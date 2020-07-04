Сабантуй объединяет: как прошел «праздник плуга» в онлайн-формате

Белорусы, казаки, якуты и, конечно, татары пели, плясали и играли на безопасном расстоянии от зрителей

Накануне весь день, с самого утра и до позднего вечера, на разных площадках города и в прямом эфире татарстанских СМИ прошел Сабантуй — впервые в онлайн-формате. Зрители смотрели праздничную программу по телевизору, на сайтах и в соцсетях, трансляции набрали по несколько тысяч просмотров. В остальном все было как обычно — спортсмены состязались на борцовской площадке за главный приз, а артисты зажигали, создавая настроение. И у них все получилось — народные «дистанционные гуляния» удались. Подробнее о том, как отметили Сабантуй в Татарстане, — в материале «Реального времени».

Поздравления из разных регионов, стран и прошлого

Праздничный онлайн-марафон начался с самого утра на телеканале ТНВ, радиостанции «Болгар радиосы» и интернет-площадке агентства «Татар-информ». Ведущие ТНВ напомнили, что название этого торжества труда произошло от тюркских слов «сабан» — плуг и «туй» — праздник. Плуг — потому что раньше Сабантуй отмечали в честь начала весенне-полевых работ (а теперь — в честь их окончания).

С 7 утра в программе ТНВ «Sиңа Миннән Sәлам» татарстанцев поздравили известные люди и жители районов республики. Телеканал показал Сабантуи прошлых лет, которые проводились в разных уголках мира.

В этот день татарская речь, народные песни и музыка снова звучали в Австралии, США, Китае, Казахстане. Люди в ярких национальных костюмах танцевали, играли, веселились. Телеканал показал также, как праздновали Сабантуй в Удмуртии, Чувашии, Оренбургской, Астраханской, Пензенской областях, Пермском крае. С экранов звучали теплые слова, поздравления с праздником.



В 12 часов трансляцию продолжил концерт, в котором переплелись татарские традиции, история народа и современность. Часть действия прошла на площадке комплекса «Туган авылым». К «жителям деревеньки» приходили гости, они поздравляли хозяев и шутили. Приходили поздравлять с праздником и люди из прошлого. Гости и хозяева в ярких расшитых костюмах пели песни и плясали под гармонь, напоминали зрителям о древних татарских обычаях и обрядах, угощались сладостями и чаем из расписного самовара.

А потом все вместе спели на татарском

В «Туган авылым» прибывали гости издалека. Сначала своих волжских родственников поздравили танцем крымские татары. Крымчан сменили кочевники в меховых шапках, которые привезли песню «Кара-Юрга». А после этого зрителей перенесли из деревни в город, но тоже в старые добрые времена. Приехали музыканты на ретроавтомобилях середины XX столетия, пятеро баянистов, среди которых оказалась милая дама, виртуозно исполнили зажигательный «твист».

И снова деревня, но уже белорусская. Целая гвардия русоволосых хлопцев в белых косоворотках со славянским орнаментом дружно спели «Косил Ясь конюшину». Вслед за ними подоспели терские казаки, которые задорно отплясывали в парах. А одна пара, видимо, атаман и его жена, лихо жонглировали саблями.

Затем за большим гостеприимным и изобильным столом собрались все приехавшие в национальный комплекс и исполнили вместе татарскую песню.

А гости все продолжали прибывать. С песнями подтянулись джигиты из Средней Азии, один из них спел по-русски «Я встретил девушку…». Челябинские татары привезли танец, а якутка с восхитительным голосом исполнила композицию «Пробуждение», сыграв еще на бубне и варгане. В детском танце смешались традиции и обычаи народов, которые живут в Татарстане: пляска началась под залихватские русские мелодии, а завершилась под не менее задорную татарскую музыку. Своими песнями зрителей порадовал и Салават Фатхетдинов. А завершили эту программу жизнерадостные татары песней на русском языке «Легко на сердце от песни веселой».

Более 300 площадок Сабантуя в мире

В 15 часов праздник начался на площадке Казанского ипподрома, где собрались в основном сами артисты, спортсмены и организаторы праздника. Ведущие Данир Сабиров и Гульназ Сафарова пообещали, что, несмотря на дистанционный формат, создадут «атмосферу настоящих народных гуляний самого веселого праздника татарского народа, праздника мира, дружбы и труда».

На концертной площадке сегодня выступали Венера Ганеева, Раяз Фасихов, Марсель Вагизов, Чулпан Юсупова, трио «Ямьле», ансамбль «Сорнай». В перерывах между песнями и танцами ведущие напомнили, что в Казани Сабантуй с давних пор проводился на Арском поле, когда оно еще не было застроено. Затем место празднования перенесли за Ново-Татарскую слободу, а в наши дни Сабантуй проводят в Березовой роще Приволжского района.

— Сабантуй, издревле отмечающийся как календарный обряд в честь пробуждающейся природы и всего нового, является главным национальным праздником татарского народа, составной частью его образа жизни. Сегодня можно назвать единственную эпитафию булгарского периода, ее обнаружили в июле 1979 года в древнем селе Алькеевского района — памятник свидетельствует о праздновании Сабантуя на территории Татарстана с конца XIII века, — рассказали ведущие.

Праздник не прекращали отмечать даже во время Гражданской войны, голодного времени и разрухи. На большом экране показали документы, связанные с празднованием Сабантуя в 1920-е годы. В те годы в Казани его отмечали у озера Кабан. Из афиши видно, что турниры по борьбе шли на протяжении нескольких дней. А Сабантуй на 15-ю годовщину ТАССР посетили гости из других республик.

— Теперь его проводят более чем в 300 городах мира. С каждым годом растет география проведения этого праздника в городах России и за рубежом. В 2019 году при господдержке провели 361 Сабантуй, в том числе 282 в 57 регионах РФ и 79 — в 28 странах дальнего и ближнего зарубежья, — сообщили ведущие.

Параллельно с выступлениями артисты и спортсмены развлекались на спортивной площадке. Пытались не расплескать воду из ведер, когда бегали с коромыслом, старались удержать с яйцо в ложке также на бегу. Участники игр пробовали перемещаться в мешках, то шагая, то прыгая, падая и хохоча. Боролись мешками, сидя на бревне. На экранах транслировали скачки. Но центром событий стала борцовская площадка. Ведущие отметили интересные факты: продолжительность схватки в корэше составляет 4 минуты; у взрослых спортсменов длина пояса достигает 160 см. Ну и то, что все знают: победитель турнира получает главный приз в виде барана.

Кандидаты наук и мастера спорта

Со сцены всех поздравил с праздником человек, который с детства занимается корэш и уже около 30 лет судит бои — абсолютный батыр Вахитовского района Казани, а также Балтасинского района, мастер спорта, доцент, кандидат физико-математических наук, заслуженный тренер РТ Марат Ахмадиев. Он выигрывал автомобиль, воспитал четырех заслуженных мастеров спорта, а 10 лет назад снял фильм о корэше.

Красивые приемы и свою силу показывали сегодня на ковре и юные спортсмены, и именитые. В одной из схваток приняли участие мастер спорта международного класса, чемпион Универсиады, спортивный директор Всероссийской федерации корэш, кандидат технических наук Ильнар Галиев и мастер спорта Эльмир Шигапов.

В решающей же схватке этого дня победил Булат Мусин. Он рассказал, что особенная атмосфера праздника доставляет ему удовольствие, именно она и помогла ему победить. Легко подняв на плечи довольно упитанного барана, триумфатор совершил круг почета вокруг татами. Так в Казани завершилась традиционная программа, возможно, самого необычного Сабантуя в истории.



Философия корэша, народные танцы и «Крапива»

А в 19:00 зрителей ждала молодежная онлайн-вечеринка в «Татарской усадьбе» — с приятной живой музыкой на свежем воздухе, молодыми исполнителями и встречей с интересными собеседниками. Зрители смотрели фестиваль на страницах: «Официальный Татарстан», nashtatarstan, VK, OK, YouTube. Соцсеть «ВКонтакте», например, собрала почти 3 тыс. человек.

Понятно, что для дистанционной формы концерта не требуется большой площадки: виртуальный праздник прошел во дворике гостинично-ресторанного комплекса «Татарская усадьба». На открытой сцене «усадьбы» выступили молодежные популярные группы и исполнители: Артур Исламов, Juna, Карт аяк, Abadeli, Alpar, Ямьле, Закария. Играли баянисты Айнур Муратов, Булат Хисматов, Наиль Сагдеев. Зрителей развлекал танцевальный ансамбль «Мирас».

Ведущий Фаниль Вакказов побеседовал в уличной студии с замминистра культуры РТ Дамиром Натфуллиным и руководителем центра истории и теории национального образования Института истории им Ш. Марджани Маратом Гибатдиновым о новом формате и традициях Сабантуя. В фестивале также приняли участие борцы корэш Ильнар Галиев и Азат Нурмухаметов. Они рассказали о своем виде спорта, о философии корэш и тех, кто увлекается этой борьбой. Мастер-класс по народным танцам провели Нигина Низамиева и Давлет Гумеров.

В завершении вечера ведущие разыграли брендированные призы для онлайн-зрителей, а любители электронной музыки послушали «Крапиву» - группу разностороннего музыканта Димы Крапивина, который успел поработать сайдменом в соул-, джаз-, хип-хоп- и рок-проектах.