Казанским райадминистрациям выставили счет на треть миллиарда

Организаторов песенного конкурса «Голос нашего двора» обвинили в нарушении авторских прав

Фото: голосдвора.рф

Московское ООО «Российское авторское общество» подало иски к администрациям Вахитовского и Приволжского, а также Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. Размер претензий составил 340 млн рублей — такую компенсацию потребовал истец за нарушение авторских прав на несколько музыкальных произведений. Речь о песнях Игоря Корнелюка, Леонида Агутина, Юрия Шевчука и других популярных звезд шоу-бизнеса, которые выбрали казанцы для исполнения в народном конкурсе «Голос нашего двора». Подробнее — в материале «Реального времени».

У РАО претензии к творчеству казанцев



На этой неделе в татарстанском арбитраже слушали дело по иску ООО «Российское авторское общество» (РАО) к администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Представители истца заявили, что во время казанского конкурса народного караоке «Голос нашей команды. Голос нашего двора» (который проводили по районам города) незаконно использовались хиты российской эстрады, исключительные права на которые принадлежат РАО.

Истец потребовал выплатить авторское вознаграждение за публичное исполнение музыкальных композиций. Между тем администрация имеет лицензионный договор с РАО о предоставлении права использования произведений на определенных условиях.

Творческий проект «Голос нашей команды. Голос нашего двора» стартовал в Казани в 2016 году. Первые два года праздник проходил на дворовых площадках, в парках и скверах Кировского и Московского районов. Начиная с 2018 года мероприятие проводится при поддержке мэрии Казани и охватывает весь город.

К участию в фестивале приглашаются все желающие в возрасте от 6 лет. В отборочном туре участники исполняют 1 заготовленную песню. В заключительном этапе певцы выступают с 2 песнями. Финалистов оценивает экспертное жюри. Фото: голосдвора.рф

К участию в фестивале приглашаются все желающие в возрасте от 6 лет. В отборочном туре участники исполняют 1 заготовленную песню. В заключительном этапе певцы выступают с 2 песнями. Финалистов оценивает экспертное жюри. В Кировском, Московском, Вахитовском и Приволжском районах состязания проводятся в двух возрастных категориях: дети (от 6 до 15 лет включительно) и взрослые (от 16 лет и старше). В Советском, Авиастроительном и Ново-Савиновском районах исполнителей делят на 3 возрастные категории: дети (от 6 до 12 лет и от 12 до 18 лет) и взрослые (от 18 лет и старше).



«Прежде никаких претензий со стороны РАО не возникало»



РАО потребовало компенсацию в размере 160 тысяч рублей за использование восьми популярных песен, права на которые принадлежат обществу. Истец счел незаконным использование в рамках конкурса следующих музыкальных композиций: «Горит очаг» и «Город, которого нет» (Игорь Корнелюк, Регина Лисиц), «Верни мне музыку» (Арно Бабаджанян, Андрей Вознесенский), «Это все» (Юрий Шевчук, Михаил Кузьмин), «Пароход» (Леонид Агутин), «Серая лошадка» (Александр Морозов, Анатолий Поперечный), «Все еще впереди» (Александр Ермолов, Михаил Загот), «Город Сочи» (Сергей Трофимов).

Представитель ответчика еще ранее заявлял, что затрудняется пояснить наличие либо отсутствие предварительного согласования репертуара. По сведениям отдела культуры администрации, выбор песен осуществлялся заранее непосредственно горожанами, принимавшими участие в конкурсе.



РАО потребовало компенсацию в размере 160 тысяч рублей за использование восьми популярных песен, права на которые принадлежат обществу. Фото: голосдвора.рф

В ходе разбирательства так и не было установлено, кто именно загружал песни в караоке-систему. Однако представитель администрации заявила, что сценарий праздника был утвержден и подписан в двустороннем порядке.

— Проект в своем нынешнем виде существует уже более двух лет, — подчеркнула ответчица. — И прежде никаких претензий со стороны РАО не возникало.

Выяснилось, что недопонимание возникло уже после того, как в августе 2019 года был заключен муниципальный контракт на проведение очередного конкурса. Представители РАО не смогли доказать факта нарушения авторских прав. В иске было отказано полностью.



Согласно данным картотеки арбитража, в середине февраля суд рассмотрит аналогичную претензию РАО к администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани. По данному делу сумма требований составляет 180 тыс. рублей.

Конкурсу быть!

В администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов «Реальному времени» сообщили, что сворачивание проекта не планируется:

— Ничьи авторские права нарушены не были. Конкурс будет проводиться и дальше. Никаких изменений не предвидится.

«Проект в своем нынешнем виде существует уже более двух лет, — подчеркнула представитель мэрии. — И прежде никаких претензий со стороны РАО не возникало». Фото: голосдвора.рф

Если санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране будет благоприятной, уже летом и осенью нынешнего года в Казани стартует новый сезон конкурса «Голос нашего двора».

