Синоптики: лето будет — осенью

2019 год не радует погодой: пожары, наводнения, риск потери части урожая — об этом и не только в обзоре минувшей недели от программы «7 дней»

Фото: Олег Тихонов

«Непогода нынче в моде», — со слов этой популярной песни начали свой очередной обзор журналисты программы «7 дней», что выходит в эфире телеканала «Новый век». И это действительно так: на любом телеканале, в номерах газет и журналов ежедневно, как сводки с полей боев, звучит информация об очередных чрезвычайных ситуациях, спровоцированных природой: Франция стонет от жары, США — от наводнений, смерчей и ураганов, Иркутская область больше месяца страдает от наводнений, досталось от воды Амурской области, и реальная угроза паводка нависла над Хабаровским краем. Сибирь окутана пожарами. В огне уже миллионы гектаров леса. Татарстанские фермеры в разгар уборочной страды, вынуждены останавливать комбайны, потому что мокрое зерно будет плохо храниться. И именно природным аномалиям, тому, какие невзгоды они уже принесли республике и когда, наконец, наступят теплые дни, — посвящен первый материал выпуска программы.

Проблемы с солнцем...

Татарстанские летние кафе готовы выдавать своим посетителям к заказам теплые пледы. Правда, как они признались журналистам программы «7 дней», едва ли это сильно поможет, так как в дополнение к аномально низкой температуре нередки еще и сильные ветра.

Фермеры стонут: в Альметьевске аграрии в разгар лета вынуждены укрывать плантации клубники специальным материалом и вместо запланированных 30 тонн сладких ягод с каждого гектара собирают едва ли треть. К тому же есть серьезный риск, что если температура упадет еще хотя бы на 5—7 градусов, то погибнет весь ягодник.

Проблемы и у тех, кто выращивает томаты. Нехватка солнца и тепла на три недели отодвинула срок созревания урожая, да и плоды не радуют ни размерами, ни обилием. Не уродились огурцы. Хороших результатов ждут только те, кто сделал ставку на корнеплоды. Картофеля должно быть много. Главное, чтобы август все-таки оказался хотя бы немного менее дождливым и холодным. Тогда можно рассчитывать на неплохой урожай.

Зерно созрело, налилось и… пока остается в колосьях, так как слишком вымокло для того, чтобы его собирать. Фото agro.tatarstan.ru

Не все радужно и с зерновыми. Уборочной страде мешает все та же непогода. Зерно созрело, налилось и… пока остается в колосьях, так как слишком вымокло для того, чтобы его собирать. Да и техника на сырой земле и при работе с сырыми стеблями быстрее выходит из строя. Пока возможность немного отложить обмолот есть. Сельчане как манны небесной ждут солнечных дней в надежде спасти урожай. Но если непогода задержится — с каждым днем все выше опасность того, что зерно начнет болеть.

По словам Юрия Переведенцева — заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктора географических наук, профессора, лету этого года совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы стать самым холодным за последние 140 лет. Если погода не изменится, а по крайней мере до 8 августа синоптики обещают дожди и максимум +19 градусов днем и до 12 градусов тепла ночью, то рекорд еще может быть побит. Впрочем, синоптики успокаивают: их прогнозы сбываются лишь в 6—7 случаях из 10. Достаточно высока вероятность и того, что лето в этом году просто переместилось на осень, и сентябрь может стать по-июльски теплым.

Лето-2025

Спустя ровно 10 лет с первого водного мундиаля на казанской земле столица республики снова примет чемпионат мира по водным видам спорта. Казань сегодня на слуху у всего мира как комфортный, привлекательный, красивый и очень гостеприимный город.

Совсем недавно в корейском Кванджу завершился чемпионат 2019 года. Сборная России показала достойные результаты. Отличились и татарстанские спортсмены. Как отмечают сами спортсмены, создание ровно год назад под крылом Группы компаний ТАИФ спортивного клуба «Синтез», объединившего три водных вида спорта: плавание, прыжки в воду и водное поло, было очень удачным и своевременным решением. Сейчас это действительно единая команда с великолепным тренерским составом и настроенная на лучшие результаты. Серебро пловца Александра Красных на последнем чемпионате мира и победа на Универсиаде в Неаполе Егора Куимова — яркое тому подтверждение. Как и награды Эрнеста Максумова, Никиты Шлейхера и Карины Шкляр.

Впереди — в 2020 году — Олимпиада в Токио, в 2021 году — чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, в 2025 году лучших спортсменов-водников снова соберет Казань.

Сегодня здесь 18 коек для взрослых и 17 — для детей. Фото Максима Платонова

110 миллионов рублей — на паллиативную помощь

В России на настоящий момент нуждаются в паллиативной помощи порядка миллиона человек. При этом хосписов для тех, кому особенно нужна помощь, возможности получить облегчение от боли и усталости от съедающей организм болезни непозволительно мало: втрое меньше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Президент России Владимир Путин в марте текущего года подписал закон о паллиативной медицинской помощи. Согласно документу, правительством страны будет выделяться по 2 млрд рублей регионам на программу долговременного ухода и оказание социальных услуг в рамках паллиативной помощи. Татарстан в этом году получит на эти цели из федерального бюджета 110 млн рублей.

Съемочная группа программы «7 дней» побывала в первом хосписе Татарстана, чтобы узнать, чем сейчас живет организация и в чем он нуждается.

Владимир Вавилов помнит, как создавался хоспис. Как в 2010 году пришлось преодолевать непонимание и сомнения, в том числе и тех, кто сегодня является его активными благотворителями. И все же удалось и набрать необходимые для ремонта и оборудования старого здания санатория 300 млн рублей, и убедить в необходимости такого дома. И в 2014 году первый в республике хоспис распахнул свои двери. Сегодня здесь 18 коек для взрослых и 17 для детей. За пять лет помощь хосписа получили более 4 тыс. человек. Многие — последнюю, но такую необходимую помощь.

Хосписы или хотя бы кабинеты паллиативной помощи должны появиться во всех районах. Везде есть люди, которые нуждаются в уходе, в том, чтобы им сделали обезболивающий укол, чтобы они не чувствовали себя забытыми и одинокими тогда, когда им особенно нужна поддержка. И не только медицинская, но и психологическая, духовная, социальная. Владимир Вавилов готов выступить с предложением: если Министерство здравоохранения поддержит инициативу и выделит помещения, ставку врача, медсестры и водителя, то созданный и возглавляемый им фонд подаст заявку на президентский грант, средства которого пойдут на закупку машин и оборудования, пропишут заработную плату на условиях софинансирования, и так — от района к району, пока вся республика не будет охвачена.

«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Коммунисты России», ЛДПР, «Партия Роста», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — вот семь партий, которые получили возможность и право участвовать в выборной гонке 2019 года в Татарстане. Фото Максима Платонова

Выборы-2019

«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Коммунисты России», ЛДПР, «Партия Роста», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — вот семь партий, которые получили возможность и право участвовать в выборной гонке 2019 года в Татарстане. Еще четыре партии из состязаний за депутатские мандаты выбыли: «Родина» и партия «Добрых дел» не предоставили необходимых для регистрации документов в срок, «Партия ветеранов России» и «Российский общенародный союз» небрежно отнеслись к сбору подписей. В итоге более 10% собранных «автографов» оказались… недействительными. Отсеялись и 60 претендентов на депутатские кресла, выдвигавшихся по одномандатным округам: из 296 заявившихся борьбу за 50 вакантных кресел продолжат 236.

«Единая Россия» минувшую неделю провела более чем продуктивно: Фарид Мухаметшин — нынешний председатель Госсовета РТ, сам обзванивал жителей республики и отвечал на вопросы, поступившие от людей в кол-центр онлайн-проекта «Мой депутат». Секретарь ТРО «Единая Россия» стал 30-м по счету дежурным по кол-центру, принимающим вопросы и наказы от татарстанцев. До этого на связи с жителями республики был и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. Кроме того, по всему Татарстану заработали мобильные приемные «Единой России» — волонтеры и кандидаты в депутаты ездят по районам и собирают наказы. Шесть таких автобусов шесть дней в неделю (кроме понедельника) будут посещать населенные пункты. Всего планируется, что они успеют побывать в 650 городах, деревнях и селах.

В избирательном штабе ЛДПР активно обсуждают стратегию предвыборной кампании, выпуск агитационной продукции и форматы общения с населением. Коммунисты на минувшей неделе также обсуждали агитматериалы — вопросы изготовления видеороликов, газет и листовок. Хафиз Миргалимов так и не развеял интригу: уходит ли он в отставку. Зато пресс-конференция, собранная КПРФ, обернулась словесной перепалкой с представителем партии-конкурента — «Коммунисты России». Взаимные обвинения и контробвинения в итоге так и оставили каждую из сторон при своем мнении. А ЦИК Татарстана устами его секретаря Надежды Борисовой заявил, что в этот раз избирком республики отмечает то, что представители КПРФ явно провоцирует ЦИК. Такое поведение выходит за рамки закона. Позиция ЦИК нашла поддержку у представителей других политических партий.

Мало кто знает, что нарком (справа) начинал свою политическую карьеру в 1919 году в Казани. Фото wikipedia.org

100 лет ТАССР

Продолжая рубрику, приуроченную к грядущему вековому юбилею республики, программа «7 дней» напомнила о событиях конца июля 1937 года, когда нарком внутренних дел Николай Ежов подписал приказ №00447, положивший начало масштабным репрессиям. Но мало кто знает, что нарком начинал свою политическую карьеру в 1919 году в Казани, где стал видным агитатором. В 1921 году, и тоже в Казани, он встретил свою будущую супругу. Летом 1938 года он баллотировался в депутаты Верховного Совета ТАССР. За годы репрессий в Татарстане пострадали 54,5 тыс. граждан республики — ученые, писатели, художники, политические деятели, простые рабочие и крестьяне…

Начало августа 1995 года запомнилось в истории событиями в Кандагаре, где был принудительно посажен самолет казанской авиакомпании «Аэростан», выполнявший коммерческий рейс. Целый год летчики провели в плену у представителей оппозиционного движения «Талибан» (организация запрещена в РФ), пока не совершили дерзкий побег.

31 июля 1967 года тесно связано с историей нефтехимического гиганта «Нижнекамскнефтехим», сегодня входящего в Группу компаний ТАИФ. Именно в этот день был введен в эксплуатацию первый блок центральной газофракционирующей установки и НКНХ дал первую продукцию.

В 2005 году, и тоже в эти дни, в Казани было открыто движение по мосту «Миллениум».

Несмотря на непогоду

Непогода не помешала елабужанам собрать гостей на традиционной Спасской ярмарке. Свою историю она ведет со времен Российской империи. В XIX веке товары на Спасскую ярмарку привозили из 86 городов России. Говорят, что в 1875 году общая стоимость свезенных на елабужскую ярмарку товаров достигла 120 тыс. полновесных рублей — огромные по тем временам деньги.

К слову, ярмарка всегда была не только огромным торжищем, но еще и своего рода культурно-просветительским центром, где проходили народные гулянья, играла музыка, люди могли купить книги.

Кипела жизнь на ярмарке и на прошлой неделе. Фото elabuga-rt.ru

После революции на некоторое время ярмарка затихла. Вновь возобновилась она в 1922 году — в период НЭПа, и проводилась вплоть до 1940 года. В годы войны людям было не до шумных торжищ. Не была ярмарка возобновлена и с победой Советского Союза в Великой Отечественной войне. Ее новое рождение состоялось спустя почти 70 лет — в 2008 году. И сразу она стала точкой притяжения фермеров, народных умельцев, творческих коллективов. Кипела жизнь на ярмарке и на прошлой неделе. Самые интересные и яркие ее моменты запечатлела съемочная группа программы «7 дней».

Видеоверсию этих сюжетов можно увидеть в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 5 августа, в 13.00, в эфире телеканала «Новый век» или на его сайте.

