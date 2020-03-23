Ильсур Метшин: «Попляшем, потанцуем после»

Руководители городских служб обсудили работу в карантинный период

Казань находится на десятом месте в рейтинге крупных городов России по риску распространения коронавируса. Под подозрением на COVID-19 в столице Татарстана находятся свыше 1,3 тыс. человек. Меры профилактики новой инфекции обсудили сегодня во время «делового понедельника» в мэрии, на мероприятии присутствовало ограниченное число руководителей городских комитетов и ведомств. Все остальные, как и корреспондент «Реального времени», слушали доклады онлайн.

1,3 тысячи казанцев под подозрением

В начале совещания мэр Казани Ильсур Метшин констатировал, что из-за новостей о COVID-19 из других стран и в Татарстане прошла напряженная неделя. «Проблема, связанная с распространением коронавируса в мире, начинает касаться и Казани, так как миллионный город этому больше подвержен». Все регионы разделены по рейтингу риска заболеваемости. Казань находится на десятом месте среди городов «высокого риска». Мэр заявил: «Мелочей сегодня нет. Сегодняшняя мелочь завтра может вырасти в большую проблему».

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков рассказал об обстановке в городе с заболеваемостью. Он напомнил, что первые симптомы коронавируса появляются через пять дней после заражения, но болезнь может протекать и бессимптомно. Начальник управления порекомендовал ограничить контакт с близкими, для находящихся «под подозрением» по возможности выделить отдельную комнату, часто проветривать помещения, до минимума сократить посещения общественных мест.

— Более чем за 1,3 тыс. казанцами, находящимися под подозрением в заболевании коронавирусом, сейчас наблюдают врачи. Помимо имеющихся 309 коек, в РКИБ дополнительно развернули еще 169 коек. В случае необходимости учреждения города готовы предоставить дополнительно 726 мест для пациентов. Определен порядок госпитализации граждан, прибывших с территорий, неблагополучных по коронавирусу, — сообщил замминистра.

Владимир Жаворонков рассказал об обстановке в городе с заболеваемостью

Жаворонков поблагодарил руководство города за то, что своевременно выделили дополнительно 15 машин для обслуживания казанцев на дому.

— Сообщайте, если не хватает автомобилей — найдем решение этого вопроса, — ответил Ильсур Метшин.

Продажи тушенки в «Агропарке» выросли в 37,5 раза

Градоначальник рассказал о том, что лично проверил работу торговых точек на предмет панического спроса на продукты:

— В «Агропарке» спросил у продавцов. Выяснилось, что обычно ежедневно продается 40 банок тушенки в день, сейчас 1,5 тысячи покупают. Будем надеяться, что все запасы скоро будут сделаны или население успокоится, что запасов хватит.

Председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов отметил:

— В связи с событиями в других странах повысился спрос на продукцию бакалеи, охлажденную курицу и подсолнечное масло. По некоторым продуктам спрос вырос на 100%. При этом ретейлеры заверили, что проблем с поставкой продукции нет и не ожидается. Они стараются удерживать цены в том же диапазоне, хотя поставщики пытаются сделать наценку до 20%. Сигналы об этом доводятся до антимонопольной службы, после этого ситуация возвращается к обычному состоянию. Мы ежедневно мониторим магазины города. Вся продукция ночью подвозится и выставляется на полки.

Фазылянов проинформировал, что продовольственные ярмарки начали работу в минувшую субботу в обычном режиме.

Фазылянов проинформировал, что продовольственные ярмарки начали работу в минувшую субботу в обычном режиме

Очередь с промежутками в два метра

— Нужно отрабатывать моменты, чтобы в очереди люди выдерживали дистанцию между друг другом в два метра. Разговариваю с ребятами, которые работают за рубежом, удивительно, как люди самоорганизовались. Если очередь в магазин большая, то люди остаются на улице. Свободные, на все «забившие» итальянцы стали организованными и дисциплинированными. Как они говорят, упустили буквально два дня. Так давайте отрепетируем на этой неделе организацию в торговых заведениях в период кризиса. Дай бог, чтобы это не пригодилось, — подчеркнул мэр.

— Не получится, если этим будет озадачен президент, мэр и руководители комитетов города. Ответственность и осознание должны быть у каждого гражданина. Некоторые ночные клубы работают, кальян еще продают. Не до плясок сейчас, выкиньте это из головы. Не то время. Попляшем, потанцуем после. К сожалению, проблема долгоиграющая. В течение недели — месяца она не уйдет, как показывает практика в других странах. Все должны быть в полной боевой готовности. Тогда будет результат, — призвал к ответственности казанцев Метшин.

Вся документация — в онлайн

Руководитель аппарата исполкома Евгений Варакин рассказал, что прием населения продолжается в обычном режиме. Все специалисты обеспечены средствами защиты. При входе в здания установлены устройства с антисептиками. И все же спикер настоятельно советовал воздержаться от посещений исполкома, если нет на то крайней необходимости. Спикер напомнил о 47 муниципальных и госуслугах, которые горожане могут получать в электронном виде. Сотрудники городских служб ведут консультирование по «Скайпу» и телефону. С 17 марта отменены все командировки сотрудников исполкома.

— Родителей не должно пугать, что мы переносим сроки приема в детские сады, места в нужном количестве для дошколят будут готовы. Подача документов в детские учреждения предусматривает личное посещение. Поработайте сейчас, чтобы не было скопления людей, через обзвон, родительские чаты донесите эту информацию, составьте график, кому когда приходить, чтобы развести потоки, — дал задание подчиненным мэр Казани.

В ближайшую неделю будет выстроена работа с волонтерами, которые будут доставлять продукты и лекарства пожилым людям на дом. Группа добровольцев уже набрана.

Дмитрий Анисимов сообщил, что управляющие компании особое внимание уделяют обработке антисептиками мест общественного пользования в многоквартирных домах

Школьникам — не гулять по торговым центрам

Председатель Комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов сообщил, что управляющие компании особое внимание уделяют обработке антисептиками мест общественного пользования в многоквартирных домах: моют двери, стены во входных группах, ручки, кнопки домофонов, в лифтах. Если обработка не осуществляется, нужно позвонить в УК.

Ильсур Метшин заявил, что взрослые, в том числе сотрудники УК, должны быть внимательны к школьникам. Необходимо сообщать родителям, которые находятся весь день на работе, что «ваши сорванцы убегали надолго, чтобы старшеклассники не ходили по торговым сетям».

От массовых мероприятий в учреждениях образования, культуры, спорта пока отказались до 15 апреля. Во время каникул школы отработают дистанционное обучение. Сейчас они определяют бесплатные платформы, онлайн-сервисы по урокам и электронным учебникам.

Начальник Управления культуры Азат Абзалов пригласил присоединиться к сервису «Библиотека по соседству» на сайте kzn.ru. Он напомнил, что многие оперные театры и музеи проводят онлайн-спектакли и заочные экскурсии.