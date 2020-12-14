«Ковидный» Новый год в Казани: ярмарки и елки стартуют уже на этой неделе

Фото: Максим Платонов

Елочная эстафета

В этом году из-за коронавирусной пандемии на зимние каникулы многие казанцы не будут покидать город. Поэтому в столице Татарстана подготовили мероприятия, чтобы создать праздничное настроение горожанам, по выражению мэра Казани Ильсура Метшина, в «самый домашний Новый год». Марафон новогодних событий в Казани стартует 18 декабря.

До конца каникул в городе пройдет более 130 мероприятий, рассказал сегодня в мэрии начальник управления культуры города Азат Абзалов. Елочные городки будут работать во всех районах столицы Татарстана, праздничные открытия пройдут в жилых массивах и дворах. Первой свои огни зажгла елка в сквере Татарской государственной филармонии уже в минувшие выходные, сообщил руководитель управления.

В городе будет действовать несколько праздничных ярмарок. Центральная откроется у центра семьи «Казан». С 18 декабря в Старо-Татарской слободе развернется новогодняя ярмарка с изделиями ручной работы. Маленьким гостям там покажут спектакль, в роли главного героя будет символ нового года — Бычок. В мэрии гарантируют, что мероприятия пройдут с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции. Ярмарка будет работать и в парках им. Горького и «Сосновая роща».

Центральная елка откроется у центра семьи «Казан». Фото: Дмитрий Резнов

19 декабря на Комсомольской площади в Дербышках состоится торжественное открытие новогодней елки. Там же можно бесплатно со своей подушкой покататься на большой ледовой горке с двумя скатами или взять санки на прокат.

23 декабря в парке «Крылья Советов» откроется центральная елка Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. В программе — интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. На спортивных площадках пройдут состязания, зимние конкурсы и игры, которые организуют при поддержке Казанского вертолетного завода и других предприятий.

23 декабря состоится открытие елочных комплексов сразу в двух общественных пространствах — в парке «Континент» и в детском парке «Калейдоскоп». Там состоятся театрализованное представление, танцы зимние конкурсы. Новогодние площадки откроются в Вахитовском и Приволжском районах. Для горожан и гостей Казани подготовили театрализованные представления, интерактивную программу с участием сказочных персонажей, танцы, спортивные игры и зимние конкурсы.

24 декабря в парке «Сосновая роща» у ДК химиков для жителей Кировского и Московского районов откроется новогодний комплекс с 20-метровой искусственной елью и катком с прокатом коньков. Праздник при поддержке «Казаньоргсинтеза» начнется с трансляции с мультфильма на стене ДК Химиков про новогоднюю историю.

В парке «Сосновая роща» у ДК химиков для жителей Кировского и Московского районов откроется новогодний комплекс с 20-метровой искусственной елью и катком с прокатом коньков. Фото: Максим Платонов

Гостей Кремлевской набережной встретит ретрогородок с героями старых мультфильмов, архивными открытками, волшебными игрушками, знакомыми мелодиями. Набережную разделят на тематические улицы.

Главная 35-метровая елка Казани включит светомузыкальное шоу у центра семьи Казан 24 декабря. С 1 по 8 января здесь будут проходить концерты, которые готовят культурные центры и творческая студия «Оперение».

Культурные и спортивные каникулы

Учреждения культуры, театр им. Кариева, театр кукол «Экият», Государственный большой концертный зал, Молодежный театр на Булаке, Казанская ратуша подготовили свои новогодние спектакли и представления, правда, в связи с пандемией коронавируса интерактивных игр, хороводов и забав в помещениях в этом году не предусмотрено, уточнил Азат Абзалов. Сопровождать ребенка может только один взрослый не старше 60 лет.

В этом году в связи с пандемией коронавируса интерактивных игр, хороводов и забав в помещениях в не предусмотрено. Фото: kzn.ru

Во время «Культурных каникул» в Казани будут открыты 140 пришкольных лагерей, которые посетят 5,5 тыс. детей. Тематические мероприятия для них расписаны по дням. В рамках проекта «Культурный норматив школьника» учащиеся посетят выставки, музеи, театры, а также мультимедийный парк «Россия — моя история». Параллельно для ребят запустят онлайн проекты «Нескучные каникулы» и «Культурные среды», с программой которых можно ознакомиться на одноименных сайтах проектов.

Казанцам предлагают активно и весело провести время на катках и лыжных трассах. В городе открывается 18 катков и 12 лыжных баз, на которых более 1,5 тыс. пар лыж для проката. В Казани залито 78 хоккейных коробок, там в каникулы пройдет городской турнир по хоккею «Золотая шайба». Прокаты лыж и тюбингов работают в Горкинско-Ометьевском лесу, в парке Победы, на входной площади лесопарка «Дубрава». Освещенные трассы имеются в Горкинско-Ометьевском лесу, парках им. Горького, «Крылья советов», парке Победы, на территориях озер Лебяжье и Комсомольское. Две бесплатные горки для тюбинга подготовили в парках им. Горького и по улице Мира.

Азат Абзалов попросил казанцев с пониманием отнестись к ограничено автомобильного движения 18 декабря по улице Марджани и с 24 декабря по 9 января по улице Сибгата Хакима.

Казанцам предлагают активно и весело провести время на горках, катках и лыжных трассах. Фото: Максим Платонов

Главный каток с новым прокатом и елкой в центре

Подготовили развлекательную программу и парки Казани. Проект «Парки рядом» охватит 20 общественных пространств города, засверкают праздничным оформлением 16 парков и скверов, его завершат до 20 декабря, в 12 парках установят новогодние елки, с 19 декабря по 10 января, на улицах пройдет 96 бесплатных мероприятий, перечислил сегодня директор Дирекции парков и скверов Марат Закиров.

Елка в парке «Черное озеро» в этом году появится на новом месте, посреди главного городского катка, который откроется 19 декабря. Здесь распахнет свои двери долгожданное задние — воссозданный исторический павильон, где будет работать здесь новый большой прокат инвентаря и кофейня, малый домик останется как дополнительный прокат, пояснил Марат Закиров. Покататься со своими коньках можно бесплатно. Прокат для взрослых стоит 150 руб. в час, для детей — 100 руб. Для любителей активного отдыха приготовили 400 парк коньков с 26 по 47 размеры. Для малышей в прокате есть «помощники фигуриста» — приспособление, чтобы дети чувствовали себя увереннее на льду. Здесь также будет работать бесплатная школа фигурного катания для ребят от 4 до 7 лет. Кроме того, при поддержке федерации керлинга РТ уже третий год на «черном озере» делают профессиональную разметку для керлинга. Занятия на озере пройдут 3, 5, 7, 9 января, а 10 января состоятся чемпионат для любителей этого вида спорта.

До Нового года каток будет работать с 12.00 до 22.00, а со 2 января — с 9.00 до 23.00. Последние 15 минут каждого часа выдачу коньков будут приостанавливать, чтобы обработать все поверхности, а с 15.00 до 16.00 предусмотрен технический перерыв для уборки льда и технических помещений, отметил руководитель дирекции. Он сообщил, что еще два небольших катка появятся в парках «Сосновая роща» и «Калейдоскоп».

Елка в парке «Черное озеро» в этом году появится на новом месте, посреди главного городского катка. Фото: Илья Репин

Аудиосказки, карнавалы, шоу масок

Дирекция парков подготовила «Сказочные прогулки» — это 10 аудиосказок о Новом годе, Рождестве, зиме, доброте и дружбе на русском, татарском и английском языках. По словам Марата Закирова, озвучили волшебные истории знаковые жители Казани из разных сфер: политики, спорта, бизнеса, культуры. Сказки можно прослушать онлайн на сайте проекта. Для удобства в парках им. Горького, «Черное озеро», им. Урицкого, «Комсомолец», Горкинско-Ометьевском лесу, на входной площади леса «Дубрава», на озерах Лебяжье и Комсомольское будут установлены информационные стенды с QR-кодами, по которым также можно прослушать сказки.

С 28 по 31 декабря казанцы смогут посмотреть выступления уличного театра маски «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга. Уличный театр уже 23 года гастролирует по Европе, Азии и России, удивляя своими страшными и прекрасными масками, волшебными и зрелищными историями. Он является лауреатом множества премий европейских фестивалей. В казанских парках артисты представят спектакль-перформанс «Декаданс» — трогательную историю любви Белой Дамы и Арлекина. Представления пройдут в 7 парках: «Калейдоскоп», им. Горького, им. Урицкого, «Крылья Советов», по улице Мира в Дербышках, в Горкинско-Ометьевском лесу и на бульваре «Ак чэчэклэр».

Также в парках покажут постановку «Снеговики», созданную студентами Казанского театрального училища совместно с режиссерами московского театра «Высокие братья». В прошлом году артисты выступили в 12 городах и населенных пунктах республики, в этом году детское праздничное шоу покажут в 10 казанских парках. Выступления пройдут в каждом районе города со 2 по 8 января в 14.00 и 18.00.

1 января в парке «Крылья Советов» пройдет новогодний традиционный ретро-карнавал — ежегодный концерт, который создаст атмосферу советского Нового года. Казанцев ждут танцы, музыка из любимых кинофильмов и тематическая фотозона.

С 2 по 8 января 11 общественных пространств посетит передвижная музыкальная платформа-сцена «Студия Зима». Внутри небольшого павильона выступят казанские творческие коллективы, кукольные театры и диджеи. Выступления запланированы в парках «Континент», «Комсомолец», «Черное озеро», им. Горького, им. Урицкого, у Центра семьи «Казан», в сквере им. Тинчурина, на бульваре «Ак чэчэклэр», в Лядском саду и Горкинско-Ометьевском лесу.

3 января в парке им. Урицкого состоится семейный фестиваль снеговиков. За самую необычную фигуру победители получат призы и подарки. Для любителей спорта в новогодние каникулы в парках пройдут забеги и соревнования по лыжной гонке.

3 января в парке им. Урицкого состоится семейный фестиваль снеговиков. Фото: Максим Платонов

Полную афишу программы «Парки рядом» опубликуют социальных сетях Дирекции парков, на сайте park.tatar., а также на сайте мэрии kzn.ru.



Екатерина Аблаева