Кредиты Казани на 5 миллиардов, 75 миллионов на питание в ДРКБ и рельсы для трамвая
Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю
1. Реконструировать очистные сооружения Елабуги за 600 миллионов
На второй этап реконструкции районных очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод в особой экономической зоне «Алабуга», а также в городе Елабуга Главинвестстрой потратит 599 млн рублей. О таком тендере объявили 24 марта, заявки принимаются до 1 апреля, тогда же проведут и аукцион.
Работы будут оплачены из бюджета Татарстана, они должны быть завершены до 31 декабря 2020 года. Реконструируемые очистные сооружения находятся в Танайском сельском поселении. Предназначены они для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от жилой застройки и промпредприятий Елабуги, а также предприятий «Алабуги». В рамках работ предполагается очистка промышленного стока от ОЭЗ в объеме 5 тысяч кубометров в сутки и хозяйственно-бытовой канализации от города в объеме 14,5 тысячи кубометров в сутки.
2. Кредиты почти на 5 миллиардов для Казани
Финансовое управление Казани на неделе объявило сразу несколько тендеров на предоставление возобновляемых кредитных линий — суммарно на 4,73 млрд рублей. Все эти тендеры были объявлены 20 марта, заявки принимаются до 30-го числа. Аукционы состоятся 31 марта.
На кредитную линию на 1,4 млрд рублей Финансовое управление потратит сумму в 294 млн рублей, на 1,33 млрд рублей — 279,3 млн рублей, на две линии по 1 млрд рублей — по 210 млн рублей. У кредитов должна быть возможность досрочного расторжения, процентная ставка — фиксированная. Кредиты предназначены для пополнения остатков средств на счете бюджета и погашения долговых обязательств. Срок кредитования составит 3 года.
3. Спортзал в Тукаевском районе за 114 миллионов
В селе Нижний Суык-Су Тукаевского района построят универсальный спортзал за 114 млн рублей. Соответствующий тендер объявило ГИСУ 25 марта, заявки принимаются до 10 апреля, тогда же проведут и электронный аукцион.
Строительство, которое профинансируют из бюджета региона, должно быть завершено до конца 2020 года. Как следует из документации, строительство будет происходить в районе улиц Центральной и Школьной. Площадь участка строительства — около 6 тысяч кв. м. Подробностей самого проекта обнаружить, к сожалению не удалось — многие файлы в документации оказались нечитаемыми.
4. 75 миллионов на питание пациентов ДРКБ
Детская республиканская клиническая больница потратит 75,1 млн рублей на лечебное питание пациентов, в том числе — новорожденных детей, детей грудного возраста, а также ухаживающих за ними. Тендер объявили 20 марта, заявки принимаются до 31-го числа. Аукцион проведут 2 апреля.
Питанием пациентов потребуется обеспечить на срок до 31 декабря 2020 года, всего — около 322 тысяч койко-дней. Один койко-день для пациентов круглосуточного стационара обойдется в 266 рублей (всего койко-дней будет около 174 тысяч), для родителей — в 153 рубля (всего — 102 тысячи койко-дней), для кормящих матерей — в 266 рублей (21 тысяча койко-дней), для детей потребляющих специальные молочные смеси — в 303 рубля (25 тысяч койко-дней).
5. Томограф для КФУ за 73 миллиона
Еще один связанный с медициной тендер на неделе объявил КФУ. Университет выделит сумму в 73,4 млн рублей на компьютерный томограф. Информация об аукционе появилась 26 марта, заявки принимают с 27 марта по 13 апреля, итоги закупки подведут 22 апреля.
Поставка томографа должна быть осуществлена в течение 120 дней с даты заключения договора, а гарантия на него составит не меньше 60 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Максимальная мощность рентгеновского генератора составит не менее 72 кВт, максимальная длина сканирования — не менее 160 см, матрица сбора данных — не хуже 512 на 512 пикселей.
6. Лицензии на 71 млн для «Радиоэлектроники имени Шимко»
«Радиоэлектроника имени Шимко» готова выделить сумму в 70,8 млн рублей на лицензию на использование товарных знаков. О безальтернативной закупке у единственного поставщика стало известно 23 марта, итоги закупки подведут 22 апреля. Имя компании, у которой покупается лицензия, в договоре не указано.
Предприятие получит лицензию на использование почти 20 товарных знаков на территории России. Лицензии будут использоваться для антенн, аппаратуры для наблюдения и контроля, навигационных приборов и инструментов, приборов наблюдения, а также научных и технических исследований. Сумма ежемесячного вознаграждения составит 2,25 млн рублей. Договор заключен сроком на 4 года.
7. Автотранспортные услуги для «Президент-сервиса»
Федеральное ГУП «Президент-сервис» Управления делами президента России выделит 20 млн рублей на оказание автотранспортных услуг в Казани. О закупке у единственного поставщика стало известно 24 марта.
Исполнитель (название его в договоре обнаружить не удалось) должен по заявкам оказывать автотранспортные услуги для мероприятий, связанных с подготовкой и обеспечением работы передовой группы администрации президента РФ, аппарата правительства РФ, ФСО России и сопровождающих лиц в Казани. Конкретные мероприятия в документации не указаны, а срок действия договора — до 31 декабря 2020 года.
8. Содержание и регулирование численности животных без владельцев за 18 миллионов
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Казани собирается потратить 17,6 млн рублей на содержание и регулирование численности животных без владельцев. Такая информация появилась 20 марта, заявки принимаются до 30-го числа, а аукцион состоится 31-го.
Работы будут проводиться с даты заключения контракта до 31 декабря 2020 года. Вакцинация, дегельминтизация и дезинсекция животных обойдется в 538 рублей за каждого, содержание животных без владельцев в приюте для животных, в том числе возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев животным без владельца будут стоить 109 рублей в день. Стерилизация женских особей будет стоить 1 004 рубля, мужских особей — 770 рублей. Умерщвление имеющих тяжелые неизлечимые заболевания или неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, животных без владельцев и утилизация обойдутся в 773 рубля. При этом, как указано, определить объем оказываемых услуг невозможно — оплачиваться будет каждая оказанная услуга.
9. Проживание для авиакомпании «Россия» на 15 миллионов
Авиакомпания «Россия», относящаяся к структурам «Аэрофлота», собирается заплатить за гостиничные услуги сумму в 15,3 млн рублей. О закупке стало известно 23 марта, заявки будут приниматься до 7 апреля, а итоги подведут 10-го числа.
Всего от подрядчика потребуется обеспечить проживание до семи человек в сутки (в среднем — четырех). Общее число «проживаний» в гостинице составит 4 690 — за период до конца 2021 года. Должно предоставляться трехразовое питание. Площадь одноместных номеров должна быть не меньше 12 кв. м, двухместных — не меньше 15 кв. м. Гостиница должна быть расположена на расстоянии не более 30 километров от казанского аэропорта. Расчетная стоимость проживания в одноместном номере без учета питания должна составить 1 800 рублей, в двухместном — 1 200 рублей за человека.
10. 130 тонн рельсов для «Метроэлектротранса»
А вот казанский «Метроэлектротранс» готовится купить рельсы Т62 на общую сумму в 12,6 млн рублей. Об этом было объявлено 24 марта, первые части заявок будут рассматриваться 1 апреля, вторые — 3 апреля, тогда же подведут и итоги.
Из технического задания можно узнать, что речь идет о рельсах для использования на трамвайных путях. У них будет стандартная длина — 12,5 метра. Всего понадобится 130 тонн рельсов, поставку должны осуществить в электродепо на Оренбургском тракте в течение 10 дней с даты получения заявки.
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