Виновник пролета на BМW Х5M по Булаку: «Меня подрезали»

Бесправный владелец иномарки представил суду объяснение сноса ограждений и знаков в центре Казани и угодил в изолятор

Фото: Ирина Плотникова

14 суток административного ареста и повторное лишение прав заработал 27-летний казанский менеджер по продажам за лихой прокат со сносом знаков и ограждения на 50 метрах в центре Казани. На заседании мирового суда Ирек Насибуллин полностью признал вину в двух нарушениях КоАП, рассказал, что сел за руль не имея прав, но до 200 км/ч не разгонялся и наркотики не потреблял. Детали — в материале «Реального времени».

Судья затребовал видеодоказательства



27-летний Ирек Насибуллин на заседание мирового суда Вахитовского района пришел сегодня за пару минут. Куда раньше к зданию суда прибыл его знакомый Ренальд Валиев, который в документах ГАИ числится потерпевшим владельцем разбитого автомобиля. Напомним, ранним утром 2 июня в районе перекрестка Лево-Булачной и Чернышевского BМW Х5M вылетел за пределы проезжей части, да так, что ограда на протяжении 59 метров превратилась в груду лома, один дорожный знак вылетел на дорогу, второй погнуло.

Уличная камера зафиксировала, как водитель выбрался из покореженного авто и ушел в сторону Кремля. Позже с другой стороны машины вылез один из пассажиров и помог выбраться второму. По оглашенной в суде информации — за рулем авто был 27-летний менеджер по продажам Ирек Насибуллин, рядом с ним на пассажирском сиденье находилась Екатерина Климченко, а на заднем — Евгений Аминин. Лишь 4 июня поздним вечером Насибуллин добровольно явился в полицию, признавшись, что за рулем был именно он. Впрочем, ранее попытки взять на себя вину за те же действия предпринимал и Аминин. Именно поэтому мировой судья Глеб Урасинов отказывался рассматривать материал без подтверждающих личность водителя записей.

Сегодня и председательствующий судья, и присутствующие на заседании смогли увидеть эти кадры — примерно в 4 утра 30 минут 2 июня Насибуллин садится за руль у дома на улице Сибгата Хакима, а спустя каких-то полчаса скрывается с места ДТП. За один прокат и его последствия в отношении Насибуллина составили 6 административных протоколов. В суде сегодня рассматривали только два из них — по ч. 2 ст. 12.7 «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и ч. 2 ст. 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

В суде водитель BМW назвался еще и владельцем поврежденной машины. Когда приобрел ее у Валиева — говорить не стал. Старательно прятал лицо от камер. На заседание пригласили представителей потерпевшего исполкома и Валиева. Последний в зале так и не появился, ходил кругами вокруг здания, не желая попадать в кадр журналистов. Со слов судьи следовало — ранее Валиев уведомил, что находится в Москве.

«Для меня это стало большим уроком»

«Вину признаю, — еле слышно сообщил суду Ирек Насибуллин. — Я прекрасно понимаю, что поступил не так. Сейчас я это осознаю и сожалею. Для меня это стало большим уроком».

В обстоятельства ДТП лихач не вдавался. В перерыве пояснил журналистам, что версия про наркомана, летевшего со скоростью 200 километров в час, не соответствует действительности. Реальную скорость движения называть не стал, сказал лишь: «Меня подрезали». Оставление места аварии он объясняет состоянием шока.

По ходатайству адвоката Роберта Сагдеева к материалу приобщили свидетельство о рождении дочки обвиняемого в нарушении ПДД. Защитник просил признать смягчающими обстоятельствами факт добровольной явки своего клиента в полицию и признание вины.

На заседании выяснилось, что на момент проката по Булаку Насибуллин был лишен водительских прав. Технически он отбывал второй срок лишения. Решение о лишении прав было принято мировым судом в 2016 году, однако свое водительское удостоверение автомобилист не сдал. По версии защиты, он потерял его, заявил об утере, однако в правоохранительных органах потеряли и это заявление. В результате, когда «лишенец» 1 декабря 2018 года явился получать новые права, отсчет срока в полтора года пошел с нуля. И срок этот должен был истечь только в июне 2020-го.

Если верить защите, все это время Насибуллин за руль не садился. А в ночь на 2 июня «бес попутал».

Права лихачу вернут не раньше 2022 года

Сегодня суд повторно лишил нарушителя прав за оставление места аварии. «Совершенное правонарушение нельзя признать малозначительным», — постановил мировой судья Урасинов, отметив, что водитель «не убедился в наличии или отсутствии телесных повреждений у пассажиров, не оказал им помощь, не принял мер по вызову спецслужб». По мнению служителя Фемиды, тот же маневр на менее защищенной машине гарантировал жертвы.

Если решение суда вступит в силу, за руль лихач сможет сесть лишь в 2022 году — сроки административного лишения суммируются, пояснили «Реальному времени» в аппарате суда.

Не менее строго Насибуллина наказали и за вождение без прав. Не помогли просьбы адвоката о наказании в виде штрафа и ссылки на то, что разбитая машина — само по себе тяжелое наказание. Суд назначил водителю 14 суток административного ареста. Это время он проведет в спецприемнике для административно задержанных на улице Милицейской. Для доставки арестованного в суд вызвали конвой, однако его приезда нарушителю пришлось ждать более двух часов.

Комментировать результат разбирательства владелец разбитой иномарки не стал. Защита намерена оспорить решение об административном аресте. Как уже оспорила решение мирового судьи Советского района о 4-тысячном штрафе по ст. 6.9 КоАП РФ — потребление наркотических средств без назначения врача. Собственно факт потребления установлен не был — по данным МВД РТ, Насибуллин отказался от прохождения теста на наркотики и автоматом был признан нарушителем.

Сам бесправный водитель настаивает — наркотики не употреблял, более того, сначала дал письменное согласие на медицинское освидетельствование. Его повезли в диспансер, но там парню якобы не очень понятно разъяснили его права. В результате освидетельствование он проходил добровольно уже после освобождения. В представленной защитой справке из республиканского наркодиспансера от 5 июня четко указано — морфин, амфетамин, кокаин, метадон, марихуана и ряд других наркотиков не обнаружены. Отметим, гашиш в этом ряду не упоминается.

Как выяснило «Реальное время», протоколы на лихача еще по трем административным составам рассмотрит начальник отдела ГАИ:

по ч. 1 ст. 12.15 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»;

ст. 12.33 «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»;

ч. 2 1ст. 2.37 «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Этой информацией с «РВ» поделился инспектор группы по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД УВД Казани Ильфат Галимов.

В свою очередь представитель исполкома Казани Лилия Гарифуллина сообщила — снесенные на Булаке ограждения до сих пор не восстановлены.