В Казани начали проектирование Вознесенского тракта между улицами Закиева и Минская

О начале проектирования новой дороги, Вознесенского тракта, который будет иметь по три полосы в каждую сторону движения и пройдет вдоль нового ТЦ рядом с «Мегой» и ЖК «Победа», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома, отвечая на запрос о заторах на проспектах Победы и Альберта Камалеева в связи со строительством нового здания магазина «Оби».

По информации исполкома, строить новую дорогу между ТЦ «Мега» и ЖК «Победа» для снижения нагрузки на существующие магистрали и проезды не планируется, а для улучшения дорожно-транспортной ситуации на проспекте Камалеева послужит Вознесенский тракт, который «пройдет в коридоре красных линий между ул. Закиева и ул. Минской».

В пресс-службе исполкома пояснили, что расчеты нагрузки на существующую транспортно-дорожную сеть на территории, ограниченной проспектом Победы, проспектом Камалеева и улицей Назиба Жиганова, выполнили «представители компании торгового центра с привлечением ООО «Интердорпроект» <...> с применением специализированного программного продукта по транспортному моделированию».

В исполкоме сообщили, что, согласно данным, представленным в отчете, интенсивность на участках рассматриваемых улиц следующая (тс/ч):

— проспект Победы — 6000 /5680 (в направлении к ул. Родина/А. Сахарова). Пропускная способность 9000 в одном направлении,

— А. Камалеева — 1500/2180 (в направлении к ул. Н. Жиганова/пр. Победы). Пропускная способность 2400 в одном направлении,

— Н. Жиганова — 650/750 (в направлении к ул. А. Камалеева/Родины). Пропускная способность 1600 в одном направлении,

С учетом ввода нового ТЦ интенсивность по ул. Н. Жиганова станет 940/1050 (в направлении к ул. А. Камалеева/Родины)».

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в пресс-службе подчеркнули, что заторы в районе «Меги», о которых написало «Реальное время», «вызваны временным ограничением движения по некоторым улицам в связи со строительством второй линии метрополитена».

