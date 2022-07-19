Подключение Старых Горок к новому водоводу «забыли» профинансировать

Для решения проблемы дефицита воды в жилом массиве не хватило всего 125 тысяч рублей

Фото: Ильхам Шагараев

Казанскому «Водоканалу» не хватило всего 125 тысяч рублей, чтобы подключить Старые Горки к новому водоводу, сообщили «Реальному времени» активисты поселка. В самом МУП и исполкоме города уверяют — проблема больше в технической плоскости. Сети для территории планировки «Березовая роща» и микрорайона М-14 Приволжского района Казани построила московская фирма «ВТС» по госконтракту с компанией «РСК». В прошлом году жители поселка, давно страдающие от перебоев с водой, добились, казалось, невероятного — на новом водоводе, построили водопроводную камеру, и «Водоканал» выдал техусловия на подключение к нему поселкового водопровода. Однако само подключение так и не состоялось. В причинах, по которым жилой массив вновь остался без воды, разбиралось «Реальное время».

Камера есть — 125 тысяч нет



Год назад население Старых Горок обратилось со слезной просьбой в исполком Казани и ГЖФ (компания фонда «РСК» тянула новый водовод через жилой массив) подключить поселок к транзитной трубе. После нескольких месяцев ожидания и переписки с чиновниками на водоводе действительно начали строить для этого специальную камеру.

— В марте 2022 года генподрядчик — ООО «ВТС» — завершил строительство камеры, в которой существующий водопровод диаметром 160 миллиметров должен быть подключен к новому — 800-миллиметровому, — сообщил «Реальному времени» глава инициативной группы Старых Горок Ильхам Шагараев. — И вот этого-то и не произошло. Хотя я выяснил, что необходимый комплект запорной арматуры для подсоединения уже закуплен, он находится у генподрядчика — ООО «ВТС», на сегодня не решен только вопрос с финансированием этого небольшого объема работ.

Фото: Ильхам Шагараев

Шагараев назвал цифру, которая в масштабах Казани выглядит, мягко говоря, несерьезной — 125 тысяч рублей. Именно столько, как ему неофициально сообщили, стоят работы по подключению. Возможно, активиста ввели в заблуждение, но даже если речь идет и о большей сумме, найти ее срочно необходимо, уверяет он.



— На нашем старом водоводе постоянно случаются аварии, при этом от воды отключают весь поселок, — говорит Шагараев. — 25 декабря у нас одновременно случились авария на магистральном водоводе и пожар — горел жилой дом на улице Двинской. Чудом никто не погиб, но имущество пострадало, люди потеряли дом, чудом не сгорели все дома вокруг. В 2021 году было три пожара — это ли не довод в пользу скорейшего подключения поселка к новому водоводу? Ведь после подключения водоснабжение поселка разделится на две части: 10 улиц будет запитано водой от одного водовода и 25 — от другого, и в случае аварии хотя бы в одной половине поселка вода будет.

Фото: Ильхам Шагараев

Шагараев приводит и другие доводы в пользу скорейшего подключения уже готовой камеры:

— Разве это нормально — водопроводную камеру построили, а осуществить врезку существующего водовода желающих нет? А ждет врезки множество потребителей — на территории поселка расположено 600 домов и школа №76 для детей с ограниченными возможностями здоровья! Причем надо же понимать, что старый наш водовод был рассчитан не только на меньшее количество домов. но и на другие запросы населения, на другой уровень комфорта: дома сейчас у нас активно строят двухэтажные, с двумя-тремя туалетами, с двумя ванными комнатами. Потребность в воде давно не та, которая была в домах с «удобствами во дворе».

Без договора воды не будет

На запросы активистов, которые Шагараев рассылает, как в России принято — от руководства района, Казгорисполкома и «Водоканала» до президента России Владимира Путина ответы приходят однотипные.

В июне этого года в собственном бессилии что-либо сделать расписался «Водоканал»: «заявление на заключение договора на выполнение работ по врезке существующего водопровода поселка Старые Горки к вновь построенному водопроводу диаметром 800 мм в адрес МУП «Водоканал» не поступало. Подключение (врезка) существующего водопровода поселка Старые Горки к вновь построенному водопроводу диаметром 800 мм может быть выполнено после заключения договора и осуществления соответствующей оплаты за выполнение обозначенных работ».

Фото: Ильхам Шагараев

В конце месяца Шагараеву ответил и замруководителя Казгорисполкома Искандер Гиниятуллин: «Данное мероприятие будет выполнено после определения источника финансирования».

Суть обоих ответов сводится к крылатой фразе «Денег нет, но вы держитесь». А держаться трудно: блиц-опрос жителей разных концов поселка о ситуации с водой, проведенный в ходе подготовки этого материала Ильхамом Шагараевым по просьбе корреспондента «Реального времени», собрал однотипные ответы: «Давление слабое», «Вода ужасно ржавая», «Давление слабое, бывает даже не в летний период, а когда просто кто-то берет воду с колонки на улице». И ведь нынешнее лето — нежаркое, говорит он, а в жару проблемы резко усугубятся.

«Подводный камень» в виде провала

Между тем 8 июля Шагараев получил ответ от «владельца» нового водовода — из ГЖФ при президенте РТ, на свое предыдущее письмо, в котором просил принять меры для защиты построенной для поселка Старые Горки водопроводной камеры от подмыва: ее смонтировали на дне оврага, по которому текут талые и ливневые воды, и есть риск их попадания в камеру.

«Для безопасной и безаварийной эксплуатации запорно-регулирующей аппаратуры и приборов учета расхода воды» Шагараев просил ГЖФ «исключить или минимизировать попадание поверхностных вод в водопроводную камеру».

Он указал, что 15 июня 2022 года на поверхности вокруг камеры появились значительные провалы грунта и промоины, и попросил: отсыпать грунтом все провалы и промоины вокруг водопроводной камеры; поднять уровень насыпи над водопроводной камерой и вокруг нее до отметки крышки колодца; укрепить дамбу и берега обводной канавы для ливневых вод; очистить от мусора русло обводной канавы и выполнить наружную гидроизоляцию колодезного лаза.



В ГЖФ отреагировали на его обращение: «В настоящее время подрядная организация ООО «РСК» и проектная организация ООО «ВТС-проект» рассматривают проектное решение по устранению провалов грунта и попадания поверхностных вод в водопроводную камеру».

Фото: Инна Серова

Позже в ГЖФ сообщили «Реальному времени», что вопросы подключения водовода находятся не в компетенции фонда.

«Все обо всем знали и ничего не предпринимали?»

— Я одного понять не могу: если еще в прошлом году было принято решение строить водопроводную камеру для будущего подключения нашего поселка к новому водоводу, то почему за прошедшее с этого момента время никто не позаботился о том, чтобы заложить деньги на финансирование этих работ, чтобы заключить договор, о котором пишут нам из «Водоканала»? — недоумевает Ильхам Шагараев. — Все обо всем заранее знали, и в райадминистрации, и в исполкоме города, и в «Водоканале» — и ничего не предпринимали, так, выходит?

Несколько дней назад Шагараев вместе с председателем ТОС Старые Горки Тамарой Сатдаровой по этому поводу в очередной раз побывали на приеме у районного главы. А затем Сатдарова направила обращение к депутату Казгордумы по Павлюхинскому избирательному округу №16 Ильдару Низамутдинову, в котором попросила направить в Казгорисполком ходатайство об изыскании финансирования для врезки существующего водопровода поселка Старые Горки Приволжского района к вновь построенному водоводу.

В письме, в частности, говорится:

«По имеющейся информации сметная стоимость подключения (врезки) существующего водопровода поселка Старые Горки к вновь построенному водопроводу составляет всего-навсего 125 тыс. рублей. Сумма врезки мизерная по сравнению с 4 миллионами рублей, которые потратили на возведение водопроводной камеры для жилого массива Старые Горки. <…> МУП «Водоканал» является гарантирующим поставщиком коммунальной услуги по водоснабжению на территории жилого массива Старые Горки. МУП «Водоканал» является балансодержателем существующего водовода поселка. МУП «Водоканал» выдало технические условия на подключение существующего водопровода поселка Старые Горки к вновь построенному водопроводу. МУП «Водоканал» принял обязательства исполнителя работ по врезке... В связи с вышеизложенным напрашивается вопрос, а насколько уместен в данной ситуации поиск «заказчика» для финансирования врезки существующего водовода, который находится на балансе МУП «Водоканал»?».

Сейчас жители Старых Горок ждут ответа от депутата.

Шагараев опасается, что ожидание затянется. Фото: Инна Серова

Водоканал не может обеспечить эти расходы

В пресс-службе исполкома Казани «Реальному времени» сообщили следующее:

— Прежде всего поясним, что водопровод в поселке Старые Горки не принадлежит «Водоканалу». Поэтому предприятие не может заложить расходы по подключению имеющихся сетей к новому водопроводу. Кроме того, для таких видов работ не существует профильной программы, в рамках которой можно было бы выделить финансирование.



Напомним, новый водопровод проложен через Старые Горки в прошлом году частной компанией в рамках коммерческого проекта (водопроводная магистраль идет к новым домам в микрорайоне М-14). При проведении работ в адрес администрации поступила просьба от активиста Старых Горок Ильхама Шагараева — подключить поселок к новому водопроводу для улучшения водоснабжения домов.



Во многих поселках города сети устаревшие и часто не переданы на баланс МУП «Водоканал». Решить данную проблему только силами «Водоканала» практически невозможно. Поэтому Минстроем РТ было принято решение сделать камеру для переключения сетей поселка к новому магистральному водопроводу.



На данный момент камера готова, возможность для подключения создана, проводится опрессовка и промывка труб для дальнейшей передачи на баланс «Водоканала». Однако проведение работ по фактическому подключению требует дополнительного финансирования. Как отмечено выше, МУП «Водоканал» не может обеспечить эти расходы. Сейчас администрация района совестно с Минстроем, «Водоканалом» и комитетом ЖКХ продолжают поиск источника финансирования (как бюджетного, так и внебюджетного).

Туманная судьба запорной арматуры

Только Шагараев опасается, что ожидание затянется.

— Сейчас комплект запорно-регулирующей арматуры для нашей врезки находится в ООО «ВТС». Но если дата монтажа будет отложена на неопределенный срок, судьбу этой арматуры предугадать трудно. Да и все знакомые с ситуацией инженерно-технические специалисты высказываются однозначно: врезку и монтаж запорно-регулирующей аппаратуры целесообразно выполнить до сдачи строящегося водовода в эксплуатацию и до проведения гидравлических испытаний — пока труба не находится под давлением.

Он напомнил: жители микрорайона Старые Горки платят в городской бюджет в виде земельного налога значительные суммы:

— Разве мы не имеем законного права на надежное и бесперебойное водоснабжение? Граждане не должны быть заложниками сбоя системы публичной власти, которая не запланировала финансирование планового подключения нашего водопровода к вновь построенному!