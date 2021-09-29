Новоселы долгостроев ЖК «МЧС» выбивают федеральный участок под школу

Активисты просят президента республики начать переговоры о выделении земли МЧС для размещения объектов образования

Вокруг одного из самых проблемных долгостроев Казани — жилого комплекса «МЧС» на улице Губкина — снова назревает социальный взрыв. После завершения строительства всех пяти домов дольщики обнаружили, что обещанную им школу на 1,5 тысячи мест построить нельзя — земельный участок под ней остался в федеральной собственности, а Главное управление МЧС России по Татарстану отказывается освобождать территорию. «Обида» министерства понятна: МЧС на грани потери своей доли квартир в комплексе — 13,2% от общей площади жилой застройки. Ведомство должно было получить жилье в обмен на переданную «ФОНу» землю под строительство ЖК. Жертвы этой «разборки» — 1,5 тысячи новоселов, которые сейчас готовят петицию на имя президента Татарстана с тем, чтобы призвать власти мирным путем урегулировать вопрос с передачей земли под школу.

Дольщики ЖК «МЧС» взялись выбивать для себя школу

Активисты многострадального казанского ЖК «МЧС», который был достроен в августе, начинают новый раунд борьбы, но уже не за жилье, а за его обеспечение социальной инфраструктурой. Более 500 дольщиков готовят коллективное обращение на имя президента республики с просьбой определить место под строительство школы на 1,5 тысячи мест и двух детских садов на 640 мест, которые должны принять детей новоселов.

Сложность в том, что вопрос упирается не просто в деньги, как у большинства новых микрорайонов, а в «чужую» землю, да еще с действующими административными сооружениями. Согласно новому проекту планировки ЖК «МЧС», объекты образования должны были построить на месте нынешних складов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и «Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России». Однако Главное управление МЧС России по Татарстану не торопится освобождать территорию, а другого свободного участка в зоне расположения жилых домов ЖК «МЧС» просто нет. Кто и как разрубит «гордиев узел»?

Активисты предлагают срочно возобновить переговоры с ГУ МЧС России по РТ, которые прервались на фоне обострения отношений на финальном этапе завершения строительства долгостроя. Ведь построить социальные объекты должны были на землях, которые не входят в периметр земельного участка в 8,7 га, отданного ГУ МЧС РФ по РТ в 2008 году.

— Сейчас мы готовим письмо от имени дольщиков на имя президента Татарстана, — рассказала активист дольщиков Гульнара Закирова. — Ну нужна школа, нужны детские сады без них никак! Надо решить, как можно получить в республиканскую собственность земельный участок МЧС РФ. Без этого проблему не сдвинуть с мертвой точки. А в другом месте построить школу и детские сады невозможно — только на этой площадке, которая находится в непосредственной близости от жилого комплекса. Мы обнаружили эту проблему не вчера. О ней знали всегда, но, находясь в статусе дольщиков, ее невозможно было обсуждать с властями.

Активисты предлагают срочно возобновить переговоры с ГУ МЧС России по РТ, которые прервались на фоне обострения отношений на финальном этапе завершения строительства долгостроя. Фото: tatarstan.ru

Весной этого года они поднимали проблему во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. «Уже заселены два дома на 630 квартир в проблемном ЖК «МЧС», в апреле ввели один дом на 528 квартир (на данный момент пока не поставлен на кадастровый учет). К сдаче готовятся еще два дома на 1 148 квартир. За счет проблемных объектов построили и ввели рядом с нашими домами два дома на 516 квартир и еще строится дом на 363 квартиры. Итого только эти восемь домов рассчитаны на более чем 3 200 квартир. А есть еще дома, построенные во времена СССР. Но нет школы. Не хватает садиков. Нет поликлиники», — посылали SOS жители скандального долгостроя.

Минниханов — дольщикам: «В планах все это есть»

Торжественная сдача последнего пятого по счету жилого дома ЖК «МЧС» состоялась 30 августа этого года. На праздничную церемонию вручения ключей новоселам приехал президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

— Этот дом в ЖК «МЧС» — один из самых сложных объектов. Сейчас нужно строить школу и детсад. В планах все это есть, — сообщил собравшимся дольщикам Рустам Минниханов.

Президент напомнил, что проблема обманутых дольщиков решается благодаря большой федеральной поддержке. В свою очередь заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщил, что озвученные Рустамом Миннихановым два объекта будут сданы в ближайшие полтора года.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщил, что озвученные Рустамом Миннихановым два объекта будут сданы в ближайшие полтора года. Фото: tatarstan.ru

До этого будущих новоселов ЖК «МЧС» пугала неопределенность в этом вопросе. Встревоженная этим обстоятельством, активист Гульнара Закирова в апреле этого года обратилась в администрацию президента РТ с просьбой дать поручение «Татинвестгражданпроекту» на разработку рабочей документации под строительство школы на 1,5 тысячи мест, которая была предусмотрена проектом планировки еще в 2019 году. Ведь без нее невозможно заложить средства на строительство образовательного объекта в бюджет республики, пояснила она свое беспокойство «Реальному времени». Но достучаться до властей не удалось. В ответ ей сообщили, что строительство новой школы в ЖК «МЧС» будет рассматриваться, когда отведенный земельный участок будет освобожден третьими лицами, то есть структурами МЧС.

Чужая земля

— На сегодня земельные участки для размещения объектов образования находятся в собственности Российской Федерации, — пояснили ситуацию в исполкоме Казани. — Межевание земельных участков и дальнейшее строительство возможно после оптимизации размещения складов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и решения вопроса о переносе Филиала федерального государственного казенного учреждения «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России (кинологической службы), а также после передачи части земельных участков 16:50:000000:13300 и 16:50:000000:21308 в собственность Республики Татарстан. Строительство образовательных учреждений будет рассмотрено при формировании соответствующих программ на последующие годы при подтвержденном бюджетном финансировании и при наличии свободного от прав третьих лиц земельного участка.

Строительство социальных объектов ЖК «МЧС» на «чужой» территории было утверждено еще 15 февраля 2019 года постановлением кабмина №107. Участок ограничен улицами Академика Губкина, 2-й Азинской, Аграрной и Космонавтов в Советском районе Казани. Наряду с детскими садами и школой здесь запланировано строительство здания экспертно-криминалистического подразделения следственного управления Следственного комитета РФ. До решения вопроса с землей МЧС городские власти предложили прикреплять детей к ближайшей к ней полилингвальной гимназии №180.

— Пока есть проблема во взаимоотношениях с МЧС вокруг этого участка, искать деньги на строительство школы никто не будет, — уверены дольщики ЖК «МЧС», — Чтобы заложить деньги в бюджет, нужно иметь на руках проектно-сметную документацию, а ее даже не готовят. Мне во всех официальных письмах сообщают, что проблема в земельном участке, ее необходимо освободить от третьих лиц. Но это же не просто так взять и выселить МЧС. Нельзя же решением правительства сказать — ребята все, выйдите отсюда, освободите территорию! У них же склады, они не могут уйти в никуда. Им нужно склады построить в другом месте. Где? За чей счет? Это тоже должно быть заложено в расходы. Если же им предлагают построить силами МЧС, тогда они будут долго и упорно сопротивляться. А значит, мы останемся без школы и детских садов?

До решения вопроса с землей МЧС городские власти предложили прикреплять детей к ближайшей к ней полилингвальной гимназии №180. Фото: kzn.ru

МЧС: верните 17 тысяч «квадратов» жилья

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану «Реальному времени» подтвердили, что освобождать участок не собираются. Ведомству отказали в предоставлении 13,2% квартир в комплексе, что было предусмотрено инвестиционным соглашением «ФОНа» и МЧС. В результате ГУ МЧС РФ по РТ подало иск к республиканскому Фонду по защите прав дольщиков (ФПД РТ), но суд проиграло.

Как рассказывало «Реальное время», МЧС России передало земельный участок площадью 8,7 га на улице Губкина в Казани под строительство жилого комплекса с тем, чтобы взамен получить свыше 17 239 квадратных метров жилья или долю в 13,2%. В эти квартиры должны были въехать сотрудники ГУ МЧС РФ по РТ, но этого так и не произошло. Исполнительный директор ФПД РТ Иван Новиков заявил «Реальному времени», что «спор по поводу доли Главного управления МЧС России по Татарстану должен рассматриваться в рамках дела о банкротстве ООО «ФОН». В принципе, был решен только процессуальный вопрос, на существо спора он не влияет». Вообще, глава ФПД считает, что «МЧС в рамках данного инвестконтракта вправе претендовать только на возмещение убытков».

Активисты понимают причину жесткой позиции МЧС. По словам дольщиков, проблема все еще находится в тупике, и выхода из нее не видно. «Стасишин пообещал, мол, все равно землю отдадим. А сегодня эту тему он вообще не поднимает — похлопал, порадовался за нас и все», — переживают дольщики.



«КОМОС Групп» строит рядом жилой дом почти на 400 квартир. Фото: kazan.komosstroy.ru

Чем больше жилья будет вводится в этом микрорайоне, тем острее встанет вопрос с социальной инфраструктурой — первые звоночки появились еще прошлой зимой. По словам активистов комплекса, со сдачей пяти жилых домов в комплекс въезжают 1,5 тысячи семей, рядом «КОМОС Групп» строит жилой дом почти на 400 квартир, «ЮИТ» возводит три высотки вблизи полилингвального лицея №180. Нагрузка на детские сады и школы запредельная. Но и говорить о территориальном удобстве не приходится.

— Наших детей прикрепили к 180-й гимназии до которой идти полтора километра и путь к которой проходит мимо гаражей и через аварийный пешеходный переход.

Она находится далеко! А на машине чтобы подвезти ребенка до нее от наших домов, так это в несколько километров кружить, а если в часы пик с учетом пробок, — рассказывает Гульнара Закирова.

По ее словам, уже сейчас школы перегружены. В школе №180 на 1 234 ребенка учатся 1 700. Это не считая тех, кто заселяется в этот микрорайон. А что дальше? Люди не понимают — надо ли им здесь жить. Многие стали продавать квартиры, потому что рядом ничего нет! — переживают новоселы ЖК «МЧС».

«На территории дефицит в объектах образования»

В Республиканском фонде поддержки дольщиков «Реальному времени» сообщили, что не обладают информацией относительно строительства объектов образования: «Знаем только, что согласно проекту планировки там действительно размещается школа. Но вопрос строительства школы уже вне нашей компетенции».

На сегодня не решен вопрос передачи части земельного участка, на котором расположены складские помещения и здание Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России (кинологической службы), в собственность Республики Татарстан. Фото: 16.mchs.gov.ru

В мэрии Казани на запрос нашего издания ответили, что в соответствии с генпланом Казани «на территории действительно имеется дефицит в объектах дошкольного и школьного образования»:

— Проектом планировки территории, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан, предусмотрено размещение школы на 1 500 мест и детского сада на 340 мест на первом этапе реализации, на втором этапе предусмотрено размещение еще одного детского сада на 340 мест. Однако на сегодня не решен вопрос передачи части земельного участка с кадастровым номером 16:50:000000:13300 в собственность Республики Татарстан, на котором в настоящее время расположены складские помещения и здание филиала Федерального ГКУ «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России (кинологической службы). Размещение социальных объектов будет возможно только после передачи части участка в состав имущества республики. Сроки освоения проектом планировки территории не устанавливаются, они формируются после определения заказчика, исполнителя и источника финансирования работ, а также после разработки и утверждения проектно-сметной документации.

Иными словами, без передачи земли вопрос не сдвинется с мертвой точки. Сам по себе процесс небыстрый, а с учетом того, что МЧС, «ФОН» и Фонд поддержки дольщиков ведут судебные тяжбы вокруг инвестиционного договора, который заключали как раз на условиях передачи федеральной земли, дело может затянуться надолго.