За права жильцов аварийного дома на улице Ватутина вступился прокурор Казани
Мэрия не спешит переселять обитателей жилья, которое еще четверть века назад признали непригодным для проживания
Как стало известно «Реальному времени», прокуратура Казани вступилась за жильцов аварийного дома №14 по улице Ватутина, которых исполком города отказывается переселить по соответствующей программе. История Надежды Ипатовой и ее соседей во многом повторяет историю «аварийщицы» Эльвиры Гариповой из поселка Мостоотряд-3, в которой недавно поставил точку Верховный суд Татарстана, обязавший чиновников переселить жителей аварийного дома. Как прокуратура вступилась за права обитателей разрушающегося 105-летнего дома, почему они не попали в программу переселения и были вынуждены за свои деньги выхлопотать для него «аварийный» статус. От исполкома заявители получили отказ предоставить пригодное для проживания жилье, поскольку программа уже сверстана, а также требование снести единственное жилище своими силами.
На иск прокурора — требование исполкома
В Вахитовском райсуде рассматривают дело по иску прокурора Казани Олега Дроздова в защиту прав жильцов последнего жилого строения на улице Ватутина — двухэтажного деревянного дома №14, расположенного неподалеку от озера Кабан и Старо-Татарской слободы, практически в центре Казани. Прокурор просит признать бездействие исполкома в части расселения и сноса аварийного дома, возложить на исполком обязанность выселить жильцов «с предоставлением жилых помещений, пригодных для проживания, отвечающих требованиям жилищного законодательства», возложить на исполком обязанность в течение трех месяцев после выселения жильцов снести дом и вывезти строительный мусор.
Судебное заседание накануне оказалось коротким: был вызван представитель Управления жилищной политики, однако он не явился. Несмотря на то, что истцы не возражали против рассмотрения дела в его отсутствие, а представитель ответчика — Казгорисполкома — не настаивал на его присутствии, а оставил решение вопроса на усмотрение суда, суд отложил рассмотрение дела без этого эксперта.
Корреспондент обратился к представителю исполкома Казани с просьбой высказать свою позицию по спору, однако Рамиль Сафин был краток: «Исполком не комментирует». Действительно, ответ мэрии города в таких ситуациях стандартный — до окончания судебного процесса без комментариев.
До отложения к делу приобщили ответ главы Вахитовского района Казани на запрос суда. В нем сообщается, что граждане, в защиту которых выступил прокурор, «на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по договору социального найма… в качестве заявителей не состоят», и что «собственникам квартир №2 С.И. Пунову и №4 Н.И. Ипатовой были направлены требования о сносе аварийного дома №14 по ул. Ватутина».
Как утверждают сами собственники, «радостную» новость о необходимости сноса дома собственными силами они узнали лишь в суде, ознакомившись с ответом на запрос: «Никаких требований от исполкома мы не получали!».
«Мы можем остаться под завалами»
— Наш двухэтажный бревенчатый дом построен больше 90 лет назад, одна его стена давно сгнила и качается, если она рухнет, мы можем остаться под завалами, — рассказала «Реальному времени» перед началом судебного процесса по иску прокурора Казани Надежда Ипатова, собственница одной из 23-метровых квартир в доме №14 по улице Ватутина. — Над нашей половиной дома уже крыша провалилась! В доме остались не расселенными всего две квартиры — моя и Пунова. Жильцов остальных шести квартир давно переселили в новое жилье, а на нас дело застопорилось…
Ипатовы живут в квартире дома 1916 года постройки вчетвером, у семьи, где супруга — пенсионерка, муж — инвалид и двое несовершеннолетних детей, другого жилья нет. Их сосед Сергей Пунов, также пенсионер, проживает в такой же квартире на втором этаже со своей семьей. В его квартире прописан еще один жилец — пожилой мужчина, который в этом доме прожил всю жизнь, но в результате какой-то темной истории лишился родительской квартиры.
— Жить в этом доме невозможно! — подтвердил слова соседки Пунов. — И очень накладно! Воды и канализации у нас нет, газа нет, центрального отопления нет, электричество я сам протянул, но его все время грозят нам отрезать. Хотя мы платим! Зимой надо как-то обогреваться, так я только в этом году за электроэнергию больше ста тысяч рублей заплатил!
Пунов добавил, что ранее жильцы дома обращались в исполком — просили выделить средства и готовы были свой дом восстановить и жить в нем дальше, но «земля под домом в муниципальной собственности, нам ее отказались передать, поэтому никакие коммуникации к дому провести мы не сможем, а денег на восстановление тоже нет».
— Дом стоит в промзоне, жилья никакого за километр вокруг нет, но с нас берут деньги за все — за мусор, например, который выбрасывать некуда, контейнер нам не ставят.
Пока судились, программа «закончилась»
Ипатова и Пунов рассказали, что до 2018 года их дом, уже много лет находившийся в ужасающем состоянии, не признавали даже аварийным. Попытки добиться того, чтобы дом признали подлежащим расселению и сносу — ни к чему не привели.
В 2017 году Вахитовский райсуд, рассмотрев исковое заявление Ипатовой и Пунова, в котором они просили признать дом многоквартирным, аварийным и непригодным для проживания, удовлетворил лишь первое требование. Несмотря на то, что этот дом был признан непригодным для проживания еще постановлением главы Администрации города Казани от 24.10.1996, то есть, по сути, у его жильцов был шанс стать новоселами еще во времена реализации Программы ликвидации ветхого жилья.
— Куда мы ни обращались, и в исполком, и в райадминистрацию, — нам говорили: чтобы дом признали аварийным, необходимо экспертное заключение, — говорит Надежда Ипатова. — Мы пытались добиться экспертизы от исполкома, но они ничего не сделали. И мы за собственные деньги заказали обследование! В итоге в июне 2018 года дом признали аварийным. На отселение было отведено полгода, но мы до сих пор там…
Из-за бюрократических проволочек (вначале старый дом по документам не числился многоквартирным, и это пришлось решать через суд, потом не признавали аварийным — и вновь пришлось судиться) исполком не включил дом в действующую до 2025 года программу переселения из аварийного жилья. А в 2018-м, когда все основания для включения в программу были налицо, программа была уже сверстана.
— Нам, получается, надо ждать новой программы — с 2025 года, — говорит Надежда Ипатова. — Но наш дом столько не простоит!
По норме закона
Понимая, что ждать решения проблемы в прямом смысле смерти подобно, Надежда Ипатова обратилась с жалобой в прокуратуру Казани. И прокурорская проверка установила, что спустя 3 года после выхода постановления Исполнительного комитета Казани «О признании многоквартирного дома №14 по ул. Ватутина аварийным и подлежащим сносу», в доме продолжают проживать восемь человек и меры к их переселению исполкомом не приняты.
Основываясь на том, что норма закона, обязывающая исполком вне очереди предоставить «аварийщикам» другое жилье взамен непригодного для проживания не ставит права последних в зависимость от каких-то дополнительных условий, «тем более от времени включения в список внеочередников», прокурор Казани Олег Дроздов в феврале 2021 года внес в адрес городских властей представление об устранении нарушений федерального законодательства. Однако исполком не исполнил ни собственное постановление о расселении аварийного дома, ни требование прокуратуры. Объяснили это отсутствием бюджетных средств на эти цели. Тогда прокурор обратился в суд.
— Тот факт, что признанный аварийным дом не вошел в программу по переселению не освобождает орган местного самоуправления от обязанности по изъятию земельного участка для муниципальных нужд и его сносу, тем более что исполком Казани соответствующее постановление издал, но не выполнил, — говорит представитель Надежды Ипатовой адвокат Владислав Попов. — Всем проживающим в нем семьям положены или денежная компенсация, так как они собственники жилья, или жилье.
Он уточнил, что подтверждений, что собственникам квартир представлялось требование о сносе дома, исполкомом не представлено. А земельный участок и жилой дом, говорит адвокат, следовало изъять для муниципальных нужд с выплатой компенсации или предоставлением жилья по инициативе и решению исполкома.
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