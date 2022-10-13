«Нэфис» оспаривает отказ властей Казани на сооружение парковки

Фото: Михаил Козловский

АО «Нэфис Косметикс» подало иск к Комитету земельных и имущественных отношений и Управлению архитектуры и градостроительства исполкома Казани. Компания требует признать незаконным отказ КЗИО в предоставлении ей соседнего земельного участка с кадастровым номером 16:50:080611:43 в собственность или аренду, а также отказ УАиГ в реализации с торгов этой территории под парковку и образовании участка под автостоянку в границах участка 16:50:080611:44.

Участок 16:50:080611:43 — это 1,5 тысячи квадратных метров земли, граничащей с предприятием вдоль улицы Петряевых, рядом с домом 5, корпус 4. Сейчас здесь старое двухэтажное производственное здание, по виду не используемое, и прилегающая к нему территория. Категория участка: земли поселений, автомобильный транспорт (парковка).

Второй участок 16:50:080611:44 — это территория самого «Нэфиса» — 46,2 тысячи кв. м в категории «производственные и промышленные предприятия II, III, IV класса опасности».

Фото: yandex.ru/maps

Обязать образовать участок под парковку

«Нэфис» требует обязать КЗИО устранить допущенные нарушения его прав и законных интересов, повторно рассмотреть заявление компании от 19 мая этого года, предоставить в аренду земельный участок с кадастровым номером 16:50:080611:43. От УАиГ предприятие также требует устранения нарушения своих прав и повторного рассмотрения заявления о реализации участка с кадастровым номером 16:50:080611:43 под парковку и образовании участка под парковку в границах земельного участка 16:50:080611:44.

Арбитражный суд РТ зарегистрировал иск и возбудил производство по делу, заседание назначено на 14 октября.

От УАиГ предприятие требует повторного рассмотрения заявления об образовании участка под парковку в границах земельного участка 16:50:080611:44. Фото: egrp365.org/map

Ранее, как рассказывало «Реальное время», компания «Нэфис Косметикс» вела продолжительную судебную тяжбу с АСВ за казанский «Завод по производству СМС». Летом конкурсный управляющий ЗСМС Кирилл Гутников сообщил о собрании кредиторов, в повестке которого было два вопроса: заключить мировое соглашение по делу о банкротстве предприятия, а также избрать представителя собрания кредиторов, уполномоченного на его подписание.

Елена Тихонова