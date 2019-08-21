«В Казани нет таких пробок, как в Нижнем Новгороде, Самаре или Саратове»

Казанских водителей просят продумывать маршруты и чаще пользоваться общественным транспортом

К концу августа движение на дорогах заметно уплотнилось. ГИБДД объясняет, что участившиеся заторы — явление обычное для этого периода. Рабочий люд возвращается из отпусков, дачники — со своих садовых участков, школьники и студенты — с каникул. Кроме того, в этом году накладывается проведение чемпионата мира WorldSkills, который пройдет в ближайшие дни в столице Татарстана. Автомобилистам придется тщательнее продумывать свои маршруты, чтобы объезжать перекрытые участки дорог. Правда, эксперты отмечают, что казанцы уже давно привыкли к проведению мировых соревнований и с пониманием относятся к ограничениям на дорогах. В ситуации разбиралось «Реальное время».

Учебный год начинается с пробок

Традиционно для конца августа движение на улицах Казани стало заметно плотнее. Уже вчера перед обедом встало движение на Третьей транспортной дамбе: затор растянулся на 2 км. По данным статистики «Яндекс.Пробок», в будни, в промежуток с 8 до 9 утра, движение замедляется в центре Казани — по улицам Пушкина, Право-Булачной, у железнодорожного вокзала, на Сибирском тракте, на проспекте Победы, на Горьковском шоссе.

После 18.00 пробки образуются практически от Кировской дамбы до железнодорожного вокзала, на площади Тукая, по улице Фрунзе (въезд на Горьковское шоссе), на Академика Арбузова, на Мамадышском тракте, на проспекте Победы, на Фермском шоссе и т. д.

Причина образования заторов до боли проста — приближение нового учебного года. Так что в последующие недели трафик будет только расти.

— Это классическая ситуация, связанная с 1 сентября. Во-первых, перед началом учебного года люди возвращаются из отпусков. Во-вторых, трафик увеличивается из-за того, что людям надо купить учебные принадлежности для школы, вуза, — говорит Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок».

Командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин также рассказал «Реальному времени», что пробок традиционно становится больше в конце августа — начале сентября.

— Каникулы заканчиваются, студенты возвращаются, родители школьников готовятся к новому учебному году, — отмечает казанский гаишник.

Чтобы не опоздать на работу, он рекомендует заранее рассчитывать время на дорогу, пользоваться общественным транспортом, по возможности — лучше метро.

«Проведение массовых мероприятий тоже влияет на ситуацию на дорогах»

В этом году в ситуацию с пробками «вмешался» 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills International, участники которого уже начали активно прибывать в Казань. В частности, автомобилистам придется учитывать, что часть улиц в определенные часы будет перекрыта. Руководитель Казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов напоминает, как обстояла ситуация на дорогах Казани во время проведения соревнований мирового значения в предыдущие годы.

— Вспомните Универсиаду. Дороги сузили, были сделаны выделенные полосы. При этом нельзя было нарушать правила, сотрудники ГИБДД за этим строго следили. Движение было затруднено, — говорит Шатов.

Впрочем, эксперты уверены, что казанцы уже привыкли к такого рода мероприятиям и с пониманием отнесутся к временным ограничениям. Тем более что подобные меры практикуются во всех странах мира.

— Конечно, проведение массовых мероприятий тоже влияет на ситуацию на дорогах. Где-то будут перекрыты улицы, невозможно будет ближе подъехать к каким-то объектам. В принципе, это нормальное явление: во всех странах, где бы ни проходили такие масштабные события, движение ограничивается. И потом, надо понимать, что проведение подобных соревнований способствует развитию инфраструктуры, экономики. Думаю, основная масса понимает это и относится к этому положительно, — считает председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин.

Чтобы не проводить время в пробках, эксперт советует пользоваться общественным транспортом и стараться не выезжать на дорогу именно в те часы, когда проводятся мероприятия.



Во всем виновата автомобилизация?

Еще один фактор, который влияет на дорожную ситуацию, — увеличение темпов автомобилизации. Исполком Казани на своем сайте указывает, что сегодня один автомобиль приходится в среднем на троих казанцев. Всего в городе зарегистрировано более 423 тысяч автомобилей. По сравнению с 2014 годом уровень автомобилизации вырос более чем на 6%.

Тем не менее Юрий Кулагин отмечает, что на данный момент в Казани проблема пробок в целом стоит не так остро, как во многих других городах Поволжья.

— У нас нет таких пробок, как в Нижнем Новгороде, Самаре или как в Саратове, где дороги находятся в плачевном состоянии. Я считаю, что на сегодняшний день Казань в основном справляется с транспортным потоком. Конечно, что будет дальше, как будет расти движение, зависит от того, как будут строиться дороги и развязки, — подчеркивает Кулагин.