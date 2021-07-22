За права жильцов аварийного дома на улице Ватутина вступился прокурор Казани

Мэрия не спешит переселять обитателей жилья, которое еще четверть века назад признали непригодным для проживания

Фото: Инна Серова

Как стало известно «Реальному времени», прокуратура Казани вступилась за жильцов аварийного дома №14 по улице Ватутина, которых исполком города отказывается переселить по соответствующей программе. История Надежды Ипатовой и ее соседей во многом повторяет историю «аварийщицы» Эльвиры Гариповой из поселка Мостоотряд-3, в которой недавно поставил точку Верховный суд Татарстана, обязавший чиновников переселить жителей аварийного дома. Как прокуратура вступилась за права обитателей разрушающегося 105-летнего дома, почему они не попали в программу переселения и были вынуждены за свои деньги выхлопотать для него «аварийный» статус. От исполкома заявители получили отказ предоставить пригодное для проживания жилье, поскольку программа уже сверстана, а также требование снести единственное жилище своими силами.

На иск прокурора — требование исполкома



В Вахитовском райсуде рассматривают дело по иску прокурора Казани Олега Дроздова в защиту прав жильцов последнего жилого строения на улице Ватутина — двухэтажного деревянного дома №14, расположенного неподалеку от озера Кабан и Старо-Татарской слободы, практически в центре Казани. Прокурор просит признать бездействие исполкома в части расселения и сноса аварийного дома, возложить на исполком обязанность выселить жильцов «с предоставлением жилых помещений, пригодных для проживания, отвечающих требованиям жилищного законодательства», возложить на исполком обязанность в течение трех месяцев после выселения жильцов снести дом и вывезти строительный мусор.

Судебное заседание накануне оказалось коротким: был вызван представитель Управления жилищной политики, однако он не явился. Несмотря на то, что истцы не возражали против рассмотрения дела в его отсутствие, а представитель ответчика — Казгорисполкома — не настаивал на его присутствии, а оставил решение вопроса на усмотрение суда, суд отложил рассмотрение дела без этого эксперта.

Корреспондент обратился к представителю исполкома Казани с просьбой высказать свою позицию по спору, однако Рамиль Сафин был краток: «Исполком не комментирует». Действительно, ответ мэрии города в таких ситуациях стандартный — до окончания судебного процесса без комментариев.

Рамиль Сафин был краток: «Исполком не комментирует»

До отложения к делу приобщили ответ главы Вахитовского района Казани на запрос суда. В нем сообщается, что граждане, в защиту которых выступил прокурор, «на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по договору социального найма… в качестве заявителей не состоят», и что «собственникам квартир №2 С.И. Пунову и №4 Н.И. Ипатовой были направлены требования о сносе аварийного дома №14 по ул. Ватутина».

Как утверждают сами собственники, «радостную» новость о необходимости сноса дома собственными силами они узнали лишь в суде, ознакомившись с ответом на запрос: «Никаких требований от исполкома мы не получали!».

«Мы можем остаться под завалами»

— Наш двухэтажный бревенчатый дом построен больше 90 лет назад, одна его стена давно сгнила и качается, если она рухнет, мы можем остаться под завалами, — рассказала «Реальному времени» перед началом судебного процесса по иску прокурора Казани Надежда Ипатова, собственница одной из 23-метровых квартир в доме №14 по улице Ватутина. — Над нашей половиной дома уже крыша провалилась! В доме остались не расселенными всего две квартиры — моя и Пунова. Жильцов остальных шести квартир давно переселили в новое жилье, а на нас дело застопорилось…

Ипатовы живут в квартире дома 1916 года постройки вчетвером, у семьи, где супруга — пенсионерка, муж — инвалид и двое несовершеннолетних детей, другого жилья нет. Их сосед Сергей Пунов, также пенсионер, проживает в такой же квартире на втором этаже со своей семьей. В его квартире прописан еще один жилец — пожилой мужчина, который в этом доме прожил всю жизнь, но в результате какой-то темной истории лишился родительской квартиры.

Пунов добавил, что ранее жильцы дома обращались в исполком — просили выделить средства и готовы были свой дом восстановить и жить в нем дальше

— Жить в этом доме невозможно! — подтвердил слова соседки Пунов. — И очень накладно! Воды и канализации у нас нет, газа нет, центрального отопления нет, электричество я сам протянул, но его все время грозят нам отрезать. Хотя мы платим! Зимой надо как-то обогреваться, так я только в этом году за электроэнергию больше ста тысяч рублей заплатил!

Пунов добавил, что ранее жильцы дома обращались в исполком — просили выделить средства и готовы были свой дом восстановить и жить в нем дальше, но «земля под домом в муниципальной собственности, нам ее отказались передать, поэтому никакие коммуникации к дому провести мы не сможем, а денег на восстановление тоже нет».

— Дом стоит в промзоне, жилья никакого за километр вокруг нет, но с нас берут деньги за все — за мусор, например, который выбрасывать некуда, контейнер нам не ставят.

Пока судились, программа «закончилась»

Ипатова и Пунов рассказали, что до 2018 года их дом, уже много лет находившийся в ужасающем состоянии, не признавали даже аварийным. Попытки добиться того, чтобы дом признали подлежащим расселению и сносу — ни к чему не привели.

В 2017 году Вахитовский райсуд, рассмотрев исковое заявление Ипатовой и Пунова, в котором они просили признать дом многоквартирным, аварийным и непригодным для проживания, удовлетворил лишь первое требование. Несмотря на то, что этот дом был признан непригодным для проживания еще постановлением главы Администрации города Казани от 24.10.1996, то есть, по сути, у его жильцов был шанс стать новоселами еще во времена реализации Программы ликвидации ветхого жилья.

Ипатова и Пунов рассказали, что до 2018 года их дом, уже много лет находившийся в ужасающем состоянии, не признавали даже аварийным. Фото: wikipedia.org

— Куда мы ни обращались, и в исполком, и в райадминистрацию, — нам говорили: чтобы дом признали аварийным, необходимо экспертное заключение, — говорит Надежда Ипатова. — Мы пытались добиться экспертизы от исполкома, но они ничего не сделали. И мы за собственные деньги заказали обследование! В итоге в июне 2018 года дом признали аварийным. На отселение было отведено полгода, но мы до сих пор там…

Из-за бюрократических проволочек (вначале старый дом по документам не числился многоквартирным, и это пришлось решать через суд, потом не признавали аварийным — и вновь пришлось судиться) исполком не включил дом в действующую до 2025 года программу переселения из аварийного жилья. А в 2018-м, когда все основания для включения в программу были налицо, программа была уже сверстана.

— Нам, получается, надо ждать новой программы — с 2025 года, — говорит Надежда Ипатова. — Но наш дом столько не простоит!

По норме закона

Понимая, что ждать решения проблемы в прямом смысле смерти подобно, Надежда Ипатова обратилась с жалобой в прокуратуру Казани. И прокурорская проверка установила, что спустя 3 года после выхода постановления Исполнительного комитета Казани «О признании многоквартирного дома №14 по ул. Ватутина аварийным и подлежащим сносу», в доме продолжают проживать восемь человек и меры к их переселению исполкомом не приняты.

Основываясь на том, что норма закона, обязывающая исполком вне очереди предоставить «аварийщикам» другое жилье взамен непригодного для проживания не ставит права последних в зависимость от каких-то дополнительных условий, «тем более от времени включения в список внеочередников», прокурор Казани Олег Дроздов в феврале 2021 года внес в адрес городских властей представление об устранении нарушений федерального законодательства. Однако исполком не исполнил ни собственное постановление о расселении аварийного дома, ни требование прокуратуры. Объяснили это отсутствием бюджетных средств на эти цели. Тогда прокурор обратился в суд.

Попов уточнил, что подтверждений, что собственникам квартир представлялось требование о сносе дома, исполкомом не представлено

— Тот факт, что признанный аварийным дом не вошел в программу по переселению не освобождает орган местного самоуправления от обязанности по изъятию земельного участка для муниципальных нужд и его сносу, тем более что исполком Казани соответствующее постановление издал, но не выполнил, — говорит представитель Надежды Ипатовой адвокат Владислав Попов. — Всем проживающим в нем семьям положены или денежная компенсация, так как они собственники жилья, или жилье.

Он уточнил, что подтверждений, что собственникам квартир представлялось требование о сносе дома, исполкомом не представлено. А земельный участок и жилой дом, говорит адвокат, следовало изъять для муниципальных нужд с выплатой компенсации или предоставлением жилья по инициативе и решению исполкома.