«Решение было обдуманным и взвешенным»: Фарид Мухаметшин покинул пост председателя Госсовета РТ

Новая должность экс-спикера парламента Татарстана и кто придет ему на смену. Республика в ожидании паводка. 12 лет Крымской весне. Все это — события недели от «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Главным политическим событием минувшей недели, без сомнения, стало заседание Госсовета республики, на котором прозвучало историческое заявление бессменного на протяжении почти 30 лет главы татарстанского парламента Фарида Мухаметшина. Он сообщил о том, что складывает с себя полномочия депутата и председателя Госсовета. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ на прошлой неделе, — в обзоре «Реального времени».

Досрочное прекращение полномочий

— Сегодняшнее заседание для меня имеет особый, я бы сказал, рубежный характер. Я принял непростое решение и официально заявляю о сложении полномочий депутата и председателя парламента Республики Татарстан. Это решение было обдуманным и взвешенным. В политике, как и в любой сфере деятельности, должна быть преемственность. Прошедшие 30 лет, на протяжении которых я был у руля парламента, стали для меня периодом огромной ответственности, напряженной работы и вместе с тем временем, наполненным гордостью за наш парламент, за нашу республику и за тех, кто своим упорным трудом вносит весомый вклад в развитие родной республики — опорного региона Российской Федерации, — объявил Госсовету о своем решении Фарид Мухаметшин.

— Трудно представить Государственный Совет Татарстана, его заседания — без Фарида Мухаметшина. Спикера, который умеет быть выдержанным и спокойным, когда это необходимо, грозным и пламенным — когда этого требует ситуация. Человека, блестяще владеющего татарским и русским языками, настоящего патриота России и Республики Татарстан. И при этом ироничного, интеллигентного, умного и обаятельного, — уверен ведущий программы «7 дней», депутат Госсовета Татарстана, председатель Союза журналистов РТ и генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов.

Орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени Фариду Мухаметшину вручил Рустам Минниханов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одним из первых, сразу после заявления Фарида Мухаметшина, слово взял раис Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул:

— Решение, которое вы приняли, конечно, оно такое… Мы так привыкли к вам. Где бы мы ни работали, я всегда чувствовал вашу поддержку. И в самое сложное время Фарид Хайруллович возглавлял правительство, я был министром финансов. И мы работали рука об руку. Конечно же, за время работы в должности премьер-министра, потом президента, раиса со стороны Фарида Хайрулловича я всегда видел только полную поддержку. Поэтому, Фарид Хайруллович, сезгэ бик зур рэхмэт!

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Фарида Мухаметшина орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Государственную награду уже экс-главе парламента республики вручил Рустам Минниханов.

— Считаем, что тот громадный вклад, который внес Фарид Хайруллович в развитие парламентаризма в нашей республике и стране в целом, его многолетний опыт и глубокие знания, огромный авторитет на международной арене и в Российской Федерации должны быть нами учтены и использованы в Госсовете в полном объеме, — взял слово заместитель председателя Госсовета республики Юрий Камалтынов.

Специально для этого было выдвинуто и поддержано депутатским корпусом предложение установить новую почетную позицию — «Почетный Председатель Госсовета РТ». С этого момента и впредь статус почетного председателя присваивается решением Государственной думы большинством голосов, не менее одной трети общего состава депутатов. Документ устанавливает перечень прав, которыми наделяется лицо, занявшее данную должность, включающих участие в мероприятиях Госсовета и его президиума и право выступать на заседаниях, вносить обязательные к рассмотрению предложения и проекты законов, возможность участия в работе консультативно-экспертных групп и комиссий. Для реализации деятельности почетного председателя планируется организовать рабочее пространство непосредственно в здании Госсовета, обеспечить транспортное обслуживание и оборудовать отдельный кабинет в главном зале заседаний. Средства на осуществление всех указанных функций будут выделяться из бюджета на содержание аппарата Госсовета Республики Татарстан.

— Фарид Мухаметшин — человек-эпоха, один из архитекторов современного Татарстана. Несмотря на долгие годы работы на разных руководящих должностях в республике, он сумел остаться близким к людям — стал по-настоящему народным политиком. Умение работать с каждым человеком, слышать жителей республики Фарид Хайруллович считал самой сложной профессией, — отмечает Ильшат Аминов.

Исполняющим обязанности председателя Госсовета Республики Татарстан назначен Марат Ахметов — бывший министр сельского хозяйства, который возглавлял отрасль больше 20 лет, затем — заместитель главы парламента и действующий председатель комиссии при раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития родных языков. Он будет возглавлять Парламент до избрания нового председателя. Причем на этом уточнении настоял сам и.о. председателя Госсовета.

Исполняющим обязанности председателя Госсовета Республики Татарстан назначен Марат Ахметов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Марат Ахметов, без каких-либо преувеличений, один из самых узнаваемых политиков Татарстана. Причем Марат Готович пользуется большим уважением не только среди своих коллег-депутатов. У него непререкаемый авторитет во всех муниципальных образованиях республики, — подчеркивает ведущий программы «7 дней».

«Весна идет…

… весне — дорогу». Песню Исаака Дунаевского на слова Михаила Вольпина каждый из нас помнит с детства. Бодрый мотив, веселые ноты, жизнеутверждающие слова. Сама природа иной раз являет свой норов совсем не так радужно. Ведущий программы «7 дней» отмечает:

— Если в политике мы еще можем строить прогнозы, надеяться и спорить…то у природы — свои сценарии. И, как показывает практика, переписать их невозможно. После такой зимы — тяжелой, снежной, щедрой до предела — весна не может быть скромной.

Огромные массы талой воды со дня на день грозят хлынуть на улицы и дороги республики. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Активное снеготаяние еще только начинается, но, если, как отмечает Ильшат Аминов, «не случится чуда», огромные массы воды со дня на день хлынут на дороги, пробьют себе путь к водоемам, заставив их вспучить лед и затопить пойменные низменные участки.

Зоны, традиционно страдающие от подтоплений, уже активно, насколько это возможно, готовятся к противостоянию со стихией. С периодом, когда привычные улицы вдруг превращаются в бурные реки, самой востребованной обувью становятся резиновые сапоги с высоченными голенищами, когда дворы превращаются в озера, а подвалы и погреба в глубокие омуты.

Зоны, традиционно страдающие от подтоплений уже активно, насколько это возможно, готовятся к противостоянию со стихией. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всю предыдущую неделю температура била рекорды. После морозов начала марта уже привычными стали дневные +7-10°C. Рыбаки спешат урвать быстролетное счастье активного клева по последнему льду. Сам лед становится все более рыхлым и коварным. Спасатели в предчувствии традиционного шквала сообщений о терпящих бедствие и нуждающихся в экстренной помощи поклонниках кивка и мормышки. Около 20 тыс. спасателей и порядка 5 тыс. единиц специальной техники приведены в режим повышенной готовности и для реагирования в зонах повышенных паводковых рисков. Республиканский бюджет на проведение противопаводковых мероприятий выделил полмиллиарда рублей. Наибольшие опасения вызывают Кайбицкий, Кукморский районы и Казань. Причем в столице республики уже началось: на улице Низовой, что в Ягодной Слободе, талая вода вступила в конфликт с завалами снега, что зимой сгребался с проезжей части. Итог — в части домов вода пропиталась в подполье, скрыв под своей толщей запасы консервов.

Всю предыдущую неделю температура била рекорды. После морозов начала марта уже привычными стали дневные +7-10°C. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

В мэрии информируют: за зимний период на улицах города трудились 400 единиц техники, вывезено 1,5 млн тонн снега. Но риски сохраняются. Больше всего волнение вызывают Сухая Река, Савиново, Карьер, Малые Клыки, Мирный, Царицыно и еще ряд городских поселков. В Самосырово ждут каверз со стороны возвышенности. А еще может подкинуть сюрпризов коварная Нокса.

12 лет назад

16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум по вопросу о статусе полуострова Крым и города Севастополь. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым был подписан межгосударственный договор. Так произошло воссоединение Крыма с Россией — возвращение территории полуострова Крым в состав Российской Федерации. 21 марта договор был ратифицирован Федеральным Собранием РФ и вступил в силу.

18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым был подписан межгосударственный договор. взято с сайта kremlin.ru

Татарстан и в те годы принимал активное участие в новом мироустройстве. Наши коллеги из программы «7 дней» вновь обратились к событиям 12-летней давности, чтобы напомнить о том, как все было.

— Причиной Крымской весны стала «Киевская зима» — февральский военный переворот в столице Украины, когда убивали безоружных. Именно с таким положением не захотели мириться крымчане. Спецназ украинской милиции — отряд Беркут, известный как противник нацистов еще задолго до кровавого киевского майдана. Бойцы этого подразделения встали на защиту законной власти от радикалов. В конце февраля 2014-го оно было расформировано, большая часть перешла на сторону России, — отмечает Зуфар Давлетшин.

Журналист встречался со свидетелями тех событий. Виталий Замов, матрос морской пехоты, общался с бойцами «Беркута», а 22 февраля его часть была поднята по тревоге. Уже вскоре морпехи были в Феодосии и блокировали части военного флота Украины. Находились на боевом посту до завершения референдума.

Во время встречи с курсантами военно-учебного центра КНИТУ, отвечая на вопрос молодежи, воин рассказал, что боестолкновений удалось избежать: «Стрельба если где-то и была, то только в воздух — для устрашения». После волеизъявления народа Крыма украинским военным было предложено покинуть расположение части и территорию региона. «Они не сопротивлялись», — вспоминает Виталий Замов. «Впоследствии они ушли в наши Вооруженные Силы. Я их видел», — добавляет он.

Татар Крыма запугивали, рассказывали страшные сказки о том, что Россия не даст заниматься сельским хозяйством, что не разрешат строить мечети…. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Со стороны местного населения, отмечает морпех, были только слова благодарности. И в Симферополе, и в Севастополе уже задолго до референдума «люди выступали против новой киевской власти, за возвращение в Россию», — отмечает он.

В одном из самых сложных районов Крыма — Бахчисарайском — в стародавние времена столице Крымского ханства и территории проживания крымских татар, по поручению федеральной власти, работали депутаты Госдумы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов и Марат Бариев. Проукраинско-настроенные руководители общественных организаций сначала активно препятствовали процессам воссоединения. Их позиция была четкой: они против референдума. Вот только само население — крымские татары — считали иначе. Да, их запугивали, рассказывали страшные сказки о том, что Россия не даст заниматься сельским хозяйством, что не разрешат строить мечети… «А мы отвечали — у вас и сейчас ничего, а в России будет», — вспоминает Марат Бариев.

Марат Бариев — один из тех, благодаря кому во время проведения референдума в Крыму удалось избежать и конфликтов, и провокаций. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Удалось избежать и конфликтов, и провокаций. После референдума те, кто лелеял надежды отработать деньги и приказы киевского руководства, или сами покинули территорию Крыма, или, если остались и пытались продолжать пакостить, были выявлены и выдворены. А представители Татарстана первые 5 лет буквально жили в Крыму, помогая решать множество вопросов, в том числе правовое сращение Республики Крым с Россией, были взяты под патронаж и Бахчисарайский дворец, и музеи. Постоянные и тесные контакты между Татарстаном и Бахчисарайским районом Крыма поддерживаются и сегодня.

Подробнее об этом, а также о том, откуда берет свои корни род Хузиахмеовых — предков Марата Ахметова, о том, как многодетные семьи в Спасском районе создали собственную кооперацию, а также о других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 23 марта, в 13:00, или на сайте телеканала.