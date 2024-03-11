Сход предпринимателей татарских сел, золотой фонд России и когда ждать большую воду

Главные события недели в программе «7 дней» на телеканале ТНВ

Фото: Динар Фатыхов

Всероссийский сход предпринимателей татарских сел в этом году состоялся уже в 12-й раз. Он собрал свыше 800 представителей пяти государств мира и 44 российских регионов. О том, что волнует и что объединяет татарское бизнес-сообщество, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Все больше молодежи

Самому старшему предпринимателю, приехавшему в Казань на Всероссийский сход, почти 80 лет, младшему — 18. Как отмечают организаторы, татарское предпринимательское сообщество стремительно молодеет. По крайней мере, такое впечатление складывается по изменениям состава участников форума год от года.

12-й Всероссийский сход предпринимателей татарских сел собрал в Казани более 800 делегатов пяти государств мира и 44 российских регионов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По всей России на настоящий момент около 4 200 татарских деревень. Их можно встретить практически в любом уголке огромной страны — от Тюмени до Мурманска и от Самары до Красноярска. И всюду есть предприимчивые люди, занимающиеся самым разным бизнесом — не только выращиванием скота и приготовлением казылыка или чак-чака, как мог бы кто-то подумать. И именно в этом многообразии и многоликости татарского сельского бизнеса его сила. А форум призван объединить эти многочисленные потоки, познакомить предпринимательское общество, дать первый импульс к обмену опытом, знаниями, идеями. В частности, об этом говорили участники схода.

Одна из возможностей — строительство сетей торговых точек вдоль активно строящихся по стране трасс. Благо в том числе благодаря стараниям татарина — вице-премьера Марата Хуснуллина — процессы по усилению логистических артерий государства год от года крепнут. А татарским предпринимателям точно есть что предложить покупателям. К тому же казылыку и чак-чаку, к национальной выпечке и вяленому гусю готов добавиться татарский арбузный мед и варенье из арбузов и дынь. Это направление освоил предприниматель Ринат Бикчураев из Астраханской области. А идея у него родилась на прошлом, XI слете: «Вдохновились тем, как наши предприимчивые соотечественники перерабатывают мясо, зернобобовые. Подумали: а чем мы хуже? Что у нас есть, то мы и начали перерабатывать», — поделился он с журналистами программы «7 дней».

Татарским предпринимателям точно есть что предложить покупателям. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кукморский район в этот раз выбран в качестве практической площадки. И это не случайно. Местные предприниматели точно знают, и как, и что производить, и как выстраивать бизнес-модель таким образом, чтобы продукция успешно реализовывалась не только по всей России, но и за ее пределами. И в республике район — лидер. И по производству молока, и по его переработке. А два столпа, на которых строится успех: люди и рабочие места для них, а также инвестиции. Опытом по привлечению федеральных и республиканских субсидий и включением в федеральные программы с гостями поделился глава района Сергей Димитриев.

Будут рабочие места — будет на малой родине оставаться и молодежь. В этом уверен предприниматель Минефанис Хаматдинов. Предпринимательскую карьеру он начинал в 2003 году. Сначала собирал молоко и занимался торговлей. Вскоре амбициозному бизнесмену этого стало мало, начал расширяться — строить в деревнях пекарни, потом молочный комбинат. Сейчас он глава динамично развивающегося агрохолдинга. Объемы продукции — растут. Качество — не падает. А все потому, что ингредиенты натуральные. А каждое из освоенных направлений бизнеса поддерживает другие и само опирается на систему в целом.

Готовность Татарстана делиться опытом и наработками по достоинству оценили гости из других регионов. И не только в направлении строительства и развития бизнеса, но еще и в бережном отношении к культуре собственного народа. Именно из села вышли многие известные люди, которыми гордится вся страна: поэты и писатели, композиторы и космонавты, летчики и военные, учителя и ученые. И в зоне СВО сегодня многие — уроженцы деревень и сел. Они с честью несут воинскую службу. Участник слета из Астраханской области Фаиль Бердиев, когда говорил о воспитании патриотизма у молодого поколения, рассказал о сыне — Герое России (посмертно) лейтенанте-десантнике Азамате Бердиеве. После получения тяжелого ранения врачи рекомендовали остаться на гражданке, но офицер не мог оставить друзей по оружию, отправился снова в зону проведения спецоперации. Раненый остался под обстрелом прикрывать отход товарищей.

Рустам Минниханов пообещал побывать в гостях у молодой семьи Шаиповых, когда будет в Пензенской области. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На сходе было время и для обсуждения серьезных вопросов, и для грусти, для деловых переговоров и для шуток. Наиль Шаипов — предприниматель из Пензенской области пригласил раиса Татарстана на никах и свадьбу. На полном серьезе. Рустам Минниханов именно на само торжество приехать не сможет, но пообещал, что как только окажется в Пензенской области, обязательно посетит молодую семью.

Подводя итог насыщенного дня, Рустам Минниханов подчеркнул: «Среди тех, кто сюда приехал, нет живущих за счет государства. Все трудятся, обеспечивают других рабочими местами. Глядя на выставку, понимаешь, что ни в одной стране мира не могут произвести столь вкусную еду. Спасибо, что вы не теряете свою татарскую самобытность, и нам надо еще поучиться у татар из других регионов. Наше будущее за такими, как вы».

«Такие не отступят, не подведут и не предадут»

Так президент России Владимир Путин говорил об участниках специальной военной операции во время ежегодного послания: «…смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и без всякого преувеличения могу сказать: сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты», — подчеркнул он и добавил: «Такие подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромны и сдержанны, они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность».

С декабря 2022 года в многочисленных командировках ТНВ в зону СВО было записано более полутора сотен интервью с военнослужащими. предоставлено realnoevremya.ru Зуфаром Давлетшиным

Об этом же говорил там, на передовой, и один из бойцов в интервью съемочной группе программы «7 дней». С декабря 2022 года в многочисленных командировках ТНВ в зону СВО было записано более полутора сотен интервью с военнослужащими разных подразделений во всех новых регионах России. И всякий раз наши коллеги-журналисты убеждались: эти люди находятся там осознанно, по идейным соображениям.

С земляками съемочная группа из Татарстана случайно встретилась на мемориальном комплексе «Саур-Могила», что в Горловском районе (ДНР). Сами бойцы приехали к находящемуся на удалении от населенных пунктов мемориалу специально — почтить память тех, кто отстоял высоту в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто погиб, защищая Донбасс от неонацистов сегодня. Построенный в 1967 году, памятник был разрушен в 2014-м. Господствующая высота постоянно оказывалась под обстрелом. Но едва бои отодвинулись, памятник был восстановлен и вновь открыт в сентябре 2022-го. Но часть того, что натворили укронацисты, оставили нетронутым: разрушения, снаряд, угодивший в плечо уже погибшего бойца, — в назидание потомкам, чтобы помнили и тех, кто сражался с нацизмом 80 лет назад, и тех, кто уже в наши дни повторил подвиг предков. В списках навсегда легших в эту землю фамилии всех народов, когда-то живших в одной стране и защищавших общую Родину: русские, украинцы, татары, грузины… Так было тогда, и так сегодня — среди защитников современного Донбасса.

Снаряд, угодивший в плечо погибшего 80 лет назад бойца, — напоминание будущим поколениям о героизме нынешних защитников Донбасса. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Недалеко от памятной высоты, ближе к линии фронта, расквартирован полк мобилизованных из Татарстана. В момент, когда там оказалась съемочная группа, подразделение готовилось к передислокации. Но на то, чтобы сказать несколько добрых слов тем, кто помогает и поддерживает связь с далекой родиной, время нашлось. Как и на то, чтобы уверить: победа будет за нами.

Именно тогда один из собеседников татарстанских журналистов — в мирной жизни сотрудник МЧС из Набережных Челнов — подчеркнул: фронтовая жизнь многое расставила по местам в душе каждого из бойцов, показала каждому истинные ценности и то, что каждый собой представляет. И именно поэтому: «Те люди, кто пройдет эту войну, станут золотым фондом — без преувеличения».

Несколькими днями позже, 29 февраля, о том же в послании Федеральному собранию РФ говорил и президент России Владимир Путин: «Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию… Подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди… 1 марта 2024 года ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее «Время героев»… Главное, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарищей», — подчеркнул Владимир Путин.

Кто-то воспользуется этой возможностью. А многие уже сейчас подписывают контракты, чтобы стать профессиональными военными.

Вместе с мобилизованными из Татарстана в тех же подразделениях несут службу и добровольцы из других регионов. Наши коллеги познакомились с семейной парой из Челябинска. Фельдшер с позывным «Феникс» приехала вместе с мужем. На гражданке вместе работали на скорой. Но решили, что здесь они нужнее. Сначала было очень страшно, признается женщина. Потом к обстрелам привыкла. А что касается семейных отношений, то, как признаются супруги, на фронте они даже стали крепче.

Воспользовавшись моментом, бойцы передали приветы на малую родину, а еще поздравления с 8 Марта.

Второе рождение Лисичанска

Так сами местные жители называют процессы по восстановлению пострадавшего от обстрелов ВСУ города. Работа кипит и днем и ночью. Специалисты из Татарстана, взявшего шефство над Лисичанском и Рубежным, ведут работы по воссозданию инфраструктуры городов.

В частности, в Лисичанске полным ходом восстанавливаются системы горячего и холодного водоснабжения в жилых домах. Некогда один из крупных промышленных центров Луганской области, в котором проживало более 100 тыс. человек, сегодня насчитывает едва 30 тыс. населения. С возвращением мирной жизни уцелевшие лисичанцы — те, кто был вынужден покинуть родной город, — постепенно возвращаются домой.

Местные специалисты работают вместе с десантом мастеров из Татарстана. Уже запускается подача горячей воды в социальных, административных и жилых объектах. В 34 здания тепло уже вернулось. В том числе в детский сад, объекты здравоохранения. В более чем 100 домов подача будет осуществлена уже совсем скоро. Всего предстоит вернуть комфорт мирной жизни в 797 многоквартирных домов. Каждый из них получил повреждения.

Предстоит вернуть комфорт мирной жизни в 797 многоквартирных домов Лисичанска. предоставлено realnoevremya.ru АО «Казэнерго»

С частными домовладениями ситуация с теплом тоже сложная, но не настолько критичная. Многие из почти 14 тыс. частных домовладений имеют индивидуальные системы отопления — газовую или электрическую. Газ вернулся во все дома, электричество — в большинство. С водой сложнее. Трассы водопроводов серьезно изношены. Их прокладывали еще во времена СССР — в 1960-е годы, и с того момента Украина их не обновляла. Подача то и дело прерывается авариями. Где это возможно, фрагменты трассы меняются на новые. Местами пока ремонтируются те трубы, что есть.

Назвать жизнь в Лисичанске и сегодня простой нельзя. Фронт отодвинулся, но еще недалеко. И орудийная канонада слышна. Но уже сейчас она перекрывается рокотом работы строительной техники. Для местных жителей это звуки, символизирующие мирную жизнь, постепенно возвращающуюся в израненный боями город.

«Мой голос»

Онлайн-форум под таким названием состоялся на минувшей неделе в Казани. В нем в дистанционном формате приняла участие председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Избирательная кампания подходит к завершению, и можно подвести некоторые итоги. Так, решение членов участковых избирательных комиссий приходить домой к татарстанцам отмечено как одно из лучших за целый ряд выборных сезонов. Появился целый ряд проектов, призванных повысить удобство голосования. Это и трехдневный формат, и программа «Мобильный избиратель», и возможность проголосовать не по месту прописки, а по месту фактического нахождения. Еще один проект реализуют наши коллеги — журналисты и технический состав телеканала «Новый век»: 17 марта на ТНВ стартует 12-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы».

17 марта на ТНВ стартует 12-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы». предоставлено realnoevremya.ru ЦИК РТ

Выборы первого лица государства — всегда событие повышенного внимания. Сейчас кампания проходит в условиях жесточайшего давления извне. И в этой ситуации вопросы прозрачности голосования — ключевые. В результатах не должно быть ни малейших сомнений. Не менее важно обеспечить безопасность: физическую, информационную, виртуальную. Все помнят события января в соседней республике, когда на радость недругам почти удалось дестабилизировать ситуацию. В Татарстане подобные попытки тоже наблюдались, и не раз: от попыток собрать толпу, в которой у человека размывается собственное «я», до персонального воздействия. Потому к любой информации, особенно неожиданной, негативной, стоит относиться настороженно и критически, не верить сразу, а перепроверять. Поддаваться панике — играть на руку манипуляторам.

Состоится голосование и в новых регионах страны. Не забыли про тех, кто проходит излечение в больницах и госпиталях, находится в дороге. Прогнозы экспертов — явка на избирательные участки превысит 86%.

Весне — дорогу!

Вслед за календарной весной постепенно в права вступает и весна настоящая. Люди помогают природе справиться с рекордным количеством снега расчисткой дорог и чернением сугробов. У муниципалитетов остается от силы полторы недели до активного снеготаянья для того, чтобы подготовиться к паводку.

По мнению экспертов, только в Казани в зону подтопления попадут 12,5 квадратного километра. В поселках и деревнях махать лопатами людям приходится вдвое, если не втрое активнее, чем в городах. Техника работает и там, но сосредоточена на самых проблемных участках — там, куда или откуда может хлынуть талая вода. ГУ МЧС провело командно-штабные учения и готово в случае необходимости обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения. Группировка сил и порядок информирования о противопаводковых мероприятиях определены для всей республики.

В целом по республике в зоне возможного подтопления рискуют оказаться 220 населенных пунктов. Максим Платонов (архив)

Об объемах ожидаемой воды судят по толщине снега. 70 сантиметров — примерно 200 литров на квадратный метр. Насколько быстро эта масса хлынет на дороги и улицы, зависит от того, насколько выдастся дружной весна.

Муниципалитеты что могут — делают. Вереницы груженных снегом машин сливаются в потоки на подходе к снегоплавильням. Десятки, сотни, тысячи тонн. Больше удастся вывезти — меньше проблем. С казанских улиц сугробы «эвакуируют» уже месяц. Конца-краю этой работе не видно. Люди и техника устали, но времени на отдых нет. Вывоз снега идет и днем и ночью. 400 домов находятся в зоне вероятного подтопления. Но люди, живущие в этих домах, не всегда готовы понять и принять заботу о них же. «Люди вышли палками в нас бросаться, помидорами: вы нам мешаете спать, почему вы работаете, вы должны работать днем. Отпечаток откладывается», — поделился наболевшим один из сотрудников городских служб. Между тем времени на то, чтобы минимизировать риски, связанные с последствиями аномальных снегопадов, остается все меньше.

В целом по республике в зоне возможного подтопления рискуют оказаться 220 населенных пунктов. Преимущественно в Заволжье и Предкамье. Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал муниципалитеты обратить самое пристальное внимание на дороги, мосты, гидротехнические сооружения, а также на то, чтобы хватало сил и средств на эвакуацию людей в случае необходимости и чтобы было где этих людей разместить.

Обо всем этом подробнее, а также о том, каков он — идеал современной женщины, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 11 марта, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

