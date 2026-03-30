Эпидемия — рядом: пастереллез подошел к границам Татарстана
В стране отмечается вспышка пастереллеза. Опасная инфекция, поражающая в основном крупный и мелкий рогатый скот и передающаяся человеку, уже у границ Татарстана. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре «Реального времени».
«Возможен летальный исход…»
— Человек покрывается язвами, развивается артрит, остеомиелит, эндокардит, менингит, абсцесс мозга, сепсис... Возможен летальный исход. Это все симптомы грозного инфекционного заболевания — пастереллеза. Эпидемия подошла к границам Татарстана. Инфекция поражает в основном крупный и мелкий рогатый скот. Главная опасность в том, что она передается и человеку. Никого не хочу пугать, но эпидемия, которая началась в Новосибирской области, преодолела тысячи километров и уже на пороге нашего дома, — с этих слов начал выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий, депутат Госсовета Татарстана, председатель Союза журналистов РТ и генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов.
Татарстан уже ввел частичный запрет на ввоз всех видов парнокопытных животных, кроме племенных. Сроки действия меры не определены. Они продлятся до особого распоряжения.
Напомним: первые случаи заболеваний в Новосибирской области были отмечены еще в конце 2025 года. К февралю регион охватила массовая эпидемия и начался принудительный забой скота. В марте пастереллез уже бушевал по Уралу, шагнул в Сибирь, Центральную Россию, в Поволжье. По самым скромным подсчетам, эпидемия уже причинила ущерб более чем на 1,5 млрд рублей и продолжает расширять географию. Очаги инфекции уже зафиксированы в 15 регионах страны, включая соседнюю с Татарстаном Чувашию. В мясной столице Чувашской Республики — Батыревском районе — объявлен карантин. Уничтожено порядка 90 тыс. голов скота.
На фоне происходящего Татарстан ужесточил контроль на трассах. Животноводческие комплексы республики переведены на закрытый режим работы. Риски слишком велики: эпидемия способна не только уничтожить все поголовье, но и перекинуться на людей.
На первых порах болезнь напоминает грипп: высокая температура, ломота в суставах. Дальше — только хуже: интоксикация, осложнение на почки, сердце, суставы…
Съемочная группа ТНВ отправилась в Чувашию узнать, насколько реально сложная ситуация складывается там и чем она грозит Татарстану.
— На первый взгляд, в Чувашии все спокойно — на въезде ни тебе опознавательных знаков или красных границ. В Батыревском районе все весьма загадочно, напоминает зону отчуждения, при виде камеры люди расходятся врассыпную, а официальные лица и вовсе наводят туман — никаких комментариев и «Зачем вы вообще приехали?», — делится впечатлениями журналист программы «7 дней» Диляра Юсупова.
Работники предприятия, где был выявлен пастереллез, уверяют: все спокойно, никакого карантина нет. Убрав профессиональную аппаратуру, наши коллеги перешли в режим скрытой камеры и прошлись по местному рынку.
— На полках натолкнуться на говядину — редкость. Сплошь свинина, курица и конина. То ли это связано с местными вкусовыми предпочтениями, то ли…. Сами продавцы уверяют — проблем не возникало. Как покупали, так и покупают, но местные жители считают иначе, — отмечает журналист.
В разговоре с простыми жителями и выяснилось, что говядину и покупать люди опасаются, да и нет ее почти. Коров забивают и сжигают тысячами. Но подальше от глаз — в поле.
— Поле так поле. И действительно, чем ближе к краю, тем виднее дымка. При рассмотрении вблизи это даже не струйка, а целые клубы, — продолжают расследование наши коллеги.
За границу карантинной зоны СМИ не пропускают. На животноводческом предприятии идут санитарные работы. Границы охраняют люди в защитных костюмах. Приближаться к зоне уничтожения поголовья опасно и запрещено.
В местной администрации, правда, по телефону, подтвердили: санитарные работы ведутся. Но только на территории предприятия, где выявлен очаг. О введении карантина якобы речи не идет. Все под контролем. Более того, чувашские животноводы готовы работать с Татарстаном. Прямо сейчас. Если бы сам Татарстан не ввел ограничительные меры:
— Вот вы лучше скажите мне, почему Татарстан с нами не работает? Где документ, что у нас карантин вообще? Почему вы везде посты поставили при въезде? — в телефонном разговоре пытался выяснить у журналистов представитель местной администрации.
Правда, информация на официальном сайте ветслужбы Чувашской Республики сообщает несколько иное: «особые ограничительные меры введены». И реакцией на высокие риски стало распоряжение раиса Республики Татарстан от 14 марта:
«Главному управлению ветеринарии, Управлению Россельхознадзора совместно с МВД по РТ усилить контроль над стационарными и передвижными постами дорожно-патрульных служб, Минсельхозу РТ и главам муниципальных образований, также руководителям сельхозпредприятий поручено обеспечить закрытый режим содержания животных и хозяйства, запретить посторонним вход».
На постах ГИБДД дежурят представители ветеринарного управления РТ. Досматривают транспорт, способный перевозить скот. Уже выявлены первые нарушители: в Сармановском районе пытались провезти телят без сопроводительных документов. Всего с начала 2026 года осмотрено более 1,5 тыс. транспортных средств, зафиксировано 30 попыток нарушения требований ветеринарного законодательства.
Принцип прост, пояснил журналистам заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин:
— Если, допустим, транспорт из опасного региона, а мы открываем приложение — и там в онлайн-базе все отображается, то наш специалист отказывает в ввозе. Если благополучный — разрешаем. У нас в Татарстане этой болезни нет. Это известная болезнь, и все животные в республике заранее вакцинируются.
Но определенные волнения на рынке есть и в Татарстане. Часть фермеров решили распродать скот. Даже себе в ущерб — ниже реальной стоимости. Специалисты рекомендуют приобретать говядину только у заслуживающих доверия поставщиков и там, где мясо проходит лабораторные исследования.
В селах Новосибирской области, откуда инфекция начала расходиться по стране, фермеры, не до конца осознавая масштаб проблемы, устроили бунт против изъятия и забоя скота. Между тем:
— Болезнь опасна своей быстротечностью и легкостью заражения. При отсутствии контроля инфекция способна за короткое время охватить целые хозяйства, — делится информацией, полученной из официальных источников, журналист ТНВ. И это речь о животных. Для людей болезнь также смертельно опасна: — Проявляется высокой температурой, интоксикацией, подкожными фурункулами и гнойниками, может поражать суставы и почки. В группе риска — дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.
Складывающуюся ситуацию в своих разрушительных целях пытаются использовать всевозможные деструктивные элементы, мошенники, паникеры. На них ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов заострил внимание особо:
— Не доверяйте сообщениям социальных сетей и телеграм-каналов. Там распространяется огромное количество различных фейков, что никакой инфекции нет, что скот якобы забивают в интересах крупных производителей мяса. Особенно стараются иноагенты, которые, словно по одной методичке, распространяют разные конспирологические теории о заговоре против фермеров и так далее. Невооруженным взглядом видно стремление максимально разжечь недовольство людей. Не поддавайтесь на провокации. Инфекция очень серьезная и опасная. Она может нанести серьезный урон любому хозяйству и человеку.
«Не хочу, чтобы эта война пришла ко мне в дом, поэтому я здесь!»
«Мы хотим раз и навсегда закончить то, что не мы начинали. Я не хочу, чтобы эта война пришла ко мне в дом, поэтому с 22-го года я здесь!» — это слова командира одного из наших боевых подразделений, состоящих из мобилизованных татарстанских солдат, воюющих на полях Донбасса с ноября 22-го. Было сложно, было больно, говорят ребята. Приходилось и отступать. Но сейчас только наступают», — подчеркнул с экрана ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов. А военкоры ТНВ практически с самого начала специальной военной операции регулярно отправляются в командировки на линию соприкосновения и рассказывают о бойцах и офицерах, приближающих победу.
Замкомвзвода с позывным Барс — родом из Нижнекамска. Он подписал контракт и отправился на СВО вслед за братом. «Мы здесь понадобились», — говорит он. Как и тысячи других молодых парней, кто, когда пешком, а когда на броне, методично и неотвратимо для врага продвигается вперед.
— 4 года непрекращающихся боев научили здесь выживать. А тогда, осенью 22-го, нашим будущим героям на полигоне было непонятно, куда они идут и что с ними будет, — отмечает журналист ТНВ. — Учились в своих первых боях, совершенствовали навыки и защиты, и атак, учились терпеть боль и усталость, радоваться мелочам. И с каждым днем и боем крепла уверенность: «Наше дело правое! Мы победим!» Ради будущего детей, ждущих дома. Ради того, чтобы больше никогда не повторялись зверства современных нацистов, что, отступая, оставляют за собой выжженную землю и искалеченные ужасом души чудом уцелевшего мирного населения.
Сандро — стальной характер и несгибаемая воля
А для кого-то из героев война уже окончена. Не всегда с окончанием контракта. Иной раз ветеран отправляется домой после долгого восстановления в госпиталях от тяжелейших боевых травм. Покалеченные, но не сломленные, научившиеся там, на передовой, встречать и опасности, и трудности лицом к лицу, они, возвращаясь к мирной жизни, проявляют тот же стальной характер и несгибаемую волю.
Александр Гайнетдинов (позывной — Сандро) — ветеран СВО, доброволец именного батальона из Татарстана «Тимер». До спецоперации работал в строительстве. На СВО решил отправиться сам. Примером послужили сосед, ветеран Великой Отечественной войны, и сверстник, уже принявший то же решение. «Всю ночь не спал, в 5 утра поехал в район — он выходит: «В военкомат на контракт? Отвезу!» Вместе зашли», — рассказывает сам герой.
Дома сначала не поверили. Думали — шутит. «В последний день я расплакалась — неужели уезжает. Он уехал, и мое сердце вместе с ним поехало туда, на войну. Вместе», — вновь переживает события тех дней жена Александра — Ильзира.
Свой первый бой Сандро помнит до мелочей. Как и то, что не всему удалось научиться во время подготовки. Многое подсказывали опытные товарищи, что-то приходило со временем и боями. Например, работа с тепловизором. Затем служил гранатометчиком в сражениях на Запорожье. Первый выстрел по вражескому «Бредли» ушел в рикошет. Затем точное попадание — начал рваться боекомплект. Еще один выстрел — и еще один вражеский броневик горит. Нужно было перезарядиться. Наклонился за боекомплектом но, похоже, меткого гранатометчика заметил БПЛА противника. Взрыв. Потеря сознания. Когда очнулся, попытался взять нож, но не смог: «Повернул руку — пальцев нету. Дошло, что не просто контузия».
Братья по оружию вынесли героя из боя. Оказали первую помощь. Потом госпиталь в Севастополе. Потом Москва. В столицу прилетели самые близкие люди. 7 месяцев в госпиталях. Спасали чувство юмора и поддержка родных. Друзья по службе тоже не забывают, звонят. Вернувшись домой, Александр решил, что нужно возвращаться к привычному ремеслу. Пришлось учиться всему заново: пилить дрова, пользоваться отверткой и дрелью, строгать доски, водить машину. Братья по оружию просят записывать и присылать ролики, как Сандро трудится по хозяйству. Бой еще не окончен. Враг — коварен. А эти ролики мотивируют лучше любых слов врачей: да, сложно, но возможно. Жизнь — продолжается, а любые трудности преодолимы.
Подробнее об этом, а также о том, какие вопросы поднимались и какие слова чаще всего звучали на состоявшемся в Татарстане Съезде российских фермеров, о том, какие прорывные идеи и технологии готовы предложить технопарки республики, о том, как встретил 85-летие один из первых дикторов татарстанского телевидения — легендарный краевед и филолог Абдулла Дубин, и других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 30 марта, в 13:00, или на сайте телеканала.
