Жители казанского «каменного гетто» просят законодательно защитить их права

Активисты «Солнечного города» просят правительство разработать федеральный закон об обеспечении жилой застройки инфраструктурой

Фото: Илья Репин

История протеста жителей казанского микрорайона «Солнечный город» против его дальнейшего «уплотнения» и превращения в «каменное гетто», описанная «Реальным временем» полтора месяца назад, получила продолжение, но вовсе не такое, на какое надеялись герои нашей публикации. В продолжении темы — новые обещания чиновников Казгорисполкома в ответ на обращения жителей и депутатов Госсовета, странные расчеты, на основании которых принимаются решения о стройке новых жилых и коммерческих объектов в микрорайоне, и перспективы развития территории.

«Нужен нормативный акт федерального значения»



Создать рабочую группу по изучению проблемы застройки территорий «с целью разработки единого нормативно-правового акта федерального значения, обеспечивающего нормативную обеспеченность жилых комплексов объектам социальной инфраструктуры» просят премьер-министра Татарстана Алексея Песошина активисты из инициативной группы жителей казанского ЖК «Солнечный город». Они обратились к главе правительства республики через депутатов в надежде в конце концов решить проблему отсутствия инфраструктуры и переуплотнения застройки в собственном микрорайоне.

В обращении к премьеру указывается главная, по мнению граждан, причина массового строительства в Казани «человейников», в которых не только отсутствует необходимая для нормальной жизни инфраструктура, но и возможность элементарного въезда-выезда — «явное отсутствие четких регламентов и ограничений, которые позволяют застройщику вносить изменения в план застройки, причем изменения не в сторону социальных объектов и инфраструктурного развития территории».

Ответ на это обращение пока не получен, зато поступил ответ от замруководителя Казгорисполкома Радика Шафигуллина. Про возможность создания рабочей группы там ни слова — зато повторяются все прошлые обещания обеспечить микрорайон детсадами, школами, поликлиниками и дорогами — без конкретных дат. Хотя нет, одна дата в этом тексте есть: «Согласно карте планируемого размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения Генерального плана г. Казани <...> на пересечении ул. Б. Урманче и Оренбургского проезда предусмотрено строительство транспортно-пересадочного узла, а также транспортной развязки на пересечении Б. Урманче и М. Булатова. Также между многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой предусмотрена планируемая магистральная улица районного значения со сроком реализации до 2040 года». То есть по крайней мере внуки жителей «Солнечного города» будут обеспечены дорогами. Если, конечно, до тех пор их деды и родители не сбегут из этого «рая» в более обустроенные места.

В ответе Радика Шафигуллина повторяются все прошлые обещания обеспечить микрорайон детсадами, школами, поликлиниками и дорогами — без конкретных дат. Фото: kzn.ru

А землю продали

Почему так получилось, обстоятельно описал в официальном письме Радик Шафигуллин:

«Первоначально проект планировки территории «Солнечный город» в границах улиц Оренбургский проезд, Р. Гареева, Уныш, Мидхата Булатова был утвержден в 2007 году Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Материалы проекта в Исполнительный комитет г. Казани не представлялись.



Данным проектом было предусмотрено размещение школы рядом со спортивным объектом. Сегодня на данном земельном участке расположен детский сад от лицея №35 (М. Булатова, 3) и частично — Центр волейбола.



В рамках подготовки к Универсиаде на большей части участка, предназначенного для размещения школы, был построен Центр волейбола, на оставшейся части размещено здание лицея с дошкольным отделением.



Впоследствии Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений РТ выставила на аукцион земельные участки с кадастровыми номерами 16:50:171113:2400 и 16:50:171113:2401 под комплексное освоение в целях жилищного строительства, с условием разработки проекта планировки территории. Застройщиком в декабре 2015 на данном аукционе были приобретены данные земельные участки».

Шафигуллин не объясняет, почему исполком города смирился с размещением на оставшемся от Центра клочке земли единственной на весь огромный микрорайон школы, не добивался выделения под школу другого земельного участка для ЖК и не возразил против дальнейшей продажи окрестных земель под многоэтажки без четких гарантий развития социальной и транспортной инфраструктуры.

Первоначальный генплан микрорайона

Зато он дает ценный совет жителям «Солнечного города»:

«Обращаю внимание на то, что при приобретении жилья необходимо сверяться с актуальными и утвержденными градостроительными документами, так как информационные материалы застройщиков не всегда соответствуют утвержденной градостроительной документации».

Видимо, Радик Шафигуллин попросту не в курсе, что на момент приобретения жилья они сверялись с планами и документами, актуальными на тот момент, а заставить застройщиков впоследствии придерживаться планов, обнародованных на момент начала продаж квартир в будущих жилых комплексах, в отличие от городских чиновников, не могут.

Беда по пунктам

В обращении к Алексею Песошину жители систематизировали и обозначили главные беды «Солнечного города», которые уже отравили жизнь его обитателей:

«1. Транспортный коллапс. При проектировании жилого комплекса проигнорировано, что при удаленности жилого комплекса от так называемых благ цивилизации (школы, детсады, театры, музеи, поликлиники, банки и т. д.), да и от мест работы жителей, нужно учитывать необходимость в личном транспорте, а, значит, необходимость парковочных мест и дорог, способных обеспечить нормальную пропускную способность.



2. Удаленность остановок общественного транспорта. В жилом комплексе нет рабочих мест, практически нет объектов социальной инфраструктуры, комплекс немаленький, а значит, есть потребность в общественном транспорте и остановках на нормативном расстоянии от групп жилых домов.



3. Отсутствие поликлиники при населенности более 8 тысяч населения с ежегодным приростом 1 тысяча человек (жители закреплены по трем поликлиникам Приволжского района города Казани). В шаговой доступности нет ни одной поликлиники, что создает проблемы как самим жителям, так и участковым врачам.



4. Отсутствие досуговых центров, покрывающих потребность населения в спортивных объектах, творческих кружках, библиотеках. Почему бы не построить там муниципальную музыкальную школу? В целом по Татарстану имеет место недоступность кружков для детей из семей со средним достатком, а для малоимущих — подавно. Не каждая семья может выложить 2—4 тысячи рублей в месяц за занятие одного ребенка в одном кружке. Причем практически все организации, предоставляющие платные занятия, не имеют лицензий на образовательную деятельность, а потому родители не вправе рассчитывать на налоговый вычет.



5. На весь микрорайон одна школа №35 на 1 100 человек, в которой в этом году 10 первых классов. И даже начальные классы вынуждены учиться в две смены. Школы переполнены, и особенно остро это чувствуется при необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, установленных в связи с коронавирусом.

Очередь родителей, желающих записать детей в школу №35. Фото: Дарья Турцева (2017 год)

6. Невозможность устройства детей в муниципальные детские сады по месту жительства и высокая некомпенсируемая государством плата в частных детсадах (от 15 тысяч рублей за одного ребенка и выше). Такая ситуация еще раз подчеркивает актуальность компенсаций родителям, чьи дети не обеспечены местом в муниципальном детском саду.



7. Отсутствие зеленых и прогулочных зон. При проектировании застройки застройщики исходят лишь из экономической целесообразности: есть спрос — и без того массовая застройка уплотняется точечной застройкой и так до бесконечности. В результате такой хаотичности в последующем невозможно будет что-то изменить, так как «точка роста» по сути отсутствует уже на стадии проектирования. Отсутствие прогулочных зон, скверов, парков приводит к усилению скученности населения на «хилых» спортивных и детских площадках внутри дома (горка, турник, пара скамеек). Опять-таки особенно это актуально в период распространения коронавирусной инфекции. У людей нет возможности рассредоточиться: они вынуждены либо сидеть исключительно дома, либо добираться в весьма скученных условиях на общественном транспорте в городские парки.



8. Незаконное изменение планов застройки: на площадке, где первоначально по плану должен был быть торговый центр, парк, школа и детсад вырос ЖК «Солнечный город Супер». В данном случае имеет явное отсутствие четких регламентов и ограничений, которые позволяют застройщику вносить изменения в план застройки, причем изменения не в сторону социальных объектов и инфраструктурного развития территории».

На площадке, где первоначально по плану должен был быть торговый центр, парк, школа и детсад вырос ЖК «Солнечный город Супер», говорят жители микрорайона. Фото: Илья Репин

Волейбол со школой

— В первых проектах, глядя на которые мы приобретали здесь жилье, это был семейный городок с развитой инфраструктурой, — говорит житель «Солнечного города» Бахтияр Измайлов. — Понятно, что сыграли роль проблемы одного из застройщиков — ООО «ФОН», но есть и недоработка властей! Когда родился сын, я встал в очередь в детсад, но спустя 3 года был вынужден возить ребенка в детсад «Галактика» в ЖК «Соловьиная роща». Проблематично, знаете, в отсутствие машины! Школа у нас одна, что бы ни говорили в исполкоме про возможность водить детей в школы в соседних микрорайонах. Там своих учеников хватает. А в нашу школу сейчас возят детей из «Соловьиной рощи». И в результате в школах огромные параллели по 10 классов, дети учатся в две смены, при школах «Солнечного города» и «Соловьиной рощи» не хватает спортивных кружков, а те, что есть, работают с 19:00 — после окончания занятий.

По словам Измайлова, жители «Солнечного города» еще могли бы примириться со строительством Центра волейбола на школьной территории, если бы получили от этого хоть какие-то бонусы — возможность водить туда детей в секции и спортшколы, заниматься там фитнесом. Но нет:

— Открывали там спортзал для всех, но недолго он проработал. А сейчас, когда там проходят соревнования, болельщики забивают наши дворы автомобилями!

Жители «Солнечного города» еще могли бы примириться со строительством Центра волейбола на школьной территории, если бы получили от этого хоть какие-то бонусы. Фото: kuda-kazan.ru

Будь здоров — лечиться негде

Поликлиники в шаговой доступности — детскую и взрослую — жителям «Солнечного городка» также обещали давным-давно, но в ответ на запросы о точных сроках открытия местных медучреждений из года в год от городских властей приходят одинаковые ответы — ждите, скоро будет. Меняются в ответах только даты этого «скоро» — каждый раз «день икс» обещают в будущем году.

20 декабря 2020 года на жалобу на отсутствие поликлиник отреагировал татарстанский Минздрав. «Застройщиком данного микрорайона выполнены и согласованы с Управлением здравоохранения г. Казани проектные решения по перепрофилированию помещения первого этажа жилого дома по адресу: Г. Ахунова, д. 16 площадью 294 кв. м, в филиал ГАУЗ «Детская городская поликлиника №11» и помещения первого этажа жилого дома по адресу: ул. Баки Урманче, д. 5 площадью 263 кв. м в филиал ГАУЗ «Городская поликлиника №18» <...> Ориентировочная дата начала ремонтных работ — I квартал 2021 г.».

А пока Миляуша Р. — жительница «Солнечного городка», член инициативной группы жителей, как и все ее соседи, возит своих двоих малышей в поликлинику на Карбышева и на Павлюхина:

— Скажем, нужно сдать кровь ребенку. Простой общий анализ крови. Для этого надо записаться к педиатру. Поехать на прием. До поликлиники добраться у нас непросто, особенно если дети маленькие и их несколько. Либо такси, либо топать до остановки час от нашего дома 10 на Баки Урманче — и почти столько же до поликлиники на Карбышева, она тоже далеко от остановки. Ладно, доехали мы до Карбышева и там взяли направление на кровь. Едем домой, записываемся уже на сдачу крови. И едем уже на Павлюхина, сдавать. Потом опять домой. И снова записываемся к педиатру и едем на Карбышева за результатом. То есть три раза катаемся на такси туда-обратно. И скорее всего, придется еще тащить одно детское кресло на себе, потому что с двумя креслами таксисты редко приезжают. Такси в целом на всю эту эпопею обойдется в 1150 рублей по самому дешевому тарифу, я посчитала. Да дешевле сдать в частной клинике рядом с домом, за 320 рублей, чем бесплатно в поликлинике! И еще про шаговую доступность остановки «Южная». И еще о шаговой доступности остановок общественного транспорта, о которой нам все время чиновники пишут. Я бы их самих отправила от Баки Урманче, 10 пешком, по снежной каше и хотя бы с одним ребенком на руках да еще с беременным животом!

Что касается бесплатной поликлиники для взрослых — в «Солнечном городе» забыли, что это такое. Бахтияр Измайлов говорит, что ни разу не обращался — лечится в платных, а куда деваться: бесплатная за тридевять земель на улице Мавлютова, и ни к терапевту, ни к специалистам в ней не записаться — перегружена.

Сейчас, как говорит жительница «Солнечного городка» Танзиля Нуруллина, предстоит дальнейшая застройка микрорайона. Фото: Илья Репин

Не мелочи жизни

Сейчас, говорит жительница «Солнечного городка» Танзиля Нуруллина, предстоит дальнейшая застройка микрорайона:

— Как мы выяснили, рядом с домом 10 по Баки Урманче собираются строить три 28-этажных дома, а еще у нас должен появиться большой торгово-офисный центр. Зачем он нужен, если в каждом доме на первых этажах пустуют офисные и торговые помещения, и никто их не покупает, не арендует? Новые дома будут строить на краю дороги, фактически — без придомовой территории. Куда там идти детям — на уже имеющиеся маленькие детские площадки? В наших домах есть платные кружки айкидо и карате, а основной массе детей заняться нечем! Мы просили обустроить зеленую полосу рядом с нашим ЖК — чтобы было, где гулять, создать нормальное общественное пространство, так и этого нет! Застройщики не захотели вкладываться.

Как говорится, мелочь, если сравнивать с более глобальными проблемами, а неприятно. А еще среди «мелочей», которые превращают жизнь в мучение — неработающие лифты и несоответствующие колесам детских колясок пандусы в надземных пешеходных переходах, заставленные автомобилями дворы и не чищенные от снега тротуары, контейнеры для мусора, которыми работники обслуживающей организации регулярно перегораживают проходы и проезды... Такой вот мрачный пейзаж — и никакого просвета в тучах над «Солнечным городом».

Среди «мелочей», которые превращают жизнь в мучение — неработающие лифты и несоответствующие колесам детских колясок пандусы в надземных пешеходных переходах, заставленные автомобилями дворы и не чищенные от снега тротуары, контейнеры для мусора, которыми работники обслуживающей организации регулярно перегораживают проходы и проезды... Фото: Инна Серова

Ждите ответа

«Реальное время» направило в пресс-службу Казгорисполкома запрос о конкретных сроках решения проблем жилого комплекса, который так и не стал воплощением обещанного идеального семейного микрорайона. Мы также попросили пояснить, с помощью каких расчетов чиновники пришли к выводу, что в «Солнечном городе», как следует из ответа его жителям, подписанного Радиком Шафигуллиным, «дефицит общеобразовательных организаций равен 1 309 местам», в то время как по сведениям из открытых источников, уже сегодня только в лицее №35 учатся 1 900 детей при проектном количестве мест — 1 224, а застройка микрорайона продолжается. И уточнить, каково прогнозируемое количество учеников и каково прогнозируемое количество дошкольников, нуждающихся в местах в детском саду, которые будут жить в микрорайоне «Солнечный город» после сдачи новых жилых домов на улице Баки Урманче и других объектов.

Мы также попросили исполком назвать конкретные сроки строительства второй школы и поликлиники в «Солнечном городе», конкретные сроки открытия поликлиник в приспособленных помещениях на Ахунова, 16а и Урманче, 5 и указать, на какое количество детей и взрослых будут рассчитаны эти временные помещения.

И задали вопрос — почему строительство дороги в «Солнечном городе» отодвинуто на 2040 год и как предполагается обеспечивать транспортную доступность растущего микрорайона в течение предстоящих 19 лет, если сейчас даже далеко не в пиковое время Яндекс стабильно показывает, что скорость движения на Баки Урманче в районе «Солнечного города» составляет от 7 до 20 км/ч в зависимости от направления движения, а в часы пик там постоянно возникают пробки?

По получении комментарий Казгорисполкома будет опубликован.

«Реальное время» также обратилось в пресс-службу ООО «Ак Барс Девелопмент» управляющей компании застройщика «Солнечного города» — ООО «Ак Барс Дом» с запросом о том, каковы количество зданий, высотность и планируемое количество жителей будущих домов, которые планируется построить в микрорайоне, какова предусмотренная проектом площадь придомовой территории, которая будет отведена будущим домам, какова обеспеченность будущих домов машиноместами, сколько уже имеется в микрорайоне офисных помещений и какова их заполняемость (по которой можно судить о целесообразности «уплотнения» территории ЖК новым торгово-офисным центром).



Оперативно в компании коротко ответили: «В микрорайоне «Солнечный город» застройщиком ведется комплексное развитие территории в соответствии с действующим законодательством. На сегодняшний день строительство осуществляется на территории ПК15-16».

Более развернутый ответ будет опубликован по получении. А о том, где расположена территория ПК 16-16, можно судить по предоставленной ООО «Ак Барс Девелопмент» трехмерной модели завершенного строительством объекта — мы ее публикуем.

