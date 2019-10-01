Региональным ТВ-компаниям Татарстана подарят новую картинку за 200 миллионов

«Татмедиа» объявило глобальную модернизацию оборудования на муниципальном телевидении

Фото: Максим Платонов

В Татарстане стартовала программа масштабной модернизации сети муниципальных телеканалов. На обновление только телевизионного оборудования в 17 муниципалитетах, включая Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск, АО «Татмедиа» потратит более 200 млн рублей. Итоговая стоимость станет понятна после подведения итогов тендера после 11 октября. «Реальное время» узнало, почему эта модернизация началась именно сейчас и будут ли в компании заниматься одновременно улучшением качества телесюжетов. По заверениям представителей городских телекомпаний, зритель не отличит местную телекартинку от картинки каналов «цифрового пакета». При этом им всем теперь придется унифицировать качество контента и подтягиваться до уровня республиканского ТВ.

Объявлен тендер на 217 млн рублей

В конце сентября началось масштабное обновление телевизионного оборудования в районах Татарстана. Акционерное общество «Татмедиа» приступило, в частности, к модернизации аппаратно-студийных блоков телеканалов, за которые оно отвечает.

Первым, кто сообщил о техническом перевооружении телекомпаний, был генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. «Фактически это огромный рывок в качестве изготовления и технологии трансляций телевизионных программ, — прокомментировал он начавшуюся модернизацию. — Все телезрители республики, которые очень любят свои региональные телекомпании, в скором времени увидят улучшение качества как самих программ, так и их трансляции в эфире».

Тендер на поставку телевизионного оборудования для этих целей стоимостью 217,7 млн рублей объявили 23 сентября, заявки будут приниматься до 7 октября, итоги подведут 11 октября.



Оборудование должно быть поставлено в срок до 18 декабря 2019 года, а смонтировано — до 1 марта 2020 года. Модернизация осуществляется для обеспечения работы каналов в едином формате HD 16:9 через имеющиеся среды телевещания, достижения технического качества производимого контента до уровня обмена с республиканскими и федеральными телеканалами, обеспечения надежного и бесперебойного вещания каналов в имеющиеся среды распространения в HD и SD форматах, унификации оборудования аппаратных и обеспечения стандартизованных подходов к управлению и обслуживанию, отмечают в «Татмедиа».

Первым, кто сообщил о техническом перевооружении телекомпаний, был генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. Фото Рината Назметдинова

В 17 населенных пунктов РТ поставят 39 телекомплексов



Оборудование поставят в 17 населенных пунктов Татарстана как в крупнейшие города, так и в поселки городского типа и села (например, Высокая Гора, Актаныш, Пестрецы, Муслюмово). Всего потребуется 39 тележурналистских комплектов и 43 монтажных станций.

«Татмедиа» разделило телеканалы, которые затронет модернизация, на три группы. К первой относится казанский «Татарстан 24», который собирает сегодня сюжеты у муниципальных телеканалов в один новостной пакет. Ко второй — муниципальные телеканалы крупнейших городов Татарстана: «Нижнекамская телерадиокомпания», «Чаллы-ТВ» и «Альметьевск РТВ». К третьей группе отнесли телекомпании еще в 13 райцентрах республики.

Каналы из второй и третьей группы после модернизации будут обеспечивать формирование и выпуск в эфир новостных и других программ: из локальных студий в случае со второй группой и из центральной аппаратной в Казани в случае с третьей группой.

«Такую модернизацию нужно было делать уже давно! Просто раньше возможностей таких не было…»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин в беседе с корреспондентом «Реального времени» объяснил, что нынешняя модернизация фактически никак не связана с происходящим сейчас переходом эфирного телевещания на «цифру».

— Такую модернизацию нужно было делать уже давно! — подчеркнул он. — Просто раньше возможностей таких не было, а сейчас они появились. Тем более, должен заметить, переход на цифровое телевидение не означает ликвидации муниципальных телеканалов, они останутся — и в «аналоге», и в «кабеле». И министр связи Татарстана Айрат Хайруллин об этом уже говорил: аналоговое вещание никто не отключает. Сама же концепция модернизации нами определена. Мы очень долго над ней работали.

Одновременно «Татмедиа» займется повышением качества контента местных телеканалов



По словам Кузьмина, все муниципальные телекомпании в рамках масштабной модернизации получат новое оборудование, от камер до «монтажек». Тем самым произойдет переход на новую систему телевизионных съемок. Телекомпании будут снимать и монтировать в новом современном формате и в то же время давать в «кабель» более качественный HD-сигнал. Кузьмин заметил, что пока неизвестно, какое именно оборудование будет поставлено на телеканалы, отечественное или зарубежное: все будет зависеть от поставщиков — от того, кто выиграет тендер.

Вместе с тем, по словам главы «Татмедиа», речь сегодня идет не только об улучшении качества трансляции, но и о повышении качества съемок, и об улучшении качества самого контента муниципальных телеканалов.

— Естественно, обучать журналистов тоже будем. Потому что у нас в итоге поменяется сама система выпуска, она станет более модернизированной. Основам монтажа, конечно, учить никто не будет: они и так все умеют. Просто качество сюжетов станет лучше, более современным, — объяснил Кузьмин.

Зритель не сможет отличить картинку местных телеканалов от картинки телеканалов цифрового пакета

Как рассказала главный редактор «Чаллы-ТВ» (ТРК «Челны-ТВ») Зульфия Султанова, сегодня подобная модернизация муниципальным телеканалам очень необходима, в частности потому, что требования к качеству картинки стали довольно высокими, особенно с переходом эфирных телеканалов на «цифру».

— Мы уже это чувствуем, у нас есть отдельные проблемы. Например, у нас студийные камеры уже не соответствуют современным стандартам. Модернизацию мы очень ждем, после нее качество нашей картинки будет отвечать тем требованиям, которые появились с переходом на «цифру». Телезритель наш не сможет отличить картинку «Челны-ТВ» по ее качеству от каналов, входящих в цифровой пакет, — объяснила она.

«Поскольку все филиалы поставляют свои сюжеты на «Татарстан 24», нам всем необходимо унифицировать качество контента»



Зульфия Султанова отметила в беседе с корреспондентом «Реального времени», что до этой масштабной модернизации в «Челны-ТВ» постоянно пытались улучшать качество контента: «анализировали то, что делали местные журналисты, что делали их коллеги, разбирали ситуации, в чем преуспели, а в чем, может быть, недоработали».

— Безусловно, журналистам еще нужна учеба. И «Татмедиа» в последние годы такого рода обучение постоянно проводит. У нас такое обучение уже было на уровне «Татарстана 24». Наши операторы и журналисты ездили учиться в Казань. Поскольку все филиалы поставляют свои сюжеты на «Татарстан 24», нам всем необходимо унифицировать качество контента: чтобы, условно, Мамадыш не отличался от Челнов или от Казани. Мы надеемся, что сможем и в дальнейшем повышать свой уровень, и для обучения, возможно, даже федералов пригласят, — рассказала глава челнинской телекомпании.

Альметьевск: «Мы давно готовы к перевооружению»

Руководитель ТРК «Альметьевск РТВ» Людмила Воронина, как и ее коллега из автограда, тоже с нетерпением ждет поступления нового оборудования.



— Мы получим все, что нам сейчас остро необходимо: студийное оборудование, технику для трансляций — обновление для нас будет масштабным. Мы давно ждали эту модернизацию. Люди хотят смотреть картинку в высоком качестве. А пока, к сожалению, мы этого предоставить зрителю не можем. После проведения модернизации мы сможем дать качественную картинку, высокое качество сигнала. Наша работа значительно упростится, — рассказала она корреспонденту «Реального времени».

Глава альметьевского телевидения добавила, что после модернизации качество трансляции городских и районных телекомпаний повысится. А техническая составляющая уже будет на одном уровне с республиканским телевидением.

— Любой революционный процесс требует времени и немало сил. Но мы давно готовы к перевооружению, понимаем, что это нам нужно, — подчеркивает наша собеседница.

Что касается дополнительного обучения персонала, по ее словам, этот процесс в «Татмедии» происходит постоянно — «своим ходом достаточно давно, по установленным планам». В нем участвуют все звенья альметьевской телекомпании — топ-менеджеры, руководители рекламных подразделений, Web-редакторы, корреспонденты.

