Глава казанского СНТ устроил блэкаут неугодным дачникам

Дачники из садового товарищества «КМПО-7» винят председателя в шантаже с отключением света, а тот считает их провокаторами

В настоящую войну вылился спор двух хозяйствующих субъектов в казанском садовом сообществе «КМПО-7». Десятки владельцев участков уверяют, что председатель ДНТ «Сад №7 КМПО» Владимир Чапчуров в ответ на их решение заключить прямой договор с «Татэнергосбытом», минуя товарищество, якобы нарочно отключает им свет. Сам Чапчуров обвиняет этих дачников в провокации из мести за отправленную под суд председателя второго товарищества — СНТ ОАО «КМПО» Альфинур Гибатову, с которой его конфликт длится уже 12 лет. За это время в тяжбу оказались вовлечены «Сетевая компания», «Татэнергосбыт», УФАС по РТ, прокуроры, полиция, УФНС, Следственный комитет и даже исполком Казани. Мнения всех сторон конфликта выслушало «Реальное время».

В чем дачники обвиняют председателя Чапчурова



После жалобы многодетной матери Алины Байковой на очередное отключение света в СНТ с проверкой приехала комиссия из разных ведомств, пытаясь выяснить, что произошло. В результате 21 июля УФАС признало виновным главу ДНТ «Сад №7 КМПО» Владимира Чапчурова и обязало включить свет, но семья уверяет, что по-прежнему живет в потемках, если точнее, то с февраля. А Чапчуров обжаловал решение антимонопольщиков в суде.



Председатель уверяет, что он к отключению электричества не причастен, причина якобы в некоей технической неисправности, которую не могут исправить из-за увольнения электрика. Сами владельцы более 20 участков считают, что так глава ДНТ расправляется с неугодными дачниками, что предпочли заключить прямые договоры с «Татэнергосбытом», в обход ДНТ, и в итоге сразу стали платить за свет в разы меньше.

Алина Байкова и ее семья собственники участка с 2009 года, они платили в ДНТ за установку столбов, чтобы им в итоге провели свет. Но наступил 2018 год, дом на участке был построен — а столбов до сих пор не было. В итоге за свой счет Байковы сами поставили столбы, купили более 500 метров проводов — и только при таких условиях Владимир Чапчуров подключил им свет. Однако уже зимой появились, по словам Алины Байковой, огромные счета, с энергопотерями более чем на 5 тысяч рублей. Удивившись, семья подала в 2020 году заявление в прокуратуру, но там в уголовном деле отказали. Тогда Байковы заключили договор с «Татэнергосбытом» сами и увидели, что никаких потерь не стало.

Байковы заключили договор с «Татэнергосбытом» сами и увидели, что никаких потерь не стало. Фото Максима Платонова

«В этом году двоим детям надо в школу идти, но как без света быть — не знаю»

— После того, как Чапчурова позвали в прокуратуру и показали наш договор с «Татэнергосбытом», он отключил нам свет! У меня трое детей. Один ребенок инвалид, другой астматик. В этом году двоим детям надо в школу идти, но как без света быть — не знаю. Свет отключен с 27 февраля. Хотя УФАС признал председателя виновным 21 июля и обязал его включить нам свет. Теперь он подал в суд на УФАС, то есть обжаловал наше дело, — рассказала Алина Байкова газете «Реальное время».

При этом, отметила она, не только их семья пострадала — некоторые конфликты с отключением света ведутся уже годами. «Его девиз, как он сказал помощнику прокурору Авиастроительного района, кто не за нас — тот против нас. То есть если не хочешь платить за потери — я, мол, тебе свет не включу!». Байкова уверяет, что Чапчуров на деньги, собранные с других, запуганных отключением света садоводов, ходит по судам и оплачивает адвоката.

— Он не председатель, он «поборщик». Как в 1990-х годах брали деньги с людей с магазинов, так и он себя ведет с нами. Он ничего давно не делал, в саду труб до сих пор нет новых, воду для людей не может питьевую провести!

Чапчуров о дачниках: «Это элементарные провокаторы, хотели скандала»

Владимир Чапчуров, председатель правления ДНТ «Сад №7 КМПО», считает многодетную мать и часть других садоводов, которые конфликтуют с ним, провокаторами. В свою очередь мужчина настаивает на том, что именно он пошел навстречу той же семье Байковых, когда они решили в товариществе построить «дом в овраге»:

— Мы им пошли навстречу, они хотели свет получать от города и попросили нас о временном подключении, написали заявление. А в результате эта молодежь «сожрала с потрохами» нашего электрика — потому что когда свет вышибает, они могли и в 12 ночи позвонить, мат-перемат стоял. Денег они не платили [за электричество]. После того, как в очередной раз у них вышибло свет, они никуда не обратились, чтобы свет включить, а сразу пошли по всем инстанциям, в прокуратуру написали, что только сейчас выясняется. Это элементарные провокаторы, хотели скандала.

По словам Чапчурова, сам скандал льет воду на мельницу другой его конфликтной стороны Альфинур Гибатовой, председателя СНТ ОАО «КМПО», с которым у ДНТ идет спор уже 12 лет. Дело в том, что в 2008 году было создано ДНТ «Сад №7 КМПО», законодательство, по словам Чапчурова, это разрешало (дачники считают это создание — «рейдерским захватом»). При этом, настаивает он, когда создавали это новое юридическое лицо, «нынешних недовольных» в товариществе не было.

Как хозяйственный спор ДНТ с СНТ ударил по дачникам

— Они работают на Гибатову. Потому что мы создали товарищество, и Гибатова с людьми стали нам тогда препятствовать, разделили наш сад нарочно на куски, раздробили. Лишали нас, 300 человек, света [в ДНТ «Сад №7 КМПО» в 2008 году вошли 360 участков, — прим. ред.] — по просьбе СНТ «Татэнергосбыт» лишил нас договора, пришлось доказывать свою правду в Арбитражном суде, договор восстановили, — вспоминает он.

По словам Чапчурова — недовольных 20—25 человек (дачники уточняют — недовольных большими платежками надо считать по участкам, таковых уже более 25). Эти люди в 2018 году создали отдельное товарищество и провели тогда себе свет отдельно.

— Я, в свою очередь, стал подавать в суды, заявляя, что столбы ими поставлены незаконно, как и протянуты незаконно провода.

Теперь же, когда СНТ закрывают [СНТ ОАО «КМПО» — на данный момент еще действующее предприятие, — прим. ред.], они поняли, что рано или поздно им придется возвращаться опять к нам — но к нам-то уже дорожка закрыта ими же самими! Три года назад сами ушли от нас и все эти три года получали от нас воду. Теперь им надо заплатить за это время [предоставления услуг], а платить-то им не хочется. [Из этой группы людей, которые сами вышли из товарищества] можно принять обратно Газизову, Тимергазееву — которые изначально были у нас в ДНТ, а Байкову или Аксенову из отделившихся принять невозможно, они в нашем товариществе никогда и не состояли, — заявил Чапчуров.

Садовое товарищество при заводе КМПО существовало еще с 1956 года, земля заводом была распределена среди работников для огородничества. Фото kazned.ru

«Я пришел сюда 12 лет назад, когда тут ни света, ни воды не было»

Альфия Аксенова в разговоре с «Реальным временем» не подтвердила эту информацию: «Как это не состояла?! У меня этот участок от отца Гибайдуллина идет! Пусть попробует доказать, что не состояла!». Алина Байкова также настаивает, что тоже состояла в ДНТ.

Тем не менее Чапчуров в разговоре с «Реальным временем» заявляет, что дело даже не в свете и столбах, а в желании Альфинур Гибатовой и предыдущего председателя сада №7 (на базе которого он и создал ДНТ) Нины Карпенко снять его с должности. Так как юридически, уверяет он, за новую линию, которую провели 20 человек, отвечает СНТ, а не ДНТ:

— До этого они были подключены через нас — они потом провода оторвали, переключились на другую линию. Байковы в итоге, например, заключили договор с «Татэнергосбытом» через СНТ ОАО «КМПО», а у нас товарищество — ДНТ «Сад №7 КМПО». Я никакого отношения к СНТ ОАО «КМПО» не имею! Мы по закону и не можем теперь обслуживать их. Заявление об их временном подключении мы направили в УФАС, прокуратуру. Есть схема подключения садоводов, заверенная главным инженером ОАО «Сетевая компания». А они [недовольные отключением света] у нас по этой схеме не проходят. Я же говорю, это провокаторы, им просто нужен был скандал, чтобы убрать меня как председателя. Я уже «Татэнергосбыту» 20 раз объяснял: это не моя проблема, я не представляю СНТ! А мне говорят: «Гибатова же арестована, мы не можем с ней решить ее». Но я-то тут причем?

Другие садоводы, уверяет Чапчуров, тоже собираются идти в прокуратуру, так как «скандалисты» им хамят и угрожают: «Байкова с утра до вечера бегает по саду с мегафоном, собирает против меня подписи».

— Я пришел сюда 12 лет назад, когда тут ни света, ни воды не было. И три человека ночевало тут. А теперь и свет есть, и вода, и весь сад живет! Поймите, свет у нас никто никому не выключал! У Байковых просто выбило автомат, им надо было просто обратиться в правление, чтобы им обратно его включили. Но вместо этого они побежали в прокуратуру, заявили, что Чапчуров умышленно выключил им свет. Правда, Чапчуров с палочкой еле ноги передвигает [по его словам, он ветеран войны в Афгане и инвалид, — прим. ред.], включать автомат я физически даже залезть не смогу.

Как эпоха безвременья конца СССР привела к «рейдерскому захвату»

Альфия Аксенова, тоже заявляющая о конфликте с председателем Чапчуровым, обратила внимание корреспондента «Реального времени» на то, что СНТ, в отличие от ДНТ, никогда никому свет не отключало. А Чапчурова она считает «двуличным», придумывающим нарочно «всякие небылицы».

— Я вообще соседка его 99-го участка. Он действует тут не один, а вместе с зятем-энергетиком, тоже членом правления, Артемом (84-й участок) и [Ильясом] Закировым (85-й участок) — втроем они действуют. Лгут в открытую. Когда им нужно, они преподносят информацию так, что за эту услугу отвечает СНТ, а когда нужно — скажут, что отвечает ДНТ!

По словам Альфии Аксеновой и Ольги Тимиргазеевой, выступивших против деятельности Чапчурова, садовое товарищество при заводе КМПО существовало еще с 1956 года, земля заводом была распределена среди работников для огородничества. Затем 14 отдельных садов КМПО объединились в садовое некоммерческое товарищество. Их участки вошли как «Сад №7». Председателем учрежденного в марте 1998 года садового товарищества ОАО «КМПО» (СНТ ОАО «КМПО») был сначала Валерий Морозов, затем Альфинур Гибатова. Однако в 2008 году Ильяс Закиров и Владимир Чапчуров основали новое юридическое лицо — ДНТ «Сад №7 КМПО». Это действие конфликтующие дачники считают неправомерным — Чапчуров утверждает со ссылкой на судебные решения обратное.

После перехода из СНТ в ДНТ люди стали платить в два раза больше, считают дачники

— В 2008 году Ильяс Закиров и Владимир Чапчуров произвели фактически рейдерский захват, у нас есть документы тогдашнего их собрания — протокол, подписи подделаны [о подделанных подписях заявляет и другая дачница, Ольга Тимиргазеева]. Получилось так, что они тогда, минуя СНТ, каким-то образом заключили договор с «Татэнергосбытом». У всех дачников и сегодня в документах фактически стоит не ДНТ, а СНТ, чем Чапчуров и пользуется. Используя давление, нас всех заставляли платить деньги за подключение энергии не СНТ, а ему. В течение какого-то времени мы платили ему. После того как я написала в прокуратуру, пошла оплачивать членские и другие взносы — Чапчуров брать взносы отказался, раз я против него выступила. А людям говорит — я не хочу платить, и поэтому у меня нет света! — возмущается Альфия Аксенова.

По ее словам, как раз Альфинур Гибатова пару лет назад пошла дачникам навстречу, и те действительно созвали свое собрание садового товарищества, выбрали себе нового председателя — Юрия Павлова. Всего таких «раскольников» было — 25—27 участков. После чего члены уже нового товарищества начали платить деньги в СНТ Гибатовой — узнав об этом, Чапчуров всячески пытался препятствовать установке столбов, уверяет Аксенова, вызывал прокуратуру, полицию.

«Люди у нас запуганы, боятся выступить против, опасаясь, что и им потом свет отключат»

— Это ужас, что у нас творится! Кошмар! Я сейчас подключена к свету от СНТ, но у меня, на моем же участке стоит столб от ДНТ, «чапчуровский столб», к которому он меня нарочно не подключил! Зато к этому столбу — который стоит на моем участке! — подключены четыре моих соседа, все, кроме меня! В результате его действий некоторые наши дачники, как бывшая председатель наша Нина Карпенко, например, по 12 лет без света сидят! Писали в Следком, куда только не обращались — не помогает. Люди у нас запуганы, боятся выступить против, опасаясь, что и им потом свет отключат, — не скрывает эмоций дачница.

Ее слова подтверждает и Ольга Тимиргазеева, которая вспоминает, что до 2008 года в их товариществе председательствовала Нина Карпенко, и проблем тогда никаких не было. Но по старому 66 закону председатель должен был раз в два года переизбираться. Карпенко в выборах участвовать отказалась. Зато вызвался председательствовать тогда Владимир Чапчуров, но с «испытательным сроком».

— Срок испытательный прошел, он пьянствовал весь этот срок, в итоге дачники избрали нового председателя, Хасанову. По закону! Но Чапчуров собрал якобы садоводов 2 мая 2008 года, составил какой-то протокол и заявил, что председателем будет он! И тогда же заявил, что большинство садоводов якобы решило выйти из СНТ и существовать отдельно! Хасанову вынесли из собрания прямо на стуле, — вспоминает дачница.

Она также отмечает, что после образования нового юрлица земли общего пользования, скважина, трубы по закону продолжали принадлежать СНТ — и фактически Чапчуров захватил это имущество. Сам Чапчуров, даже еще не зарегистрировавшись как юрлицо (это было сделано лишь 27 октября 2008 года), уже в мае начал собирать взносы с дачников путем угроз, что отключит свет и воду, вынуждал к этому садоводов, уверяет Тимиргазеева. Дачникам пришлось идти забирать свои взносы из кассы СНТ и передавать их в новую кассу ДНТ. Реорганизация юрлица была сделана незаконно, членских книжек ДНТ до сих пор нет, считает дачница. Мало того, по ее словам, люди в ДНТ стали платить чуть ли не в два раза больше (не 2,5 тыс. рублей, а 4,5 тыс., например). Однако никаких работ в товариществе не делалось — в каком состоянии находилось хозяйство при СНТ, в таком находится и сейчас, говорит она. Счетчики в домах Чапчуров «упразднил, потому что ему невыгодны они были», и с «Татэнергосбытом» рассчитывался по общему счетчику — «разницу клал себе в карман».

Ирония судьбы: три года назад в незаконном отключении света ДНТ обвиняло СНТ и «Татэнергосбыт»

— Он и сейчас никому не говорит про показания счетчика, просто назначает сумму «Ты вот платишь 3 тыс. рублей», и все. Недовольным счетами садоводам отключает свет и воду. И пишет при этом, что они не члены ДНТ. Если я не член ДНТ, почему он не вернул мне часть взносов, которые я ему все эти годы платила? Чапчуров живет на деньги садоводов. Что входит в его обязанности — вносит себе в заслугу. Садоводов натравливает друг на друга. Мы боремся с проблемой, но, к сожалению, органы власти нам не помогают. В прокуратуре и следкоме не реагируют. Хотя все документы, подтверждающие наши слова, на руках есть. Скажем, председатель — выборная должность, но за все эти годы даже вопроса не поднимают о выборах, приглашая на собрания только лояльных садоводов. Тем же, кто на собраниях осмеливается спрашивать об отчетах и ведомствах, как потрачены их средства, тоже отключает свет! — рассказала «Реальному времени» Ольга Тимиргазеева.

Иронии в этом конфликте добавляет то, что три года назад на отключение света жаловалось как раз руководство ДНТ Владимира Чапчурова. Якобы тогда Альфинур Гибатова после регистрации нового юрлица препятствовала деятельности сада №7 «путем психологического и насильственного воздействия»: «Они начали щемить нас под разными предлогами. Основной способ борьбы с нами — лишить света и воды. Свет идет из города. Они взрывали нам трансформатор, портили водокачку. А теперь у нас есть личный договор с «Энергосбытом», скважину мы пробурили сами — они одну погубили».

Выплеснувшийся на поверхность в этом году конфликт вокруг садов КМПО (находятся северо-западнее поселка Озерный) изначально заключался в том, что одна сторона — Закирова и Чапчурова — не считала законным образование СНТ в конце 1980-х годов, тогда как другая сторона — Альфинур Гибатовой — не считала законным образование уже ДНТ в 2008 году. Третьим лицом в конфликте выступал и казанский исполком (см. решение суда от 2017 года), он, в частности, еще в 2018 году отказывал ДНТ в утверждении схемы расположения земельного участка сада №7 на 27,6 тысячи кв. м.

Председатели коллективных садов СНТ ОАО «КМПО» обратились к председателю Верховного суда РТ с просьбой изменить меру пресечения Гибатовой

Существование СНТ сейчас под вопросом — ее главу отправили под домашний арест

Осложняло конфликт и решение Совета министров ТАССР 1983 года, который отвел сад №7 под фруктохранилище и систему электроснабжения. Летом 2018 году Авиастроительный суд Казани по иску налоговиков постановил ликвидировать СНТ ОАО «КМПО», но последнему удалось отбиться — еще в конце прошлого года Гибатова с СНТ продолжали опротестовывать в Верховном суде РТ решения судов низших инстанций. Однако после того, как на Гибатову завели уголовное дело по по экономическому преступлению (ее обвинили в незаконном приобретении двух садовых участков), в разгар карантина были изъяты документы и печать СНТ, которая необходима при заключении договоров по обслуживанию и ремонту оборудования садов, водяных скважин, электрощитовых и др. А сама Гибатова отправлена под домашний арест, что вызвало скандал, который привел к появлению обращения председателей коллективных садов СНТ ОАО «КМПО» (дело касается ни много ни мало — владельцев 3,5 тысячи участков) на имя председателя Верховного суда РТ с просьбой изменить меру пресечения Гибатовой, иначе «крупное садоводческое товарищество может распасться в период пандемии из-за принудительной изоляции его руководителя».

«Реальное время» направило запросы в ведомства, которые волей случая оказались вовлечены в этот конфликт дачников. Однако ни УФАС по РТ, ни «Татэнергосбыт» не успели оперативно прокомментировать ситуацию.