Жители Вознесенского: «Неужели, чтобы нам сделали дорогу, детей нужно на колени поставить?»

Население казанского поселка больше 7 лет добивается капитального ремонта центральной улицы

Фото: предоставлено жителями ж/м Вознесенское

В редакцию «Реального времени» с просьбой о помощи обратились жители казанского поселка Вознесенское. Несколько лет они добиваются капитального ремонта центральной улицы, которая давно пришла в аварийное состояние. Ямы и ухабы на протяжении километра с лишним часто приводят к ДТП, серьезным поломкам автомобилей, ремонт которых особенно сейчас обходится в копеечку. Проблему усугубляет отсутствие тротуаров и уличного освещения на основной магистрали жилого массива. Но многочисленные жалобы населения в администрацию Советского района и города пока не дали результата. В ситуации разбиралось «Реальное время».

На авто — не более 20 км/час, пешком — по проезжей части

Почти 10 лет жителям поселка Вознесенское, в котором проживают без малого 7 тысяч человек, приходится не единожды в день преодолевать по ямам и ухабам разбитую центральную дорогу протяженностью около 1 км. Асфальтового покрытия на ней практически не осталось, так что ездить здесь невозможно, говорят жители.

При этом улица Нардуган, переходящая в Иман, является главной транспортной артерией жилого массива. Здесь ежедневно курсируют и городские автобусы, и сами жители поселка едут на работу, везут детей в школу, детсад или Дом культуры в самом начале улицы. Вот только из-за плачевного состояния дорожного полотна транспорт может передвигаться со скоростью не более 20 км/час, а альтернативных объездных путей нет.

— Люди до ДК едут на машине, у кого есть, если даже всего 200—300 метров. Причины: во-первых, нет тротуара и освещения, а во-вторых, рядом с Дворцом помойка с собаками. И то, и другое небезопасно. Лично я сама вожу детей на кружки на машине, — рассказала о проблеме Альфия Самсонова.

Почти 10 лет жителям поселка Вознесенское, в котором проживают без малого 7 тысяч человек, приходится не единожды в день преодолевать ямы и ухабы по разбитой центральной дороге. Фото: zemlya-rt.ru

Поскольку нет тротуаров, жители Вознесенского вынуждены ходить по проезжей части:



— Очень страшно здесь ходить, особенно беспокойно за детей, — поделилась с корреспондентом «Реального времени» еще одна местная жительница Ирина Мюзеннет.

Наиболее остро дорожная проблема дает знать о себе зимой: поскольку улицу почти не чистят, автомобилям сложно разъехаться из-за снежных завалов.

— Пробки на дороге обычно в сентябре, но максимальное количество, конечно, в зимний период. Бывает, что и час стоишь, пока из соседнего поселка Офицеров до школы доедешь. ДТП бывают — из-за того, что дорога узкая. Случается, что и автобусы в них попадают. Об этой горе-дороге все наши жители знают, поэтому стараются ездить осторожно, — рассказывают местные жители.



Разбитая дорога становится и прямой причиной частых поломок автомобилей. По словам автовладельцев, из строя выходит ходовая, подвеска не выдерживает постоянных прыжков по дорожным ямам, плюс к этому расколотые бамперы и пороги, страдает и защита двигателя. В результате ремонт автомашин бьет по семейному бюджету.

— В прошлом году на восстановление авто с учетом тех цен ушло примерно 50 тысяч рублей. Ремонтировать машину приходится не раз в год, а сейчас цены на запчасти выросли в несколько раз, — возмущается Ольга Шарипова.

Об этой горе-дороге все наши жители знают, поэтому стараются ездить осторожно, рассказывают местные жители. Фото: предоставлено жителями поселка

«Программа была сформирована без данного объекта»

Начиная с 2015 года жители поселка обращаются в различные инстанции с просьбой привести в порядок основную улицу. Оставляли жалобы в системе «Народный контроль», писали письма в администрацию Советского района Казани, но все безрезультатно.

В том же году, вспоминают авторы обращений, дорогу починили «заплатками», но ямочного ремонта хватило на один сезон. Жители вновь стали просить помощи у местных властей, но получали лишь отказы и отписки, что «ввиду ограниченности финансирования проведение работ на указанном участке не запланировано». Или же чиновники обещали отремонтировать дорогу на следующий год.

— Администрацией Советского района в комитет внешнего благоустройства исполнительного комитета г. Казани было направлено предложение для формирования программы по ремонту дорог на 2022 год, в которое была включена улица Иман с обустройством остановочных павильонов. K сожалению, комитетом внешнего благоустройства программа была сформирована без данного объекта. Дополнительно сообщаю, что улица Нардуган будет рассмотрена в приоритетном порядке при составлении перечня для формирования программы, — сообщил жителям Вознесенского исполняющий обязанности первого заместителя главы Советского района Андрей Яковлев.

Но тяжелую дорожную ситуацию в поселке это не изменило. «На ежегодном собрании с главой администрации я лично дважды задавала вопрос о нашей главной проблеме: дорога, свет, тротуары. В 2019 году мне ответил Яковлев, что дорога с тротуарами ими включена в программу. Ничего сделано не было, отложили даже обещанный и утвержденный ремонт Старательного переулка — это также наша центральная дорога, идущая до ДК. Далее спросила в 2020-м, перед пандемией. Ответил Фахрутдинов, что будут сделаны улица Нардуган, тротуары и свет в текущем году. В общем, кормят обещаниями. Сейчас уже 2022-й, как говорится, воз и ныне там», — говорит Лия Хуснутдинова.



«Мы возмущаемся только по поводу состояния главной дороги»

При этом небольшие по протяженности улицы, примыкающие к улицам Нардуган — Иман, каждый год ремонтируются исправно. На второстепенные улицы у города финансирование всегда находится, отмечают активисты поселка. Например, в прошлом году уложили асфальт по всей улице Вишневой, а на днях новый асфальт проложили на улочке, которая соединяет улицы Тузганак и Вишневую.

— Нам, жителям, неясен порядок включения улиц поселка в программу благоустройства. По какому принципу в эту программу попали улицы Вишневая, Боковой переулок, Тузганак, часть Шмелиной? Хотя это небольшие и в целом тупиковые улицы, совершенно не ключевые, с низким трафиком. Но они отремонтированы идеально, — недоумевает Лия Хуснутдинова.

Что интересно, прилегающие к центральной дороге улочки, каких в Вознесенском очень много, жители поселка обычно ремонтируют за свой счет.

— Скидываемся все, привозим крошку, щебень, нанимаем асфальтоукладочный каток. За свой счет чистим и снег. Зато потом администрация отчитывается, что это их заслуга, хотя это неправда. Ладно бы, если бы мы были такие наглые и просили сделать нам переулки. Но мы возмущаемся только по поводу состояния главной дороги, которая очень небезопасна с такими ямами и для пешеходов, да и для самих автовладельцев, где ходят автобусы, где детей мы возим в детсад, — посетовала Ольга Шарипова.

С требованием решить проблему с дорогой обращались и к председателю поселкового СТОС Айдару Мухаметову, но результатов не добились. Фото: предоставлено жителями поселка

— Не все могут себе позволить скидываться, и ездят по ухабам. Хотелось бы хороших дорог во всем поселке, но первоочередное и значительно важное — это, конечно, ремонт главной дороги, — солидарна с ней Ирина Мюзеннет.



Вечером по главным улицам поселка жителям приходится ходить с включенными фонариками, чтобы их видели водители. По словам Алмаза Мусина, опорные столбы стоят, но ламп на них нет. Между тем на письмо жителей с просьбой решить проблему с освещением центральной улицы от администрации Советского района на днях пришел следующий ответ:

«Сотрудниками АО «Казэнерго» установлено, что сети наружного освещения на данном участке работают в нормативном состоянии».



С требованием решить проблему с дорогой обращались и к председателю поселкового СТОС Айдара Мухаметова, но результатов не добились.

— Он мало что решает, полностью зависит от администрации района, ссылается на них. Вроде бы пытается что-то сделать, но сил и компетенции по этому вопросу у него не хватает, — считает Алмаз Мусин.

«Реальное время» попыталось связаться с главой территориального совета, однако на звонок корреспондента он не ответил. Редакция обратилась в мэрию Казани с просьбой сообщить, когда в Вознесенском будет отремонтирована центральная дорога.

— В предварительных планах улица стоит на ремонт в этом году. Ждем подтверждения по финансированию, — ответили нашему изданию в пресс-службе мэрии Казани.

В мае, желая привлечь внимание властей к своей проблеме, жители устроили своеобразный флешмоб: установили таблички со словами «благодарности» в адрес чиновников, ответственных за состояние дорог. Но простояли они недолго — всего сутки, новые таблички продержались и вовсе несколько часов.

Желая привлечь внимание властей к своей проблеме, жители установили таблички со словами «благодарности» в адрес чиновников, ответственных за состояние дорог. Фото: предоставлено жителями поселка

Вознесенцы говорят, что ради нормальной дороги готовы последовать примеру жителей поселка Вишневка. Год назад те сняли видео, где дети, стоя на коленях в снегу, просят у властей построить им школу. Тогда неоднозначная акция возымела действие.

— Своим бездействием и отписками, коих у нас целая папка, чиновники сами доводят жителей до критичных и не совсем этичных мер. Таблички тому пример. Неужели, чтобы нам сделали тротуары, а это в первую очередь вопрос безопасности, и центральную дорогу, нам надо детей на колени поставить? — задаются вопросом жители Вознесенского.