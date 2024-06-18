Провал асфальта на Сибирском тракте в Казани не ремонтируют три недели

Фото: Инна Серова

В воронку-ловушку в дорожном полотне на Сибирском тракте на участке между трамвайным депо и Компрессорным заводом попал уже не один десяток автомобилей. Она образовалась еще весной, судя по форме — из-за подмыва грунта утечками из инженерных сетей, а к концу мая в центре воронки провалился асфальт на глубину больше 30 сантиметров. Две недели назад воронка по всем параметрам вышла за пределы допустимых ГОСТом размеров.

Поскольку скорость потока на этом участке традиционно высокая, ДТП здесь происходят по классической схеме: увидев воронку в последний момент, водитель резко тормозит или «виляет» в правую полосу — и вместе с тем, кому «прилетело», остается ждать экипажа ГАИ. Пока там не было аварий с тяжелыми последствиями — ранеными и погибшими, но это чистое везение, считают эксперты «Реального времени» из Федерации автовладельцев России.

Наше издание уведомило об опасности Казгорисполком и ГАИ. Пресс-служба исполкома отреагировала: в пятницу дорожники вскрыли полотно и засыпали яму гравием. Утром 17 июня на месте ямы красовалась «заплата» из свежего асфальта. А утром 18 июня в «заплате» образовался провал еще больших размеров, чем раньше.

Журналист «Реального времени» обратилась в прокуратуру по поводу бездействия должностных лиц органов исполнительной власти, обслуживающей организации и отдела дорожного надзора ГАИ МВД по РТ, которые ничего не предпринимают для оперативной ликвидации ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью граждан. Информация о принятых надзорным органом мерах будет опубликована по получении.



Инна Серова