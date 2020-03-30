Кредиты Казани на 5 миллиардов, 75 миллионов на питание в ДРКБ и рельсы для трамвая

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Олег Тихонов

1. Реконструировать очистные сооружения Елабуги за 600 миллионов

На второй этап реконструкции районных очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод в особой экономической зоне «Алабуга», а также в городе Елабуга Главинвестстрой потратит 599 млн рублей. О таком тендере объявили 24 марта, заявки принимаются до 1 апреля, тогда же проведут и аукцион.

Работы будут оплачены из бюджета Татарстана, они должны быть завершены до 31 декабря 2020 года. Реконструируемые очистные сооружения находятся в Танайском сельском поселении. Предназначены они для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от жилой застройки и промпредприятий Елабуги, а также предприятий «Алабуги». В рамках работ предполагается очистка промышленного стока от ОЭЗ в объеме 5 тысяч кубометров в сутки и хозяйственно-бытовой канализации от города в объеме 14,5 тысячи кубометров в сутки.



2. Кредиты почти на 5 миллиардов для Казани

Финансовое управление Казани на неделе объявило сразу несколько тендеров на предоставление возобновляемых кредитных линий — суммарно на 4,73 млрд рублей. Все эти тендеры были объявлены 20 марта, заявки принимаются до 30-го числа. Аукционы состоятся 31 марта.

На кредитную линию на 1,4 млрд рублей Финансовое управление потратит сумму в 294 млн рублей, на 1,33 млрд рублей — 279,3 млн рублей, на две линии по 1 млрд рублей — по 210 млн рублей. У кредитов должна быть возможность досрочного расторжения, процентная ставка — фиксированная. Кредиты предназначены для пополнения остатков средств на счете бюджета и погашения долговых обязательств. Срок кредитования составит 3 года.



Финансовое управление Казани на неделе объявило сразу несколько тендеров на предоставление возобновляемых кредитных линий — суммарно на 4,73 млрд рублей. Фото Романа Хасаева

3. Спортзал в Тукаевском районе за 114 миллионов

В селе Нижний Суык-Су Тукаевского района построят универсальный спортзал за 114 млн рублей. Соответствующий тендер объявило ГИСУ 25 марта, заявки принимаются до 10 апреля, тогда же проведут и электронный аукцион.

Строительство, которое профинансируют из бюджета региона, должно быть завершено до конца 2020 года. Как следует из документации, строительство будет происходить в районе улиц Центральной и Школьной. Площадь участка строительства — около 6 тысяч кв. м. Подробностей самого проекта обнаружить, к сожалению не удалось — многие файлы в документации оказались нечитаемыми.



4. 75 миллионов на питание пациентов ДРКБ

Детская республиканская клиническая больница потратит 75,1 млн рублей на лечебное питание пациентов, в том числе — новорожденных детей, детей грудного возраста, а также ухаживающих за ними. Тендер объявили 20 марта, заявки принимаются до 31-го числа. Аукцион проведут 2 апреля.

Питанием пациентов потребуется обеспечить на срок до 31 декабря 2020 года, всего — около 322 тысяч койко-дней. Один койко-день для пациентов круглосуточного стационара обойдется в 266 рублей (всего койко-дней будет около 174 тысяч), для родителей — в 153 рубля (всего — 102 тысячи койко-дней), для кормящих матерей — в 266 рублей (21 тысяча койко-дней), для детей потребляющих специальные молочные смеси — в 303 рубля (25 тысяч койко-дней).



Университет выделит сумму в 73,4 млн рублей на компьютерный томограф. Фото Максима Платонова

5. Томограф для КФУ за 73 миллиона

Еще один связанный с медициной тендер на неделе объявил КФУ. Университет выделит сумму в 73,4 млн рублей на компьютерный томограф. Информация об аукционе появилась 26 марта, заявки принимают с 27 марта по 13 апреля, итоги закупки подведут 22 апреля.

Поставка томографа должна быть осуществлена в течение 120 дней с даты заключения договора, а гарантия на него составит не меньше 60 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Максимальная мощность рентгеновского генератора составит не менее 72 кВт, максимальная длина сканирования — не менее 160 см, матрица сбора данных — не хуже 512 на 512 пикселей.



6. Лицензии на 71 млн для «Радиоэлектроники имени Шимко»

«Радиоэлектроника имени Шимко» готова выделить сумму в 70,8 млн рублей на лицензию на использование товарных знаков. О безальтернативной закупке у единственного поставщика стало известно 23 марта, итоги закупки подведут 22 апреля. Имя компании, у которой покупается лицензия, в договоре не указано.

Предприятие получит лицензию на использование почти 20 товарных знаков на территории России. Лицензии будут использоваться для антенн, аппаратуры для наблюдения и контроля, навигационных приборов и инструментов, приборов наблюдения, а также научных и технических исследований. Сумма ежемесячного вознаграждения составит 2,25 млн рублей. Договор заключен сроком на 4 года.



Предприятие получит лицензию на использование почти 20 товарных знаков на территории России. Фото proftat.ru

7. Автотранспортные услуги для «Президент-сервиса»

Федеральное ГУП «Президент-сервис» Управления делами президента России выделит 20 млн рублей на оказание автотранспортных услуг в Казани. О закупке у единственного поставщика стало известно 24 марта.

Исполнитель (название его в договоре обнаружить не удалось) должен по заявкам оказывать автотранспортные услуги для мероприятий, связанных с подготовкой и обеспечением работы передовой группы администрации президента РФ, аппарата правительства РФ, ФСО России и сопровождающих лиц в Казани. Конкретные мероприятия в документации не указаны, а срок действия договора — до 31 декабря 2020 года.



8. Содержание и регулирование численности животных без владельцев за 18 миллионов

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Казани собирается потратить 17,6 млн рублей на содержание и регулирование численности животных без владельцев. Такая информация появилась 20 марта, заявки принимаются до 30-го числа, а аукцион состоится 31-го.

Работы будут проводиться с даты заключения контракта до 31 декабря 2020 года. Вакцинация, дегельминтизация и дезинсекция животных обойдется в 538 рублей за каждого, содержание животных без владельцев в приюте для животных, в том числе возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев животным без владельца будут стоить 109 рублей в день. Стерилизация женских особей будет стоить 1 004 рубля, мужских особей — 770 рублей. Умерщвление имеющих тяжелые неизлечимые заболевания или неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, животных без владельцев и утилизация обойдутся в 773 рубля. При этом, как указано, определить объем оказываемых услуг невозможно — оплачиваться будет каждая оказанная услуга.



Гостиница должна быть расположена на расстоянии не более 30 километров от казанского аэропорта. Фото Максима Платонова

9. Проживание для авиакомпании «Россия» на 15 миллионов

Авиакомпания «Россия», относящаяся к структурам «Аэрофлота», собирается заплатить за гостиничные услуги сумму в 15,3 млн рублей. О закупке стало известно 23 марта, заявки будут приниматься до 7 апреля, а итоги подведут 10-го числа.

Всего от подрядчика потребуется обеспечить проживание до семи человек в сутки (в среднем — четырех). Общее число «проживаний» в гостинице составит 4 690 — за период до конца 2021 года. Должно предоставляться трехразовое питание. Площадь одноместных номеров должна быть не меньше 12 кв. м, двухместных — не меньше 15 кв. м. Гостиница должна быть расположена на расстоянии не более 30 километров от казанского аэропорта. Расчетная стоимость проживания в одноместном номере без учета питания должна составить 1 800 рублей, в двухместном — 1 200 рублей за человека.



10. 130 тонн рельсов для «Метроэлектротранса»

А вот казанский «Метроэлектротранс» готовится купить рельсы Т62 на общую сумму в 12,6 млн рублей. Об этом было объявлено 24 марта, первые части заявок будут рассматриваться 1 апреля, вторые — 3 апреля, тогда же подведут и итоги.

Из технического задания можно узнать, что речь идет о рельсах для использования на трамвайных путях. У них будет стандартная длина — 12,5 метра. Всего понадобится 130 тонн рельсов, поставку должны осуществить в электродепо на Оренбургском тракте в течение 10 дней с даты получения заявки.

