Загрязнение Волги, скудный бюджет Габишево и тонущий детсад в Нижнекамске

Обзор самых популярных и актуальных жалоб на «Народном контроле»

За последний месяц на портал «Народный контроль» поступило около 7 тысяч обращений татарстанцев. Подавляющее большинство пользователей жалуются на плохие дороги и последствия весеннего паводка. Однако есть проблемы, связанные с экологией и отсутствием уличного освещения. Из-за чего волнуются нижнекамские родители и какой помощи ждут от властей жители Пестречинского и Зеленодольского районов — в обзоре «Реального времени».

Уборка двора лишила деревьев



Тема внешнего благоустройства стала одной из самых обсуждаемых в Казани. Пользователь Марина рассказала о том, что в ЖК «Лесной городок» Приволжского района «управляющая компания варварски уничтожает зеленые насаждения на газонах, убирая снег ковшами тракторов».



На приложенных к заявке фотографиях отчетливо видны поломанные кустарники, срубленные деревца. Жалобу поддержали около ста человек. Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани ссылается в своем ответе на управдома: «Со слов руководителей УК, снег с газонов вывозится во избежание подтопления жилых домов. Зеленые насаждения будут приведены в надлежащее состояние».



«Снег раскидывать надо лопатой — вручную», «Примите меры! Поломаны кустарники, деревья!» — негодуют комментаторы. Статус заявки — автоопределение.

На приложенных к заявке фотографиях отчетливо видны поломанные кустарники, срубленные деревца

О своем экологическом бедствии сообщили жители поселка Константиновка Советского района. Пользователь Эльмира жалуется на плохо обустроенные площадки с мусорными контейнерами.



«Мусор разлетается по всей округе! Это какой-то кошмар! Ощущение, будто живем в трущобах, а не в столице Татарстана!» — досадует жительница Казани.



Под злободневным постом десятки комментариев. «Каждый год одно и то же: домов и дороги не видно, — один мусор», «Константиновка задыхается в отходах», «Гигантская мусорная куча выше человеческого роста!» — пишут пользователи. Жалобу поддержали почти 90 человек. Заявка назначена ООО «УК «ПЖКХ».

Пользователь Эльмира жалуется на плохо обустроенные площадки с мусорными контейнерами

О загрязнении Волги рассказала Елена из поселка Старое Аракчино. Жительница Кировского района сообщает, что некая подрядная организация после проведения работ по установке причальных понтонов, оставила на льду реки «много строительного мусора: пенопласт, деревянные поддоны, обрубки железа».



— Лед стал таять и весь этот мусор оказался в воде, — сетует автор.



На снимках в посте коробки и другой мусор, плавающие в воде. Жалобу поддержали около полусотни человек. Заявка была передана в Управление Росприроднадзора по РТ и находится в работе.



«Очень часто создается аварийная ситуация»



Жители поселка Салмачи Приволжского района жалуются на разбитую дорогу. «Возле магазина Августина, по улице Липецкой, 55 образовались 2 ямы большого диаметра», — пишет Лилия С. «Там три ямы, еще одна в сторону Вишневки», — добавляет пользователь Александр.



— Их уже даже не объехать, и с каждый днем становится только хуже, — уверена Ольга Ш. — Движение становится опасным, так как приходится выезжать на «встречку».



Статус жалобы, за которую проголосовало более 30 человек, — в работе.

Жители поселка Салмачи Приволжского района жалуются на разбитую дорогу

Также просят привести дорогу в порядок жители поселка Новониколаевский Зеленодольского района Татарстана. «При въезде в Казань полотно требует ремонта! Яма на яме», — пишет Андрей Б. Под постом началось бурное обсуждение. Пользователи активно выражают недовольство и добавляют в комментарии фотографии проблемной трассы.



«Ямы не вписываются ни в какие нормы — каждое утро пробки», «Очень часто создается аварийная ситуация», «Никто не следит за состоянием покрытия», — досадуют новониколаевцы.



Проблему должен решить Исполком Зеленодольского муниципального района. Администрация муниципалитета ответила, что работы по ямочному ремонту будут произведены «при наступлении подходящих погодных условий, а именно при иссушении дорожного покрытия от влаги».

Также просят привести дорогу в порядок жители поселка Новониколаевский Зеленодольского района Татарстана

А вот жители Габишева Лаишевского района жалуются на отсутствие дорог. В заявке, которую поддержали 44 человека, сообщается, что за неимением асфальтированного шоссе по поселку невозможно нормально передвигаться.



— Чтобы добраться в садик и школу, детей приходится носить на руках, — сетует пользователь Виталий.



«Во всем новом Габишево дорог нет!», «Домой попасть не можем», «Зимой снег за свой счет чистим, а весной топит» — жалуются комментаторы.



Исполком Лаишевского района отказался помочь местным жителям из-за… отсутствия финансирования. «В бюджете поселения нет таких средств, чтобы отремонтировать эти улицы. А по программе самообложения вы отказались в участии», — ответили чиновники.

В заявке, которую поддержали 44 человека, сообщается, что за неимением асфальтированного шоссе по поселку невозможно нормально передвигаться

«Взрослые переносят детей на руках — сами по щиколотку в воде»



Жители Богородского сельского поселения Пестречинского района РТ вынуждены ходить вечерами по неосвещенным улицам. «У нас не горят фонари!» — сетует Диана И. На снимках, приложенных к сообщению, изображена одна и та же улица в светлое и темное время суток. Несмотря на то, что вдоль дороги стоят фонарные столбы, ни один светильник почему-то не горит. Заявку поддержало 15 человек, но она пока без ответа, ее статус — в работе.

Несмотря на то, что вдоль дороги стоят фонарные столбы, ни один светильник почему-то не горит

Весной, особенно этой, актуальна проблема подтопления. Улица Яблоневая в поселке Новая Сосновка Советского района Казани практически полностью оказалась под водой. «Из-за несоблюдения уклонов поверхности отсутствует водоотвод дождевых и талых вод, что приводит к затоплению территории», — уверен Эдуард Р. Под постом размещены 3 фотографии. На снимках изображена огромная лужа, растянувшаяся вдоль нескольких жилых участков. Жалоба, набравшая почти 30 голосов в свою поддержку, переназначена администрации Советского района. Статус заявки — в работе.

На снимках изображена огромная лужа, растянувшаяся вдоль нескольких жилых участков

Нижнекамский детсад тоже стал жертвой половодья. Родители сообщили, что вход в детский сад №98 теперь постоянно затоплен.

«Взрослые переносят детей на руках — сами при этом находятся по щиколотку в воде. Люди испытывают большие неудобства», — пишет пользователь Ирина.

Исполком Нижнекамского муниципального района взял заявку под контроль и обещал «устранить неполадки в срок до 31 мая (с учетом погодных условий)».

Родители сообщили, что вход в детский сад №98 теперь постоянно затоплен

В казанском детском саду №262 «Звездочка», что находится на улице Декабристов Московского района, жалуются на другие проблемы. Пользователь Елена заметила, что территория дошкольного объекта не благоустроена. «Деревья нуждаются в обрезке. Они являются угрозой для местных жителей и их имущества», — уверена ТС. Елену поддержали более полусотни человек. «За благоустройство!», «На территории постоянно грязь, мусор, ветки», «Сделать спортивную и детскую площадки», — призывают казанцы. Обращение пока без ответа. Статус заявки — в работе.

Пользователь Елена заметила, что территория дошкольного объекта не благоустроена