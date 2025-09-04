Кто расчистит улицы Казани от диких зарослей бурьяна и репейника?

Город заявил, что не обязан содержать придорожные газоны: в результате траву не косят ни на Козьей слободе, ни у нового театра Камала

Фото: Реальное время

Огромное количество «ничьей» земли выявили жители Казани, пожаловавшись на неухоженные и заросшие высокой травой участки вдоль крупных городских магистралей. Это территория газонов вдоль дорог, содержать которую город решительно отказался на том основании, что она не муниципальная. Кто должен взять на себя борьбу с зарослями репейника в рост человека на центральных улицах города и вокруг нового театра Камала и обеспечить содержание «бесхозных» придорожных территорий разбиралось «Реальное время».

«Вся Казань в репейниках»

Решительным отказом ответили 25 августа 2025 года в Администрации Кировского и Московского районов Казани на просьбу жителя города Руслана Г. скосить бурьян на углу улицы Чистопольской и проспекта Ибрагимова — напротив дома №1:

— Указанная в обращении зеленая зона на учете Администрации в составе муниципальной казны не числится. Выполнение работ по выкашиванию газонов на указанной территории за счет средств Администрации не представляется возможным, так как приведет к нецелевому использованию бюджетных средств и нарушению финансово-бюджетного законодательства.

Действительно, судя по карте на геоинформационном портале Росреестра на баланс города в сентябре 1999 года была принята лишь часть пустыря, который визуально для непосвященных выглядит единым неухоженным сквером, и заодно часть дороги длиной около 100 м вместе с тротуаром по улице Чистопольской — всего около 0,5 га. Остальная территория вдоль проспекта Ибрагимова, судя по данным геопортала — ничья. Но на этой ничьей территории далее вдоль проспекта Ибрагимова регулярно траву выкашивают.

С этим «мотивированным отказом» заявку Руслана в «Народном контроле» закрыли и никак не отреагировали на его возражение:

— У вас вся Казань в репейниках и таких бурьянах. Это — практически центр. Почему заявку закрываете и не перенаправляете владельцу участка, чтобы он привел ее в порядок?

Что любопытно, заявку на уборку мусора с этого же самого «бесхозного» газона в апреле 2025 года исполком Казани удовлетворил. А еще более любопытно, что на фото 2019 года, скрин которого мы здесь приводим, не только отлично видны металлические ограждения между газонами и тротуарами, высаженные цветочные бордюры, группы деревьев и кустарников, но и скошенная трава на всей площади этого мини-сквера.

На фото 2019 года отлично видны металлические ограждения, цветочные бордюры, группы деревьев и кустарников и скошенная трава на всей площади этого мини-сквера. скриншот сайта "Все дома России"

Получается, что шесть лет назад либо содержание этой территории финансировалось в полном объеме, либо чиновники тогда нарушали финансовую дисциплину.

Мини-скверу на противоположном углу перекрестка — около ближайшего к Энергоуниверситету входа в метро «Козья слобода» повезло больше. Фариду А., который пожаловался на бурьян, заполонивший газон вокруг общественного туалета, в райадминистрации ответили, что эта зеленая зона в составе муниципальной казны не числится и правовых оснований для ее текущего содержания не имеется, но траву все же скосили — безвозмездно. Но убирать и вывозить плоды «благотворительного сенокоса» не стали — оставили на газоне.

Почему земля ничья?

«Реальное время» обратилось в исполком Казани с запросом о причинах, по которым вокруг красивейшей станции метро «Козья слобода», в нескольких сотнях метров от «Чаши», куда толпами идут туристы, образовались запущенные пустыри. Корреспондент попросил разъяснить: в чьем ведении находятся эти участки, когда и почему эти территории нелогично поделили на муниципальную и ничью землю и почему муниципалитет не принимает меры к решению проблем с содержанием этих участков?

— На территории города имеется значительное количество земельных участков, требующих паспортизации. Для этого необходимы финансовые средства, поэтому работа ведётся поэтапно и планомерно. Ежегодно определённое количество объектов ставится на баланс при взаимодействии структурных подразделений Исполкома. По информации Администрации Кировского и Московского районов, указанный участок включён в первоочередной перечень земельных участков, подлежащих паспортизации, что позволит в дальнейшем обеспечить его регулярное содержание, — ответили в пресс-службе мэрии Казани.

Анализ обращений такого рода в разделе «Комплексное благоустройство территорий» и ответов на них выявил неприглядную картину. Бурьян и неухоженные посадки имеются во всех районах Казани, и приводить их в порядок райадминистрации не стремятся.

К примеру, с 11 августа Администрация Советского района рассматривает заявку Гузель Ш., которая попросила расчистить пару метров газона вдоль ведущего к школе №111 тротуара на ул. Челнинской от репейника, достигающего роста первоклассника. Столько же времени думает Администрация Вахитовского и Приволжского района над заявкой Татьяны Г., которая попросила освободить от сорняков газон на ул. Пугачевской, где из-за травы водители не видят ни дороги, ни пешеходов. Годами не выкашивается трава на «ничейной» земле на ул. Комарова. На ул. Зорге разросшиеся кустарники и трава «съели» половину ширины тротуара, однако администрация района отказалась расчищать путь пешеходам «ввиду ограниченности финансирования».

На улице Зур Урам «закрыли» как выполненную заявку на покос травы на газоне у дома №3. Но написали: «Покос травы произведен. Если у вас появились другие сведения, просим создать новую заявку». И разместили в подтверждение фото, правда, с другого ракурса, чем у заявителя.

На заявку с просьбой восстановить на улице Гвардейской газон, по которому протоптали тропинку, Администрация Советского района ответила: «Указанный в обращении участок тротуаром не является, асфальтовое покрытие на данном участке отсутствует, проход организован жителями близлежащих домов стихийно. Необходимо пользоваться альтернативными путями обхода».

Театра не видно за бурьяном

Но на что могут рассчитывать жители рядовых улиц города, если не всегда в порядке даже территории вокруг знаковых объектов?

— На территории нового театра Камала все заросло бурьяном, все лето наблюдаю, ни разу не наводили порядок, — написала в «Народный контроль РТ» Эльза А. и приложила в подтверждение фотографии с видами, уместными разве что для какого-нибудь заброшенного пустыря на окраине захолустного поселка. Ее заявка пока «в работе».

У руководства столицы Татарстана не хватает желания и средств содержать в порядке даже знаковые объекты. скриншот сайта "Народный контроль РТ"

Валентине В., попросившей убрать засохшие в отсутствие ухода некогда роскошные туи на дороге, огибающей детский парк, в Администрации Вахитовского и Приволжского районов ответили, что «данные зеленые насаждения были высажены в ходе благоустройства парка, <…> на балансе Администрации <…> не состоят». Причем половина этого ответа оказалась неправдой: туи, как справедливо отметила заявительница, растут за территорией парка и были посажены за несколько лет до его появления.

Восстанавливать зеленые насаждения не спешат нигде. На любые просьбы ответ один — что в бюджете такие траты не предусмотрены. С такими просьбами в «Народный контроль» обращались жители улиц Горсоветской, Бондаренко, проспекта Ибрагимова и все безрезультатно.

Кому и аромат — вонь

Справедливости ради можно заметить, что безосновательные претензии к исполкому в части содержания улиц и дорог также встречаются, хотя и редко. Вот, к примеру, Лилия С. потребовала убрать с Лебедевского моста через Булак ухоженные и нарядные петунии в горшках, поскольку ей не понравился их запах.

Объясняя, почему заявку такого рода нельзя удовлетворить, Комитет внешнего благоустройства занялся несвойственным ему делом — просветительством, и разразился длинным описанием свойств и особенностей петуний. Хотя городские чиновники вполне могли ограничиться коротким «мотивированным отказом».

«Их содержание — ответственность муниципалитета»

Между тем судебная практика свидетельствует о том, что отказ муниципалитета наводить порядок на «ничьих» землях вдоль дорог незаконен. В июле 2022 года Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ рассмотрела кассационную жалобу жительницы села Пятиречье Сахалинской области Любови Лукиной, которой администрация Холмского городского округа отказала в регулярном содержании дороги к ее дому на том основании, что она не относится к числу автомобильных, находящихся в собственности названного выше муниципального образования. Коллегия Верховного суда указала на существенное упущение нижестоящих судебных инстанций, которые не учли положения Градостроительного кодекса РФ, согласно которому территории общего пользования — это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе улицы и проезды, а также тот факт, что в Земельном кодексе РФ закреплена презумпция государственной собственности на землю, что земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью.

Коллегия Верховного суда РФ указала, что орган местного самоуправления обязанность включить проезд в документы территориального планирования муниципального образования в установленном законом порядке не выполнил, балансодержателя или подрядчика по содержанию проезда не определил. скриншот сайта Верховного суда РФ

В кассационном определении сказано, что нижестоящие суды апелляционной и кассационной инстанций не дали правовой оценки тем обстоятельствам, что орган местного самоуправления обязанность включить проезд в документы территориального планирования муниципального образования в установленном законом порядке не выполнил, балансодержателя или подрядчика по содержанию проезда не определил, и это повлекло нарушение прав женщины.

— Полагаю, что в Казани мы видим аналогичную ситуацию, — заявил «Реальному времени» юрист Расим Назметдинов. — Муниципалитет отказывает в содержании территорий вдоль дорог и проездов на том основании, что эти земельные участки не принадлежат городу, тогда как Верховный суд указывает, что органы местного самоуправления обязаны определить для них балансодержателя и обеспечить их надлежащее содержание.

Адвокат Сергей Сычев указал на то, что участки, границы которых не установлены, а права на них не зарегистрированы за гражданами, организациями или муниципалитетами, являются землями неразграниченной государственной собственности:

— Соответственно, их содержание — ответственность муниципалитета. Не зря же город именно на таких землях предоставляет участки в аренду, дает разрешение на установку торговых ларьков и сносит их, если срок договора закончился, либо ларек поставлен незаконно.

Для того, чтобы обязать городские власти содержать такие земельные участки в порядке, Сычев рекомендует обращаться в прокуратуру, указывая при этом, что в данном случае затрагиваются интересы неопределенного круга лиц. И отсутствие финансирования, говорит он, в этом случае — проблема муниципалитета: кто виноват, что его не предусмотрели?

