Герой России посмертно: подвиг Алексея Копунова

Защитники Отечества, добро любит тишину и национальное образование: итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 9 декабря, в России отмечают День Героев Отечества. Татарстан, как и другие регионы страны, запланировал немало масштабных мероприятий, призванных почтить память героев Великой Отечественной войны и героев уже нашего времени, многие из которых, к сожалению, уже не смогут сами рассказать историю своих подвигов. Звание Героя России им было присвоено посмертно. Об одном из них, нашем современнике и земляке Алексее Копунове, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век» на минувшей неделе, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Позывной Железяка

В минувшую пятницу в Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском кремле открылась экспозиция, посвященная новым Героям Отечества. Героям специальной военной операции. К сожалению, с многих фото на посетителей смотрят бойцы и офицеры, которым уже не суждено самим рассказать о своих подвигах. Среди них скоро появится портрет Алексея Копунова. Звания Героя России он был удостоен посмертно.

В Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском кремле открылась экспозиция, посвященная героям специальной военной операции. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Железяка — свой позывной офицер получил за несгибаемый характер и стальную волю. Съемочная группа программы «7 дней» познакомилась с заместителем командира полка в декабре прошлого года, когда Алексей Копунов ненадолго прибыл из зоны соприкосновения на вручение медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Офицер торопился вернуться к своим бойцам, но нашел тогда время, чтобы пообщаться с журналистом с малой родины. Незадолго до этого он вернулся из отпуска и поделился впечатлениями: «Немного обидно, что заходишь в торговый центр и там звучит вот это — Merry Christmas, Happy New Year, и сплошной праздник. Понятно, что у людей праздник должен быть, тем более у детей. Собственно, ради этого ребята и воюют. Но когда кругом звучит вот это вот, не наше, не «В лесу родилась елочка», не Дедушка Мороз, а вот эта западная американская культура, — это, мягко говоря, неприятно».

Выпускник танкового училища с самого начала специальной военной операции знал, что не сможет остаться в стороне. И когда осенью 2022 года получил вызов в военный комиссариат, сразу отправился. В зоне СВО сначала командовал штурмовым батальоном одного из татарстанских полков. За короткое время смог из вчерашних трактористов, менеджеров, инженеров и рабочих воспитать сплоченное боевое подразделение, способное решать самые сложные задачи — пробивать дорогу основным войсковым подразделениям. Как вспоминают сослуживцы, герой всегда был в первых линиях атаки, личным примером показывая подчиненным, что задача выполнима. При этом берег каждого бойца, понимая, что их, как и его самого, дома ждут семьи.

Командиры личным примером учат вчерашних гражданских науке боя. скриншот сайта ТНВ

В последнем своем бою, уже будучи раненым, вывел из-под обстрела нескольких раненых бойцов и вернулся вновь, командовать обороной. Озверевшие от упорства россиян неонацисты применили обстрел кассетными боеприпасами. Алексей закрыл своим телом раненого товарища.

Прощание с героем состоялось в его родном танковом училище. Золотая звезда Героя России, к которой он был представлен сразу после того рокового боя, пришла только сейчас. Ее вдове Алексея Копунова вручил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Антигерои нашего времени

20 лет, как в России отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Согласно статистике силовиков, количество коррупционных преступлений все это время не снижается — ежегодно выявляется порядка 1 000 случаев таких правонарушений. Отмечается также, что методы у любителей нажиться на других постоянно изменяются, становятся все более изощренными.

В год расследуется порядка 1 000 коррупционных преступлений. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Если не удается достучаться до совести, то постучатся в дверь», — яркая и образная констатация факта, которую в текущем году уже прочувствовали на себе более 700 любителей получать деньги в конвертиках и менять свою благосклонность и готовность на что-то закрыть глаза, где-то помочь подписать нужную бумагу или подсобить с получением контракта на некие материальные блага лично для себя. В сравнении с результатами прошлого года рост уголовных дел, инициированных Следкомом Татарстана, составил 13%. Средний размер «благодарности», или попросту взятки, фигурирующей в этих делах, — 377 тыс. рублей, что вдвое больше, чем пару лет назад.

Аппетиты мздоимцев растут. Но в погоне за наживой они забывают о главном: Следственный комитет умеет распутывать самые сложные дела, и когда доказательства того, что материальные блага были приобретены на незаконные деньги собраны, уже ничто не спасет от конфискации. И попытки скрыть «концы», записывая все эти приобретения на родственников и знакомых, ничего не дадут. Прокурор РТ Альберт Суяргулов особо подчеркивает: не нужно считать себя умнее следствия. Незаконно нажитое имущество обязательно будет изъято.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Свою роль в искоренении взяточничества и злоупотреблений играют и СМИ. «По нашей информации, благодаря вашим публикациям некоторые начали увольняться, чтобы остаться с тем, что есть, некоторые главы начали внимательно подписывать документы на выделение земель и бюджетных средств. Это также большая профилактическая работа», — на встрече с журналистами подчеркнул начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по РТ Рафаэль Усманов.

Меняются и правила игры на рынке. Общественные советы регулярно разбирают спорные и заставляющие задуматься о рисках ситуации, что помогает предпринимателям глубже понимать тонкости закона и минимизировать риски от непродуманных действий: поверхностной проверки связей контрагентов, нарушений при приеме на работу бывших госслужащих и т. д. Свой вклад в минимизацию возможностей для коррупционеров внесла и цифровизация госуслуг.

Неравнодушные люди

О Кристине Рассыпнинской — матери и просто сильной женщине, наши коллеги уже рассказывали в одном из недавних выпусков программы «7 дней». Мама двоих детей с диагнозом ДЦП открыла инклюзивный центр пребывания для тех, кто так же, как и она, не жалея сил, создает все условия для того, чтобы малыши развивались и адаптировались к жизни в большом и сложном мире. Вернуться к этой теме журналистов ТНВ сподвигло то, что после выхода предыдущего материала нашлись неравнодушные люди, решившие помочь и Кристине, и ее центру. Теперь в помещениях наконец получится сделать долгожданный ремонт, а родители детей с ДЦП получат поддержку с оплатой абонементов.

Благодаря помощи неравнодушных людей инклюзивный центр для детей с ДЦП сможет позволить себе ремонт. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во время предыдущей встречи с журналистами Кристина не жаловалась и ничего не просила. Она просто поделилась историей своей семьи, рассказала о том, как и для чего открыла Центр пребывания детей с ограниченными возможностями, о том, что уже сделано и чего хотелось бы добиться еще. И вот, узнав об этом, нашелся человек, который предложил свою помощь: полмиллиона рублей.

Половина этих средств пойдет на то, чтобы сделать ремонт в центре. Вторая — чтобы сделать бесплатным посещение центра в декабре всеми детьми. Мелочь? Для родителей, воспитывающих малышей с таким сложным диагнозом, это царский подарок. Об этом в интервью телеканалу рассказала Олеся Парфилова — мама Азалии, у которой, кроме ДЦП, еще и сложности с сосудами.

Наталья Киперова растит маленького Вову одна. Мамы особенных детей всегда в круглосуточных заботах. Малышей нельзя оставить без присмотра ни на минуту. Отдать в обычный детский сад тоже не получится. Центр, открытый ее давней знакомой Кристиной, место, где точно знают, как нужно обращаться и ухаживать за детьми с ДЦП, — это как глоток свежего воздуха.

В центре готовятся к переменам. Уже заказали новую дверь на замену. В игровой комнате скоро появится новый пол. А у основательницы центра и мам, приводящих в него детей, — новые планы и надежды. Вслед за первым благотворителем появился и другой, также готовый помочь.

Национальное образование

Язык — основа национальной культуры, хранитель истории и знаний народов. Недавно прозвучало по-настоящему сенсационное заявление: почти четверть школ Бурятии — 106 учебных заведений из 450 действующих на территории республики — уже с будущего 2025 года начнут преподавание на родном языке. Планируется перевести на бурятский язык учебно-методические комплексы по математике, окружающему миру, труду, музыке и физкультуре. Также было заявлено, что «параллельно будет проводиться обучение учителей начальных классов. Затем будет решаться вопрос издания переведенных учебников. При поэтапной реализации проекта будут учтены все положения федерального законодательства об образовании, согласно которому у обучающихся есть право получения образования на родных языках». Об этом во всеуслышание заявил министр образования и науки региона Валерий Поздняков.

Все предметы в Актанышской гимназии-интернате для одаренных детей до 9 класса преподаются на родном татарском языке. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем временем в Татарстане, пока по неофициальным данным, количество школ с преподаванием предметов на родном языке сокращается. Как отмечают наши коллеги: «По последним данным, озвученным в кулуарах одного из министерских совещаний, в Татарстане уже не 625 школ, а 591 школа с национальным обучением и воспитанием. Официального заявления на сей счет пока не было. И очень надеемся, что эта информация не соответствует действительности».

Но факт остается фактом: нередко в ответ на желание родителей, чтобы их дети имели возможность воспользоваться правами на национальное образование, в самих школах администрация находит массу причин, чтобы в этом праве отказать. «Подобная ситуация уже несколько лет происходит в Набережных Челнах в татарской гимназии имени Мулланура Вахитова, где остался всего лишь один класс с обучением на татарском языке. Национальное образование — один из главных факторов в формировании национального самосознания. Без языка нет народа!» — подчеркивает ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

Но есть и островки, где национальному образованию уделяется максимально возможное внимание. Одна из таких школ — гимназия в Актаныше, которую по праву еще называют «татарским Оксфордом».

Интересный момент: первый и пока единственный музей татарской «царицы песни» Альфии Авзаловой, к слову, певшей на 13 языках мира, находится не в Казани, а за сотни километров от столицы Татарстана, практически на самой границе с Республикой Башкортостан, в небольшом поселении, где на свет появилась и выросла целая плеяда татарской творческой интеллигенции — артисты, поэты, писатели, а также политические деятели. И сегодня Актаныш удивляет обилием талантов. Одна из ярких звездочек — ученица 9-го класса Энже Илясова, обладательница Гран-при Всероссийского конкурса поэзии «Илхам». В ее стихах, несмотря на юный возраст, так много глубины.

Это отмечает и Махмут Мирза — знаменитый татарский поэт, прозаик и журналист, почти 10 лет возглавлявший Союз писателей Татарстана. Он уже давно сменил Казань на тишину родной природы, переехал туда, где рукой подать до источника поэтического вдохновения и есть возможности для реализации педагогического мастерства. Два часа в неделю на уроках татарской поэзии здешние школьники набираются понимания силы и красоты поэтического слога у признанных корифеев.

Татарскому языку и литературе в гимназии отводится 5 часов в неделю — больше, чем в любом другом учебном учреждении Татарстана. «Уроки поэзии, занятия по национальной драматургии, музыке и искусству — внеклассные и внеурочные мероприятия. Здесь не ищут причины, а находят все максимальные возможности для развития национального образования, которые предоставляются сегодня нашим федеральным законодательством. Никакой самодеятельности, все согласно букве закона. Все предметы в Актанышской гимназии-интернате для одаренных детей до 9-го класса преподаются на родном татарском языке. Математика, биология, физика, химия, история», — отмечают наши коллеги в своем материале. И трудности с переводом у слабо владеющих языком были только в первые годы. Потом погружение в естественную языковую среду делало свое дело.

Выросшая в начале 2000-х годов на базе обычной сельской школы, сегодня гимназия-интернат для одаренных детей принимает более 400 учеников. В 2019 году учебное учреждение переехало в новое современное здание из трех корпусов: начального блока, старшего блока и интерната. Популярность гимназии настолько высока, что отбор в нее происходит на конкурсной основе, и ученики прибывают не только со всего Татарстана, но и со всей России и даже из зарубежья. А саму гимназию называют «татарский Оксфорд». Причины тому есть: учебное заведение входит в список лучших школ России, а стобалльники по предметам здесь привычное ежегодное явление, как и призеры всероссийских школьных олимпиад.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 9 декабря, в 13.00, или на сайте телеканала. А также о планах по развитию станкостроения и роли в этих процессах Татарстана и о том, как все больше социально значимых объектов в подшефном республике Лисичанске возвращаются к жизни.

