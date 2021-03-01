Исполком Казани: «Застройщики экономят время и деньги при проектировании, не заботясь о качестве»

Фото: Максим Платонов

Подскочили цены на материалы, рабочую силу, сдали на 13% жилья меньше

В результате закрытия межгосударственных границ в самоизоляцию из-за коронавируса в прошлом году образовался дефицит рабочей силы, что привело и будет приводить к удорожанию строительства, спрогнозировал сегодня во время «делового понедельника» первый заместитель руководителя исполкома Азат Нигматзянов. Он также отметил, что в связи с приостановкой производства в 2020-м из-за падения спроса на других рынках сбыта стоимость арматуры выросла более чем на 50%. По словам докладчика, власти Казани и республики оперативно отреагировали на ситуацию, по этой причине строительная отрасль в Татарстане и его столице продолжала работать.

Пандемия запустила тренд на цифровизацию процессов строительства, отметил первый замруководителя исполкома: 74% от общего объема заявлений поступило в электронном виде.

Исполком Казани выдал 257 разрешений на строительство, в том числе для строительства жилья выдали 78 разрешений (115 — в 2019 году), а также 232 разрешения на ввод в эксплуатацию, в том числе для жилья — 100 разрешений (167 — в 2019 году).

Кроме того, оформлено более 2 тыс. уведомлений о соответствии планируемого строительства ИЖС и садовых домов и свыше 1,6 тыс. уведомлений о соответствии построенных объектов ИЖС и садовых домов.

В прошлом году в Казани построили более 230 объектов различного назначения, из них 52 многоквартирных дома площадью 693 тыс. кв. метров более чем на 14,4 тыс. квартир, в том числе восемь жилых домов площадью 123 тыс. кв. метров почти на 2,3 тыс. квартир по программе соципотеки. Ввели в эксплуатацию 191 тыс. кв. метров индивидуальных жилых домов. Доля ИЖС составляет 22% от общего объема ввода жилья.

В республике обеспеченность жильем выше, чем в Казани, в пересчете на одного человека потому, что здесь приобретает тренд малоэтажное строительство, пояснил Нигматзянов. Фото kzn.ru

Город отчитался за ввод 884 тыс. кв. метров жилья. Хотя по объемам введенного жилья столица РТ занимает первое место в ПФО, цифра сданных «квадратов» на 13% меньше, чем в 2019 году.

Помимо этого, построили 27 объектов соцназначения, 34 производственных и складских здания, 55 административных и торговых объектов.

В Казани построили 33% от общего объема жилья в республике. Обеспеченность жильем в столице Татарстана на одного жителя достигла 27 кв. метров, что на 0,6 кв. метров больше, чем годом ранее (по Татарстану — 27,3, по России — 26,2 кв. м). Ввод жилья составил 0,67 кв. метра на одного жителя Казани, по России — 0,53 кв. метра.

В республике обеспеченность жильем выше, чем в Казани, в пересчете на одного человека потому, что здесь приобретает тренд малоэтажное строительство, пояснил Нигматзянов. За последние 10 лет доля ввода ИЖС в Татарстане выросла с 43 до 54%, и она продолжает увеличиваться. В Казани же, наоборот, преобладает строительство многоквартирных домов, и доля ИЖС составляет 22% от общего объема ввода.

Более 30% жилья в Казани покупают не жители Татарстана, констатировал Нигматзянов. Фото: Максим Платонов

Почему слишком низкие затраты на проектирование — это плохо

В последнее время все больше пользуются высоким спросом малогабаритные квартиры, констатировал первый замруководителя исполкома. По его сведениям, площадь «однушек» уменьшилась за 4 года с 39 до 35,6 кв. метра. Это общероссийский тренд для крупных городов. Рост цен подталкивает девелоперов выводить на рынок больше малогабаритных квартир. Доля таких квартир выросла в общем объеме сделок почти в 3 раза за последний год.

Более 30% жилья в Казани покупают не жители Татарстана, констатировал Нигматзянов.

— Основным фактором резкого повышения спроса на рынке недвижимости стала новая госпрограмма субсидирования процентных ставок по ипотеке. Учитывая стечение многих неблагоприятных обстоятельств в экономике, сохранение льготной ипотечной ставки привело к дальнейшему росту цен на недвижимость, нивелировав экономический эффект по данной программе для населения, — отметил Нигматзянов.

Он сослался на данные ЦИАН: средняя стоимость кв. метра жилья в Казани в октябре прошлого года составила 100 тыс. рублей. По стоимости квартир на первичном рынке столица Татарстана стала третьим городом в стране, привел нерадостную статистику докладчик.

— В данный момент федеральный центр рассматривает предложения об изменении условий данной программы, чтобы она делала жилье более доступным, а не повышала его стоимость. Данная программа забрала на себя покупки будущих периодов, что может привести к значительному снижению спроса в текущем году и, соответственно, к снижению объемов строящегося жилья, — подчеркнул замруководителя исполкома.

Нигматзянов подчеркнул, что тщательное проектирование до начала строительства приводит к значительному сокращению сроков при строительстве объекта. Фото: Максим Платонов

«Некоторые девелоперы стремятся к максимальному увеличению этажности и площади объектов, в результате в городе вырастают так называемые «высотки на парковках». Оказавшись во дворе подобного дома, житель ничего не видит, кроме высоток, и старается быстрее вырваться за город», — отметил негативное явление Азат Нигматзянов.

Кроме того, он коснулся и проблем в проектировании объектов капстроительства.

— Затраты на него составляют от 3 до 5% стоимости строительства. В западных странах — от 10 до 15%, причем на проектирование закладывается более длительный период, чем у нас. Мировой опыт показывает, что тщательное проектирование до начала строительства приводит к значительному сокращению сроков при строительстве объекта, а также снижает расходы при его последующей эксплуатации. У нас же складывается практика, когда застройщики, стремясь быстрее начать строительство, экономят время и деньги при проектировании объекта, не заботясь о создании качественного, уникального продукта, что приводит к ухудшению городской среды и снижению привлекательности города. Последствием такого отношения к строительству также являются многочисленные судебные разбирательства на стадии приема-передачи объектов, повышенные затраты на эксплуатацию объектов вследствие строительных недоделок, увеличение энергозатрат и т. д., — перечислил спикер негативные последствия российского подхода.

Он предложил определять проектные организации на конкурсной основе с помощью тендера и привел в пример реконструкцию берега озера Кабан, который преобразился после международного конкурса проектировщиков.

Незавершенными остаются семь домов почти на 3 тыс. квартир. Фото: Максим Платонов

На долгострои выделили почти 9 миллиардов

Согласно изменениям, внесенным в законодательство о долевом строительстве, в случае задержки сроков завершения строительства или сроков передачи объекта дольщикам более чем на 6 месяцев, такой объект попадает в единый реестр проблемных объектов, в отношении застройщиков таких домов инициируется процедура банкротства, а сами объекты передаются на достройку в федеральный фонд «Дом.РФ», напомнил Азат Нигматзянов.

На сегодняшний день из 30 проблемных объектов в Казани достроены 23 объекта на 4,7 тыс. квартир. В 2020 году ввели в эксплуатацию дом №2 на 190 квартир в ЖК «Молодежный» по улице Ноксинский спуск. Незавершенными остаются семь домов почти на 3 тыс. квартир, в том числе: четыре дома ГК «ФОН» (1999 квартир, 1556 дольщиков), три дома ООО «Фирма «Свей» (960 квартир, 1063 дольщика). Их достройкой занимается фонд «Дом.РФ». На это выделили около 9 млрд рублей, из них 6 млрд рублей — из федерального бюджета, 3 млрд рублей — из бюджета республики. Технический заказчик — ГИСУ, генподрядчик по домам ГК «ФОН» — ГК «Ак таш». Завершение строительства объектов фирмы «Свей» осуществляет ГК «Бриз».

В минувшем году к проблемным объектам добавился жилой комплекс «Мелодия» по улице Габишева ООО «Пик+». Федеральный фонд уже передал заявление в Арбитражный суд РТ о признании застройщика банкротом, сообщил первый замруководителя исполкома.

Азат Нигматзянов рассказал и о социальных объектах. В 2020-м ввели 10 детсадов на 2,3 тыс. мест и четыре школы почти на 4,5 тыс. учащихся, кроме того, реконструировали старый корпус школы по улице Бичурина, в результате общая вместимость составила 1248 учащихся. Завершили пристрои к лицею-интернату №4 по улице Г. Баруди и к зданию международного образовательного центра по улице Федосеевской. В Казани в короткий срок возвели новый корпус РКИБ, построили футбольный и футбольно-регбийный манежи.

В Казани в короткий срок возвели новый корпус РКИБ. Фото: Максим Платонов

Застройщикам Казани не хватает геологических карт

В этом году в столице Татарстана планируется построить 960 тыс. кв. метров жилья — 36% от общего плана по республики, из них многоквартирных домов — 848 тыс. кв. метров, ИЖС — 112 тыс. кв. метров. В рамках программы соципотеки завершат строительство шести жилых домов на 1345 квартир. Кроме того, в квартале «Салават купере» начинается строительство 18 домов на 1716 квартир площадью 85 тыс. «квадратов», из них девять домов предполагают сдать в 2021 году.

В рамках федеральных и республиканских программ в Казани возводят две школы на 2725 мест в «Салават купере и в «Арт Сити», а также восемь детсадов на 1690.

Сдача одного из важнейших инфраструктурных объектов — КНС «Заречная» затянулась в связи со сложными гидрогеологическими условиями территории, пояснил докладчик. Теперь эта станция, по его словам, раскроет потенциал всего Заречья. Нигматзянов обратил внимание, что Минэкологии РТ поставило задачу до 2030 года увеличить долю территорий, охваченных новыми данными геологических, гидрогеологических исследований до 26% в республике.

«Хотелось бы, чтобы и в Казни появилась гидрогеологическая карта с указанием карста, при наличии такой карты КНС «Заречная» можно было бы строить за более короткий срок и с меньшими затратами», — заметил спикер.

Сдача одного из важнейших инфраструктурных объектов — КНС «Заречная» затянулась в связи со сложными гидрогеологическими условиями территории, пояснил докладчик. Фото kzn.ru

В этом году в Казани продолжается строительство второй линии казанского метрополитена. Запланировано строительство ФОК по спортивной гимнастике и акробатике в «Салават купере», центра баскетбола в ЖК «Весна», поликлиники на 400 мест в ЖК «Весна-2», проектируется крытый ледовый дворец на улице Гаврилова, центр пляжных видов спорта на С. Хакима и спорткомплекс дзюдо на территории спортшколы олимпийского резерва «Тасма», а также планируется завершить строительство дезинфекционной станции Казани.

Екатерина Аблаева