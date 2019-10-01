Региональным ТВ-компаниям Татарстана подарят новую картинку за 200 миллионов
«Татмедиа» объявило глобальную модернизацию оборудования на муниципальном телевидении
В Татарстане стартовала программа масштабной модернизации сети муниципальных телеканалов. На обновление только телевизионного оборудования в 17 муниципалитетах, включая Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск, АО «Татмедиа» потратит более 200 млн рублей. Итоговая стоимость станет понятна после подведения итогов тендера после 11 октября. «Реальное время» узнало, почему эта модернизация началась именно сейчас и будут ли в компании заниматься одновременно улучшением качества телесюжетов. По заверениям представителей городских телекомпаний, зритель не отличит местную телекартинку от картинки каналов «цифрового пакета». При этом им всем теперь придется унифицировать качество контента и подтягиваться до уровня республиканского ТВ.
Объявлен тендер на 217 млн рублей
В конце сентября началось масштабное обновление телевизионного оборудования в районах Татарстана. Акционерное общество «Татмедиа» приступило, в частности, к модернизации аппаратно-студийных блоков телеканалов, за которые оно отвечает.
Первым, кто сообщил о техническом перевооружении телекомпаний, был генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. «Фактически это огромный рывок в качестве изготовления и технологии трансляций телевизионных программ, — прокомментировал он начавшуюся модернизацию. — Все телезрители республики, которые очень любят свои региональные телекомпании, в скором времени увидят улучшение качества как самих программ, так и их трансляции в эфире».
Тендер на поставку телевизионного оборудования для этих целей стоимостью 217,7 млн рублей объявили 23 сентября, заявки будут приниматься до 7 октября, итоги подведут 11 октября.
Оборудование должно быть поставлено в срок до 18 декабря 2019 года, а смонтировано — до 1 марта 2020 года. Модернизация осуществляется для обеспечения работы каналов в едином формате HD 16:9 через имеющиеся среды телевещания, достижения технического качества производимого контента до уровня обмена с республиканскими и федеральными телеканалами, обеспечения надежного и бесперебойного вещания каналов в имеющиеся среды распространения в HD и SD форматах, унификации оборудования аппаратных и обеспечения стандартизованных подходов к управлению и обслуживанию, отмечают в «Татмедиа».
В 17 населенных пунктов РТ поставят 39 телекомплексов
Оборудование поставят в 17 населенных пунктов Татарстана как в крупнейшие города, так и в поселки городского типа и села (например, Высокая Гора, Актаныш, Пестрецы, Муслюмово). Всего потребуется 39 тележурналистских комплектов и 43 монтажных станций.
«Татмедиа» разделило телеканалы, которые затронет модернизация, на три группы. К первой относится казанский «Татарстан 24», который собирает сегодня сюжеты у муниципальных телеканалов в один новостной пакет. Ко второй — муниципальные телеканалы крупнейших городов Татарстана: «Нижнекамская телерадиокомпания», «Чаллы-ТВ» и «Альметьевск РТВ». К третьей группе отнесли телекомпании еще в 13 райцентрах республики.
Каналы из второй и третьей группы после модернизации будут обеспечивать формирование и выпуск в эфир новостных и других программ: из локальных студий в случае со второй группой и из центральной аппаратной в Казани в случае с третьей группой.
«Такую модернизацию нужно было делать уже давно! Просто раньше возможностей таких не было…»
Генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин в беседе с корреспондентом «Реального времени» объяснил, что нынешняя модернизация фактически никак не связана с происходящим сейчас переходом эфирного телевещания на «цифру».
Одновременно «Татмедиа» займется повышением качества контента местных телеканалов
По словам Кузьмина, все муниципальные телекомпании в рамках масштабной модернизации получат новое оборудование, от камер до «монтажек». Тем самым произойдет переход на новую систему телевизионных съемок. Телекомпании будут снимать и монтировать в новом современном формате и в то же время давать в «кабель» более качественный HD-сигнал. Кузьмин заметил, что пока неизвестно, какое именно оборудование будет поставлено на телеканалы, отечественное или зарубежное: все будет зависеть от поставщиков — от того, кто выиграет тендер.
Вместе с тем, по словам главы «Татмедиа», речь сегодня идет не только об улучшении качества трансляции, но и о повышении качества съемок, и об улучшении качества самого контента муниципальных телеканалов.
— Естественно, обучать журналистов тоже будем. Потому что у нас в итоге поменяется сама система выпуска, она станет более модернизированной. Основам монтажа, конечно, учить никто не будет: они и так все умеют. Просто качество сюжетов станет лучше, более современным, — объяснил Кузьмин.
Зритель не сможет отличить картинку местных телеканалов от картинки телеканалов цифрового пакета
Как рассказала главный редактор «Чаллы-ТВ» (ТРК «Челны-ТВ») Зульфия Султанова, сегодня подобная модернизация муниципальным телеканалам очень необходима, в частности потому, что требования к качеству картинки стали довольно высокими, особенно с переходом эфирных телеканалов на «цифру».
«Поскольку все филиалы поставляют свои сюжеты на «Татарстан 24», нам всем необходимо унифицировать качество контента»
Зульфия Султанова отметила в беседе с корреспондентом «Реального времени», что до этой масштабной модернизации в «Челны-ТВ» постоянно пытались улучшать качество контента: «анализировали то, что делали местные журналисты, что делали их коллеги, разбирали ситуации, в чем преуспели, а в чем, может быть, недоработали».
— Безусловно, журналистам еще нужна учеба. И «Татмедиа» в последние годы такого рода обучение постоянно проводит. У нас такое обучение уже было на уровне «Татарстана 24». Наши операторы и журналисты ездили учиться в Казань. Поскольку все филиалы поставляют свои сюжеты на «Татарстан 24», нам всем необходимо унифицировать качество контента: чтобы, условно, Мамадыш не отличался от Челнов или от Казани. Мы надеемся, что сможем и в дальнейшем повышать свой уровень, и для обучения, возможно, даже федералов пригласят, — рассказала глава челнинской телекомпании.
Альметьевск: «Мы давно готовы к перевооружению»
Руководитель ТРК «Альметьевск РТВ» Людмила Воронина, как и ее коллега из автограда, тоже с нетерпением ждет поступления нового оборудования.
— Мы получим все, что нам сейчас остро необходимо: студийное оборудование, технику для трансляций — обновление для нас будет масштабным. Мы давно ждали эту модернизацию. Люди хотят смотреть картинку в высоком качестве. А пока, к сожалению, мы этого предоставить зрителю не можем. После проведения модернизации мы сможем дать качественную картинку, высокое качество сигнала. Наша работа значительно упростится, — рассказала она корреспонденту «Реального времени».
Глава альметьевского телевидения добавила, что после модернизации качество трансляции городских и районных телекомпаний повысится. А техническая составляющая уже будет на одном уровне с республиканским телевидением.
Что касается дополнительного обучения персонала, по ее словам, этот процесс в «Татмедии» происходит постоянно — «своим ходом достаточно давно, по установленным планам». В нем участвуют все звенья альметьевской телекомпании — топ-менеджеры, руководители рекламных подразделений, Web-редакторы, корреспонденты.
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