. И как же всей деревней радовались первым 18 новеньким каркасным домам, возведенным при поддержке компании «Татнефть».

Все это самым наглядным и доходчивым образом показало: люди едины не только в праздники, но и в тяжелые времена. И сейчас, когда Россия оказалась под небывалым санкционным давлением, в Татарстан на ежегодный форму съехались более трех с половиной сотен делегатов из 44 регионов страны и 14 стран мира, включая впервые посетивших событие, татарских предпринимателей из Испании и Перу. Говорили, демонстрировали и делились опытом не только в сельском хозяйстве, но и во множестве других направлений, включая IT, производство товаров, материалов и оборудования, например, для электроэнергетики.

взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Рустам Минниханов, выступая перед участниками форума подчеркнул: «Формат таких форумов и встреч уже зарекомендовал себя. И его нужно постоянно поддерживать».

Обо всем этом подробнее, а также о том, за какую уникальную операцию сосудистый хирург ДРКБ Дмитрий Осипов был удостоен внесения в Книгу рекордов России, какие события происходят в Тукаевском районе республики и как легенда российского и мирового автоспорта — команда «КАМАЗ-мастер» — встретила свое 35-летие, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 4 декабря, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.