Анализ телесмотрения: ТНВ оказался в тройке лидеров по итогам ноября

«Реальное время» проанализировало данные о телесмотрении каналов в Татарстане за ноябрь 2020 года. Сведения предоставлены крупнейшим провайдером региона — «Таттелекомом». Подробности — в нашем обзоре.

Лидеры месяца

Лидером рынка по итогам ноября на общереспубликанском уровне остается Первый канал с долей телесмотрения 8,9%, второе место занимает НТВ с долей 7,3%, а замыкает тройку лидеров телеканал ТНВ с долей 7,2%.

В числе других республиканских телеканалов в первой двадцатке по итогам прошлого месяца присутствуют «ТНВ-Планета» с долей 2,7%, музыкальный канал TMTV с долей 2,2%, чуть ниже расположился «Майдан» с 2,1% и, наконец, «Татарстан-24» со скромным показателем в 0,7%.

Тройка лидеров в будни выглядит следующим образом: Первый канал с 10%, НТВ с 8,3% и ТНВ с 7,8%.

Несколько иная картина наблюдается в выходные: на первом месте «Домашний» с долей 7,8%, на втором — «Россия 1» с 7,3%, на третьем — Первый канал с 7,1%, на четвертом — ТНВ с 6,2%, а на пятом — НТВ с 5,5%.

Отметим, что представленные данные собираются по итогам непрерывного мониторинга телевизионных приставок IPTV «Таттелекома», число которых по Республике Татарстан измеряется десятками тысяч устройств, а распределение приставок на территории Республики Татарстан — 28% в городах и 72% в малых населенных пунктах (это п.г.т., поселки, села, деревни). С помощью IPTV-приставок татарстанцы смотрят более 200 телеканалов.

Что смотрят в городе и на селе

Помимо этого, «Таттелеком» представил общие доли телесмотрения различных телеканалов в городах Татарстана и малых населенных пунктах за ноябрь.

В городах лидеры расположились следующим образом: на первой строчке ожидаемо расположился Первый канал с долей 10,6%, на второй — «Россия 1» с долей 7,3%, на третьей — НТВ с долей 6,5%. Главный республиканский канал ТНВ занимает в городах долю 2,9%, оставляя позади таких федералов, как «Россия 24», «Пятница» и «Мир».

Практически несменяемым лидером в населенных пунктах (за исключением городов) является ТНВ: в ноябре телеканал также занял первую строчку рейтинга с долей 8,9%. За ним следует Первый канал с 8,3% и НТВ с 7,6%.