Что видно с самой высокой точки Татарстана?

Достижения республики, Татарстан на международной арене и развитие села — события недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Цикл выездных эфиров информационно-аналитической программы «7 дней» на телеканале «Новый век» завершается на самой высокой точке республики — горе Чатыр тау, которая находится в Азнакаевском районе республики. Она расположена на высоте почти 322 метра над уровнем моря. Что увидели наши коллеги с этой точки и что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ — в обзоре программы «7 дней» от «Реального времени».

Все началось в августе 1990-го

«Отсюда с горы Чатыр тау хорошо виден масштаб изменений в качестве жизни наших людей. А начиналось все 30 августа с декларации о государственном суверенитете Татарской ССР, которую принял наш Верховный Совет 30 августа 1990 года. И сегодня мы видим зримые плоды нашего суверенитета», — с этих слов начал выпуск программы «7 дней» ее ведущий — генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов РТ и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов.

Чатыр тау — самая высокая точка Татарстана. Реальное время / realnoevremya.ru

Место силы. Земля, где многовековая история сочетается с прорывными технологиями. Регион, где в мире, дружбе и согласии живут и созидают представители более чем 170 национальностей. Живут и трудятся в комфортных условиях, с удобными общественными пространствами, развитой инфраструктурой, современной логистикой: воздушными гаванями, железнодорожными вокзалами и автомагистралями. Республика — один из центров туристического притяжения с прекрасной и продолжающей развиваться сферой гостеприимства. Удобные фешенебельные отели, деловые и экспозиционные центры, кроме того, делают столицу республики — Казань, одним из востребованных мест для проведения статусных международных форумов, встреч и спортивных состязаний.

«Самобытный национальный колорит, приправленный традиционным татарским гостеприимством, помноженный на колоссальный организационный опыт Казани, создают без преувеличения близкие к идеальным условия. В этом в октябре 2024 года в полной мере смогли убедиться делегации 35 стран мира, в том числе 24 руководителя государств и правительств и более 20 тысяч гостей 16-го Международного саммита БРИКС, который прошел в столице Татарстана на беспрецедентно высоком уровне. Высокую оценку мероприятию, его организации, гостеприимству Казани дал и президент России Владимир Путин, отметив историческое значение саммита БРИКС в Казани для всего многополярного мира», — отметил журналист программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

Татарстан и Казань — одно из востребованных мест для проведения статусных международных форумов и встреч. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впрочем, журналист лишь обобщил множество высказываний участников этого исторического события и целой череды других событий, состоявшихся в Татарстане как до саммита БРИКС, так и после него. В том числе ставших уже традиционными экономического исламского KazanForum и российско-китайского форума «РОСТКИ», международных татарстанских энергетического и нефтегазохимического форумов и пр.

Интересный момент: особый формат, размах, продуманность и дружелюбная атмосфера организуемых и проводимых в республике событий даже обрел в мире собственное определение: «модель Татарстана». И успешность этой модели отметил и подчеркнул на церемонии открытия первого международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» Владимир Путин: «Мы гордимся высочайшим уровнем организации самых ярких, масштабных международных спортивных соревнований и многие из них прошли именно в Казани. Этот город, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию, духу «Игр будущего». Самобытный, многонациональный, богатый культурами разных народов он свято хранит наследие предков и при этом всегда открыт новому, смело берется за самые сложные, новаторские проекты и блестяще их выполняет», — заявил он.

Церемония открытия «Игр будущего». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Татарстан — один из опорных регионов России, в том числе и в экономике. Основа благополучия республики — действующие на ее территории компании: современные, высокотехнологичные. Татарстан на передовых позициях в отраслях, имеющих стратегическое значение для всей страны: в нефтехимии, в нефтепереработке, в информационных технологиях, в машиностроении, в энергетике и сельском хозяйстве. По основным макроэкономическим показателям республика стабильно входит в число лидеров в стране: 7-е место по объему ВРП (по итогам 2024 года он превысил 5 трлн 200 млрд рублей). По объемам промышленного производства республика входит в топ-5 среди российских регионов: по темпам и объемам строительства она на второй позиции, по масштабам производства продукции сельского хозяйства — на третьей. По инвестициям в основной капитал РТ занимает шестую позицию, а по обороту розничной торговли — седьмую.

Локомотив экономики региона — нефтегазохимическая отрасль. Компания «Татнефть» реализует масштабные инвестиционные проекты в области нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии и биотехнологии. Президент России Владимир Путин и раис Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в торжественной церемонии старта строительства научно-исследовательского центра СИБУРа. ТАИФ-НК группы ТАИФ ввел в эксплуатацию уникальное производство КОГГ (концентрированный остаток гидрокрекинга гудрона), открывшее новую страницу в увеличении глубины переработки тяжелого нефтяного сырья.

Производство КОГГ на площадке ТАИФ-НК. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В новейшей истории России и Татарстана, почти на треть выросли объемы отгрузки продукции машиностроения, а в денежном выражении результат работы отрасли достиг суммы в 1,5 трлн рублей. Знаменитый автогигант КАМАЗ отметил 55 лет со дня основания. За это время с конвейера производства сошли 2,5 млн грузовых автомобилей, известных и востребованных во всем мире. Начались летные испытания полностью импортозамещенных отечественных авиалайнеров Ту-214. Без простоев трудятся зеленодольские судостроители.

Широкие возможности открывает сотрудничество с другими регионами России и представителями бизнеса зарубежья. В рейтингах инвестиционной привлекательности среди регионов страны Татарстан уступает только Москве. А ОЭЗ «Алабуга» находится в числе наиболее успешных среди 50 особых экономических зон РФ. Активно развивается сеть индустриальных парков и муниципальных промышленных площадок. Аккредитацию Минэкономики успешно прошли порядка 100 подобных площадок, на которых на настоящий момент уже успешно действуют свыше 1 700 компаний-резидентов, давших работу более чем 70 тыс. человек.

Многое в республике сделано и делается для повышения комфорта жизни татарстанцев. Развитие социальной инфраструктуры в Татарстане поставлено с размахом: ежегодно возводятся школы и детские сады, обновляются действующие объекты, внедряются инновационные проекты. Только за последние пять лет введены в эксплуатацию 48 школ и 59 детских садов. В 2025 году планируется открыть двери еще пяти школ и трех дополнительных корпусов к уже действующим, а также семь детсадов. На высочайшем уровне в республике и система здравоохранения. С 2015 года по всему Татарстану построены или капитально отремонтированы более 1,5 тыс. объектов Минздрава.

Ежегодно в Татарстане возводятся школы и детские сады, обновляются действующие объекты. скриншот мессенджера

Огромное внимание уделяется молодежи и подрастающему поколению: с 2018 года республика — безусловный лидер Всероссийского рейтинга по реализации молодежной политики. Здесь работает 390 молодежных центров, коворкингов, креативных пространств и лагерей.

Татарстан недаром называют одним из самых спортивных регионов страны, а Казань — спортивной столицей России. За последние полтора десятка лет число вовлеченных в спорт татарстанцев утроилось.

С самого начала СВО, Татарстан активно включился в работу по поддержке бойцов, несущих службу на передовой, и ветеранов, возвращающихся домой. Восстанавливаются подшефные республике города Лисичанск и Рубежное. Регулярно отправляются караваны гуманитарной помощи и в эти населенные пункты, и в части, продолжающие свой ратный труд на линии соприкосновения.

Невозможно не отметить и успехи Татарстана в культурной жизни. В республике реализуется программа «Культура», в рамках которой уже построены и приступили к работе более 40 новых культурно-досуговых учреждений, еще 214 — были капитально отремонтированы. Кроме того, реконструкцию прошли пять государственных и муниципальных театров. А в 2025 году свои двери в Казани открыло новое здание театра им. Галиасгара Камала.

«И в этом весь наш родной и одновременно притягательный для туристов Татарстан. Мощный и древний, загадочный и предсказуемо успешный, инновационный и традиционный! Наш Татарстан, которым сегодня гордится вся Россия! Республика новаций, традиций и достижений!», — подчеркивает журналист программы «7 дней». И с этим утверждением просто невозможно не согласиться.

Татарстан на международной арене

«Еще не угасла волна от прошедшего в прошлом году в Казани саммита БРИКС, как Татарстан снова в центре мира. Только с начала 2025 года у нас прошли ставшие традиционными Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025» и Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», впервые прошло заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». Визиты Рустама Минниханова в Саудовскую Аравию, Китай, Вьетнам, Таджикистан, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны говорят о том, что Татарстан — это ворота России в исламский мир, и уже не только исламский», — отмечает ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов.

В 2024 году Казань приняла саммит БРИКС. Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Повестка этого года — далеко не исчерпана, но уже строятся планы на будущее: в 2026 году Казань планирует стать культурной столицей всего исламского мира. И это — прекрасная возможность укрепить не просо добрососедские, а практически братские отношения. Особенно актуально это между государствами, которые еще совсем недавно были одной страной, а 80 лет назад, плечом к плечу сражались с общим врагом. Вдвойне удобна в этих процессах — возможность говорить на одном языке: русском. Языке, являющемся на постсоветском пространстве по-настоящему языком межнационального общения.

Имея общий язык, совсем нетрудно активно обсуждать возможности совместной работы в зонах пересечения интересов: в промышленности, спорте, культуре, науке — множестве направлений.

Форум «РОСТКИ-2025» . Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Впрочем, там, где есть заинтересованность в общении, никакие языковые барьеры настоящей преградой стать не смогут. Возможность понять друг друга, объясниться, договориться — есть всегда. Татарстан это успешно уже далеко не первый год транслирует. Зарубежные друзья — придерживаются того же мнения. Недаром в Китае ест поговорка: «Единомыслие преодолевает горы и океаны». Доказательством тому — успех ставшего уже традиционным форума «РОСТКИ» и другого, но не менее важного и успешного события — «Волга — Янцзы», взаимные визиты делегаций, вплоть до первых лиц.

Группа стратегического видения «Россия — исламский мир» была создана в 2006 году по инициативе политических тяжеловесов: бывшего министра иностранных дел, премьер-министра России Евгения Примакова и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. С 2014 года председатель группы — Рустам Минниханов. За эти годы проделана огромная работа по укреплению взаимоотношений между государствами. Но разве дружба и уважение друг к другу имеют сроки или пределы? Конечно, нет! А это значит, что впереди новые встречи, взаимные визиты, яркие события и совместные проекты.

В селе, как в городе

«Очень бы хотелось, чтобы наши дети, дети Татарстана, смогли бы взять свою высоту в жизни. Ведь каждому придется покорить свою гору Чатыр тау и не одну. Для этого в республике создаются все условия. Семь детских садов на полторы тысяч мест и пять школ на более чем 5 тысяч учащихся будет построено в этом году в Татарстане. Часть из них — в деревнях и селах. Там строятся фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры, спортивные дворцы, появляются новые парки и скверы. Сегодня села и деревни по комфорту и качеству жизни не уступают большим городам, а где-то даже лучше», — уверен ведущий программы «7 дней».

По уровню и качеству социальных объектов село сегодня практически ничем не уступает городу. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Более того: в селе есть то, что не всегда доступно горожанам. Это и свежайший воздух, и лужайка у крыльца, и свое подсобное хозяйство. А федеральные и республиканские программы и впрямь делают сегодня жизнь на селе ничем не уступающей городской.

Юный Азамат — ученик пятого класса из села Бело-Безводное зеленодольского района вместе с друзьями в восторге: для местных поклонников футбола недавно построили поле с резиновым покрытием. Впрочем, футбол — далеко не все возможности использования нового объекта: зимой он легко может превратиться в каток. Не в каждом столичном районе есть такое поле. А на этом уже тренируются две футбольные команды. Откуда и как оно здесь появилось? Местный энтузиаст спорта и предприниматель Евгений Семенов попросил поддержку у властей. Реакция была оперативной. Сейчас поле — настоящий местный центр притяжения. А Евгений Семенов надеется получить поддержку еще в одном вопросе: нужен спортзал под занятий боксом. В Раифскском сельском поселении, куда входит не только Бело-Безводное, а еще несколько деревень и сел, этим видом спорта интересуются порядка 40 человек. Бесплатно! Будет новый зал, уверены здесь, будет больше и желающих тренироваться.

В Апастовском районе открыт новый полноценный футбольный стадион, с трибунами и инфраструктурой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Полноценный футбольный стадион, с трибунами и инфраструктурой по федеральной программе был открыт в Апастовском районе. 110 детей регулярно посещают тренировки. Зачем и почему? А кто сказал, что спортивные звезды могут и должны восходить исключительно в крупных городах? К слову, в этом году в Апастово вообще бум на строительство социально значимых объектов. Скоро будет открыт новый детский сад. А прошедшая капремонт школа по-хорошему шокировала журналистов. Она ничем не уступает лучшим лицеям Казани. В ней, к слову, даже собственное радио работает, школьное.

Почти на границе Апастовского и Буинского районов расположена деревня Черемшаны. К особой природе, атмосфере и непередаваемой ауре этого места добавилось и место силы: дом культуры, построенный еще в 1977 году и еще недавно навеивавший разве что печаль, был капитально отремонтирован и осовременен. Сегодня — это культурный центр населенного пункта, где почти никогда не бывает пусто и тихо.

Работы по улучшению социальной инфраструктуры татарстанского села продолжаются. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Чуть более 400 человек сегодня живут в деревне Большое Нуркеево Сармановского района. Местная школа, где преподавание, к слову, ведется на татарском языке, также прошла серьезную реновацию.

И все это — малая часть процессов, происходящих для улучшения социальной инфраструктуры татарстанского села.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 1 сентября, в 13:00, или на сайте телеканала. А еще о том, как Татарстан встретил День республики, что происходило в Казани в День города, чем способен удивить Азнакаевский район и люди — золотой фонд республики: люди — созидатели и творцы.