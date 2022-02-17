«Лишь бы не было как с Чеховским»: как Казань проваливает реновацию городских рынков

Московский рынок в Казани вновь выставлен на продажу, причем с дисконтом

Фото: Роман Хасаев (архив)

Как стало известно «Реальному времени», после нескольких неудачных попыток власти Казани снова пробуют продать Московский рынок. Почти 10 лет назад город предлагал объект за четверть миллиарда (250 млн), но покупателя не нашлось. В этот раз исполком просит уже 175 млн рублей. Само торговое предприятие впервые ушло в долги, взяв долгосрочный кредит, хотя в последние годы всю выручку съедали расходы на содержание разрушающегося рынка. Цена адекватная, считают эксперты, но предупреждают: покупателю придется вложить немало средств. И предостерегают нового владельца от судьбы реконструкции Чеховского рынка, который превратился в еще одно «темное пятно» на карте города.

На треть дешевле, но с обременением

В Казани вновь выставили на продажу Московский рынок. Но теперь за него просят на треть меньше суммы, заявленной почти 10 лет назад. Предыдущие попытки продать рынок власти города предпринимали в 2013—2014 году. Комитет земельных и имущественных отношений столицы предлагал выкупить компанию за 250—247 млн рублей, но безуспешно.

Сейчас город установил на весь пакет акций ОАО «Московский рынок», согласно данным сайта ГИС «Торги», начальную цену в 175 млн рублей с шагом аукциона в 8,75 млн. Заявки принимаются до 21 февраля, торги пройдут 4 марта. Покупателю достанутся 1 462 390 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в размере 100% от уставного капитала общества. Исполком попросит задаток в 35 млн, который потенциальные покупатели должны будут внести уже на этапе подачи заявки.

Предыдущие попытки продать рынок власти города предпринимали в 2013—2014 году. Фото: Роман Хасаев

В ОАО «Московский рынок» работает 42 человека, рынок располагает площадью в 13 гектаров. Правда, по факту владеет лишь половиной этой территории: земельный участок площадью 7 270 кв. м по адресу: ул. Шамиля Усманова, 1 занимает по праву собственности. А земельный участок в 6 660 кв. м по ул. Энергетиков находится в залоге у ООО «Банк Казани» по кредитному договору. Кроме того, у рынка в собственности нежилые помещения площадью 4 тысячи кв. м.

Размер уставного капитала компании — 14,6 млн рублей. Часть имущества попала под обременение «Банка Казани», по-видимому, не так давно. Согласно финансовой отчетности ОАО «Московский рынок», заемные средства у компании появились лишь в сложный для многих торговых предприятий пандемийный год — в локдаун рынки, как и многие ТЦ, были закрыты.

Большие расходы на содержание

Долгосрочный кредит Московский рынок взял почти 2 года назад в размере 14,8 млн рублей. Сумма, казалось бы, небольшая. Особенно для компании с ежегодными оборотами более 50 млн рублей, причем стабильными: в 2019 году, например, выручка составила 57,6 млн, в 2020-м — тоже почти 57 млн.

Однако практически всю выручку съедают расходы по содержанию рынка, а это почти те же 50 млн рублей. В 2019 году на эти цели ушло 48,4 млн рублей, в 2020-м — 46,9 млн. И, как следствие, компания не генерирует больших прибылей. Рекордными были 2010—2012 годы, когда Московский рынок выходил в плюс на 7—10 млн рублей, но в последние годы чистая прибыль редко выходила за рамки в 1 млн рублей, а в тяжелый 2020 год и вовсе составила 150 тысяч рублей.

В прошлые годы Московский выставляли на торги вместе с Ново-Савиновским рынком, за который тоже просили 250 млн рублей. Фото: Роман Хасаев

С другой стороны, чистые активы ОАО «Московский рынок», по последним данным на 12 марта 2021 года, составляют 25,4 млн рублей. Но данные ФНС от 21 января 2022 года показывают доходы в размере 74 млн и почти такие же расходы — в размере 71,6 млн.

Пока заявок от покупателей не поступало. Хотя рынок и пользуется популярностью у казанцев. В прошлые годы Московский выставляли на торги вместе с Ново-Савиновским рынком, за который тоже просили 250 млн рублей, и в итоге, хоть и с пятой попытки, продали за 300 млн рублей владельцам торговой сети «Лента», которые построили на месте торговых рядов гипермаркет.

Московский рынок в достаточно привлекательной локации, особенно после ввода станции метро «Яшьлек». Но зданию уже более 50 лет. Будущего владельца ждут серьезные вложения по его обновлению. Интересно, что на предыдущих торгах в КЗИО отказывались сбавить цену хотя бы до 200 млн — уверяли, что есть желающие купить весь пакет акций Московского рынка.

Чеховский и Московский рынки можно превратить в фудмоллы

— На мой взгляд, цена, которую сегодня просит исполком Казани за Московский рынок — адекватная. Но, как правило, такие объекты могут пугать необходимостью дополнительных вложений после покупки. Причем достаточно больших — площадь все-таки большая, — полагает Владимир Шайхиев, заместитель генерального директора АН «А-Девелопмент».

По его словам, скорее всего, казанская администрация будет просить покупателя довести рынок до ума. И сама деятельность будет ограничена в рамках тех построек, которые на Московском рынке уже есть. Покупатель сможет использовать объект либо в качестве того же рынка, либо в некоем смешанном формате модных нынче многофункциональных торговых объектов.

— Можно перенять опыт Москвы, где есть форматы фудмоллов. У нас в Казани по большому счету осталось лишь два объекта, которые максимально соответствуют возможному использованию, как фудмоллы: Чеховский и Московский рынки. Чем отличается этот формат от других, так это большим скоплением точек общественного питания, смешанных с продажей фермерских продуктов. По сути рынок — но в более цивилизованном виде. Московский рынок при этом однозначно потребует вложений, и ему определенно нужна некая реконцепция, — заметил Шайхиев.

Второй возможный вариант освоения территории — снос существующего здания рынка для строительства современного комплекса. С учетом локации и потребностей населения вполне уместно разместить здесь многофункциональный комплекс, где под одной крышей будут и торгово-офисные площади, и апартаменты, считает собеседник издания.

Лишь бы не получилось, как с Чеховским рынком

Юрий Чикиров, гендиректор АН «Реагентство» предполагает, что снижение цены Московского рынка «очевидно вызвано возросшей долговой нагрузкой». Сами торги проводят обычно на основании отчета об оценке рыночной стоимости, и здесь предметом торгов является именно 100% пакет акций собственника.

— Надо смотреть в структуру активов и пассивов. Касательно местоположения важно, чтобы новый собственник разработал правильную концепцию, вписав в нее текущие объекты. У нас имеются «интересные» примеры заморозки Чеховского рынка, был бизнес — и нет бизнеса, страсти немного стихают, но рынок людям все равно нужен в новом формате, — убежден эксперт.

По его мнению, объект может быть интересен и крупным девелоперам под комплексную застройку, возможно на условиях государственно-частного партнерства.

Как ранее рассказывало «Реальное время», в 2016 году новый владелец Чеховского рынка собирался выстроить на его месте трехэтажный торговый комплекс площадью 5746,91 кв. м. Ожидалось, что торговые площади будут расширены: вместо уличных павильонов будет построен капитальный пристрой. А функции рынка после реставрации объект сохранит. Однако уже 3 года спустя собственник отказался от превращения Чеховского в стеклянный комплекс с парковкой на крыше. План-минимум предполагал лишь реконструкцию существующих фасадов и помещений без расширения торговой площади. Чеховский рынок еще старше Московского — он открылся в столице республики в 1950-е годы.