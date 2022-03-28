Очереди за сахаром, стоп проверкам бизнеса, бум на бумагу: чем запомнится минувшая неделя

Новые меры господдержки, продовольственная безопасность и сельхозярмарки: ключевые события недели — в программе «7 дней»

Фото: Максим Платонов

«Время предсказателей» — так назвал новый этап жизни России ведущий программы «7 дней», что выходит в эфир телеканала «Новый век». И речь не о представителях оккультных наук, а об экспертах от политики и экономики, между которыми, как оказалось, особой солидарности — нет. Одни рисуют будущее исключительно в мрачных тонах, не оставляя России шансов в противостоянии коллективному Западу. Другие, признавая, что будет непросто, все же выражают уверенность в том, что новые вызовы — это новые возможности для отечественной науки, промышленности, бизнеса и множества иных отраслей и направлений жизни государства. Кто ошибается, а кто прав, по мнению наших коллег, а также о других важнейших событиях недели, попавших в объективы съемочных групп информационно-аналитической программы «7 дней» — в обзоре свежего выпуска от «Реального времени».

У нас есть свои сильные стороны

Не нужно считать, что Россия беспомощная перед так называемыми «развитыми странами» и полностью зависима от мнения и доброрасположения заграничных «партнеров». Есть у нашей Родины и свои преимущества, и свои сильные стороны. Навскидку: сырье, человеческие ресурсы, серьезный опыт преодоления кризисов (и речь не только о недавней пандемии). Кто-то из пессимистично настроенных экспертов скажет: «утеряны компетенции». Отчасти они правы. Но сегодня ситуация с профессиональными кадрами и необходимыми производствами много лучше, чем была 15 или даже 10 лет назад. А замену тому, чего реально не хватает, можно поискать в дружественных России государствах. И постепенно восстанавливать свое.

Иными словами, в споре пессимистов и оптимистов, истина — где-то посредине. Да, на Россию оказывается беспрецедентное давление. И давление это носит долгосрочный характер. Да, сложности — есть, и скорее всего, далеко не все из них мы успели на себе прочувствовать. Но! Власти страны и руководство регионов оперативно реагируют антикризисными мерами. Главная задача, которую необходимо решать: сохранить работоспособность промышленности и бизнеса, занятость и благополучие населения, развивать собственную прикладную науку, инновации, внедрять новые банковские инструменты, позволяющие бизнесу пополнять объемы оборотных средств и сохранять конкурентоспособность.

Если говорить о мерах поддержки предпринимательству, то на государственном уровне приняты очередные решения: помощь малому и среднему бизнесу будет расширена через офсетные контракты. Они гарантируют инвесторам, реализующим значимые для региона проекты в рамках госзакупок, на определенный период обеспечить сбыт. Кроме того, вводится мораторий на проверки, на банкротство и запрет на блокировку операций по счетам должников по налогам до 1 июня 2022 года. Предпринимателям дается возможность получить кредитные каникулы, компенсацию расходов через систему быстрых платежей, а также увеличение сроков договора аренды земельного участка, если тот находится в государственной или муниципальной собственности.

На прошлой неделе в ТОСЭР в Набережных Челнах побывал президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото tatarstan.ru

К слову, о технологиях: съемочная группа программы «7 дней» побывала на территории ТОСЭР «Зеленодольск». Компания «Промэнерго» на 70% локализовала производство необходимой инновационной продукции (интеллектуальных приборов учета электроэнергии) — в Татарстане. Недостающая часть поставляется из Китая. То есть, проблем с комплектующими не ожидается.

На прошлой неделе в ТОСЭР в Набережных Челнах побывал президент Татарстана Рустам Минниханов. Приезжал, чтобы ознакомиться со строительством умного завода по выпуску холодильного и морозильного оборудования — очередного проекта китайской компании «Хайер» на территории республики.

Проблемы крупнейшего производителя грузовых автомобилей в России — татарстанского КамАЗа (речь о сложностях с доставкой необходимых импортных комплектующих для сборки грузовиков класса К5), носят временный характер. По словам генерального директора автогиганта Сергея Когогина, полная локализация будет достигнута уже к началу 2023 года. До того момента, чтобы не допустить простоев, линии перейдут на сборку автомобилей предыдущих поколений — полностью из отечественных комплектующих.

Подобных примеров уже созданных и уже успешно действующих, или создающихся высокотехнологических производств в республике достаточно много. Подробности — в свежем выпуске программы «7 дней».

Проблемы крупнейшего производителя грузовых автомобилей в России — татарстанского КамАЗа, носят временный характер. Фото tatarstan.ru

Сахарная истерия и продовольственная безопасность

А по другому — и не скажешь. Сахар просто не успевает появляться на магазинных полках, как его тут же сметают покупатели. Как признались во время заседания антикризисного штаба с участием мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина представители ритейлеров: только в Казани, в одной лишь торговой сети и всего за час, люди скупают 450 тонн сахара! Иными словами, на каждого казанца — от грудных младенцев и до тех, кто страдает диабетом, приходится по 3 килограмма.

Что особенно любопытно, так это то, что в России в целом, и в Татарстане в частности, сахара производится не просто достаточно, а с избытком. Всего пару лет назад из-за нерентабельности — то есть перенасыщенности рынка продуктом, закрылся Нурлатский сахарный завод. Оставшихся двух: Буинского и Заинского до недавнего времени более чем хватало. До тех пор, пока, внезапно, люди не воспылали жаждой накопительства, сметая с полок магазинов совершенно все виды сахара, включая дорогие сорта.

Тягой набрать побольше и про запас, активно пользуются перекупщики. Действия таковых отслеживает антимонопольный комитет. На прошлой неделе был задержантакой делец, торговавший сахарным песком в мешках, не будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя.

Ряд магазинов ввели ограничения на реализацию в одни руки. Впрочем, и тут дошло до курьезов. В некоторых супермаркетах внедрили акцию-наоборот: берете до 4-х кг сахара — платите по 71 рублю за каждый. Хотите больше? За каждый килограмм придется заплатить уже по 139 рублей. То есть: 4 килограмма обойдутся в 284 рубля. Хотите больше сладкого? Тогда за 5 кг придется заплатить уже 695 рублей.

Что особенно любопытно, так это то, что в России в целом, и в Татарстане в частности, сахара производится не просто достаточно, а с избытком. Фото realnoevremya.ru

«Наверное, люди запасаются уже на лето — к сезону компотов и варений. А пустые полки только подстегивают набирать впрок, на всякий случай», — предположил ведущий программы. В любом случае, ажиотаж вокруг сладкого — искусственный и, после того, как беспокойная часть населения забьет запасами все имеющиеся полки, некоторое время сахару в магазинах предстоит лежать почти недвижимыми паллетами. Одна надежда — на богатый урожай фруктов.

И с сахаром, и с другими видами продуктов в республике — полный порядок. В этом убедился журналист программы «7 дней». Так, на казанском булочно-кондитерском комбинате неснижаемые остатки (запас, который позволит комбинату работать в круглосуточном режиме достаточное время до подвоза новых партий сырья в случае любых нештатных ситуаций) составляют 300 тонн муки и 100 тонн сахара. И этот запас — имеется. Производит комбинат 60 тыс. килограммов хлебобулочных изделий в сутки. И весь этот объем расходится по магазинам — без остатка.

В одной из сетей пиццерий, к слову, работающей по всей России и имеющей только в Татарстане около 20 заведений, всегда отдавали и отдают предпочтение местному сырью. Потому и перебоев в работе — нет. Разве что пицце-соус раньше привозили из Италии. Но ему быстро нашлась замена в… Краснодаре. Через годик еще и от итальянских печей намерены перейти на российские. Обещают, что качество пиццы при этом станет еще лучше.

Россия полностью обеспечивает свое население всеми основными видами продовольствия. На складах, в логистических и распределительных центрах сформированы достаточные запасы. Отгрузки идут в штатном режиме. Об этом на днях Владимир Путин говорил на встрече с Правительством. Чтобы остановить сахарную лихорадку, даже временно запретили вывозить сахар из России. Запрет будет действовать с 15 марта по 31 августа. Более того, ведется закупка сахара-сырца у третьих стран. Первые 44 тыс. тонн уже прибыли и скоро отправятся на переработку.

Кроме сахара на ярмарках было очень много вкусного, полезного, интересного. Фото: Максим Платонов

Ажиотаж на ярмарках

Сахар, ожидаемо, стал одним из фаворитов по спросу и на традиционных сельскохозяйственных ярмарках. В этом году они стартовали 19 марта и продлятся до конца апреля. Для сравнения: в прошлые годы в день сахара реализовывалось всего по 15-20 тонн. В этом году в первый же день ярмарки — 90 тонн. Люди продолжали запасаться впрок. Отмечают, что на этой неделе сахарный ажиотаж был уже пониже.

Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что и кроме сахара на ярмарках было очень много вкусного, полезного, интересного. Очереди выстраивались и за фермерским молоком, и за мясом. Цены — ниже, чем в большинстве магазинов, но посетители старались найти самые выгодные по стоимости товары.

Активно распродавались овощи — помидоры, огурцы, картофель, капуста.

И уже сейчас фермеры готовятся к новому аграрному сезону. Сеять и сажать планируют — больше. Чтобы всем хватило.

Еще 20 учебников на татарском языке

Федеральный государственный реестр учебной литературы пополнился еще 20-ю учебниками, разработанными для обучения детей на татарском языке. Теперь в этом списке уже 89 учебников на татарском языке. Об этом на минувшей неделе, на заседании Комиссии при президенте Татарстана по сохранению и развитию татарского языка, сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Что это дает? Школы, где идет преподавание на родном — татарском языке в любом регионе России, теперь могут заказать, приобрести и использовать в учебном процессе не переведенные на татарский язык пособия, а полноценные учебники.

Федеральный государственный реестр учебной литературы пополнился еще 20-ю учебниками, разработанными для обучения детей на татарском языке. Фото: Максим Платонов

Масштабная и сложная работа по обеспечению достаточным ассортиментом и количеством учебников на родном языке — еще не завершена. На настоящее время более 30 учебных пособий еще не замещены в образовательных процессах учебниками. Идет разработка книг нового поколения, которым также предстоит пройти процедуру включения в федеральный реестр. Это — важнейшая задача для народа, 70% которого проживает за пределами территории Татарстана.

Моральная и материальная поддержка со стороны государства играет огромную роль в выстраивании образовательных процессов. И процессы эти должны вестись, и ведутся еще с детских садов, в которые поступают прекрасные пособия: интерактивные доски, музыкальные книги, учебные и методические материалы, настольные игры — пазлы, домино, лото, куклы в национальных костюмах и многое другое.

В школах внедряются современные технологии, поступает качественная методическая база. А закрепление происходит с помощью создаваемых ТНВ художественных фильмов, сериалов и телепередач на татарском языке. В Татарстане, да и в России в целом, остро стоит вопрос, связанный с национальной детской эстрадой. На первом в республике и стране национальном детском телеканале Шаян-ТВ, эта работа — уже ведется. «Благодаря конкурсу «Балачак жыры» были отобраны лучшие музыкальные детские произведения на татарском языке современных авторов. Более того, чтобы песни — победители стали хитами, на каждую из них были сняты клипы, которые теперь транслируются на радио и телеканалах, созданы 1000 музыкальных сборников для школ», — отмечает журналист программы «7 дней».

Обо все этом, а также о том, как работает главное в республике производство витаминов — совхоз «Майский», какие перемены ожидают Спасскую башню Казанского Кремля, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 28 марта ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

