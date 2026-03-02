День рождения раиса Татарстана

Рустаму Минниханову — 69 лет, как татарстанцы американский бронетранспортер угнали и что предлагают выпускники программы «Батырлар» — события недели от «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Весна вступает в свои права. Пока, правда — еще только календарная. И в первый день весны свой день рождения встречает раис Татарстана Рустам Минниханов. И именно с этого события начали выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» наши коллеги. О том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре «Реального времени».

Лидер Татарстана

— 1 марта свой день рождения отмечает наш раис, национальный лидер Рустам Минниханов. Дата еще не круглая, Рустаму Нургалиевичу исполнилось 69 лет, но он встречает ее в любом случае достойно, — подчеркнул с экрана ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов РТ и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов.

Ильшат Аминов: «1 марта свой день рождения отмечает наш раис, национальный лидер Рустам Минниханов». Мария Зверева / realnoevremya.ru

И вот о чем речь: на днях Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал данные национального рейтинга губернаторов российских регионов. Рустам Минниханов вновь вошел в ТОП-3, уступив лидерство лишь мэру Москвы Сергею Собянину. Замыкает тройку лидеров глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Фактически, учитывая, что Татарстан — это крупнейший регион-донор, а Москву как финансовый и политический центр мы смело можем вывести за скобки, получается, что Рустам Минниханов сегодня самый эффективный руководитель региона в стране, — отмечает Ильшат Аминов.

Согласно исследованиям Российского Информационного агентства — Новости,Татарстан уже который год уверенно держит пятое место в рейтинге качества жизни людей. скриншот видео kremlin.ru

И буквально к концу прошлой недели подоспели данные еще одного рейтинга:

— От Российского Информационного агентства — Новости. Это рейтинг качества жизни людей в регионах Российской Федерации. Татарстан уже который год уверенно держит пятое место в этом рейтинге. Кто впереди нас, понятно Москва, Санкт-Петербург, Московская область, южный Краснодарский край. Но давайте сравнивать подобное с подобным в географическом и экономическом смысле: Самарская область на 9-м месте, Нижегородская область на 14-м, Башкортостан на 23-м, Чувашия на 25-м, Ульяновская на 27-м, Пензенская на 31-м, Удмуртия на. 33-м, Пермский край на 35-м, Саратовская область на 36-м, Оренбургская область на 37-м, Мордовия на 41-м, Марий Эл на 62-м, и наконец, Кировская область на 69-м месте в стране по качеству жизни людей, — привел данные ведущий программы «7 дней».

Собственно, по успехам региона в самых разных сферах и стоит давать оценку эффективности управляющих структур и лидеров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Собственно, по успехам региона в самых разных сферах: экономике, здравоохранении, решении социально-значимых задач в целом и росте качества жизни и удовлетворенности этим самым качеством населения, и стоит давать оценку эффективности управляющих структур и лидеров. И, раз речь идет о Татарстане, сложно не согласиться с мнением Ильшата Аминова:

— Нам, я имею в виду всем татарстанцам, повезло и с первым президентом Татарстана -Минтимером Шариповичем Шаймиевым, и с нынешним раисом — Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Впрочем, им надо признать, тоже повезло с республикой и ее жителями. Хотя решать проблемы людей, преодолевать вызовы и приходиться в ежедневном режиме, без отрыва на праздники, выходные и даже дни рождения.

Татарстанские танкисты на СВО

Военкоры ТНВ вернулись из очередной командировки в зону СВО. Там журналисты вновь убедились в том, что Татарстан — настоящая кузница не только военных кадров, но и настоящих героев.

— Боец с позывным Матрос в свои 23 года уже командует танковой ротой. Уроженец Дрожжановского района окончил наше танковое училище и сразу ушел на фронт. А заместителем командира батальона, в котором служит Матрос, является казанец с позывным САВА. Недавно они стали героями репортажей на центральных федеральных каналах. Прямо под носом у противника они угнали у врагов американский бронетранспортер, — сообщил зрителям ведущий программы Ильшат Аминов.

Танкисты, как и в годы Великой Отечественной войны, на острие боевых событий в зоне СВО. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

83 года назад, на Курской дуге танковые части Советской Армии нанесли войскам Вермахта сокрушительное поражение. Этот подвиг навечно вписан в летопись истории нашей страны. А сегодня свои страницы новейшей истории пишут нынешние воины. И танкисты, как и тогда — в годы Великой Отечественной войны, на острие боевых событий: прямая наводка, обстрел по разведданным, вскрытие обороны противника. «Как раз моя рота вскрывала оборону при освобождении Авдеевки», — рассказал журналистам заместитель командира батальона по вооружению с позывным «САВА».

Казанец «САВА» на СВО с ноября 2023 года. После учебы в танковом училище, успел поработать в федеральных структурах. Затем подписал контракт.

Татарстанские журналисты недавно вернулись из очередной командировки к линии соприкосновения. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Офицеру, родом из Дрожжановского района, с позывным «Матрос», всего 23 года. На СВО с 2024 года. Сейчас командует танковой ротой. И именно он, вместе с «САВОЙ» прямо из под носа противника умудрился угнать американский бронетранспортер. Тогда боевые парни даже стали героями федеральных новостей. Впрочем, это всего лишь один, и, наверное, не самый трудный эпизод из обширного списка выполненных и выполняемых боевых задач. В боях за населенный пункт Ильинка, что в Донецкой области, экипаж танка, под его командованием должен был выполнить задачу по тралению минного поля. 42 километра туда и обратно, из которых 3 километра — открытая местность. Еще и погода подкачала: яркое солнце, на небе ни облачка. Но позже по проделанному безопасному пути предстояло пройти технике с десантом. Как признается сам боец, осознание того, что обратно могли и не вернуться, пришло только потом.

«У героизма нет возраста, когда Родине необходима помощь» — уверены бойцы и офицеры, сегодня несущие службу в зоне СВО. Реальное время / realnoevremya.ru

Считает ли он сам это подвигом? Скорее нет. Это сложная, опасная, но нужная работа. Ну а если и героизм, и если жизнь могла оборваться так рано, то, как говорят сами парни там — на линии соприкосновения: «У героизма нет возраста, когда Родине необходима помощь».

«Батырлар. Герои Татарстана»

Не кланяясь пулям на передовой, позже, возвращаясь в мирную жизнь, участники СВО не ищут себе легких задач и «на гражданке». Программа «Батырлар» — аналог федерального проекта «Время героев» призвана помочь раскрыть в ветеранах спецоперации способности к государственному и муниципальному управлению, с использованием их уникального опыта и потенциала.

Программа «Батырлар» — аналог федерального проекта «Время героев» призвана помочь раскрыть в ветеранах спецоперации способности к государственному и муниципальному управлению. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Пройдя конкурсный отбор, ветераны прошли профессиональную переподготовку в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ, стажировку в различных структурах и уже представили раису Татарстана программы, разработанные в ходе обучения. Предложенные инициативы Рустам Минниханов одобрил.

Пройдя конкурсный отбор, ветераны прошли профессиональную переподготовку в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ и уже приступили к работе. представлено Татмедиа

Патриотическое воспитание, работа с молодежью, обучение азам оказания первой медицинской помощи и распознаванию и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Как говорят сами ветераны — участники программы «Батырлар»: лучше бы нынешним детям и подросткам эти знания не пригодились. Но все же стоит навыки иметь, чтобы в нужный момент точно знать как действовать. И еще момент: «Работая с молодежью, сам молодею. Это еще один вид реабилитации ветеранов», — признается Анвар Мухаметзянов — инструктор центра «Воин», председатель комиссии по вопросам патриотического воспитания, делам молодежи и ветеранов Общественной палаты РТ.

Подробнее об этом, а также о том, с какими достижениями и планами Бугульма подходит к своему 250-летию, какие угрозы несет ИИ, и почему татарский язык входит в ТОП-14 самых популярных языков мира и других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 2 марта, в 13:00, или на сайте телеканала.