«Садоводов в который раз пытаются обмануть»: как провалилась программа догазификации СНТ

Подключение к газопроводам дачных домов по «социальной» программе оказалось чересчур дорогим удовольствием

Фото: Инна Серова (realnoevremya.ru/архив)

Как стало известно «Реальному времени», татарстанские садоводы выступили с инициативой изменения документов, регламентирующих исполнение программы догазификации СНТ. По их мнению, в существующем виде программа, по сути, превратилась в профанацию хорошей инициативы, тогда как могла бы стать реальной альтернативой мошенническим схемам, с помощью которых предприимчивые граждане обирают садоводов под обещания провести газ. Подробнее о дорогостоящей «бесплатной» газификации СНТ, бессмысленной трате бюджетных средств и фактическом срыве программы на территории Татарстана — в нашем материале.

«Все затраты по реализации программы возлагают на плечи садоводов»



Председатели четырех казанских СНТ обратились к депутатам Госсовета с просьбой инициировать изменения условий правительственной бесплатной программы догазификации садоводчеств. В письме, подписанном руководителями СНТ «Бугорок», «Электрик», «Сад №5 КПО «Тасма» и «Казмелькомбинат №3», говорится, что «по факту садоводов в который раз пытаются обмануть, возлагая все проблемы и затраты по реализации бесплатной программы на плечи садоводов».

Авторы обращения напоминают, что после того, как Владимир Путин объявил о программе, многие владельцы садов, проживающие или желающие проживать в них круглогодично, обрадовались, ведь наличие газа позволяет решить проблему отопления в зимний период, однако «бесплатная» догазификация обернулась для них непосильным бременем. Если при газификации обычных поселков газ бесплатно подводится до границы домовладения, то в СНТ трубу бесплатно тянут только до границы СНТ, а разводку труб по аллеям при действующем порядке должны оплачивать садоводы. При этом территория, по которой ведут газопроводы, садоводам даже не принадлежит: дорожки, тропы и аллеи — это муниципальная земля. Мало того, газоснабжающие организации требуют, чтобы СНТ, не имеющие собственной земли, предоставляли им участок для размещения пунктов редуцирования газа.

Фото: предоставлено Еленой Михайловой

«Два из четырех наших садов должны были быть обеспечены газом до декабря 2022 года, — пишут авторы обращения. — Однако абсолютно ничего в этом направлении не сделано, если не считать информации, что газ доведут не до домов участников программы, а до границы сада…» Они рассказывают, что садоводы, подавшие заявки на догазификацию через сайт «Госуслуги РФ», получили договоры, в которых говорилось, что газ дойдет до границы домовладения, начали работы по приведению своих домов в соответствие с требованиями газовиков, а потом им пришли поправки в договоры, делающие с их стороны эти договоры неисполнимыми.

Почему пропал энтузиазм

Жительница Казани Елена Михайлова из МНТ «Бугорок» была в числе первых — договор на «бесплатную» догазификацию она заключила еще 2020 году.

— Нас было несколько человек в четырех соседних СНТ, — рассказала она «Реальному времени». — Мы подали заявки, а остальные члены наших СНТ, которым также нужен газ, решили подождать — посмотреть, что у нас получится, и сообразно нашим результатам, действовать. Сейчас у них энтузиазма поубавилось, ведь пока у нас так ничего и не было сделано.

Спустя два с лишним года, так и не дождавшись газа, женщина обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с письмом, в котором изложила причины невозможности реализации лишь по названию социальной программы газификации.

— В утвержденном президентом РФ в мае 2020 года перечне поручений говорится, что правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии ПАО «Газпром» и других заинтересованных организаций данной сферы деятельности надлежит обеспечить формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств, — пояснила она «Реальному времени». — Там прямо указывается, что это делается «в целях внедрения социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения страны». В реальности же предлагается не просто привлекать средства граждан, а привлекать их в таком объеме, который садоводам не по карману. И как это соотносится с заявлением, что эта программа социальная? Ведь если протянуть газ к дому в СНТ стоит дороже, чем сам этот дом, воспользоваться этой возможностью могут только очень состоятельные люди, а такие в рядовых СНТ не живут.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В направленном Михаилу Мишустину Михайловой обращении изложена, по сути, азбучная истина: «До границ СНТ доведут за счет государства, гражданин выведет газопровод на границу своего участка, 300—1500 метров по саду вести не будет никто, так как даже при 100-процентной газификации садов, целевой взнос на проведение внутри сада составит 300—700 тысяч рублей». А ведь еще на собственника возлагаются затраты на проект, газовое оборудование, прокладку газопровода по участку — в Татарстане итоговая сумма на них, даже без стоимости монтажа системы отопления, обходится как минимум в 250—300 тыс. рублей.

— На такие деньги можно спокойно отапливаться электроэнергией, и при этом затраты равномерно распределятся по годам, а не будут единовременными, — говорит Михайлова. — А если учесть, что целью программы бесплатной догазификации, как неоднократно декларировалось, является продажа того самого газа, который у нас перестали покупать за рубежом после начала СВО, то налицо не только отсутствие социальной составляющей этого «проекта», но и отсутствие результата для страны и ее бюджета в целом. Газ-то не продается и не покупается!

Дома одинаковые, а правила разные

Настаивая на оплате собственниками участков в СНТ прокладки газопроводов по территории садоводств, газовики ссылаются на постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения». При заключении договора с СНТ, считает автор обращения к премьеру, прокладка газопровода до границ территории СНТ еще может считаться обоснованной — но никак не при заключении договора с собственником отдельного садового участка:

— Жилые дома в СНТ и жилые дома в поселке ничем не отличаются, а само понятие СНТ — это весьма условная единица, так как его территория — аллеи, тропы, проходы — не являются ни долевой собственностью членов СНТ, ни собственностью СНТ как юридического лица, а принадлежат муниципалитету. Садоводы — собственники жилых домов в населенных пунктах и жильцы обычного поселка — собственники жилых домов в населенных пунктах. В постановлении правительства РФ нет разделения понятий «физическое лицо — собственник жилого дома и земельного участка на территории СНТ» и «физическое лицо — собственник жилого дома и земельного участка на территории поселка», там имеется лишь разделение на заявителя — физическое лицо и заявителя — юридическое лицо, то есть СНТ. Это само по себе предполагает, что при заключении договора между газовиками и физическим лицом, независимо от местонахождения его дома, газовая труба в рамках догазификации должна дойти до границ участка этого физического лица.

Фото: realnoevremya.ru

Бег по кругу вокруг газовой трубы

Елена Михайлова просила Михаила Мишустина разъяснить статус собственников земельных участков и жилых домов на территории СНТ при участии в Программе догазификации — следует ли его при решении вопроса о догазификации рассматривать как физлицо или как юрлицо со всеми вытекающими последствиями для договора, правомерно ли при заключении договора между физлицом и единым оператором газификации по программе догазификации возлагать на него затраты на прокладку газовой трубы от границ СНТ до границ его участка физического лица и насколько целесообразно вкладывать средства бюджета и физлиц в Программу догазификации при нежелании единого газового оператора довести трубу до конечного потребителя. Также она спросила премьер-министра о мерах, принимаемых на правительственном уровне для устранения пробелов программы, которые лишают конечных потребителей — участников программы из числа садоводов — возможности получить газ.

Однако ее обращение по традиции было «спущено» на региональный уровень, а татарстанские министерства и ведомства, от Минсельхозпрода до Минпромторга, прислали отписки со ссылками на то самое постановление правительства России, в котором она нашла нестыковки.

— Изначально было нарушено требование федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»: мое обращение о необходимости изменения постановления Правительства Российской Федерации было направлено в Кабинет министров Республики Татарстан, который не наделен правом изменения постановлений Правительства Российской Федерации, а оттуда в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и далее в АО «Газпром межрегионгаз Казань» , — рассказала Михайлова. — Когда я вновь написала в Москву, премьер-министру, — тогда пришел ответ из Министерства энергетики РФ. Но в нем опять содержится ссылка на Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Фото: realnoevremya.ru

Суд да дело

Еще в Минэнерго Михайловой сообщили, что «условие о подключении домовладений без взимания денежных средств с заявителя за оказание услуги по подключению до границ СНТ обусловлено тем, что строительство сети газораспределения внутри границ СНТ осуществляется на земельных участках общего назначения». И сослались на апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ по делу по административному исковому заявлению садовода из Ярославля, просившей признать недействующим пункт 126 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. N1547 — того самого пункта, согласно которому бесплатный газопровод обрывается у границы СНТ.

Суд отказал жительнице Ярославля, придя к выводу, что пункт 126 «направлен на исполнение поручения президента Российской Федерации и ему не противоречит» и что он «не ограничивает в доступе к догазификации как административного истца, так и иных лиц, являющихся собственниками домовладений, расположенных в границах садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, и принят с учетом особенностей регулирования отношений, возникающих в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» с учетом того, что в СНТ «земельные участки общего назначения — это земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования <…> и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) предназначенные для размещения другого имущества общего пользования».

— Только вот с точки зрения закона эти участки общего назначения не являются землями СНТ, — говорит Михайлова. — Так же, как и земли, по которым прокладываются газовые сети в поселках, они — муниципальные. Садоводы ими могут пользоваться для общих нужд, но распоряжаться ими, а тем более предоставлять их под размещение ГРП сторонним юрлицам, как этого потребовали газовики в нашем и соседних СНТ, — не могут.

Фото: realnoevremya.ru

Как «Газпром» сказал, так и будет?

А в исполкоме Казани, куда обратилась жительница Казани Эльвира Степанова, которой также не удалось воспользоваться возможностями «бесплатной» догазификации СНТ, перевели стрелки на ООО «Газпром трансгаз Казань».

«По информации ООО «Газпром трансгаз Казань», постановлением правительства РФ от 13.09.2021 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее — Правила), — говорится в полученном ею ответе. — В соответствии с п.93 Правил в случае необходимости подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства, расположенных в границах территории садоводства и огородничества, заявка о подключении таких объектов подается исполнителю собственником такого объекта или СНТ в случае необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения нескольких объектов капитального строительства, принадлежащих различным лицам и расположенных в пределах территории садоводства или огородничества. Таким образом, заявка о заключении договора о подключении домовладений, расположенных внутри границ СНТ в рамках догазификации, может быть подана собственником такого объекта в индивидуальном порядке или самим СНТ в случае необходимости подключения нескольких объектов, принадлежащих различным заявителям».

Причем в исполкоме, с подачи ООО «Газпром трансгаз Казань», ссылаются на то, что «согласно п.61 Правил мероприятия по подключению в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению до границы земельного участка осуществляются исполнителем». И совершенно не смущаются, что заявитель — физлицо, границы земельного участка которого вовсе не совпадают с границами СНТ.

«Реальное время» обратилось за разъяснениями по этому поводу в ООО «Газпром трансгаз Казань» и в АО «Газпром межрегионгаз Казань» . По получении ответы компаний будут опубликованы.

«Бесплатный» газ дороже «коммерческого»

В своем последнем обращении к Михаилу Мишустину Елена Михайлова попросила премьер–министра инициировать предложение правительству Российской Федерации об изменении пункта 126 «Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения…» — «с учетом социальной направленности догазификации».

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

— Я предложила изложить этот пункт в такой редакции: «В случае если садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество располагается в границах населенного пункта, то подключение к сетям газораспределения домовладений, расположенных внутри границ садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, осуществляется исполнителем до границ индивидуального земельного участка без взимания средств с заявителя за оказание услуги по подключению (технологическому присоединению) при условии возможности строительства сети газораспределения и (или) сети газопотребления внутри границ садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с соблюдением законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и земельного законодательства.

С необходимостью изменений согласен и руководитель регионального отделения Верхнеуслонского района Союза садоводов РТ Павел Бойко — программу «бесплатной» догазификации СНТ в ее нынешнем виде он считает бессмысленной и абсолютно провальной:

— Сейчас получается, что одно физлицо обязано проложить трубу до своего дома на расстояние в несколько сотен метров, а то и больше километра на собственные деньги. А это условие невыполнимо! А ведь еще дом в СНТ, куда проводят газ, должен иметь статус жилого, что в ряде населенных пунктов Татарстана тоже стало невыполнимым условием. Исходя из этого, я считаю, что фактически этой программы просто не существует — есть только разговоры.

Бойко добавил, что в реальности оказалось, что подключить газ к дому в СНТ куда выгоднее не «бесплатно», а на коммерческой основе:

— Я проводил газ в своем СНТ в 2014 году, привлекал инвестора, который за свой счет проложил газопровод, а подключение осуществлялось на меже — у границы участков. Так вот, за подключение на таких условиях садоводы платили инвестору по 150 тысяч рублей, да еще можно было выплачивать эту сумму не единовременно, а частями.

А в сегодняшних условиях программа газификации становится бессмысленной, считает Ольга Михайлова:

— Бюджетные деньги будут потрачены, а конечного результата, которым является пуск газа в дом, не будет достигнуто.