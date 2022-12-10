«Она себя дискредитировала»: Чулпан Хаматову просят лишить звания «Почетный гражданин Казани»

Татарстанская активистка потребовала «отменить» уехавшую из России артистку, но ее обращение выявило пробел в Положении о муниципальных наградах

Как стало известно «Реальному времени», лишить звания «Почетный гражданин Казани» актрису Чулпан Хаматову потребовала татарстанская активистка Зоя Куклина. Женщина написала обращение в Казгордуму и получила ответ с отказом. Звание Хаматовой присвоено с соблюдением установленной процедуры и требований, — заверили в исполкоме города. При этом лишить звания можно только по решению суда, если гражданин будет осужден за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности виновного. «В отношении Чулпан Хаматовой в Казанскую городскую Думу решение суда не поступало».

Без суда и следствия

— Чулпан Хаматова — талантливая актриса, никто не умаляет ни ее профессиональных достоинств, ни заслуг общественного деятеля — она сделала много полезного, взять хотя бы помощь больным детям, но сейчас я лично считаю ее поведение недопустимо для человека, носящего звание «Почетный гражданин Казани», — объяснила свои мотивы Зоя Куклина «Реальному времени». — Поэтому я обратилась в Казанскую городскую думу и попросила лишить ее звания.



Фото: kzn.ru

По мнению Куклиной, поведение Хаматовой в Латвии, ее высказывания о России и ситуации в стране, с таким званием просто несовместимы: «Странно, что она до сих пор не признана иноагентом, как ее подруга, с которой она выпустила книгу, — Катерина Гордеева. Живя за границей, она раздает интервью, в которых очерняет свою страну. Какой она после этого почетный гражданин? Как это с званием совместимо? Она же себя полностью дискредитировала!».

Ответ, который получила на днях Куклина из Казгордумы, очень ее разочаровал — его смысл сводился к тому, что лишить Чулпан Хаматову высокого звания невозможно, поскольку актриса не совершила уголовного преступления.

— Я так поняла, что для того, чтобы почетного гражданина лишили звания, он должен стать вором, хулиганом или чем-то в этом роде, и суд должен признать его преступником, — рассуждает активистка. — А просто недостойно вести себя по отношению к своей родине, оказывается, недостаточно. Но это же неправильно, нечестно!

Мэрия: «В отношении Хаматовой решение суда не поступало»

«Реальное время» обратилось с запросом в пресс-службу Казгордумы и Казгорисполкома — мы попросили пояснить, каким образом и в каком документе сформулированы основания, по которым почетного гражданина Казани можно лишить этого почетного звания. Кроме того, мы поинтересовались, были ли в прошлом такие прецеденты.

Фото: kzn.ru

— Решения о награждении наградами города Казани могут быть отменены органами (должностными лицами) их принявшими, в случае выявления после принятия решений о награждении необоснованности представления к награждению либо недостоверности указанных в представлении сведений, — сообщили в пресс-службе Казгордумы, фактически процитировав действующее Положение муниципальных наградах города Казани.

В ответе на запрос нашего издания в городской Думе уточнили, что решение о награждении производится правовым актом того же вида, каким оформлялось решение о награждении.

— Звание Чулпан Хаматовой присвоено с соблюдением установленной процедуры и требований, — заверили нас в исполкоме. — Между тем в случае осуждения гражданина за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности виновного, суд в соответствии со ст.48 УК РФ может лишить гражданина специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. В отношении Чулпан Хаматовой в Казанскую городскую Думу решение суда не поступало.

Необоснованно — это как?

Основания для присвоения звания «Почетный гражданин города Казани» перечислены на сайте Казгордумы: «Выдающийся вклад в экономическое, социальное, духовное развитие города, восстановление и сохранение его историко-архитектурного облика, строительство зданий и сооружений; поступки и дела, совершенные на благо города и его жителей, авторитет гражданина у жителей Казани, обретенный благодаря длительной созидательной деятельности с выдающимися результатами как для Российской Федерации, Республики Татарстан и города Казани, так и для мирового значения».

Фото: kzn.ru

А в утвержденном в апреле 2011 года решением Казгордумы Положении о муниципальных наградах города Казани подробно прописано, в каком случае следует прекращать рассмотрение ходатайства о награждении — если сведения в наградных документах окажутся недостоверными, если не все необходимые документы представлены, если гражданин имеет задолженность по налогам и сборам, в случае смерти гражданина, а также в случае возбуждения в отношении него уголовного дела и его осуждения. А вот основания об отмене решения о награждении практически не расшифрованы. Необоснованно представлен к награждению — это как?



Между первым президентом России и хозяйкой «Бахетле»

Всего в списке почетных граждан Казани на сегодня числится 59 человек. Среди них — и первый президент России Борис Ельцин, и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, и первый мэр Казани Камиль Исхаков. Там числятся писатель Василий Аксенов, композитор София Губайдуллина, академики и врачи, спортсмены и строители, депутаты и артисты.

Чулпан Хаматова в списке 50-я, и после того, как ей 5 лет назад одновременно с миллиардером Алишером Усмановым было присвоено это звание, список пополнился еще девятью именами, в том числе президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, замгенпрокурора страны Сергея Зайцева, олимпийской чемпионки Марты Мартьяновой. А последним пока стоит имя Муслимы Латыповой, которая стала почетным гражданином Казани в августе 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Звание званию рознь?

— Все, что я есть на сегодняшний день, и как актриса, и как соучредитель фонда «Подари жизнь» — это то, чем я была напитана здесь, в самые важные становленческие годы моей жизни, — несколько неуклюже, с искренним волнением в лице и голосе говорила с трибуны в Казгордуме в августе 2017 года Чулпан Хаматова, выражая признательность за награду от родного города.

А в апреле 2022 года в интервью для латвийского телевидения она высказалась по поводу другого своего почетного звания: «Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток... Если отнимут, я отдам». И спровоцировала бурную реакцию со стороны возмущенных граждан России — многие предложили и впрямь забрать у нее то, что она столь мало ценит.

Компания, среди которой Хаматова оказалась в числе почетных граждан Казани, — очень разноплановая, однако ни один из остальных 58 в резкой критике политики России замечен не был. И, в отличие от Чулпан Наилевны, они никогда не отзывались уничижительно ни об одной из своих госнаград, которых у большинства немало.

Но как бы ни расценивали слова о звании народной артистки поклонники актрисы или те, кто осуждает ее позицию, «забрать» его у нее невозможно, если только она, условно говоря, не совершит убийство или что-то подобное. Поскольку согласно Положению о государственных наградах Российской Федерации, «награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления».

Фото: kzn.ru

А вот в случае со званием почетного гражданина Казани все одновременно и проще, и сложнее, чем со званием народной артистки. В Положении о муниципальных наградах города Казани городские депутаты оставили чисто теоретическую «лазейку» для того, чтобы можно было отнять его за меньшие, чем тяжкое преступление, прегрешения. Только вот, судя по ответу, который дали Зое Куклиной, в Казгордуме то ли не готовы, то ли не знают как ею воспользоваться.



Актриса театра и кино сейчас находится за пределами России. «Реальное время» попыталось связаться с ней через пресс-службу фонда «Подари жизнь», который она представляет, с просьбой прокомментировать инициативу татарстанской активистки. Однако в фонде ответили, что не могут помочь.