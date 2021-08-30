Татарстан в огненном кольце: пожарные республики помогают бороться со стихией в других регионах

Спад темпов прививочной кампании, Сергей Шойгу в Казани и подготовка к выборам 2021: итоги недели в программе «7 дней»

Ковидные госпитали переполнены, а темпы прививочной кампании от COVID-19 падают. На настоящий момент в России хотя бы одним компонентом привиты всего 30% населения (в Татарстане — четверть). По оценкам экспертов, такими темпами до рубежа коллективного иммунитета (60% минимум, а лучше 80%) в федеральном масштабе добираться придется еще минимум четыре месяца. В республиканском — почти полгода. И это — если темпы прививочной кампании не будут снижаться. Но уже сейчас отмечается спад числа стремящихся приобрести иммунитет. Между тем в разных уголках планеты говорят о том, что идет четвертая волна эпидемии. Новые штаммы вируса, новые опасности, новые смерти... Ключевые события недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век».

Страна в огне

Практически по всей России идет война с пожарами. Полыхают леса в соседней с Татарстаном Башкирии, в Марий Эл, в Мордовии. Людей из опасных зон эвакуируют сотнями. Сложно сказать, в чем первопричина пожаров. В сухих грозах с молниями? В людской безалаберности, когда оставляют непогашенными костры или бросают где попало тлеющие окурки? Или в банальных случайностях? Пересохшие в сверхзасушливое лето деревья и трава занимаются сразу, и огонь, набирая силу и размах, распространяется на многие гектары, уже практически со всех сторон охватывая Татарстан.

В самой республике, окутанной дымом далеких пожаров, пока ситуация сравнительно стабильна. Но уровень пожароопасности чрезвычайно высок. Татарстанские пожарные сейчас помогают соседним регионам. Так, аэромобильная группировка МЧС из Татарстана сражалась с пламенем на границе Нижегородской области и Республики Мордовия, где полыхал Мордовский заповедник и был объявлен межрегиональный режим ЧС. Вместе с ними на пепелище побывала съемочная группа программы «7 дней».

Село Барановка. 5 жилых домов, несколько садовых участков. Засушливым летом 2010 года местные жители уже натерпелись страхов, когда заповедник горел. Думали, что все ужасы уже позади. Год 2021-й. И снова дым не просто висит над домами, но и проникает в малейшие щели, мешая нормально дышать. Именно в этих краях провели две недели в полевых условиях пожарные из Татарстана, прилагая все усилия, чтобы не пустить огонь дальше — туда, где живут люди.

Сегодня герои-пожарные уже дома — в Татарстане, а им на смену отправились новые добровольцы. Фото vk.com/mchs.tatarstan

Сам Мордовский заповедник сегодня больше напоминает пустыню, чем особо охраняемую природную территорию: редкие черные, обугленные, чудом устоявшие под напором стихии стволы деревьев, толстый слой пепла под ногами, продолжающие тлеть смертельно опасные торфяники, в которые стоит провалиться — и уже ничто и никто не спасет. На момент, когда там побывала съемочная группа, оставалось победить разрозненные остаточные очаги огня. А буквально за несколько дней до этого там в буквальном смысле бушевало пламя, с малейшим дуновением ветра стремительно меняющее направление движения и захватывающее все новые территории.

Сегодня герои-пожарные уже дома — в Татарстане, а им на смену отправились новые добровольцы. Молодежная команда Народного фронта сейчас помогает бороться с последствиями пожаров в Якутии.

Татарстан на фоне многих регионов пока выглядит более благополучным: всего 11 лесных пожаров за последнее время. 106 выгоревших гектаров. С огнем удалось справиться быстро и эффективно. Убытки минимальны. Во что обошлись пожары соседям республики и другим регионам, еще только предстоит подсчитать. Но не сейчас, а когда опасность окончательно минует.

Чем в Казани интересовался министр обороны РФ?

На прошлой неделе столицу Татарстана с очередным визитом посетил министр обороны России. В Татарстане Сергей Шойгу бывает нередко, что вполне объяснимо. В республике сосредоточено немало предприятий оборонного значения: КАПО им. Горбунова, вертолетный завод (на них министр побывал и в этот раз), судостроительный, пороховой заводы. Тесно с вопросами обеспечения обороноспособности страны связаны нефтехимические производства и КамАЗ.

Впрочем, на этот раз программа визита министра обороны была более разнообразна и насыщена. Визит, помимо прочего, был связан с предстоящими выборами (Сергей Кужугетович — в пятерке лидеров Единой России на выборах в Государственную Думу РФ). Кроме того, в Казани развернута его авторская выставка картин и предметов из дерева. К слову, 10 экспонатов выставки осенью будут проданы с аукциона, а вырученные деньги направятся на помощь тяжелобольным детям. Аналогичный аукцион в Москве уже помог собрать 40 миллионов рублей.

Важной составляющей визита Шойгу в Казань стала церемония закладки первого камня в основание нового госпиталя Минобороны РФ в Казани. Фото: пресс-служба президента РТ

Наконец, еще одной важной составляющей визита Шойгу в Казань стала церемония закладки первого камня в основание нового госпиталя Минобороны РФ в Казани. Госпиталь будет состоять из трех корпусов, стационар здесь предполагается на 150 койко-мест. Тут будет своя поликлиника и инфекционный корпус, а все учреждение обещает стать одним из самых технологичных медицинских центров в стране. Сроки строительства планируются самые сжатые.

А еще министр обороны посетил воссозданный собор Казанской иконы Божией матери и подземный храм, побывал у монумента воинам-интернационалистам в Парке Победы и в сопровождении президента Татарстана и Государственного Советника РТ прогулялся по Казанскому кремлю.

Скоро выборы

Меньше трех недель осталось до старта голосования за кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ. Уже сейчас идет активная подготовка к этому событию. Издательским комплексом отпечатаны 25 700 бюллетеней для избирателей, которые планируют проголосовать за рубежом. В частности, в Испании и Франции, где откроются 9 избирательных участков (всего же россияне смогут за пределами страны отдать свои голоса на 340 участках). 2 810 специальных бюллетеней подготовлены для людей с ограниченными физическими возможностями по зрению.

На минувшей неделе стартовала и активная агитация в СМИ. Претенденты на депутатские мандаты схлестнулись в противостоянии на телеэкранах и страницах газет. О том, на что планируют делать основной упор в своей предвыборной агитации, одними из первых узнали наши коллеги с телеканала «Новый век».

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев поднял крайне важный вопрос о переводных учебниках на татарском языке. Фото: tatarstan.ru

Учебник или пособие?

В минувшую субботу в Казани состоялось совместное заседание Совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям и Совета при президенте Республики Татарстан по науке. Ключевой темой для обсуждения стали актуальные вопросы развития национального образования и укрепления национальной идентичности.

В частности, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев поднял крайне важный вопрос о переводных учебниках на татарском языке как для преподавания родного языка, так и для изучения предметов на нем. Все эти книги до сих пор не считаются учебниками официально и числятся пособиями. До конца 2021 года планируется, что 38 таких «пособий», наконец, завершат прохождение госэкспертизы и будут признаны именно учебниками. Но для обеспечения возможностей полноценного обучения этого явно недостаточно.

Эту же мысль еще 3 года тому назад озвучивал известный российский журналист, а также политический и общественный деятель Максим Шевченко. На прошлой неделе он снова побывал в Казани, и наши коллеги из программы «7 дней» смогли задать Максиму Леонардовичу вопрос о том, изменилась ли его позиция по этому вопросу.

О том, что ответил Максим Шевченко, как проходил визит делегации специалистов и руководства СИБУРа на производства Группы ТАИФ в Нижнекамске, что знают жители Татарстана о празднике 30 августа, а также о других событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир телеканала ТНВ 30 августа ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

