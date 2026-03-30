Эпидемия — рядом: пастереллез подошел к границам Татарстана

Чем опасна инфекция пастереллеза? СВО: татарстанцы на передовой и возвращение к мирной жизни — события недели от «7 дней»

Фото: Максим Платонов

В стране отмечается вспышка пастереллеза. Опасная инфекция, поражающая в основном крупный и мелкий рогатый скот и передающаяся человеку, уже у границ Татарстана. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре «Реального времени».

«Возможен летальный исход…»

— Человек покрывается язвами, развивается артрит, остеомиелит, эндокардит, менингит, абсцесс мозга, сепсис... Возможен летальный исход. Это все симптомы грозного инфекционного заболевания — пастереллеза. Эпидемия подошла к границам Татарстана. Инфекция поражает в основном крупный и мелкий рогатый скот. Главная опасность в том, что она передается и человеку. Никого не хочу пугать, но эпидемия, которая началась в Новосибирской области, преодолела тысячи километров и уже на пороге нашего дома, — с этих слов начал выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий, депутат Госсовета Татарстана, председатель Союза журналистов РТ и генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов.

Ильшат Аминов: «Эпидемия подошла к границам Татарстана». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Татарстан уже ввел частичный запрет на ввоз всех видов парнокопытных животных, кроме племенных. Сроки действия меры не определены. Они продлятся до особого распоряжения.

Напомним: первые случаи заболеваний в Новосибирской области были отмечены еще в конце 2025 года. К февралю регион охватила массовая эпидемия и начался принудительный забой скота. В марте пастереллез уже бушевал по Уралу, шагнул в Сибирь, Центральную Россию, в Поволжье. По самым скромным подсчетам, эпидемия уже причинила ущерб более чем на 1,5 млрд рублей и продолжает расширять географию. Очаги инфекции уже зафиксированы в 15 регионах страны, включая соседнюю с Татарстаном Чувашию. В мясной столице Чувашской Республики — Батыревском районе — объявлен карантин. Уничтожено порядка 90 тыс. голов скота.

На фоне происходящего Татарстан ужесточил контроль на трассах. Животноводческие комплексы республики переведены на закрытый режим работы. Риски слишком велики: эпидемия способна не только уничтожить все поголовье, но и перекинуться на людей.

На первых порах болезнь напоминает грипп: высокая температура, ломота в суставах. Дальше — только хуже: интоксикация, осложнение на почки, сердце, суставы…

Инфекция поражает в основном крупный и мелкий рогатый скот. Реальное время / realnoevremya.ru

Съемочная группа ТНВ отправилась в Чувашию узнать, насколько реально сложная ситуация складывается там и чем она грозит Татарстану.

— На первый взгляд, в Чувашии все спокойно — на въезде ни тебе опознавательных знаков или красных границ. В Батыревском районе все весьма загадочно, напоминает зону отчуждения, при виде камеры люди расходятся врассыпную, а официальные лица и вовсе наводят туман — никаких комментариев и «Зачем вы вообще приехали?», — делится впечатлениями журналист программы «7 дней» Диляра Юсупова.

Работники предприятия, где был выявлен пастереллез, уверяют: все спокойно, никакого карантина нет. Убрав профессиональную аппаратуру, наши коллеги перешли в режим скрытой камеры и прошлись по местному рынку.

— На полках натолкнуться на говядину — редкость. Сплошь свинина, курица и конина. То ли это связано с местными вкусовыми предпочтениями, то ли…. Сами продавцы уверяют — проблем не возникало. Как покупали, так и покупают, но местные жители считают иначе, — отмечает журналист.

В разговоре с простыми жителями и выяснилось, что говядину и покупать люди опасаются, да и нет ее почти. Коров забивают и сжигают тысячами. Но подальше от глаз — в поле.

— Поле так поле. И действительно, чем ближе к краю, тем виднее дымка. При рассмотрении вблизи это даже не струйка, а целые клубы, — продолжают расследование наши коллеги.

За границу карантинной зоны СМИ не пропускают. скриншот сообщения в мессенджере

За границу карантинной зоны СМИ не пропускают. На животноводческом предприятии идут санитарные работы. Границы охраняют люди в защитных костюмах. Приближаться к зоне уничтожения поголовья опасно и запрещено.

В местной администрации, правда, по телефону, подтвердили: санитарные работы ведутся. Но только на территории предприятия, где выявлен очаг. О введении карантина якобы речи не идет. Все под контролем. Более того, чувашские животноводы готовы работать с Татарстаном. Прямо сейчас. Если бы сам Татарстан не ввел ограничительные меры:

— Вот вы лучше скажите мне, почему Татарстан с нами не работает? Где документ, что у нас карантин вообще? Почему вы везде посты поставили при въезде? — в телефонном разговоре пытался выяснить у журналистов представитель местной администрации.

Правда, информация на официальном сайте ветслужбы Чувашской Республики сообщает несколько иное: «особые ограничительные меры введены». И реакцией на высокие риски стало распоряжение раиса Республики Татарстан от 14 марта:

«Главному управлению ветеринарии, Управлению Россельхознадзора совместно с МВД по РТ усилить контроль над стационарными и передвижными постами дорожно-патрульных служб, Минсельхозу РТ и главам муниципальных образований, также руководителям сельхозпредприятий поручено обеспечить закрытый режим содержания животных и хозяйства, запретить посторонним вход».

На постах ГИБДД также дежурят представители ветеринарного управления РТ. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На постах ГИБДД дежурят представители ветеринарного управления РТ. Досматривают транспорт, способный перевозить скот. Уже выявлены первые нарушители: в Сармановском районе пытались провезти телят без сопроводительных документов. Всего с начала 2026 года осмотрено более 1,5 тыс. транспортных средств, зафиксировано 30 попыток нарушения требований ветеринарного законодательства.

Принцип прост, пояснил журналистам заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин:

— Если, допустим, транспорт из опасного региона, а мы открываем приложение — и там в онлайн-базе все отображается, то наш специалист отказывает в ввозе. Если благополучный — разрешаем. У нас в Татарстане этой болезни нет. Это известная болезнь, и все животные в республике заранее вакцинируются.

Но определенные волнения на рынке есть и в Татарстане. Часть фермеров решили распродать скот. Даже себе в ущерб — ниже реальной стоимости. Специалисты рекомендуют приобретать говядину только у заслуживающих доверия поставщиков и там, где мясо проходит лабораторные исследования.

В селах Новосибирской области, откуда инфекция начала расходиться по стране, фермеры, не до конца осознавая масштаб проблемы, устроили бунт против изъятия и забоя скота. Между тем:

— Болезнь опасна своей быстротечностью и легкостью заражения. При отсутствии контроля инфекция способна за короткое время охватить целые хозяйства, — делится информацией, полученной из официальных источников, журналист ТНВ. И это речь о животных. Для людей болезнь также смертельно опасна: — Проявляется высокой температурой, интоксикацией, подкожными фурункулами и гнойниками, может поражать суставы и почки. В группе риска — дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Ильшат Аминов: «Не поддавайтесь на провокации. Инфекция очень серьезная и опасная». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Складывающуюся ситуацию в своих разрушительных целях пытаются использовать всевозможные деструктивные элементы, мошенники, паникеры. На них ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов заострил внимание особо:

— Не доверяйте сообщениям социальных сетей и телеграм-каналов. Там распространяется огромное количество различных фейков, что никакой инфекции нет, что скот якобы забивают в интересах крупных производителей мяса. Особенно стараются иноагенты, которые, словно по одной методичке, распространяют разные конспирологические теории о заговоре против фермеров и так далее. Невооруженным взглядом видно стремление максимально разжечь недовольство людей. Не поддавайтесь на провокации. Инфекция очень серьезная и опасная. Она может нанести серьезный урон любому хозяйству и человеку.

«Не хочу, чтобы эта война пришла ко мне в дом, поэтому я здесь!»

«Мы хотим раз и навсегда закончить то, что не мы начинали. Я не хочу, чтобы эта война пришла ко мне в дом, поэтому с 22-го года я здесь!» — это слова командира одного из наших боевых подразделений, состоящих из мобилизованных татарстанских солдат, воюющих на полях Донбасса с ноября 22-го. Было сложно, было больно, говорят ребята. Приходилось и отступать. Но сейчас только наступают», — подчеркнул с экрана ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов. А военкоры ТНВ практически с самого начала специальной военной операции регулярно отправляются в командировки на линию соприкосновения и рассказывают о бойцах и офицерах, приближающих победу.

Военкоры ТНВ практически с самого начала СВО регулярно отправляются в командировки на линию соприкосновения. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Замкомвзвода с позывным Барс — родом из Нижнекамска. Он подписал контракт и отправился на СВО вслед за братом. «Мы здесь понадобились», — говорит он. Как и тысячи других молодых парней, кто, когда пешком, а когда на броне, методично и неотвратимо для врага продвигается вперед.

Награждение бойцов, несущих службу в зоне СВО. скриншот видео с канала ТНВ

— 4 года непрекращающихся боев научили здесь выживать. А тогда, осенью 22-го, нашим будущим героям на полигоне было непонятно, куда они идут и что с ними будет, — отмечает журналист ТНВ. — Учились в своих первых боях, совершенствовали навыки и защиты, и атак, учились терпеть боль и усталость, радоваться мелочам. И с каждым днем и боем крепла уверенность: «Наше дело правое! Мы победим!» Ради будущего детей, ждущих дома. Ради того, чтобы больше никогда не повторялись зверства современных нацистов, что, отступая, оставляют за собой выжженную землю и искалеченные ужасом души чудом уцелевшего мирного населения.

Сандро — стальной характер и несгибаемая воля

А для кого-то из героев война уже окончена. Не всегда с окончанием контракта. Иной раз ветеран отправляется домой после долгого восстановления в госпиталях от тяжелейших боевых травм. Покалеченные, но не сломленные, научившиеся там, на передовой, встречать и опасности, и трудности лицом к лицу, они, возвращаясь к мирной жизни, проявляют тот же стальной характер и несгибаемую волю.

скриншот видео с канала ТНВ

Александр Гайнетдинов (позывной — Сандро) — ветеран СВО, доброволец именного батальона из Татарстана «Тимер». До спецоперации работал в строительстве. На СВО решил отправиться сам. Примером послужили сосед, ветеран Великой Отечественной войны, и сверстник, уже принявший то же решение. «Всю ночь не спал, в 5 утра поехал в район — он выходит: «В военкомат на контракт? Отвезу!» Вместе зашли», — рассказывает сам герой.

Дома сначала не поверили. Думали — шутит. «В последний день я расплакалась — неужели уезжает. Он уехал, и мое сердце вместе с ним поехало туда, на войну. Вместе», — вновь переживает события тех дней жена Александра — Ильзира.

Свой первый бой Сандро помнит до мелочей. Как и то, что не всему удалось научиться во время подготовки. Многое подсказывали опытные товарищи, что-то приходило со временем и боями. Например, работа с тепловизором. Затем служил гранатометчиком в сражениях на Запорожье. Первый выстрел по вражескому «Бредли» ушел в рикошет. Затем точное попадание — начал рваться боекомплект. Еще один выстрел — и еще один вражеский броневик горит. Нужно было перезарядиться. Наклонился за боекомплектом но, похоже, меткого гранатометчика заметил БПЛА противника. Взрыв. Потеря сознания. Когда очнулся, попытался взять нож, но не смог: «Повернул руку — пальцев нету. Дошло, что не просто контузия».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Братья по оружию вынесли героя из боя. Оказали первую помощь. Потом госпиталь в Севастополе. Потом Москва. В столицу прилетели самые близкие люди. 7 месяцев в госпиталях. Спасали чувство юмора и поддержка родных. Друзья по службе тоже не забывают, звонят. Вернувшись домой, Александр решил, что нужно возвращаться к привычному ремеслу. Пришлось учиться всему заново: пилить дрова, пользоваться отверткой и дрелью, строгать доски, водить машину. Братья по оружию просят записывать и присылать ролики, как Сандро трудится по хозяйству. Бой еще не окончен. Враг — коварен. А эти ролики мотивируют лучше любых слов врачей: да, сложно, но возможно. Жизнь — продолжается, а любые трудности преодолимы.

Подробнее об этом, а также о том, какие вопросы поднимались и какие слова чаще всего звучали на состоявшемся в Татарстане Съезде российских фермеров, о том, какие прорывные идеи и технологии готовы предложить технопарки республики, о том, как встретил 85-летие один из первых дикторов татарстанского телевидения — легендарный краевед и филолог Абдулла Дубин, и других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 30 марта, в 13:00, или на сайте телеканала.