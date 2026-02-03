Госдума уточнила закон о киосках: места для нестационарной торговли ограничили
Новые требования помогут собственникам жилья отстаивать придомовые территории от незаконных посягательств бизнеса
Решив часть проблем собственников многоквартирных домов, Госдума создала проблему малому бизнесу. Сразу во втором и третьем чтении депутаты одобрили поправки в законодательство, регулирующие размещение нестационарных торговых объектов — киосков и ларьков — на земельных участках, находящихся в частной собственности. С их вступлением в силу предпринимателей лишат «лазейки», позволяющей установить киоск или прилавок без всяких согласований с кем бы то ни было и годами торговать, не обращая внимания на возражения собственников территории. Какими последствиями для бизнеса и собственников земли обернется изменение законодательства, чего не хватает, по мнению экспертов, для нормального регулирования в сфере размещения НТО в Татарстане и Казани и насколько эффективным оно может стать в свете перемен — в материале «Реального времени».
«Это давно назрело»
В Совет Федерации поступил одобренный Госдумой законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», согласно которому порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в частной собственности, должен устанавливаться собственниками этих участков и зданий (с учетом требований, определенных законодательством РФ и ее субъектов).
Планируется дополнить закон понятием мобильного нестационарного торгового объекта (он будет регулировать в том числе и размещение автолавок — киосков на колесах), а субъекты наделить правом самостоятельно устанавливать особенности использования мобильных торговых объектов для осуществления торговой деятельности.
— В законопроекте вводится более конкретное определение понятия «мобильный торговый объект», указано, каким он может быть, — говорит первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев. — Это важно, чтобы не возникало разночтений. Не менее важно, что в нем прописаны нормативы, в том числе и время использования НТО, условия размещения, в частности, указано, что несколько нестационарных торговых объектов не могут находиться в непосредственной близости друг от друга, — устанавливаются четкие правила.
Николаев подчеркнул, что дополнение законодательства об НТО пунктом о том, каким образом должна осуществляться установка торговых павильонов на частной земле, давно назрело, поскольку чаще всего споры с предпринимателями возникали именно по этому поводу:
— В регионах должна действовать единая система, применяться единые требования. Не должно быть так: на своей территории что хочу, то и ставлю. Есть же некое общее градостроительное видение — облика города, отдельных объектов, цветов фасадов и так далее! В Швейцарии не позволят даже крышу сменить на здании просто так, без согласования и согласия всех соседей, и у нас должна быть выстроена правовая система, защищающая облик наших городов. Поэтому я воспринимаю эти поправки в закон как движение именно в таком, правильном направлении.
Эксперт «Реального времени» также указал на то, что при бесконтрольном размещении НТО на частных территориях в результате недобросовестной конкуренции страдают интересы законопослушных предпринимателей, поэтому им введение четких требований и правил только на руку.
Закон в помощь собственникам МКД
В скорейшем введении жесткого регулирования установки НТО на частных территориях очень заинтересованы жители многоквартирных домов республики, на территории которых такие объекты часто появляются без согласования с собственниками.
— Летом 2023 года на тротуаре на территории, отмежеванной нашему дому, прямо на наших парковочных местах появился овощной ларек, — рассказала «Реальному времени» старшая по дому №83а на проспекте Ибрагимова Инна Б. — На наши просьбы принять меры к тому, чтобы незаконный объект убрали, отказом ответили все — и полицейские, и районные чиновники. Они заявили, что решать вопрос жильцы должны сами, поскольку «это гражданско-правовые отношения», а исполком и райадминистрация отвечают за борьбу с нарушениями только на муниципальной земле. Нам с большим трудом удалось добиться, чтобы меры были приняты — и только после публикации в «Реальном времени». А если бы журналисты не помогли?
Старшая по дому отметила, что это не единичный случай, жильцам до этого приходилось выгонять со своей территории и ларек на колесах, где в июльскую жару торговали колбасой и копченостями в антисанитарных условиях, и овощную автолавку на колесах, которая «прописалась» на тротуаре однажды осенью, и автобус «чистка подушек», однажды захвативший место во дворе и с утра до вечера донимавший жильцов рекламой из громкоговорителя. Она выразила надежду, что после принятия закона у городских и районных властей и у полиции появится не только больше полномочий, но и больше обязанностей в части борьбы с незаконными действиями предпринимателей — владельцев киосков.
Жители дома №82 на углу проспекта Ямашева и ул. Адоратского с 2021 года борются с незаконно установленным на придомовой территории — частично на цоколе жилого здания — овощным киоском. Несколько ведомств и подразделений футболили их заявку в «Народный контроль» на портале «Госуслуги РТ» в течение нескольких месяцев, а в итоге последней инстанцией стал исполком города. Что сделали в исполкоме для ликвидации незаконного объекта — неизвестно, но в «Народном контроле» уже 4,5 года висит пометка «заявка решена», а киоск стоит на том же месте.
В схеме не значатся
В республиканском Минземимущества «Реальному времени» сообщили, что ведомство не обладает ни информацией о количестве НТО на территории РТ, ни о том, какие проблемы возникают с такими объектами, расположенными на частной территории. Не получило такой информации издание и в Минпромторге республики.
В Казани, по данным исполкома, сегодня законным является 691 объект нестационарной торговли. Вышеупомянутого овощного киоска в этом списке нет. Согласно утвержденной в мае 2025 года схеме размещения НТО, вблизи дома №82 по проспекту Ямашева имеет право находиться только киоск «Вода в розлив», и стоять он должен отнюдь не на придомовой территории.
В ноябре 2025 года исполком отчитался о количестве демонтированных с начала года НТО — 158, что на 30 больше, чем годом ранее. Кроме того, у нарушителей правил торговли было изъято 53 автофургона (на 17 больше, чем в 2024-м).
Сколько НОТ в Казани расположено на муниципальных участках, сколько — на частных и сколько в 2025 году было снесено незаконно установленных НОТ на муниципальной и на частной земле — неизвестно, равно как и то, насколько часто горожане обращаются в исполком с жалобами на установку НОТ на отмежеванной МКД территории и сколько из этих нарушений с участием исполкома были пресечены.
Выявлено 165, демонтировано 108
— На январь 2026 года на территории Казани заключены договоры на размещение 678 объектов на муниципальных участках, — сообщили «Реальному времени» в исполкоме Казани. — Актуальный перечень законных объектов ежемесячно публикуется на официальном портале органов местного самоуправления города Казани. Комитет потребительского рынка исполкома Казани совместно с администрациями районов на постоянной основе работают над выявлением незаконных НТО.
В исполкоме подчеркнули, что муниципалитет имеет право заниматься демонтажом незаконных НТО только на земельных участках, которые находятся в муниципальной и в неразграниченной государственной собственности. И указали, что городские власти «оказывают содействие управляющим компаниям и ТСЖ в освобождении земельных участков многоквартирных домов от незаконно размещенных павильонов на территории МКД»:
— Разработан типовой проект искового заявления, который используется УК и ТСЖ, сформировалась положительная судебная практика. Также разработан алгоритм демонтажа во внесудебном порядке, предусматривающий предварительное уведомление нарушителя. В случае отказа от добровольного демонтажа управляющая компания вправе осуществить демонтаж собственными силами. При необходимости обеспечивается межведомственное взаимодействие УК и ТСЖ с государственными органами (МЧС, МВД, Роспотребнадзор и другими).
Также были внесены изменения в Правила благоустройства Казани, в части требований к размещению нестационарных торговых объектов на территории МКД и на частных земельных участках: наличие согласованного паспорта объекта, протокола общего собрания собственников, договора на размещение, соблюдение установленных расстояний до жилого дома и проезжей части.
Всего в 2025 году по инициативе исполкома Казани был демонтирован 181 НТО, а за последние 3 года на территории МКД Казани было выявлено 165 незаконных НТО, из которых 108 в настоящее время демонтированы. При этом 33 НТО размещено на территориях МКД на основании договоров, заключенных с УК и ТСЖ.
«Предпринимателям переживать не за что»
Как рассказал «Реальному времени» руководитель Общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей при раисе Татарстана Евгений Безроднов, несколько лет назад туда поступали обращения предпринимателей, связанные с размещением НТО на территории многоквартирных домов.
Безроднов подчеркнул — все обращения такого рода поступали от предпринимателей, которые действовали законно и предварительно получили согласие собрания собственников жилых помещений на установку НТО, поэтому они прошли несколько судебных инстанций и выиграли процессы. Как правило, говорит он, те предприниматели, которые незаконно находятся на территории, за консультациями не обращаются, поскольку сами понимают, что ситуация сложится не в их пользу.
— Что касается поправок в закон, то предпринимателям, я думаю, переживать не за что — все, что предлагается, сомнений не вызывает, — считает он. — Но поскольку часть полномочий отдается регионам, сегодня трудно сказать, что будет написано в региональном законе, проекта которого у нас пока нет.
