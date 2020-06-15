Медицина в огне: COVID-19 — бой не окончен

Репортаж из реанимационного отделения госпиталя 7-й горбольницы, как выживает бизнес и готовы ли россияне голосовать за поправки в Конституцию: итоги недели от программы «7 дней»

На улицах можно ходить без масок и перчаток, разрешены прогулки в парках и скверах, постепенно открываются непродовольственные магазины, торговые центры, отели готовятся принимать гостей, кафе и рестораны — накормить посетителей в залах, а не «на вынос», где-то уже начинают работать спортивные комплексы и центры. Кажется — жизнь налаживается и опасность миновала. Но так ли это? Журналисты программы «7 дней», что выходит в эфир на телеканале «Новый век», отправились за ответом в инфекционный госпиталь в 7 больнице города Казань. Об этом, и других событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

Количество больных не уменьшилось

Такими наблюдениями в своем репортаже из самого крупного в Татарстане инфекционного госпиталя, расположенного в 7-й казанской горбольнице, поделился журналист программы «7 дней», что выходит в эфир на телеканале «Новый век». Медучреждение насчитывает 440 коек, там работает 355 человек медперсонала, которые едва справляются с потоком инфицированных.

«Количество больных не уменьшилось, напротив — оно возросло. Больше того — точно в таком же огне сейчас остальные больницы, работающие с ковидными больными», — делится ведущий выпуска. И уточняет: «Вот это реанимация — там сейчас 30 человек находятся в тяжелом состоянии. И завтра будет 30 человек, и послезавтра и через неделю тоже там будет 30 человек! Никакого света в конце тоннеля не видно пока. И в точно таком же огне сейчас, судя по отзывам, которые мы уже получили от жителей многих других городов страны через соцсети, все остальные инфекционные госпитали в городах».

Опасность никуда не делась, предупреждает съемочная группа, собственными глазами видевшая и буквально валящийся с ног медперсонал, и то, как врачи и медсестры, часами не снимавшие противочумных защитных костюмов, в итоге сами оказываются на больничных койках. Каким бы ни был плотным костюм, как бы не обрабатывали дезинфекторы своих коллег, выходящих из «красной зоны», микроскопический убийца находит лазейку, выбирает время и бьет. Не щадя. Укладывая людей под аппараты искусственной вентиляции легких. И пожилых, и молодежь.

Журналист рассказал историю Анастасии Чернышовой. Ей 26. Проведя двое суток под ИВЛ, она скоро покинет реанимационное отделение. Вот только встречать ее из больницы будет некому. Вся семья борется за жизнь в той же больнице.

Коронавирус продолжает свою страшную жатву. И на борьбу с болезнью, на смену коллегам, пораженным коварным недугом, встают все новые врачи. Фото Максима Платонова

Коронавирус продолжает свою страшную жатву. И на борьбу с болезнью, на смену коллегам, пораженным коварным недугом, встают все новые врачи, которых пришлось отвлечь от оказания плановой медицинской помощи в этой больнице и множестве других. Какой урон здоровью общества будет нанесен тем, что люди, страдающие от «обычных» — известных ранее, привычных болезней, не смогли вовремя получить помощь — не известно. Но, если новые койки для лечения таких пациентов можно и найти, и организовать, то где взять специалистов, способных оказать квалифицированную, качественную медицинскую помощь? — задаются вопросом наши коллеги из программы «7 дней». И сами отвечают: негде.

Самый простой и действенный способ вновь вернуть медицину в мирное, привычное русло — помочь врачам снизить нагрузку в ковидных госпиталях: не воспринимать послабления в режиме самоизоляции, как полную его отмену. Не закрывать глаза на никуда не девшуюся опасность, а всеми силами беречь себя самих и своих близких. Как минимизировать риск заболеть, сегодня знают даже дети. Вот только взрослые не всегда готовы и способны вести себя ответственно. А в итоге вновь — переполненные госпиталя и врачи, работающие на износ.

Самый простой и действенный способ вновь вернуть медицину в мирное, привычное русло — помочь врачам снизить нагрузку в ковидных госпиталях: не воспринимать послабления в режиме самоизоляции как полную его отмену. Фото Ильи Репина

Как выживает бизнес

С понедельника 8 июня в республике отменен масочный режим, заработали ярмарки и гипермаркеты, с 11 числа открыли двери летние веранды кафе и ресторанов, Казань открылась для туристов, фитнес-центры, чтобы получить возможность работать, пошли на перезонирование площадей, сократили число людей в группах занимающихся, принимают посетителей бани и сауны. С ограничениями. Но, тем не менее, в отдельных направлениях бизнеса, жизнь если и не налаживается, то хотя бы перестала катиться с откоса на устрашающей скорости.

Но пока повезло не всем. Владельцы небольших точек в торговых центрах терпят настоящее бедствие: чтобы начать работать, они обязаны предоставить посетителям возможность отдельного входа. Но это возможно далеко не всегда. При этом, налоги и аренда пустующих помещений должны оплачиваться, субсидии от государства удалось получить далеко не всем. А еще долги за взятый на реализацию товар и кредиты, что висят камнем на шее, все сильнее утягивая на дно. Кто-то идет на новые траты и арендует бокс для уличной торговли. Кто-то, рискуя нарваться на недовольство и претензии контролирующих органов, пытается торговать у дорог прямо с машин. Иные же уже отчаялись хоть как-то выплыть и недоумевают: почему можно работать массажным салонам и сетевым гипермаркетам, собирающим множество посетителей, но нельзя небольшим торговым точкам, где сами продавцы легко смогли бы контролировать и число клиентов, и расстояние между ними.

Уже сегодня эти бизнесмены — тот самый средний класс, о необходимости развития и поддержки так много и часто говорили совсем недавно, на грани банкротства. Еще немного и помогать им будет просто поздно.

С 11 июня открылись летние веранды кафе и ресторанов. Фото Максима Платонова

Принять участие в голосовании по Конституции готовы 61% россиян

Такие данные приводит ВЦИОМ на основании недавнего опроса населения. 14% идти на участки не собираются. 17% — еще не определились с выбором. 21% выступают против поправок, 1% опрошенных пойдут на голосование только для того, чтобы испортить бюллетень.

Согласно данным того же опроса, 61% респондентов считают важной поправку, снимающую ограничения для действующих президентов на участие в следующих выборах. Чуть меньше трети — не уверены, что эта поправка важна. Большее обсуждение вызывает пункт о том, чтобы запретить одному и тому же лицу являться одновременно и сенатором и депутатом Госдумы. За эту поправку готовы отдать свои голоса 67% опрошенных.

Съемочная группа программы «7 дней» отправилась на улицы, чтобы так же узнать мнения татарстанцев по предстоящему голосованию по поправкам в основной документ страны. А, кроме того, журналисты попросили экспертов прокомментировать: что же все-таки принесут поправки, в случае их принятия всем нам — жителям России.

Принять участие в голосовании по Конституции готовы 61% россиян. Фото pln24.ru

Услышать разъяснения экспертов, узнать — что говорят о поправках в Конституцию и о своей готовности прийти на участки голосования люди на улицах, о том, как в течение 100-летия развивались органы исполнительной власти Татарстана и какое участие в борьбе с пандемией коронавируса принимали ученые КазхимНИИ, можно 15 июня, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

