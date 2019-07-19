В Казани заложили «перемычку» — пробить дорогу городу к Волге и промзоне

Новый участок Большого Казанского кольца в Борисково планируют открыть к 100-летию ТАССР

Фото: Ринат Назметдинов

В татарстанской столице начали строить один из самых дорогостоящих участков Большого Казанского кольца. Стоимость работ здесь оценена в 2,92 млн за погонный метр. Участок соединит улицы Булатова и Борисковскую. О сроках сдачи важного звена кольцевой дороги, конструкции двухуровневой развязки, которая появится на пересечении Тульской и Фермского шоссе, и цене вопроса для собственников дач и частных домов, попавших в зону строительства, — в репортаже «Реального времени» со стройки.

На что уйдут миллиарды



Участок в 800 метров — один из отрезков БКК от Булатова до Борисковской — был заложен в генплан Казани ровно 50 лет назад — в 1960 году. Он должен стать «перемычкой», соединяющей проспект Победы с улицей Магистральной, которая обеспечит кратчайший путь из жилых районов Казани, расположенных к западу от системы озер Кабан, в промзону и к Волге.



Но в отличие от шестиполосного проспекта Победы, эта часть кольцевой дороги планируется четырехполосной — по две полосы движения в каждом направлении, с разделительной полосой, по которой пройдут пути для задуманного кольцевым трамвайного маршрута №5, которые сейчас обрываются на въезде в микрорайон «Солнечный город». Проектно-сметную документацию на первый этап строительства разработал институт «Татдорпроект».



Строящаяся дорога будет являться магистральной улицей общегородского значения 1-го класса. Ее ширина составит почти 36 метров, ширина тротуаров — от 2 до 4,5 м.



Из 800 метров новой дороги 109,7 метра — это путепровод шириной 36 метров, который пройдет над Фермским шоссе. А вдоль улицы Борисковской под новой дорогой будет проложен подземный переход длиной 109,2 м. Габариты тоннеля — 4 метра в ширину, 2,3 — в высоту.

Эта часть кольцевой дороги планируется четырехполосной — по две полосы движения в каждом направлении, с разделительной полосой, по которой пройдут пути для задуманного кольцевым трамвайного маршрута №5

Эти два дорогостоящих дорожных сооружения и определили, похоже, высокую общую стоимость работ на этом участке. Как уже писало «Реальное время», всего по госконтракту должно быть уплачено 2,339 млрд рублей. Пока строители получили менее трети этой суммы. По информации пресс-службы исполкома Казани, 350 млн рублей выделено из регионального бюджета по программе дорожных работ на 2019 год и столько же — из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В целом в текущем году на дорожные работы по городу Казани было выделено 6,3 млрд рублей, из них 2,35 млрд — в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 2,65 млрд — на ремонт улично-дорожной сети. Еще 1 млрд рублей выделен на ремонт дворовых проездов и территорий, а также трех дорог к садовым обществам.

«Доехать получится»

Тендер на строительство очередного участка БКК протяженностью 800 м был объявлен в начале июня. Выигравший подрядчик ООО «Мосты РТ» начал в прямом смысле сворачивать горы, даже часть подземных инженерных сетей успел переложить. Сейчас там в две смены работают 67 единиц техники и 64 человека — механизаторы.

— Мы заключили госконтракт и тогда же приступили к работам, — сообщил журналистам замдиректора по строительству ГКУ «Главтатдортранс» Руслан Мусин. — 19 июня мы оформили разрешение на строительство. К настоящему времени выполнены работы по сносу зеленых насаждений — 732 дерева, мы начали разработку грунта и уже вывезли порядка 35 тыс. кубов грунта и строительного мусора. Всего выполнено работ на 5—6 млн рублей. В ближайшие дни начнется бурение скважин для устройства трех подпорных стен перед путепроводом, затем перейдем к установке опор для него, а ближе к зиме начнем строить подземный переход под улицей Борисковской. Завершить работы рассчитываем к 30 августа 2020 года. Работаем в напряженном режиме, но график пока выполняем.

«Дорога после сдачи 1-го этапа будет заканчиваться улицей Борисковской, то есть просто обеспечит выход через Борисково на Тихорецкую. Доехать получится, но не более», — пояснил Мусин

На вопрос, будет ли сразу же открыто движение по новой дороге и что это даст городу, Мусин ответил:

— Движение откроется, но проблемы [пробок] это не решит. Дорога после сдачи 1-го этапа будет заканчиваться улицей Борисковской, то есть просто обеспечит выход через Борисково на Тихорецкую. Доехать получится, но не более.

Изъятие без изъянов

Глава исполкома Казани Денис Калинкин рассказал журналистам, как улаживались вопросы с попавшими под снос домами и дачами:

— В зону строительства попали 17 индивидуальных жилых домов с земельными участками, 57 садовых участков и два торговых павильона. Выкупная стоимость для каждого объекта определялась индивидуально, с учетом многих факторов, включая наличие подъездных путей, коммуникаций и уклонов участков. Понимание собственников есть, они на выкуп согласны, но некоторых не устраивает выкупная стоимость.



По словам Калинкина, компенсация за отдельные садовые участки с домиками доходила до 900 тыс. рублей, за индивидуальные жилые дома с земельными участками — до 7 млн

По словам руководителя исполкома Казани, компенсация за отдельные садовые участки с домиками доходила до 900 тыс. рублей, за индивидуальные жилые дома с земельными участками — до 7 млн.

Как уточнил замначальника общего отдела администрации Вахитовского и Приволжского районов Руслан Валиев, на сегодня подписали соглашения об изъятии недвижимости и получили выплаты собственники 10 домов и 39 садовых участков. Участки выкупались по цене от 125 до 400 тысяч рублей за сотку. С шестью собственниками исполкому и райадминистрации договориться не удалось, и размер компенсации будет определяться судом.

В подтверждение того, что при изъятии собственности ее владельцев не обидели, журналистам представили семью Марата и Ильмиры Камалиевых. Сумму, полученную за построенный три года назад кирпичный дом общей площадью 80 квадратных метров и участок размером 10 соток, они не назвали. Но заверили, что получили достойную компенсацию: на эти деньги, не прибегая к кредитам, удалось купить 53-метровую двухкомнатную квартиру в новом жилкомплексе на улице Николая Ершова. Вселятся они в нее вчетвером — у Камалиевых две маленькие дочери.

1 / 21 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов