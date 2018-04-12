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МКУ Исполнительный комитет города Казани

Гос. ведомства, Администрации районов республики
МКУ Исполнительный комитет города Казани

Общая информация

Исполком Казани — исполнительный комитет муниципального образования г. Казань.

В функции Исполнительного комитета Мэрии Казани входит реализация и обеспечение решения административных и общественных вопросов городского значения. В структуру исполнительного комитета входят городские районные администрации и отраслевые комплексы. Отраслевые комплексы исполкома разбиты по направлениям:

  • жилищно-коммунальное хозяйство,
  • земельные и имущественные отношения,
  • финансовый,
  • экономический,
  • развитие городского хозяйства,
  • социально культурные,
  • образовательный.
Руководитель — Калинкин Денис Геннадьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Кремлевская, 1
  • Телефон: (843) 299-18-81
  • Email: kanc@kzn.ru
  • Сайт: www.kzn.ru

Дата последнего обновления: 12.04.2018

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